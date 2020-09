Sada je tu i kompaktan plinski štednjak, pa se uz mini kuhinju dobiva veća funkcionalnost. Pored standardnog modela, iduće godine dolazi i verzija s duljim međuosovinskim razmakom uz dodatnih 35 duljine

Svi oni koji malo više znaju o Volkswagenovoj proizvodnoj paleti, pogotovo još iz proteklog stoljeća, upoznati su s imenom California. Model, odnosno do nedavno samo izvedenica popularnog transportera, i tu u nekoliko generacija. Tako smo California izvedbu susretali kod modela T3, T4, T5, T6 i T6.1. Prije dvije godine je portfelj California dobio i svoje veće izdanje, i to kao Grand California. Ta veća verzija oslanja se na popularni Crafter, dok je sada tu i njegovo manje izdanje u obliku Caddy California. U slučaju da niste znali, California je u Volkswagenom svijetu oznaka za kampersko vozilo. Zahvaljujući bogatoj povijesti u ovom segmentu vozila, upravo je California najpoznatiji kamper na svijetu. Sada, uz čak tri model, u tri veličine, vjerujemo da će samo dodatno učvrstiti svoju popularnost. Tako i u VW-ovom odjelu gospodarskih vozila ističu kako imaju obitelj kamperskih vozila za svačiji džep, svako putovanje i svaku pustolovinu.

Kamperska priča kod modela Caddy nije potpuna novost, s obzirom na to da je do nedavno na raspolaganju bio model Beach, a koji je svojevrsna prethodnica izvedbe California kod Caddyja. Bila je to svojevrsna ‘light’ varijanta koja je omogućavala stvaranje ležaja i korištenje šatora, no nije imala ostale bitne stvari potrebne za kampiranje. Tu prvenstveno mislimo na kuhinju.

Svi bitni elementi kamper vozila

Caddy California temelji se na petoj generaciji modela Caddy. Riječ je o prvom kamperu za koji su iskorištene prednosti modularne poprečne platforme (MQB) – najsuvremenije tehnologije i veća ponuda prostora. Caddy California, s dužinom od 4501 mm, uvest će se na tržište prije kraja tekuće godine. Čak 35 centimetara dulja verzija, s dužim međuosovinskim razmakom uslijedit će tijekom 2021. godine. Njegova će ukupna dužina biti 4853 mm.

Stražnji dio vozila impresionira svim elementima kojima se vrhunski kamperski kombi mora odlikovati, i to do najsitnijeg detalja. Oni uključuju novi krevet s mogućnošću rasklapanja. Upotrebom džepićastih opruga i visokokvalitetnog madraca njegova, konstrukcija jamči jednako visoku razinu ugodnog spavanja poput kreveta u modelima T6.1 California i Grand California. Zahvaljujući dimenzijama od 1980 × 1070 mm, ovaj je krevet zaista velik. Kada se sklopi, smanjuje se na svega trećinu svoje dužine i može se kompaktno smjestiti iznad prostora prtljažnika. Dok je kod prethodnog modela drugi red sjedala bio dio konstrukcije kreveta, to sada više nije slučaj. Dakle, prije početka putovanja moguće je jednostavno izvaditi drugi red sjedala. Stoga Caddy California i u tomu području nudi impresivnu, povećanu količinu prostora za pohranu. Naime, s obzirom na to da je na raspolaganju ležaj za dvoje, pretpostavlja se da i na put idu dvije osobe, pa se u tom slučaju uklanjaju stražnja sjedala.

Svestrana mini kuhinja

Opcijska mini kuhinja dostupna u modelu Caddy California nova je značajka, istaknuti element i jedinstvena prodajna točka u ovoj klasi kamperskih kombija. Pričvršćena s lijeve strane utovarnog prostora ispod kreveta, ona se može izvući prema natrag kada su stražnja vrata otvorena. Stoga i stražnja vrata nude zaštitu od kiše tijekom kuhanja. Činjenica što se kuhinjom može koristiti u stražnjem dijelu vozila korisnicima omogućava optimalan pristup elementima za kuhanje dok uspravno stoji. Mini kuhinja sastoji se od dva dijela s mogućnošću izvlačenja.

U gornji je dio integrirana jedna plinska ploča za kuhanje, a dodatno su ugrađeni i zaštita od vjetra te praktična polica. Donji dio s mogućnošću izvlačenja sadrži ladicu za pribor za jelo te dodatni prostor za pribor za kuhanje. U stražnji dio kuhinje ugrađena je kutija s mogućnošću sigurnog zaključavanja (s podnim prozračivanjem) za plinsku bocu (težina punjenja oko 1,85 kg). Zahvaljujući mini kuhinji, Caddy California dobiva ‘počast’ tipskog odobrenja u svojstvu kamperskog vozila.

Panoramski krov od 1,4 m2

Na popisu dodatne opreme za Caddy California je i veliki panoramski krov. Noću se stakleni krov veličine 1,4 m2 može otvoriti za promatranje zvijezda, dok danju osigurava obilan protok svjetlosti u unutrašnjosti. Volkswagen gospodarska vozila dodatno je poboljšala praktičan sustav torbi za pohranu na stražnjim bočnim prozorima, u koje mogu stati predmeti težine do pet kilograma s obje strane. Sustav zastora također je dodatno poboljšan. Izvedeni u svijetlom, neutralnom dizajnu, zastori na prednjim bočnim prozorima i stražnjem prozoru osiguravaju se magnetima ušivenim u tkaninu. Također, stražnji bočni prozori prekriveni su torbama za pohranu. Uz magnete, za vjetrobransko staklo i panoramski krov upotrebljavaju se dodatni elementi za pričvršćivanje.

Novi otvori za prozračivanje s integriranom zaštitom od insekata za vozačeva i suvozačeva vrata – koje sigurno pridržavaju okviri bočnih prozora i okvir vrata – poboljšavaju atmosferu u prostoru za boravak na kampiralištima. Novi sustav LED spot svjetala s mogućnošću besprijekornog zaslanjanja svojim individualnim postavkama za toplo, bijelo svjetlo osigurava osvjetljavanje prostora iznad kreveta, dok su LED diode u stražnjem poklopcu zaslužne za kvalitetno osvjetljavanje svega što je potrebno. Dvije stolice za kampiranje i stol za kampiranje – klasični elementi koji su kako lagani tako i praktični – mogu se brzo pohraniti u redizajniranoj torbi ispod kreveta.

Uz šator dobiva se obiteljski kamper

Na popisu dodatne opreme koja će kasnije biti na raspolaganju bit će i novi, modularni sustav šatora povezivog s modelom Caddy California. S obzirom na to da je samostojeći, to je sustav šatora koji se može upotrebljavati i zasebno, bez vozila. Po želji se šator može proširiti dodavanjem kabine za spavanje. Njome se povećava veličina prostora za boravak tako da se stvori dovoljno prostora za cijelu obitelj i svu kampersku opremu. Tada je na raspolaganju ležaj za dvoje u vozilu, a dvoje će spavati u šatoru. Zahvaljujući svojim ‘zračnim stupovima’, njihovo se postavljanje provodi brzo i iznimno jednostavno. Veliki prozori, koji se usto mogu u potpunosti otvoriti, osiguravaju veliku količinu svjetla tijekom dana.

Zahvaljujući modularnoj poprečnoj platformi (MQB), ova je modelska linija opremljena novim tehnologijama. Interaktivna sučelja za vozača i suvozača stvaraju se, na primjer, novim Digital Cockpitom – potpuno digitalni instrumenti s popisa dodatne opreme – te radio i infotainment sustavima sa zaslonima veličine do 10 inča. Stapanjem Digital Cockpita i 10-inčnog navigacijskog sustav Discover Pro stvara se novi digitalni krajolik prikaznih i upravljačkih elemenata – Innovision Cockpit. Putem jedinice za online povezivost (OCU) s integriranom eSIM karticom infotainment sustavi mogu pristupati Mobilnim online uslugama i funkcijama značajke ‘Volkswagen We’. Time Caddy California ima mogućnost uvijek biti povezan.

Aplikacija ‘California on Tour’

Digitalne usluge upotpunjuje i besplatna aplikacija ‘California on Tour’. Razvijena za pametne telefone s operacijskim sustavima iOS i Android, ova aplikacija pruža cijeli niz informacija, uključujući podatke o kampiralištima i mjestima na kojima se može kampirati, kamperskim trgovinama, postajama za dolijevanje i zbrinjavanje vode, svim vrstama rekreativnih aktivnosti (poput najma bicikala i mogućnosti za razgledavanje) te funkcijama modela Caddy California. Naravno, aplikacija je namijenjena korisnicima svim California modelima.

Caddy California se pored potpuno digitalne instrumente ploče može pohvaliti i još nekim tehnoloških detaljima koji se od nedavno nude kod modela iz osobnog programa vozila. Tako je tu recimo Travel Assist – sustav za djelomično automatiziranu vožnju duž cijelog raspona brzina. Želite li na odmor odvući i neko plovilo i ili motocikl na prikolici, od koristi će svakako biti potpora za manevriranje prikolicom – Trailer Assist. Ovaj sustav omogućava djelomično automatizirano, a time i iznimno jednostavno manevriranje prikolicom. U modelu Caddy California ukupno će biti dostupno 19 različitih sustava potpora za vozača.

TDI motori i 4Motion pogon

VW je za model Caddy California, za sada, pripremio dva dizelska motora. Zahvaljujući dvostrukom katalizatoru SCR i sustavu dvostrukog ubrizgavanja sredstva AdBlue koji je njime omogućen, emisije dušikovih oksida (NOx) znatno se smanjuju u usporedbi s prethodnim modelom. Tijekom uvođenja na tržište TDI motori bit će dostupni s dvije razine izlazne snage: 55 kW (75 KS) i 90 kW (122 KS). Učinkovitost TDI motora dodatno je poboljšana novim vanjskim dizajnom. Te dodatne promjene utjecale su na poboljšanje aerodinamičnosti za čak 10%. Još jedna opcija s popisa dodatne opreme je i 4Motion pogon na sva četiri kotača, umjesto serijskog samo na prednju osovinu.