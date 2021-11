Dvije razine snage za ID.5 (174 KS i 204 KS) te sportska GTX (299 KS) proizvodit će se u tvornici u Zwickauu, a na tržište dolaze tijekom 2022. godine

Volkswagenov plan potpune elektrifikacije korača svojim putem. Poznato je kako je riječ o ID. obitelji novih modela, a nakon ID.3 i ID.4, sada na scenu stupa i ID.5. U suštini, riječ je o coupeovskom izdanju modela ID.4, ali i koncepciji prikazanoj već na modelu Audi Q4 e-tron Sportbacka. Uskoro slični koncept očekujemo i kod Škode Enyaqa iV, koja će u imenu imati dodatak coupe. Ipak, nije ovdje riječ samo o coupe izdanju ID.4, jer ID.5 donosi i još neke promjene. ID.4 je morao čekati pola godine da dobije sportsko GTX izdanje, dok ID.5 odmah dolazi i s ovom inačicom, a koja (za one zaboravne) mijenja dosadašnju, toliko popularnu, GTI oznaku.

Coupeovski izgled donosi bolju aerodinamiku

Sportskiji izgled te coupeovske linije novom su modelu osigurale i bolju aerodinamiku. To dokazuju i brojke pa tako koeficijent otpora zraka iznosi 0,26 za ID.5, odnosno 0,27 za GTX verziju. Manjem otporu zraka doprinosi i integrirani spojler u aerodinamički oblikovanom stražnjem poklopcu sa širokim otvaranjem. Isto tako ne smijemo zaboraviti niti činjenicu da je optimalno strujanje zraka dobiveno i korištenjem električne rešetke za zrak u prednjem dijelu vozila, a otvarat će se samo kada je to potrebno.

Iako pogledom u putničku kabinu vidimo da novi model izgleda slično, te koristi 6-inčnu digitalnu instrumentnu ploču te 12-inčnim zaslon infotainment sustavom, nije sve isto. Bitna razlika u odnosu na ID.4 je ono što nije toliko vidljivo – novi software. ID.5 dolazi uz ID. Software 3.0 koji poboljšava, između ostalog, prirodno upravljanje govornim naredbama (Hello, ID.). Ona sada posjeduje sposobnost učenja te omogućava online pristup informacijama iz oblaka. Opcijski će biti dostupan i Head-up zaslon s proširenom stvarnošću koji će projicirati izravno u vozačevo vidno polje.

Manje prostora za glavu, ali i dalje dovoljno

Za rasvjetu će se po želji pobrinuti ambijentalno osvjetljenje uz do 30 boja. We Connect usluge isporučivat će vozačima online prometne informacije u stvarnom vremenu, online aktualiziranje karti, informacije o stanicama za punjenje, web-radio i još puno toga.

Novi opcijski sustav Park Assist Plus s memorijskom funkcijom po želji će provoditi personalizirane postupke ulaska u parkirno mjesto. Znači, ‘zapamtit’ će gdje ste se i kako parkirali, pa bi to u konačnici mogao učiniti i samostalno. No, vratimo se mi malo na brojke.

Volkswagen ID.5 je dugačak 459,9 centimetara, a njegova GTX izvedba 1,7 cm manje. Ispada da je ID.5 samo 15 mm duži i 18 mm niži u odnosu na ID.4. U slučaju GTX verzije razlike su još manje – 2 mm dužine i 12 mm visine). Coupeovska linija krova znači i da je na stražnjoj klupi za 12 milimetara smanjen prostor za glavu. Znamo li da ID.4 ima sasvim solidnu razinu prostora, sumnjamo kako bi tih 12 mm manje trebalo smetati i osobama od 190 cm visine.

Samo jedna veličina beterije

Uz međuosovinski razmak od 276,6 cm omogućena je i izdašna razina prostora za noge. Kapacitet prtljažnika iznosi do 549 litara, a što se preklapanjem naslona stražnjih sjedala vrlo jednostavno može povećati na 1561 litru. Materijali i obrada nalaze se na visokoj razini. Materijali presvlaka razlikuju se ovisno o varijanti unutrašnjosti. Sviđaju nam se i perforirani logotipi obitelji ID. vozila u gornjem području naslona za leđa.

Iako mnogi odmah nagađaju kolika će biti razlika između modela ID.4 i ID.5, bitno je znati kako ona još nije službeno definirana, no bit će značajna za startne modele. To i nije toliko čudno znamo li kako će ID.5 startati s baterijom od 77 kWh, u odnosu na 52 kWh bateriju s kojom dolazi početni ID.4. To odmah u startu čini bitnu cjenovnu razliku.

Volkswagen je za ID.5 pripremio dvije verzije, odnosno jačine pogonskog sklopa, dok treću čini sportsko GTX izdanje. Tako početna Pro verzija sa stražnjim motorom isporučuje 128 kW / 174 KS uz 310 Nm maksimalnog okretnog momenta. Snažniji Pro Performance, također samo s elektromotorom koji pokreće stražnju osovinu, ima 150 kW / 204 KS. Model ID.5 Pro do stotke treba 10,4 sekunde, dok Pro Performance isto čini za 8,4 sekunde. Maksimalna brzina obje izvedbe iznosi 160 km/h. Uz napajanje iz već spomenute 77 kWh baterije oba bi modela trebala imati doseg od 520 kilometara.

GTX uz pogon na sva četiri kotača

Sportski nastrojeno GTX izdanje donosi dodatan elektromotor na prednjoj osovini, a što s onim na stražnjoj čini pogon na sva četiri kotača. Na prednjoj osovini je elektromotor od 80 kW / 109 KS, dok je strga elektromotor kao kod Pro Performance modela, od 204 KS i 310 Nm okretnog momenta. To znači kombiniranu ukupnu snagu od 220 kW / 299 KS. Ovako pogonjen ID.5 GTX je sposoban ubrzati do 100 km/h za 6,3 sekunde, dok mu je maksimalna brzina 180 km/h.

Uz napajanje iz već spomenute 77 kWh baterije obje verzije modela ID.5 bi modela trebale imati doseg od 520 kilometara. Doseg sportskog GTX model je ipak nešto manji, te prema službenim podacima iznosi 480 km, i to prema WLTP normi. Baterija se može puniti na izmjeničnom punjaču od 11 kW, bilo da je riječ o javnoj punionici ili kućnom wallboxu, ili na istosmjernom DC punjaču s najviše 135 kW. Tada punjenje baterije od pet do 80 posto kapaciteta traje 29 minuta.

Još uvijek nepoznate cijene

Karakteristična LED tehnologija sa svjetlosnim trakama u prednjem (opcijski) i stražnjem dijelu vozila pobrinut će se da se ID.5 može jednoznačno prepoznati kao član obitelji ID. vozila. Između ostalog, diferencirani branik, lakirane obloge na vratima i nova linija krova osigurat će da se SUV Coupe razlikuje od modela ID.4.

ID.5 GTX imat će još dinamičniji nastup zahvaljujući većem otvoru za zrak i serijskim IQ.Light matrix LED glavnim svjetlima s inteligentnim dugim svjetlima i 3D LED stražnjim svjetlima. Njegov menadžer dinamike vožnje umrežava sustave regulacije pogona i voznog postroja. Za što bolju dinamiku vožnje po želji će se pobrinuti DCC adaptivni vozni postroj.

Poput prva dva modela ID. obitelji, i ID.5 proizvodit će se u tvornici marke Volkswagen u Zwickauu. U prodaji se očekuje početkom proljeća iduće godine, a kada će biti poznate i cijene pojedine izvedbe, a koja će u svakom slučaju biti nešto veće od modela ID.4. Do 2030. godine potpuno električna vozila morala bi biti zaslužna za najmanje 70 % prodaje marke Volkswagen u Europi, što predstavlja vrijednost koja znatno premašuje broj od milijun vozila.