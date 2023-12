Iako europski kupci sve češće biraju velike i teške modele SUV-a, pogotovo one na električni pogon, proizvođačima takvih vozila sigurnost mora biti na prvom mjestu

Organizacija koja testira sigurnosne značajke novih automobila, Euro NCAP, objavila je rezultate završne ovogodišnje runde testiranja, kojom je obuhvaćeno 11 modela: Volkswagen ID.7, BMW Serije 5, Mercedes-EQ EQE SUV, BYD TANG, Kia EV9, XPENG G9, VinFast VF8, smart #3, BYD SEAL-U, Honda ZR-V i Hyundai KONA. Vezano za te testove, Euro NCAP je u javnost izišao i s priopćenjem, u kojem sažima rezultate i dalje preporuke proizvođačima, koji planiraju nove modele automobila lansirati u Europi.

Stroži kriteriji ipak zadovoljeni

U kontekstu elektrifikacije i zaštite okoliša, ohrabrujuće je što je većina ovih testiranih modela na električni pogon. No, to donosi i nove izazove, jer kupci sve češće biraju velike i teške SUV modele, donekle problematične u kritičnim situacijama. Od navedenih 11 modela, njih samo tri teže manje od dvije tone, a samo Smart #3 je klasificiran kao maleni obiteljski automobil – sve ostalo su SUV-i. Primijećeno je i da sve više kineskih, pa i jedna vijetnamska, kompanija dolaze u Europu, želeći osvojiti to tržište, a ubrzani razvoj uz veliku masu vozila može predstavljati probleme sa sigurnosne strane.

Euro NCAP navodi da je pozitivno što takvi proizvođači ipak daju na važnosti njihovim zahtjevima, pogotovo postroženim kriterijima uvedenima početkom ove godine, pa je 8 od 11 modela zaslužilo maksimalnih pet zvjezdica. S četiri zvjezdice testiranje su prošli samo Hyundai KONA, Honda ZR-V i VinFast VF8.

“Godinama je Euro NCAP bio optuživan za povećanje mase automobila. Smatralo se da dodatne sigurnosne značajke znače dodatnu masu. To zapravo nikada nije bio slučaj, a povećanje mase vozila koje vidimo danas sigurno nije povezano sa sigurnošću – do njega dolazi zbog sklonosti potrošača većim vozilima i elektrifikaciji, pri čemu se sve veće baterije koriste kako bi se smanjio ‘range anxiety’. Ali to je trend koji ne pomaže ni sigurnosti ni okolišu: veliki, teški automobili općenito su manje energetski učinkoviti od malih, lakih, a postoji zabrinutost za sigurnost kada se te dvije vrste vozila sudare ili, još gore, kada su u nezgodu uključeni ranjivi sudionici u prometu”, poručuje generalni tajnik ove organizacije, dr. Michiel van Ratingen.

Gledano po modelima, među najbolje na ovom testiranju Euro NCAP svrstava skuplje europske modele: Volkswagen ID.7 s najvišim rezultatom od 95%, BMW Serije 5 tik iza njega (89%) te Mercedes-EQ EQE SUV (87%). Svima njima pronađene su tek manje zamjerke. U njihovo se društvo komotno smjestio i kineski BYD TANG (87%), a daleko nisu niti kompaktni SUV BYD SEAL-U te velika Kia EV9.

Na donjem kraju ljestvice izdvojeni su vijetnamski SUV VinFast VF8, nešto slabijeg sigurnosnog sustava, zbog kojeg je i izgubio petu zvjezdicu. Maleni Hondin SUV ZR-V najlakši je među testiranim SUV-ima (1,6 tona), a opći rezultat mu je bio tik nadomak pete zvjezdice. Kao najlošiji model istaknut je Hyundai KONA, koji je “samo srećom izbjegao rezultat od 3 zvjezdice”. Na slabije rezultate utjecali su sustavi pomoći vozaču i izbjegavanja sudara, kao i općenito lošija izvedba u crash testovima.