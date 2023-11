Internet je čudno mjesto, gdje razni sadržaji postanu viralni i godinama nakon što su zapravo nastali. Jedan takav slučaj odvija se posljednjih dana – milijune ljudi neizmjerno zabavlja video kompilacija prometnih nezgoda s istog mjesta, prilaza malenom raskrižju u britanskom Watfordu.

Tamo je, naime, još prije dvije godine općina na aveniju Woodmere bila postavila stupiće, pokušavši tako ograničiti prolazak prevelikim vozilima. Šest metalnih stupića uz cestu postavljeni su tako da je za prolaz ostao razmak od samo 2,1 metar, što je mnogim vozačima bila nepremostiva prepreka. U prvim danima nakon instalacije, nadzorna kamera s obližnje kuće snimila je niz udara vozila u te stupiće, koji su vrlo brzo dobili nadimak “groblje automobila”. Među uništenima su bili brojni osobni automobili, a među njima se čak našao i policijski kombi.

Općina je još prošloga ljeta ispravila svoj propust, pa zamijenila šest niskih stupića s četiri nešto viša, žuta i time vidljivija komada, uz proširenje prostora za prolazak vozila. Na znakovima i dalje stoji restrikcija širine od 2,1 m, ali stupići su manje agresivno pozicionirani, pa je problem očito riješen.

No, kompilacija neugodnih nezgoda i dalje kruži društvenim mrežama. Ovih dana postala je pravi hit, zabilježivši više milijuna pregleda. Ono što vjerojatno privlači gledatelje jest činjenica da, zbog ugla snimanja, na prvu nije jasno u što automobili udaraju, pa izgleda kako da “poskakuju” sami od sebe. Uvjerite se u bizarni britanski slučaj u nastavku.

Watford council needed to be sued for this 😭😭 pic.twitter.com/l3oiGoCzP4

— UB1UB2 West London (Southall) (@UB1UB2) November 19, 2023