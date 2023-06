Za sada još nisu poznate cijene, a tehnički gledano riječ je o modelu koji ima sličnost s brojnim drugim modelima Stellantis grupacije

Tvrtka Autocommerce Hrvatska, zadužena za prodaju i zastupstvo marke Jeep organizirala je pretpremijeru modela Avenger. Pretpremijeru jer novi model još uvijek nije službeno u prodaji, a značajan je za ovu legendarnu marku pa nema smisla čekati jesen za njegovo prikazivanje. O utjecaju ovog modela na Jeep strategiju poslovanja svakako dosta govori činjenica kako je riječ o vozilu koje je proglašeno automobilom godine. Titula Car of the Year 2023 prema izboru specijaliziranih novinara svakako ima veliko značenje i trebala bi udahnuti vjetar u leđa ovom prvom električnom Jeep modelu.

Spreman za novu dozu poticaja

Iako još uvijek nisu poznati detalji, za očekivati je kako će ovogodišnji krug poticaja za kupnju energetski učinkovitijih vozila krenuti na jesen. Time Jeep Avenger ima odličnu poziciju biti ‘svježa roba’, upravo na početku aktualizacije masovnije prodaje električnih vozila. Spomenimo kako je Jeep u posljednjih deset godina povećao prodaju svojih modela za čak 7 puta na području Europe. Nastavak tog rasta očekuje se i u narednom periodu.

Jeep Avenger je potpuno novi model u ponudi ovo legendarnog američkog brenda, a koji bi trebao pomoć u privlačenju potpuno nove publike. Iako su Jeep modeli poznati po 4×4 pogonu, isti (za sada) nije opcije za model Avenger. Također, nije poznato hoće li ovaj modeli biti dostupan isključivo kao električni automobil ili će u budućnosti imati i neke druge opcije.

Avenger je dugačak 408,4 centimetra, širok 177,6 te visok 152,8 centimetara. To znači da je 16 centimetara od do sada najmanjeg Jeep modela – Renegade. Poznato je kako je Jeep jedan od marki koje djeluju unutar Stellantis grupacije, pa je tu i glavna konkurencija – Opel Mokka te Peugeot e-2008. U Jeepu ne skrivaju veliku ulogu koju su nametnuli novom modelu, pa na razini Europe očekuju kako će upravo Avenger već iduće godine biti njihov najprodavaniji model.

I dalje istinski Jeep

Iako je riječ o najmanjem modelu u Jeepovoj ponudi, i dalje je riječ o modelu koji nosi poznata obilježja ove legendarne marke. Miješaju se elementi nekoliko dosadašnjih Jeep modela, ali sve vrlo skladno posloženo. To vrijedi za eksterijer, ali i putničku kabinu.

Tehnički gledano, nema tu neke razlike u odnosu na posljednje električne modele Stellantis grupacije. To znači da je za pokretanje zadužen Emotorsov elektromotor proizveden u Europi. Snage je 115 kW odnosno 156 KS te je uparen s reduktorom prijenosnog omjera 8,69. Tu je i 260 Nm maksimalnog okretnog momenta. Isti se napaja iz 400V baterije kapaciteta 54 kWh, odnosno 51,6 kWh neto kapaciteta. Bateriju čini 17 modula koji sadrže 102 ćelije. Prema službenim podacima to bi trebalo biti dovoljno za 400 km dosega, odnosno čak 550 km u gradu. Baterija bi se trebala punti putem 11 kW AC, odnosno do 100 kW DC punjačem.

Kao što smo već spomenuli, za sada je predviđena samo verzija s prednjim pogonom. Vozaču se na odabir nudi 6 načina vožnje. Odabir će biti i između tri razine opreme – Longitude, Altitude te Summit. Bit će tu i 7 boja eksterijera uz mogućnost i dvobojnih verzija.

Putnička kabina donosi novu razinu digitalizacije i povezivosti. Ispred vozača serijski je dostupan 7-inčni TFT ekran instrumentne ploče. Veća opcija je 10,25-inčni zaslon. Ista je veličina i središnjeg zaslona infotainment sustava. U putničkoj kabini pripremljeni su pretinci obujma 34 litre, dok je prtljažnih zapremnine 355 litara. Naravno, tu je velika razina elektronskih pomagala za veću dozu sigurnosti.

Prema trenutno raspoloživim podacima, prodaja bi trebala započeti početkom rujna. Kroz koji tjedan trebale bi biti poznate i cijene svih verzija. Vjerujemo kako će i eventualna nova serija poticaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost svakako dati vjetra u leđa ovom novom Jeep modelu.