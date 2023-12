Krajem veljače, na salonu automobila u Ženevi proglasit će pobjednika po odabiru 59 specijaliziranih novinara iz Europe

Kraj godine obilježavaju i brojni izbori za automobil godine. Izbora je mnogo, pobjednika gotovo isto toliko, a onaj koji svakako ima svoju značaj svakako je izbor The Car of the Year. Riječ je o izboru u kojem sudjeluju specijalizirani novinara iz 22 zemlje. Nakon što su listu od 28 kandidata, glasanjem svih članova smanjili na sedam automobila, sada slijedi finale. U finalu su, abecednim redom: BMW serije 5, BYD Seal, Kia EV9, Peugeot E-3008/3008, Renault Scenic, Toyota C-HR i Volvo EX30.

Žiri je trebao činiti 61 novinar, no dva su suspendirana. Riječ je o novinarima iz Rusije. Tako će se 59 novinara u narednom periodu okupiti na zajedničkom druženju, odnosno testnom danu. Tako će na jednom mjestu imati priliku isprobati svih sedam finalista. Nakon toga će sumirati svoje impresije te dan uoči otvaranja salona automobila u Ženevi svoje glasove obznaniti i publici. Tada će proglasiti i pobjednika koji će narednih godinu dana ponovno nositi titulu The Car of the Year 2024.

Uvidom u popis finalista, vidimo kako je navala električnih modela iznimno velika. Samo Toyotin model spada u kategoriju onih koji nisu u potpunosti elektrificirani. Podsjetimo, slična je situacija bila i protekle godine. Na kraju je pobjedu odnio Jeepov električni SUV model Avenger. Vjerujemo kako bi i ove godine pobjednu mogao odnijeti potpuno električni model.