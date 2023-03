Švedsko predsjedništvo Vijeća EU i Europski parlament postigli su dogovor o postavljanju obveznih ciljeva za države članice, kad je riječ o dostupnosti infrastrukture za punjenje novih vrsta vozila

Nastavljaju se inicijative Europske unije, usklađene s planom smanjenja emisija stakleničkih plinova “Spremni za 55”, prema kojem EU ima cilj postati klimatski neutralan kontinent. Nakon što je postignut dogovor o nastavku podrške za automobile s motorima s unutarnjim izgaranjem kroz korištenje e-goriva, sada je dogovoren i plan za povećanje dostupnosti infrastrukture za punjenje alternativnim gorivima, tj. strujom i vodikom.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Švedsko predsjedništvo Vijeća EU i Europski parlament ovoga su tjedna dogovorili nove ciljeve, kojima će se nadopuniti postojeća pravila, ali i koji će postati obveza za sve države članice. Za sada je dogovor neformalan, bit će poslan članicama, a od njih će se tražiti povratne informacije oko plana implementacije.

Punionice za električna vozila (što uključuje automobile i kamione) morat će biti postavljene na svakih najviše 60 kilometara uzduž koridora TEN-T, do 2026. godine. Te punionice morat će nuditi snagu punjenja do 400 kW, što će do 2028. godine biti povećano na 600 kW – i odnosi se primarno na osobne električne automobile. Kad je riječ o specijaliziranim punionicama za električne kamione, one će se morati, duž istih koridora, nalaziti na svakih 120 km te nuditi snage od 1400 kW do 2800 kW, ovisno o tipu ceste.

U Hrvatskoj ovaj koridor pokriva tek autocestu od Ljubljane prema Zagrebu te dionicu koja povezuje mađarsku granicu s Rijekom (dakle, dijelove autocesta A1, A3, A4 i A6).

Povrh punionica za električna vozila, isti plan propisat će i ciljanu gustoću rasporeda punionica vodikom. One će morati biti smještene na svakih najviše 200 kilometara na istim cestama, s rokom implementacije do 2031. godine.