Za sada je poznato kako će kupcima na raspolaganju biti čak 541 model vozila raznih prihvatljivih kategorija, a čijom će kupnjom ostvariti mogućnost sufinanciranja od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Prošlo je više od mjesec dana kako smo bili na sastanku u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a gdje su nam predstavljene novine u ovogodišnjem Javnom pozivu. Kako doznajemo, u postupku su zadnje pripreme, i već za koji dan objavit će se tekst Javnog poziva u kojem će biti objavljeni svi uvjeti kako možete ostvariti pomoć države pri kupnji energetski učinkovitijih vozila. Time ustvari i počinje lov na 90 milijuna kuna koliko će ove godine biti podijeljeno pravnim i fizičkim osobama za kupnju električnih i hibridnih vozila.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

O s obzirom na to da je prijašnjih godina bilo jako puno neiskorištenih sredstava, jer su se mnogi prijavili i po nekoliko puta (na nekoliko članova obitelji), a na kraju kupili eventualno jedno vozilo, odlučeno je promijeniti tijek prijava. Prvi korak u pripremi ovogodišnjeg Poziva bila je prijava zastupnika, odnosno prodavača vozila koji su do prije desetak dana morali prijaviti vozila kakva će biti u mogućnosti isporučiti u narednih devet mjeseci, a kako bi se došlo do što veće iskoristivosti poticaja.

Sukladno tome doznajemo kako će u ovogodišnjem javnom pozivu sudjelovati 45 zastupnika vozila, i to s 86 različitih marki, odnosno brendova vozila. Time dolazimo do 541 modela vozila raznih prihvatljivih kategorija koji će se moći nabaviti uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Zastupnici još unose sva prodajna mjesta u sustav tako da još uvijek nema konačne brojke prodajnih mjesta na kojima će se moći obaviti kupnja navedenih vozila.

Podsjetimo, velika razlika u odnosu na dosadašnje godine je što će procedura biti izmijenjena. Nakon objave Javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila svi zainteresirani se mogu uputiti kod prodavatelja prijavljenog kod Fonda, a što će biti objavljeno na internetskim stranicama Fonda. Kad se odabere vozilo prodavač će se pobrinuti da imate svu potrebnu dokumentaciju. S tom dokumentacijom će prodavatelj, u ime kupca, napraviti prijavu u aplikaciji Fonda i time napraviti rezervaciju.

U svakom slučaju, budite spremni, pratite stranice Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji će objaviti Javni poziv i sve detalje, odaberite prodavača i vozilo te budite spremni uštedjeti do 70.000 kuna. Sretno!