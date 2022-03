Krajem godine prvi se primjerci električnih ID.Buzz modela očekuju u Hrvatskoj, a pokretat će ih elektromotor od 150 kW koji se napaja iz litij-ionske baterije neto kapaciteta 77 kWh

Elektrificirana mobilnost znači i smanjenje emisija ispušnih plinova u kompletnom lancu vrijednosti. Do 2030. godine emisije CO2 po vozilu u Europi će pasti za 40 posto. Na svom ‘Way to zero’ putu Volkswagen želi biti klimatski neutralno poduzeće u pogledu bilance najkasnije do 2050. godine. U središtu pažnje tog ‘puta do nule’ je ubrzano jačanje električne ofenzive s novom strategijom marke Accelerate. Do 2030. VW želi povećati udio potpuno električnih modela u ukupnoj prodaji vozila na najmanje 70 posto u Europi i na najmanje 50 posto u Sjevernoj Americi i Kini. U skladu s time ubrzano se širi ID. obitelj električnih modela.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Već je prošlo više od pet godina kako je Volkswagen na salonu automobila u Detroitu prikazao konceptni model ID. Buzz. Sada ta daleka prošlost postaje stvarnost. Vrlo pozitivne reakcije od prvog prikazivanja utjecali su na odluku o početku serijske proizvodnje modela koji će se pored verzije s pet sjedala nuditi i kao dostavni ID.Buzz Cargo. Kao što je model ID.3, prvi električni VW nove generacije, velika je pažnja posvećena i prvom dostavnom električnom izdanju. Primjetna je i povezanost s legendarnim modelom T1, prvim modelom Bulli.

Njemačka proizvodnja na poznatom mjestu

Premijera je održana online, i to iz njemačkog Hannovera, a gdje su se proizvodili i prvi primjerci Bullija. Ovdje će se proitzvoditi i ID. Buzz. Volkswagenov odjel komercijalnih vozila još je jednim detaljem pokazao kako radi na svim poljima zelene tranzicije. Tako je hangar u kojem je održana prezentacija na krovu popločen solarnim panelima pa i tako dokazuju kako smanjuju emisiju ispušnih plinova.

Prvenstveno tu mislimo na kratke prevjese karoserije, maksimalno iskorišten prostor na minimalnoj površini, klasičnu podjelu dizajna karoserije na donju i gornju razinu te prepoznatljiv prednji dio vozila u obliku slova V. Baš poput prvog modela Bulli, ID. Buzz također ima stražnji pogon.

Inače, ID. Buzz nije prvi Bulli s električnim pogonom. Već prije 50 godina Volkswagen je na sajmu u Hanoveru predstavio model T2 kao prvi prototip koji je pogonjen elektromotorom u stražnjem dijelu vozila. Međutim, maksimalni doseg od 85 kilometara pokazao je da je tehnologija baterija daleko od tehnologije koja je prikladna za praktičnu upotrebu. No san o modelu Bulli bez emisija ispušnih plinova nastao je već tada, 1972. godine. U ovoj godini pak to postaje stvarnost.

Kompaktan, a ujedno i vrlo prostran

Buzz i ID. Buzz Cargo sa standardnim međuosovinskim razmakom (298,8 centimetara) prvi je koji stiže na tržište. Ukupna duljina ovog modela je tek 471,2 cm. Naime, međuosovinski razmak razlikuje se samo za dva milimetra od međuosovinskog razmaka modela T6.1, čija ukupna dužina iznosi 490,4 cm. ID. Buzz tako nudi sličnu unutrašnju dužinu, ali može koristiti manja parkirna mjesta. Izdašno ostakljena putnička verzija visoka je 193,7 cm.

Cargo je za milimetar viši, (T6.1: 197 cm) i to zbog malih razlika u voznom postroju. Širina oba modela ID. Buzz iznosi 198,5 cm (bez vanjskih zrcala). Time je novi model širi za 8,1 cm od modela T6.1. Dojmljiv dizajn upotpunjuju veliki kotači s naplatcima dostupnim u dimenzijama od 18 do 21 cola. Krug okretanja je 11,1 metar.

Iz sveg ovog vidljivo je kako je ID Buzz izvrsno iskorišten model. Zahvaljujući kompaktnom konceptu modularne električne platforme (MEB) oba modela nude rijetko viđenu iskorištenost prostora. U model ID. Buzz s pet sjedala može stati čak 1121 litra prtljage, i to u opciji kada su sva sjedala zauzeta. Nakon preklapanja stražnjih sjedala korisni prostor povećava se na 2205 litara. Maksimalna zapremina modela ID. Buzz Cargo, koji je opremljen pregradnom stijenkom iza prvog reda sjedala, iznosi preko 3,9 kubnih metara.To znači da prima dvije euro palete. Ovdje je moguće birati da pored vozača bude suvozačko sjedalo ili klupa za dvoje. Tijekom iduće godine možemo očekivati i nadopunu s produženim međuosovinskim razmakom te većim dimenzijama unutrašnjosti.

Privlačan i moderan dizajn nadopunjuju praktična rješenja

Kad stigne na tržište ID. Buzz bit će dostupan u sedam jednobojnih i četiri dvobojne varijante. Ova kombinacija bijele boje i svježih nijansi boja vidljiva je i u unutrašnjosti, koja preuzima stilske elemente iz generacije modela T1 i prenosi ih u današnje doba električne mobilnosti. Boje odgovaraju boji karoserije, a po mogu biti prisutne na površinama za sjedenje, instrumentnoj ploči i oblogama vrata.

Ambijentalno osvjetljenje (opcijski dostupno u čak 30 boja) pobrinut će se za posebne doživljaje. Poput nekih Škoda modela, i ID. Buzz bi trebao prirediti neke funkcionalne alate, odnosno pomagala. Tako bi ID. Buzz trebao biti opremljen otvaračem za boce, kao i strugalicom za led.

Na već spomenutoj misiji ‘Way to zero’ Volkswagen primjenjuje upotrebu i odgovarajućih materijala. Ovdje Volkswagen primjenjuje paket inovativnih tehnologija i postupaka, zahvaljujući kojima oba modela postaju jedna od najodrživijih serija modela na svijetu. Koža i drugi materijali životinjskog porijekla potpuno se izbjegavaju, a zamjenjuju ih drugi materijali sličnih karakteristika i osjećaja na dodir. Tako je kolo upravljača izrađeno je od poliuretana, ali izgleda jednako kvalitetno kao i koža te nudi sličan osjećaj na dodir. Za presvlake za sjedala, podne obloge i krovnu oblogu modela ID. Buzz primjenjuju se, između ostalog, reciklati – materijali od recikliranih proizvoda.

Sve više ekološki prihvatljivijih materijala

Tako će primjerice jedna tkanina biti izrađena od materijala Seaqual, čije se niti sastoje od oko 10 posto prikupljene morske plastike i oko 90 posto PES-a (recikliranih PET boca). U odnosu na usporedive proizvode, time se emisije CO2 mogu sniziti za 32%. ArtVelours ‘ECO’ koji se prvi put u koncernu koristi u modelu ID. Buzz također se sastoji od 71 posto reciklata.

Poput već nekih poznatih ID. modela, i Buzz se temelji se na modularnoj električnoj platformi (MEB) iz Volkswagen koncerna. Verzije koje se prvo lansiraju pokreta će elektromotor snage 150 kW integriran u stražnju osovinu. On je napaja iz litij-ionske visokonaponske baterije koja nudi bruto sadržaj energije od 82 kWh, odnosno neto 77 kWh. Najveća brzina elektronički je regulirana na 145 km/h. Kako to i inače bude, i ovaj e-motor razvija maksimalni okretni moment od 310 Nm iz mirovanja. Nisko težište postignuto je smještajem baterije u krajnjem donjem položaju u ‘sendvič’ podnici.

Litij-ionska baterija može se puniti iz wallboxa ili javnih punionica pomoću 11 kW izmjenične struje (AC). Preko CCS utičnice na stanici za DC brzo punjenje (jednosmjerna struja) snaga punjenja se povećava do 170 kW. Kada se puni na ovaj način, razina napunjenosti baterije raste od 5 do 80% za 30-ak minuta. Koriste se novi ID. softvera koja će ubuduće nuditi i funkciju Plug & Charge. To znači da će nakon priključenja konektora doći do automatske sinkronizacije vozila i DC stanicama za punjenje mnogih pružatelja usluga. Tako, razmjenjujući sve potrebne podatke s mjestom za punjenje, značajno će se pojednostaviti način korištenja punionice. To znači da neće trebati posebna aplikacija ili kartica za identifikaciju.

ID. Buzz može i vratiti električnu energiju

Zanimljivost modela ID. Buzz je i u novoj značajki – dvosmjerno punjenje. Ova tehnologija otvara novi spektar mogućnosti. Od sada će, primjerice, biti moguće pohranjivati višak energije iz kućnog fotonaponskog sustava u modelu ID. Buzz tijekom dana i vraćati ga u kuću u večernjim satima kako bi se osigurala samodostatnost i bez sunca.

Općenito, za ID. Buzz i sve modele obitelji ID. vrijedi da se određena ažuriranja softvera mogu preuzeti ‘over the air’ odnosno bez odlaska u servisnu radionicu u obliku wireless aktualiziranja softvera. To istovremeno uključuje ažuriranja infotainment sustava, karti ili sustava potpora za vozača. Spektar sustava potpora uključuje inovativno umrežene tehnologije kao što su prvi put realizirana funkcija Trained Parking (automatski ulazak i izlazak iz parkirnog mjesta) ili Car2X (upozorenja i obavijesti o opasnostima u lokalnoj blizini). Tu je i najnovija verzija sustava Travel Assist s upotrebom zbirnih podataka. Ovaj sustav omogućuje djelomično automatizirano bočno i uzdužno vođenje u cjelokupnom rasponu brzine.

Ubrzo nakon početka proizvodnje modela ID. Buzz u prvoj polovici godine, lansiranje modela na europskim tržištima zakazano je za jesen. Modeli ID. Buzz i ID. Buzz Cargo očekujemo u Hrvatskoj krajem jeseni 2022. godine.