Želite li model za sebe i svoju obitelj, odnosno za prijevoz putnika budite spremni izdvojiti 63.475 eura, dok cijene dostavne Cargo izvedbe kreću od 58.035 eura

Gotovo godinu dana proteklo je od prvog službenog predstavljanja modela ID. Buzz. Novi je to model u Volkswagenovom širenju ID. električne obitelji. Podsjetimo, sve je krenuo modelom ID. 3, a koji je najavljivan kao ‘Golf novog vremena’. Uslijedili su modeli ID. 4 i ID. 5, a sada je na red došao prvi model koji u svom imenu ne nosi brojčanu oznaku. Buzz donosi jasnu poveznicu s legendarnom modelom Bulli, a vjerujemo kako bi u Volkswagenu bili iznimno sretni kada bi postigao sličan uspjeh.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Protekle jeseni, u sklopu E-Xperience eventa, a gdje je veliki naglasak bio na brendu Moon, imali smo priliku i pobliže upoznati ID. Buzz. Sada je stigao i u prodajne salone, a to je bila prilika za ponovno druženje s ljudima iz Volkswagena. Moon je zadužen za e-mobilnost, a koji već godinu i pol u zagrebačkom shopping mallu Z centar ima svoj izložbeni prostor Mooncity. S obzirom na novi model u ponudi Volkswagena, Moonov prostor dodatno je brendiran kao VW City Store. Tako sada dok kupujete odjeću ili špeceraj imate priliku upoznati se i s Volkswagenovom elektrifikacijom.

Nema sumnje jesu li u Volkswagenu napravili izvrstan posao s dizajnom. ID. Buzz privlači poglede mnogih, a prema informacija ljudi iz Volkswagena koji ga voze već neko vrijeme, publika je vrlo šarena. Pored toga, nema previše skepse oko toga što je riječ o električnom primjerku, a što je mnogo puta kamen spoticanja. Privlačnosti pridonose i boje eksterijera, a riječ je o sedam jednobojnih i četiri dvobojne izvedbe. Znači, dizajn je ipak najveći magnet za mnoge kupce. Kako one ženske, tako i muške.

Buzz dolazi kao minibus, odnosno svojevrsni jednovolumen, dok je Cargo izvedba tu kao transporter, model za posao. Trenutačno su dostupne samo po jedna izvedba. Govorimo li modelu ID. Buzz riječ je o verziji s pet sjedala, a kasnije se očekuje i izvedba s produljenim međuosovinskim razmakom. Ta veća količina prostora znači da će se ponuda nadopuniti i s trećim redom sjedala.

Za sada jedna baterija

I dostavna i putnička izvedba za pogon rabe elektromotor od 150 kW odnosno 204 KS te okretnog momenta od 310 Nm. On se napaja iz litij-ionske baterije od 77 kWh neto kapaciteta, a koja je smještena duboko u podnici vozila. Ta činjenica pozitivno utječe na snižavanje težišta vozila i osiguravanje boljih voznih karakteristika.

Osnovni, AC punjač osigurava punjenje snagom od 11 kW, dok na DC punjačima taj kapacitet ide do čak 170 kW. Tako bi se u samo 30 minuta baterija trebala nadopuniti s 5 do 80%. AC punjenje znači da je za potpuno punjenje prazne baterije potrebno 7 i pol sati. U ovakvoj kombinaciji, prema WLTP ciklusu riječ je o dosegu od 423 kilometra, odnosno dva više kod Cargo modela. ID. Buzz treba 10,2 sekunde da s mjesta postigne brzinu od 100 km/h, dok mu je maksimum na 145 km/h.

U Volkswagenu su iznimno ponosno što upravo pristigli novi ID. modeli dolaze uz ID. softver 3.2. On, između ostalog, omogućuje i funkciju punjenja Plug & Charge na kompatibilnim DC punjačima. Tako nije potrebna posebna kartica ili aplikacija za plaćanje. Vozilo komunicira direktno s punionicom. Još će ipak trebati vremena da se i kod nas ponuda proširi na brojne punionice. Za sada je korištenje u Hrvatskoj dosta ograničeno. Također, moguće je i korištenje streaming usluga Apple Music i Spotify putem Infotainment sustava i bez spojenog smartphone uređaja. Softver, odnosno operativni sustav vozila ažurira se uz over the air update.

Potpuno LED osvjetljenje

Kao i aktualni Multivan, ID. Buzz u potpunosti koristi LED tehnologiju. LED svjetla su na prednjem dijelu, a koja povezuje LED traka. Na njenoj središnjem dijelu je i veliki VW logotip, također osvijetljen. I straga su LED svjetla, postavljena okomito. I ona su povezana svjetlosnom trakom. Kao opija su dostupna IQ.Light LED Matrix glavna svjetla.

Prednja sjedala mogu se individualno podešavati, i to do 24,5 cm po dužini te 6,15 cm po visini. Stražnja klupa s tri sjedala ima djeljiv naslon u omjeru 40:60. Stražnja se klupa može pomicati 15 cm po dužini. Prilaz stražnjoj klupi je kroz otvor bočnih kliznih vrata s obje strane. Opcijski ona mogu biti električno pokretana.

Ispred vozača je na malena, 5,3-inčna digitalna instrumentna ploča. Na središnjem je dijelu pak 10-inčni zaslon osjetljiv na dodir Ready 2 Discover. Uz nadoplatu moguć je Discover Pro, a koji čini 12-inčni zaslon. ID. Buzz opremljen je jedinicom za online povezivost (OCU), a u koju je integrirana SIM kartica (eSIM). Vozilo može biti opremljeno i s do osam USB-C sučelja. Kod Cargo modela ih je pet. Ona omogućavaju punjenje uređaja uz snagu do 45 W.Opcijski je dostupna 230 V utičnica. Individualnost danas nude mnogi. Tako je i VW pripremio ambijentalno osvjetljenje u 10 boja, odnosno opcijski u njih čak 30. Spomenimo na kraju i cijene.

Buzz Pro starta na 63.475 eura, dok cijene dostavne Cargo izvedbe kreću od 58.035 eura. Naravno, s uključivim PDV-om. Serijska boja je srebrna, ostale se nadoplaćuju (1094 eura). Serijski dolaze 18-colni alu naplatci, a najskuplja nadoplata je za one 21-colne (1040 eura). Crno-siva unutrašnjost je osnovna verzija. Želite li plave, narančaste, zelene ili žute presvlake, odnosno ArtVelour presvlake nadoplate, uz još pojedine stavke, mogu biti od 1400 do 4000 eura. Za 84 eura moguće je kupiti Mode 3 kabel za punjenje, a tu je i nekoliko paketa funkcionalne, unutarnje odnosno vanjske opreme odnosno uređenja…