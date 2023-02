Masovna serijska proizvodnja Teslinog dugoočekivanog futurističkog kamioneta neće započeti niti ove godine. Do kraja 2023. s proizvodne linije mogla bi sići tek šačica primjeraka

Jednom kada Tesla na tržište zaista pusti svoj novi, futuristički kamionet, Cybertruck, proći će preko četiri godine od njegovog prvog predstavljanja. Kada je, u studenome 2019. godine, Elon Musk prikazao prvi prototip Cybertrucka, govorilo se da će on na cestama biti već 2020. ili 2021. godine – no, zatim je uslijedilo nekoliko odgoda uslijed pandemije, krize, pa potom fokusa Tesle na druge, važnije i preče, modele i poslove.

Masovna proizvodnja 2024.

Prilikom objave posljednjih poslovnih rezultata Tesle, i rekordnih isporuka automobila zabilježenih u prošloj godini, Musk se osvrnuo i na planove za Cybertruck. Trenutačno kompanija sastavlja proizvodnu liniju za njega u svojem pogonu u Austinu (savezna država Teksas), a sa sastavljanjem prvih primjeraka trebalo bi se započeti do kraja ove godine. To znači da će tijekom 2023. vrlo vjerojatno tek nekolicina kupaca dobiti svoje odavno naručene primjerke, a da bi masovna serijska proizvodnja trebala biti pokrenuta tek 2024. godine.

Kamionet je od predstavljanja doživio nekoliko manjih promjena, no i dalje je riječ o futurističkom vozilu, kao iz znanstvenofantastičnog filma, i izvrsnih karakteristika. Osnovni model, s jednim elektromotorom, trebao bi imati domet od 400-tinjak, a top model, s tri motora, i dvostruko toliko kilometara. Nosivost samog kamioneta bit će oko 1.500 kg, a moći će povući i prikolicu mase do 6.350 kg. Uz sve to, i masu vozila od oko 3 tone, Cybertruck bi, u najsnažnijoj varijanti, od 0 do 100 km/h trebao ubrzati za samo 2,9 sekundi.

Osnovni model, s jednim motorom, trebao bi koštati 39.900 dolara. Model s dva motora koštat će 49.900, a onaj najnapredniji i najsnažniji, s tri motora, imat će cijenu od 69.900 dolara (sve u SAD-u). Tesla i dalje zaprima prednarudžbe i uplate pologa, no cijene i finalne konfiguracije još uvijek su podložne promjenama.