Iako su limuzine sve manje zastupljene, električna verzija možda bi mogla potaknuti popularnost, a kao veliki plus spominje se doseg od čak 700 kilometara. Jedva čekamo kraj godine kada bi to i sami mogli isprobati

Još početkom godine Volkswagen je na CES-u u Las Vegasu prikazao zakamuflirano izdanje modela ID.7. Bilo je to prvo prikazivanje nove poslovne limuzine u javnosti, a bi prije koji tjedan za nekolicinu specijaliziranih novinara napravio prvo upoznavanje i na europskom tlu. Bila je riječ ponovno o zamaskiranom izdanju. Sada je pak na red stiglo i skidanje naljepnica te potpuno razotkrivanje električne limuzine. Kako i priliči značajnom modelu njemačkog brenda, premijera je bila na domaćem tlu, u Berlinu.

Dostojan nasljednik Passata?

Volkswagenova linija električnih modela u prodaji ima već nekoliko modela, pa tako već i lagano redizajnirani model ID.3, a nema sumnje kako su iznimno velika očekivanja od modela ID.7.

Mnogi tvrde kako je riječ o svojevrsnoj električnoj zamjeni za Passata. O Passatu nije potrebno trošiti previše riječi. Dovoljno je spomenuti kako je u dosadašnjih osam generacije, još od 1973. godine, prodan u više od 30 milijuna primjeraka. O tome kolika će biti popularnost model ID.7 sudit će samo tržište, a treba imati na umu kako je ovaj model pripada segmentu koji bilježi silaznu putanju. U skladu s time, i brojni se poslovni ljudi sve više odlučuju za neki od SUV modela.

Električne limuzine još su uvijek prava rijetkost. Njihove premijere tek očekujemo u narednom periodu, a hoće li one uspjet zaustaviti pad popularnost ovog segmenta, dosta je teško prognozirati.

Nema sumnje kako u VW-u vjeruju u tržišnu budućnost ovog modela. S obzirom na to da je riječ o automobilu nastalom na modularnoj platformi s međuosovinskim razmakom od 296,6 centimetar s malim prevjesima, dolazimo i do značajne ukupne duljine.

Tako ID.7 broji 496,1 cm, a što je čak 19,4 cm više od Passata, ali i 9,9 cm više od Arteona, odnosno 9,4 cm manje od Phaetona. Istovremeno je ID.7 visok 153,8 cm. To je čak 8,2 cm više od posljednje generacije Passata. Elegantne i atletske linije dovele su i do koeficijenta otpora zraka otprilike 0,23 (ovisno o opremi).

Bočnu liniju krasi sportski ravni okvir vjetrobranskog stakla i upečatljiv C stup nalik coupeu. Krov i krovni stupovi izvedeni su u kontrastnoj crnoj boji visokog sjaja. Krovni okvir je pak u boji aluminija. Definirajući stilski element izduženog dizajna je karakteristična linija koja se nalazi ispod dugog obruba prozora s oštrim podrezom. To daje snažnu i pozitivno zategnutu siluetu.

LED svjetla sprijeda i straga

Karizmatičan dizajn modela ID.7 sprijeda je definiran poklopcem motora i LED prednjim svjetlima. Ona sadrže usku LED traku za dnevna svjetla i žmigavce integriranima na vrhu kućišta. Vodoravna LED traka prolazi između prednjih svjetala. Bočni otvori za usis zraka na kućištima kotača smješteni duboko u braniku prepoznatljivog su izgleda.

Vodoravne linije naglašavaju širinu modela ID.7 straga. Najdominantnija linija je vodoravna LED traka, koja se širi prema van u LED stražnja svjetla. Kao upečatljiva značajka, središnje područje LED trake je bijelo i mijenja se u crveno samo kada se aktivira svjetlo. Razdjelni rub velikog poklopca prtljažnika koji se široko otvara aerodinamički je važan i upečatljiv detalj. Snažan dojam stvaraju odbojnik i difuzor koji se nalaze ispod, a koji su crne boje visokog sjaja.

Dva pogonska stroja i baterije

Za sada nije poznato mnogo tehničkih detalja. Osim već spomenutih dimenzija, iz Volkswagena su objavili tek neke detalje vezano uz pogon.

Predviđeni su modeli Pro i Pro S. ID.7 je prvi MEB model opremljen novorazvijenim Volkswagen pogonom. Sustav se načelno sastoji od električnog pogonskog motora snage 210kW (286KS) (permanentno pobuđeni sinkroni motor), dvofaznog 1-stupanjskog mjenjača i pretvarača (učinska i upravljačka elektronika).

Snaga i učinkovitost pogonskog elektromotora doprinose detaljima kao što je rotor s jačim permanentnim magnetima koji nudi još veću toplinsku nosivost. Pored toga, dodatno razvijeni stator s većim efektivnim brojem namota u kombinaciji s maksimalnim presjekom žice, kao i vodeni hladnjak za vanjsku stranu statora i novi, kombinirani sustav za hlađenje ulja i vode također osiguravaju veću toplinsku stabilnost. Toplinska stabilnost osigurana je novim pretvaračem.

Postojat će dvije verzije baterije. ID.7 Pro imat će 77 kWh bateriju (bruto 82 kW) uz kapacitet DC punjenja od 170kW.

Model ID.7 Pro S (koji će biti predstavljen kasnije) bit će opremljen najnovijom Volkswagen baterijom energetskog sadržaja 86 kWh (bruto 91 kWh). Njen kapacitet DC punjenja bit će 200kW. Prema prvim internim prognozama, bit će moguće prijeći otprilike 615 kilometara između dva zaustavljanja radi punjenja s modelom ID.7 Pro i do otprilike 700 kilometara s modelom ID. Pro S. Za sada djeluje obećavajuće, a ovakve prognoze temelje se na malom otpor zraka. Upravo je on osnovni preduvjet za nisku potrošnju energije i velike dosege.

Prostrana putnička kabina

Maloprije spomenute vanjske dimenzije, odnosno činjenica da je riječ o vozilu od gotovo pet metara, očekuje se dosta prostrana putnička kabine. Za sada o tome i nema nekih informacija. S obzirom na to da su baterije u pravilu smještene u podnicu vozila, dosta je električnih automobila koji muku muče s prostorom za stopala putnika na stražnjoj klupi.

Nadamo se kako je to kod modela ID.7 nešto bolje izvedeno, jer ipak je i Passat model koji nudi vrlo zavidnu razinu prostora.

Dominantan detalj u unutrašnjosti modela ID.7 je instrumentna ploča. Vodoravna struktura ove mekane podstavljene instrumentne ploče ispred vozača i suvozača ima jasan i uredan raspored. Obrubi, koji su po izboru osvijetljeni pozadinskim osvjetljenjem, i horizontalna traka ventilacije integrirani su u linearni dizajn. Kontrastni šavovi s dodatnim obrubom ugrađeni su između ventilacijske trake i obruba. Time je bio cilj naglasiti širinu unutrašnjosti.

Na vozačevoj strani to je još pojačano tankim pravokutnim instrumentima koji su značajno smanjene veličine. Njihov zaslon nije viši od ventilacijske trake. Ovim konceptom Volkswagen je stvorio novu arhitekturu instrumentne ploče. To je omogućeno serijskim head-up zaslonom s proširenom stvarnošću koji vozaču daje pregled svih važnih informacija. Veliki uobičajeni cockpit stoga više nije potreban. Na tragu je to onoga što propagira i Tesla u svojim modelima. Sve bitno je u središnjem zaslonu.

Prvi VW serijski uz head-up zaslonom s proširenom stvarnošću

Tako će ID.7 debitirati kao prvi Volkswagen s head-up zaslonom s proširenom stvarnošću u okviru serijske opreme. Umjesto klasičnih instrumenata, sve bitne informacije ID.7 vozaču sada prezentira kroz interakciju male digitalne instrumentne ploče (ID. Display) i head-up zaslona. ID. Display prikazuje zakonski propisane standardne informacije kao što su brzina i upozorenja. Daljnje informacije važne za vožnju projiciraju se praktički u vidnom polju vozača s pomoću head-up zaslona. Te se informacije po prvi put mogu prilagoditi preko višenamjenskog upravljača. To znači da su vozači informirani bez skidanja pogleda s ceste, što značajno povećava komfor vožnje.

Uz prikaze kao što je brzina vozila, informacije projicirane u vidno polje vozača također uključuju oznake prometnih traka, podatke o udaljenosti i strelice za skretanje navigacijskog sustava. Prikazi statusa koji sadrže informacije kao što su trenutačna i najveća dopuštena brzina projiciraju se u neposrednoj blizini oko 3,5 metra ispred vozila. Nasuprot tome, sustav projicira prikaze koji su relevantni za vožnju, kao što su informacije o trenutačnom smjeru navigacijskog sustava, u daljini, dakle otprilike deset metara ispred vozila. Ovi su simboli postavljeni u skladu sa stvarnim svijetom izvan vozila, kao proširena stvarnost. Vozač dodatno dobiva informacije na način koji se može intuitivno razumjeti s pomoću funkcije ID. Light.

15-inčni središnji zaslon

Središnje sučelje od 38 cm (15 inča) vizualno je samostojeći zaslon buduće generacije osjetljiv na dodir. Grafičko sučelje i navigacija izbornika uvelike su restrukturirani. Ovdje je cilj bio učiniti upravljanje svim funkcijama što je moguće jednostavnijim, intuitivnijim i individualiziranim. U tu svrhu zaslon je podijeljen na dvije trajno vidljive dodirne trake i početni zaslon.

Gornja traka ima novi gumb za izravan pristup na lijevoj strani gdje korisnik samo jednim klikom može otvoriti glavni izbornik s pregledom svih aplikacija. Pored njega je tipka za Car Control Center, koja omogućuje izravan pristup najvažnijim funkcijama vozila koje vozač može pojedinačno konfigurirati. Glavni izbornik i Car Control Center mogu se otvoriti u bilo kojem trenutku bez zatvaranja trenutačno aktivne aplikacije. To znatno pojednostavljuje rukovanje. Desno od Car Control Center nalaze se dodatni gumbi za izravan pristup kojima se mogu slobodno dodijeliti dostupne aplikacije. Kao rezultat toga, vozač i suvozač mogu se brzo i jednostavno prebacivati između svojih omiljenih i često korištenih aplikacija.

Početni zaslon u sredini kombinira sadržaj najvažnijih aplikacija kroz widgete. Uz klasični sadržaj kao što su navigacija i radio/mediji, widgeti također nude inovativne nove funkcije poput prijedloga nove IDA glasovne asistentice. Korisnik također može individualno konfigurirati početni zaslon kako bi prilagodio sadržaj widgeta kao i izgled i broj stranica.

IDA raspoložena za razgovor

Donja traka na zaslonu obuhvaća funkcije klima-uređaja i sjedala kao i gumb Home koji vozaču omogućuje povratak na središnji početni zaslon u bilo kojem trenutku. Izborniku klima-uređaja, postavkama temperature za vozača i suvozača i podesivim funkcijama klima-uređaja stoga se uvijek može pristupiti izravno. Ispod zaslona infotainment sustava nalaze se osvijetljeni dodirni klizači, koji se upotrebljavaju za namještanje temperature u vozilu i glasnoće zvuka.

Zahvaljujući najnovijoj verziji softvera, bit će moguće upravljati drugim funkcijama u modelu ID.7 s pomoću IDA glasovne asistentice. To također uključuje funkcije kao što su pozadinsko osvjetljenje, odabir profila vožnje ili upite o vremenu ili općem znanju (u oblaku). Glasovna asistentica također može protumačiti što se misli: Volkswagen odgovara na zahtjev ‘pokaži mi zvijezde’ elektroničkim prebacivanjem na prozirnu postavku panoramskog krovnog otvora s pametnim staklom.

Harman Kardon vrhunsko ozvučenje

Volkswagen će za model ID.7 u opcijskoj ponudi imati 700 W sound sustav tvrtke Harman Kardon. Imat će 14 vrhunskih zvučnika, uključujući središnji zvučnik sprijeda i subwoofer u prtljažniku. 16-kanalni zvučni sustav nudi četiri unaprijed konfigurirane postavke zvuka. To su: Pure (neutralni studio zvuk), Relax (slušanje lagane glazbe), Speech (fokus na izgovorene riječi) i Vibrant (dinamičan zvuk uživo). Zvuk se također može individualno prilagoditi prema osobnom ukusu pomoću ekvilizatora. Također je moguće usmjeriti fokus slušanja specifično na jedno ili više sjedala.

ID.7 donosi i nova generaciju sjedala. Ovisno o verziji, sjedala omogućuju do 14 opcija električnog namještanja (ergoActive sjedala). Nova je i adaptivna Climatronic funkcija sjedala. Uz mnoge individualne postavke, vozač i suvozač također mogu aktivirati automatski način rada za klimatizaciju sjedala. Ovdje senzori temperature i vlage u sjedalima otkrivaju potrebu za hlađenjem i/ili grijanjem i u skladu s tim kontroliraju klimatizaciju. Također je moguće odabrati tri posebna načina: maksimalno grijanje, maksimalno prozračivanje ili maksimalno sušenje.

Sjedala nove generacije

Novorazvijena dodatna funkcija masaže prednjih sjedala nudi visoku razinu udobnosti. Sjedala ergoComfort opremljena su s deset zračnih jastuka u naslonu koji omogućuju pneumatsku masažu. Cilj je opuštanje i aktivacija mišića leđa. Sjedala ergoPremium dodatno imaju dva posebno velika zračna jastuka u površini za sjedenje. Sjedalima ergoComfort i ergoPremium modela ID.7 već je dodijeljen pečat odobrenja njemačke ‘Kampanje za zdrava leđa’ (AGR).

U luksuznoj limuzini Phaeton, Volkswagen je predstavio prekretnicu u obliku jednog od tada najboljih klima-uređaja na svijetu. To je prvi put omogućilo provjetravanje unutrašnjosti praktički bez propuha, a otvori su se automatski otvarali i zatvarali. Novi klima-uređaj sada je i u modelu ID.7, a ima i aktivnu kontrolu ventilacijskih otvora.

Pametni ventilacijski otvori s elektronički kontroliranim vertikalnim i horizontalnim motorima automatski se otvaraju i zatvaraju te dinamičkim pokretima brzo raspoređuju zrak po velikoj površini unutrašnjosti. Štoviše, pod uvjetom da je funkcija aktivirana, hlađenje ili grijanje počinje čim se vozač približi modelu ID.7 s ključem. Protoci zraka u unutrašnjosti mogu se individualno prilagoditi odgovarajućim postavkama na središnjem zaslonu infotainment sustava. Mnoge funkcije klima-uređaja također se mogu pokrenuti intuitivnim glasovnim naredbama. ID.7 odgovara vozaču koji kaže ‘Pozdrav Volkswagen, ruke su mi hladne’ aktiviranjem grijanja upravljača, gdje se topli zrak istovremeno usmjerava na ruke.

Tekući kristali u krovnom staklu

Opcijski će biti moguće opremiti ID.7 novim panoramskim krovom s pametnim staklom. Inovacija ovdje je činjenica da se prozirni krov može učiniti neprozirnim ili opet prozirnim, po želji, s pomoću PDLC (polimer-dispergirani tekući kristal) sloja integriranog u staklo. Ova se operacija prebacivanja aktivira dodirnim upravljanjem na krovnoj konzoli ili preko glasovnog asistenta. Kada je elektronički PDLC sloj bez napona, kristali u sloju se rasporede tako da staklo postane neprozirno.

Nasuprot tome, ako se na sloj primijeni električni napon, kristali se tada sami razvrstavaju tako da svjetlost ponovno može proći. Uz ovu promjenjivu zaštitu od odsjaja, premazi u staklu reflektiraju energetski bogato infracrveno zračenje u sunčevoj svjetlosti koje bi zagrijavalo unutrašnjost u sunčanim danima. Na isti način, staklene obloge također reflektiraju toplinsko zračenje unutar kabine, pružajući tako visoku razinu udobnosti za putnike, posebno zimi.

Park Assist Pro s funkcijom memorije dolazi kao dodatna oprema za model ID.7. Ovdje su integrirana tri automatizirana načina rada koji se mogu aktivirati ovisno o situaciji. Jedinstvena značajka je funkcija memorije. S ovom funkcijom, model ID.7 stalno snima zadnjih 50 metara vožnje i time situaciju tijekom parkiranja. Parkirni je manevar moguće pohraniti kad se ID.7 zaustavi. Kad Volkswagen opet dođe u isti položaj, na primjer, ulazak pod nadstrešnicu kod kuće, ID.7 automatski nudi samostalno preuzimanje parkiranja. Vozač ili ostaje u vozilu ili prati postupak izvan vozila preko smartphonea.

Moguć je i samostalni izlazak iz parkirnog mjesta, u ovom slučaju na udaljenosti do 25 metara. Standardni način rada sustava Park Assist, koji je već poznat iz drugih Volkswagen modela. To omogućuje potpomognutu vožnju u ili iz paralelnih ili okomitih parkirnih mjesta. ID.7 u tu svrhu preuzima kontrolu ubrzanja, kočenja i upravljanja. Treći način rada omogućuje vozaču da u istim situacijama uveze vozilo na parkirno mjesto i izađe iz parkirnog mjesta dok je vozač izvan vozila. U ovom slučaju vozač kontrolira postupak preko aplikacije na svom smartphoneu.

Još napredniji Travel Assist

Dodatno unaprijeđeni sustav potpore Travel Assist s masovnim podacima omogućuje potpomognutu vožnju modela ID.7 s potpomognutom uzdužnom i bočnom kontrolom. Tu je i, na autocestama s više prometnih trakova od brzina od 90 km/h, i potpomognuta promjena vozne trake. Adaptivno vođenje po voznoj traci još je jedna unaprijeđena funkcija. Dok se opcijski sustav potpore Travel Assist prije oslanjao na barem jednu vidljivu oznaku granice vozne trake za bočno navođenje, sustavu je sada dovoljno prepoznati rubnjak. Spajanje podataka o vozilu s masovnim podacima drugih vozila još je jedna nova značajka.

Kao primjer, model ID.7 otkriva ograničenja brzine s pomoću kamera i navigacijskih podatka te ih integrira u potpomognutu funkciju uzdužne kontrole sustava potpore Travel Assist tako da vozilo neovisno poštuje ograničenja. K tomu, sustav također može registrirati parametre kao što su zavoji, kružni tokovi i križanja koji se nalaze ispred te ih uključiti u prediktivnu kontrolu. Model ID.7 prima informacije o ograničenju brzine duž rute s pomoću podataka karte i masovnih podataka iz vozila koja voze ispred. Budući da se koriste svi signali vozila i dostupni masovni podaci, nova generacija sustava potpore Travel Assist nudi posebno glatku i prediktivnu kontrolu.

Njemačka proizvodnja

Masovni podaci također se upotrebljavaju za potpomognutu promjenu voznog traka tijekom vožnje na autocestama s više prometnih trakova (bit će uvedeno kasnije). Međutim, te promjene voznog traka, baš kao i potpomognuta uzdužna i bočna kontrola, također funkcioniraju bez masovnih podataka. Sustav potpore Travel Assist vizualno nudi vozaču promjenu voznog traka ako to dopušta situacija na cesti. Ako vozač dodirne žmigavac modela ID.7, izvodi se potpomognuta promjena voznog traka unutar ograničenja sustava sve dok vozač dodiruje kolo upravljača. Vozač i ovdje ostaje odgovoran za upravljanje vozilom.

Volkswagen ima u planu da do 2030. otprilike 80% vozila isporučenih u Europi budu električna. Serijska proizvodnja modela ID.7 za Europu i Sjevernu Ameriku počet će u njemačkoj tvornici u Emdenu u drugoj polovici godine. Dostupnost novog najistaknutijeg modela obitelji ID. u Europi planirana je za jesen, a početak pretprodaje planiran je za ljeto. Predstavljanje u Kini također je planirano za 2023. Zatim se tijekom 2024. planira uvođenje na tržište Sjeverne Amerike. Moguće je da prvi primjerci modela ID.7 stignu u Hrvatsku krajem godine.