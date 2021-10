Riječ je enduro i cross motociklima koji dolaze iz Češke, a karakterizira ih jednostavnost korištenja po površinama gdje ne postoje staze i putevi

O elektrifikaciji voznog parka pričamo već jako dugo, pa možemo zaključiti i kako je mnogima sve manje čudno kad na cesti susretne neki električni automobil. Elektrificirali su se i romobili, a uskoro nas očekuje i nešto veća elektrifikacija motocikala. Sukladno tome češka marka Kuberg započela je s aktivnostima i na hrvatskom tržištu. Riječ je o proizvođaču električnih motocikala, i to prvenstveno enduro i cross segmenta.

Njihova ponuda odnosi se na modele s punjivim baterijama, i to modeli već za dječji uzrast od tri godine, pa sve do modela namijenjenih pravim profesionalcima. Najveći je naglasak upravo na mladima. Young Rider je za djecu od 3 do 12 godina, Hero Edition za djecu od 5 do 12 godina, X-Force i Challenger od 6-godišnjaka do odraslih te Freerider za tinejdžere i odrasle.

Ono što ove nove motocikle na domaćem tržištu razlikuje od cross motora koje smo do sada susretali je izuzetna jednostavnost vožnje. Time je amaterima otvorena mogućnost da i sami isprobaju nalet adrenalina vožnje izvan asfaltiranih površina, odnosno prvenstveno po neravninama i mjestima gdje ne postoje staze i putevi.

Vrlo je bitno imati na umu kako je potrebna izvjesna prilagodba na okretanje ručice gasa. Naime, gas je potrebno okretati vrlo pažljivo jer prijenos električne snage je momentalan, a ubrzanje strelovito. Vjerujemo kako bi buduće vlasnike ovih motocikala mogla zasigurno veseliti činjenica kako održavanje iziskuje puno manje, kako vremena tako i novaca od sličnih benzinskih konkurenata.

U pravilu riječ je o modelima koju nisu namijenjeni vožnji po regularnim prometnicama, pa tako nisu niti nužno pripremljeni za registraciju. Ipak, tu je model Freerider koji ima i svoju Street verziju, a koju je moguće i registrirati.

Sve informacije o početku prodaje, cijenama, kao i mogućnošću razgledavanja te probnih vožnji bit će uskoro dostupne na službenoj web stranici.