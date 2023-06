Iako mnogi misle kako akumulatori najviše stradavaju tijekom niskih temperatura, istina je da im daleko više štete visoke temperature. Znači doba koje je pred nama…

Ljetna sezona odlaska na godišnje odmore samo što nije počela. I dok će neki ostati u svojim mjestima boravišta ima onih koji će i otputovati. Pored onih koji će to učiniti avionom, autobusom ili vlakom, dobar dio će koristiti u vlastiti automobil. Nije ni čudo što upravo pred ljeto mnogi naprave servis ne bi li se što bolje pripremili za nešto dulja putovanja. Dakako, mnogo je i vozača koji ne razmišljaju tako i priprema vozila za put im nije niti na kraj pameti. Takvi vozači ponekad dobar dio svoje ušteđevine za godišnji odmor na kraju potroše na neočekivane popravke svog metalnog ljubimca.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

I dok neke stvari, poput kontrole razine ulja u motoru ili pak rashladne tekućine i tekućine za pranje vjetrobranskog stakla možete napraviti sami, za neke je stvari ipak bolje posjetiti stručnjaka. Jedan od zanemarivanih dijelova vozila prije putovanja svakako je akumulator. Njegova kontrola je iznimno brza, i vjerujem da je svaki serviser opremljen uređajem za ispitivanje kapaciteta akumulatora.

Naime, uvriježeno je mišljenje mnogih vozača kako akumulatori najviše stradavaju tijekom niskih temperatura, odnosno tijekom zime. Da, tada može biti problema s istima, ali ipak najviše stradavaju tijekom ljeta. Ljetno, odnosno visoke temperature ‘ubijaju’ akumulatore te ima drastično smanjuju učinkovitost. Te visoke temperature, kao i činjenica da dolazi do pojačanog korištenja klima-uređaja, mogu uzrokovati i ubrzano privođenje kraju životnog vijeka akumulatora.

Naprvite test kapaciteta akumulatora

Preporuka je na vrijeme napraviti preventivni test akumulatora. Znajmo da se većinom to ‘crkavanje’ akumulatora dešava u najnezgodnijem trenutku. To je isto tako i tijekom godišnjih odmora kada smo izvan svojih mjesta stanovanja. Daleko od našeg servisera. Ponekad i relativno daleko od bilo kojeg servisera ili prodavaonice rezervnih autodijelova.

Test akumulatora podrazumijeva korištenje adekvatnih uređaja, bilo da je riječ o onim jeftinijim koji pojedini vozači imaju i u svojoj garaži, ili pak onih profesionalnijih koje koriste u servisima.

Preporuka je uputiti se do svog mehaničara, ili pak autoelektričara. Možete i do specijaliziranog trgovca automobilskih akumulatora koji mogu vrlo brzo utvrditi u kakvom je stanju akumulator na vašem automobilu. U slučaju da je kapacitet akumulatora u vašem automobilu već značajno pao, nije pitanje hoće li doći do neugodne situacije i njegovog otkazivanje, već je samo pitanje u kojem trenutku će do toga doći.

Ima vozača koji vole riskirati i pojedina ulaganja u automobil ostaviti za onaj sami kraj, kad jednostavno više nema drugog izlaza, dok ima i onih koji kad uvide da bi moglo doći do problema, saniraju tu štetu kako ona ne bi postala i veća. Otkazivanje akumulatora ne bi trebalo prouzročiti nikakva druga oštećenja i neželjene investicije, no većinom ostavljaju na cjedilu onda kada se najmanje nadamo.

Odaberite pravilan akumulator za svoje vozilo

Mnogi trgovci automobilskim dijelovima često imaju akcijske ponude pri kupnji akumulatora, pa nije loše uzeti si malo vremena i ‘pronjuškati’ gdje se nudi neka dobra ponuda, i tako uštedjeti koju kunu. Dobre ponude mogu biti i u servisnim radionicama, a gdje će vam odmah napraviti i izmjenu akumulatora. Kod odabira akumulatora vodite računa da kupite akumulator koji odgovara specifikacijama koje zadao proizvođač vašeg automobila. Odabir neadekvatnog akumulatora bitno može smanjiti njegov životni vijek te nepravilan rad pojedinih sklopova automobila.

Imajte na umu da danas na cestama ima jako puno automobila koji su opremljeni start/stop sustavom. Vozila koja imaju to pomagalo za smanjenje emisije ispušnih plinova ne koriste iste akumulatore kao i vozila bez start/stop sustava.

Dobro je znati kako su akumulatori za vozila sa start/stop sustavom proizvedeni i pripremljeni za čestu promjenu napona i smanjenja kapaciteta tog akumulatora, a kako bi kad se rad motora ugasi na kreći period mogli strujom snabdijevati sva potrebna trošila. Ti akumulatori imaju dodatnu oznaku AGM ili EFB, a nemojte se začuditi i što njihova cijena može biti i duplo veća od akumulatora istog kapaciteta i snage za vozila bez start/stop sustava.

Koliko je originalan akumulator ‘kvalitetniji’ od zamjenskog?

Sad na kraju moram se dotaknuti i čestih rasprava pojedinih vozača. Mnogo puta imao sam priliku čuti kako su oni ‘originalni’ akumulatori s kojima vozila dolaze iz tvornice daleko kvalitetniji od onih koji se kupuju kasnije. Odnosno, kako su originalni akumulatori mnogo bolji od onih zamjenskih.

Prvo treba imati na umu kako niti jedan proizvođač automobila samostalno ne proizvodi akumulatore. To za njih obavlja neka od specijaliziranih tvornica, bez obzira na to što su na akumulatoru oznake da je ‘originalan’. Isto tako treba znati kako je na svijetu postoji vrlo malen broj tih tvornica i one proizvode akumulatore za puno različitih brendove.

Nadalje, valja imati na umu kako proizvođači akumulatora imaju nekoliko linija akumulatora, a koji se ukupnim svojim specifikacijama razlikuju. Upravo te razlike u ukupnim specifikacijama utječu i na njihovu konačnu cijenu, pa i kvalitetu. Isto tako, svaki brend naručuje iz tvornice akumulator prema vlastitim specifikacijama, o čemu kupci uglavnom ni nemaju informacije ili im ne poklanjaju posebnu pozornost.

Redovno održavajte vozilo

No, ono najbitnije, valja imati na umu kako kad kupite novi automobil, iz prodajnog salona, on je nov u svakom svom dijelu, u svakom svojem sklopu. Današnji automobili imaju jako puno sklopova, odnosno trošila koji crpe struju, a nakon nekoliko godina korištenja, kao i akumulator, oni više nisu novi.

Razina odstupanja od njihovog savršenog rada i funkcioniranja je sve veća. Sve to traži i više struje, te nepravilnije trošenje. Pored toga, svaki je automobil opremljen i kilometrima žica kojima ta struja putuje po vozilu. I one su starije, slabijeg kapaciteta, a mnogo puta i s ponekim oštećenjem koje isto tako stvara gubitak energije i nepravilnije trošenje. Sve to je razlog što akumulatori koji se kasnije ugrađuje u vozilo uglavnom ne mogu potrajati isto vrijeme kao i onaj prvi, koji radi isključivo s novim sklopovima i uređajima. To je razlog zašto neki smatraju kako je onaj prvi kvalitetniji i bolji od “zamjenskog”, iako nisu korišteni u identičnim uvjetima.