Osim što je najmanji, ujedno je i najbrži Volvo automobil ikada. Treba mu svega 3,6 sekundi za ubrzanje do 100 km/h

Može se reći da je Volvo kreirao novi segment automobila, riječ je o premium B-SUV segmentu, koji će sasvim sigurno popratiti i ostali premium proizvođači. U zadnje vrijeme ‘in’ je imati u ponudi ‘premium’ vozilo. Mnogi žele biti u tom samom vrhu. Pitanje je samo kome to doista uspijeva, no to je tema za neku drugu priliku. Idemo sada vidjeti što nam je to Volvo pripremio.

Dobro je poznato kako kod Volva SUV modelu imaju oznaku XC, a EX oznaka namijenjena za njihova SUV vozila u potpuno električnoj izvedbi.

EX30 je nastao na platformi s međuosovinskim razmakom od 265 centimetara. Dugačak je 423,3, visok 154,9 te širok 203,2 cm. Tu je i 16,5 centimetara udaljenosti podnice od tla. Tijekom predstavljanja u Zagrebu podsjetili su nas na Smogovce: ‘Oni su mali, ali su veliki, odnosno, hoću reći, nisu više mali, ali su dosta veliki da ne budu mali’. Iako je riječ o najmanjem SUV modelu iz palete proizvoda švedske marke, dolazi uz prostor za pet putnika. Doduše, najveći komfor, kao što je i za očekivati, osiguran je primarno na prednjim sjedalima.

U Volvu već desetljećima iznimno veliku pažnju usmjeravaju na sigurnost, kao i što manje zagađenje okoliša. I ovaj model dizajniran je tako da ima manji CO2 otisak od bilo kojeg Volvo automobila do danas. Također, cilj mu je živote ljudi učini sigurnijim, praktičnijim i ugodnijim kroz vrhunsku tehnologiju i skandinavski dizajn.

Dojam prostranosti putničke kabine upotpunjuje veliki panoramski krov (ide od ruba ruba, iz jednog dijela – nema čak ni posebnu zaštitnu mrežicu, ali ju je moguće dokupiti).

EX30 kad govorimo o ozvučenju, donosi vrhunski Harman Kardon sound sistem. Zanimljivost je što je ispod vjetrobranskog stakla inovativno smješten soundbar. On se nalazi iza instrumentne ploče, još dva se nalaze u stražnjim vratima dok je subwoofer u prtljažniku (ovisno o izvedbi). To je isto tako jedan od razloga uspješnog smanjenja prostora, ali i jednostavnije i povoljnije cijene proizvodnje. Baš nas interesira kako taj sistem zvuči u stvarnosti.

Velika količina recikliranih materijala

Kako i priliči električnim automobilima, prednji dio krasi zatvorena maska. Dakako, tu su prepoznatljive linije Volvo automobila uz vrlo dominantna LED svjetla. Ustvari, iz kojeg god ugla pogledali EX30, odmah je vidljivo kako je riječ o Volvo automobilu. U Volvu vjeruju kako će EX30 biti jedan od njihovih najprodavanijih modela u nadolazećim godinama.

Kad govorimo o ekološkoj osviještenosti, koristili su mnogo recikliranih materijala. Tu govorimo i o recikliranom čeliku i aluminiju, kao i brojnim materijalima u putničkoj kabini. Otprilike četvrtina cjelokupnog aluminija korištenog u izradi automobila reciklira se. Također, reciklira se i približno 17 posto ukupnog čelika korištenog u proizvodnji modela Volvo EX30. Oko 17 posto sve plastike u automobilu, od unutarnjih dijelova do vanjskih branika, također se reciklira se. To je najveći postotak u bilo kojem Volvo automobilu do danas. Pri pripremi pojedinih dijelova koristi se vuna, lan, reciklirani poliester, mljevena plastika iz PVC okvira, ali recimo i reciklirani traper.

Intuitivne Google usluge

Prednjim dijelom putničke kabine dominira 12,3-inčni središnje smješten zaslon.

Za izradu interijera od trapera koriste vlakna koja bi inače bila otpadni produkt procesa recikliranja trapera. Kada se traperice recikliraju, isjeckana vlakna se uvijaju u pređu, a duga vlakna se međusobno povezuju. Međutim, kratka vlakna obično otpadaju kao otpad. U Volvu su spasili ta kratka vlakna upotrijebivši ih u dekoraciji interijera od trapera.

EX30 utjelovljuje sve Volvo vrijednosti dizajna u manjem formatu. Dugi međuosovinski razmak, veliki kotači i jednaki prevjesi donose ravnotežu i profinjenost vanjskom izgledu. Birati se može između pet živih boja vanjštine. Tu su dvije nove, Cloud Blue i Moss Yellow. Na višim paketima opreme četiri se bolje mogu kombinirati i uz kontrastni krov u crnoj boji.

Volvo EX30 dolazi s infotainment sustavom sljedeće generacije za povezano i brzo reagiranje. Važan dio ovoga je nova platforma za informiranje i zabavu temeljena na softveru s intuitivnim Googleovim uslugama. One uključuju Google Assistant, Google Maps i Google Play Store. Ovaj novi infotainment sustav donosi novi pristup korisničkom doživljaju. Tu je intuitivno sučelje, kao i višenamjenski prekidači na upravljaču. Tu je mogućnost pristupa 5G mobilnim mrežama. Mnogim funkcijama u automobilu može se daljinski upravljati s pomoću aplikacije Volvo EX30. Primjenom UWB tehnologije digitalnog ključa, pametni telefon i drugi mobilni ili nosivi uređaji mogu se koristiti za otključavanje i vožnju automobila. Ova bi funkcionalnost trebala biti dostupna tijekom sljedeće godine putem bežičnih ažuriranja i to kada budu dostupna.

Dvije vrste baterija

Moguće je odabrati vozilo uz dvije verzije snage odnosno dvije veličine baterije. Početni model ima 200 kW/272 KS uz 343 Nm maksimalnog okretnog momenta. Treba mu 5,7 sekundi da s mjesta ubrza do brzine od 100 km/h te je sposoban razviti najveću brzinu od 180 km/h. Pogon je na stražnju osovinu. Serijski dolazi uz 49 kWh LFP bateriju neto kapaciteta (51 kWh bruto). Dodatna mogućnost je NMC baterija od 64 kWh neto kapaciteta (69 kWh bruto). Prva verzija ima domet do 344 km, a druga do 476 km.

Snažnija opcija je tzv. twin model. Riječ je o verziji koja ima dva elektromotora. Ova verzija dolazi isključivo uz bateriju većeg kapaciteta. Odaberete li ovaj model računajte na najveću snagu od 315 kW/428 KS te 543 Nm maksimalnog okretnog momenta. I ova verzija je softverski ograničena na maksimalnu brzinu od 180 km/h. Ali zato ima izvrsno ubrzanje od 3,6 sekundi s mjesta do brzine od 100 km/h. Time je to najbrži Volvo do sada. Ova verzija ima deklarirani domet do 450 km. Ovisni o izvedbi moguće je koristiti i DC punjenje snagom od 134 odnosno 153 kW, naravno ako je riječ o punionici dovoljnog kapaciteta.

S obzirom na to da je riječ o SUV modelu B-segmenta, normalno je da prtljažnik i nije iznimno velik. Osnovni obujam je 318 litara. Nakon preklapanja naslona stražnje klupe on se povećava na 904 litre. Ispod prednjeg poklopca je dodatni spremnik od 19 litara. On je prvenstveno namijenjen za pohranu kabela za punjenje, trokuta i sl.

Tijekom predstavljanja u Zagrebu, doznali smo kako prvi primjerci u prodajne salone stižu tijekom siječnja. Mjesec do dva kasnije stižu i prvi primjerci za kupce. Volvo kod modela EX30 ne namjerava proizvoditi modele za nepoznate kupce. To znači da tek nakon što potencijalni kupac napravi narudžbu i uplati predujam, kreće proizvodnja. Cijene startaju od 40.709 eura.

