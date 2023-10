Austrijski ekspert za motocikle ima model i za ljubitelje vozila na četiri kotača. KTM X-Bow GT-XR bolid je za staze, ali i svakodnevnu cestu

Još prije više od sedamnaest godina austrijska tvrtka KTM, poznata do tada samo po motociklima, započela je novu diviziju. Ona je bila zadužena za sportske automobile. Tako je 2008. godine nastao X-Bow, doduše uz plan o godišnjoj proizvodnji od 500 do 1000 primjeraka. Od tada, tek nešto malo više od 1500 primjeraka ovog modela proizvedeno je u pogonima u Grazu. Bez obzira na to, X-Bow pomogao je austrijskom brendu da postane prepoznatljiv po vozilima i na četiri, a ne samo na dva kotača. Prvo izdanje koristilo je četverocilindrični turbo motor iz Audijeve ponude. Kasnije je ovaj njemački proizvođač odustao od proizvodnje ovog modela, a što je austrijskim stručnjacima zadalo nove probleme.

No, problemi su tu da se pretvore u nove izazove. Tako su u KTM-u odlučili napraviti nešto još bolje i ekskluzivnije. Rezultat je bio X-Bow GT XR. Vozilo je to koje je impresivno na stazi, ali za uspjeh je potrebno nešto više. Zato je super što X-Bow GT XR ima homologaciju, pa može biti sposobno i za cestovnu upotrebu. Za pokretanje je zadužen 2,5-litreni petcilindrični turbo motor s aluminijskim blokom, također iz Audijeve palete.

Audijev motor zadužen je za pogon

Karakterizira ga motorizirano podizanje krova, odnosno prednjeg dijela kupole, a kako bi se moglo pristupiti unutrašnjosti ovog cestovnog bolida. Dodatna zanimljivost je skidanje kola upravljača, kao na bolidima Formule 1, pa kad idete sa svojim primjerkom na kavu, ponesete i upravljač. Tako nema straha od toga da će ga netko ukrast. Gotovo sve što je bilo moguće proizvest iz karbona – proizvedeno je.

Ova legalna trkaća jurilica s 500 KS izrazito je lagana, tek 1130 kilograma bez tereta. Pored toga je i aerodinamički učinkovita s maksimalnom brzinom od 280 km/h i ubrzanjem od 0 do 100 km/h u svega 3,4 sekunde. Dok je za prvi X-Bow bilo potrebno oko 180 sati rada, sada je za svaki primjerak modela GT XR potrebno blizu 1600 sati. Naravno, time se dodatno dobiva na ekskluzivnosti. Dok su prvi primjerci koštali pedesetak tisuća eura, sada su više od 300 tisuća eura…

Tvrtka Grand Auto d.o.o. nedavno je postala regionalni zastupnik za KTM Sportcar. Time bi ovaj cestovni bolid mogao postati dostupniji potencijalnim kupcima i na našim područjima. Doduše, znamo da ih nema na desetke, no tko zna. Možda ih se i pronađe… Uglavnom, bio je to dovoljan povod za prikazivanje ovog modela i domaćoj publici, ali i ne samo hrvatskoj, već regionalnoj.

Ima i prtljažnik od 160 litara

Svaki tehnički detalj modela KTM X-Bow GT-XR razvijen je za postizanje apsolutnih performansi, dok su mu sjedala udaljena samo 9 centimetra od tla. Elektronički kontrolirani mjenjač sa sedam stupnjeva prijenosa s izravnim prijenosom (DSG) jamči ultrabrzo mijenjanje brzina bez pada okretnog momenta i neograničene performanse koje pokreću stražnje kotače. Model nema retrovizore već koristi kamere u kabini koju s gornje strane zatvara na tržištu jedinstven električno pokretani aerodinamični krov nalik onom borbenog aviona.

KTM X-Bow GT-XR u potpunosti je izrađen od karbonskih vlakana, širok više od dva metra, a dolazi s prtljažnikom od 160 litara. S prosječnom potrošnjom od 9,1 litru i spremnikom goriva od čak 96 litara, ova jurilica nudi impresivan doseg od preko 1000 km. Nema sumnje kako je KTM X-Bow GT-XR je beskompromisni sportski superautomobil, po mnogočemu jedinstven.

Dok su mnogi slični konkurenti prvo napravljeni za cestu, a onda prilagođavani za stazu, ovdje je to obrnuto. Prvo je napravljena verzija koja neprikosnovena na trkaćoj stazi, a onda je ona prilagođena cestovnim potrebama. Danas je proizvodnja limitirana na 100 primjeraka godišnje, a navodno je rasprodana proizvodnja za naredne dvije godine, zato požurite želite li čim prije svoj primjerak.