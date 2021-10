Peta generacija luksuznog SUV modela dolazi u dvije duljine, konfiguraciji s četiri, pet ili sedam sjedala, a ventilacijski sustav filtrira čestice alergena i bakterija, te iznimno omraženi SARS-CoV2 virus

Od 1948. godine britanski Land Rover proizvodi autentične modele s 4×4 pogonom koji predstavljaju istinsku ‘raskoš sposobnosti’ u cijelom asortimanu modela. Proizvodnu peletu čini modeli Defender, Discovery, Discovery Sport, Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Velar i Range Rover Evoque. Svaki od njih definira sektor SUV-a, a pri čemu se 80% proizvedenog asortimana izvozi u više od 100 država svijeta.

Elegantan novi Range Rover je definicija suvremenog luksuza, koja pruža veću profinjenost, više mogućnosti odabira za kupce i više mogućnosti individualizacije nego ikada prije. Range Rover je izvorni luksuzni SUV i već 50 godina predvodi vlastitim primjerom, a objedinjava opuštajuću udobnost, staloženost, te sposobnost koja može osvojiti brojne terene. Novi Range Rover udružuje suvremenost i estetsku gracioznost s tehnološkom sofisticiranošću i povezanošću.

Razvijen i proizveden u Ujedinjenom Kraljevstvu

Novi Range Rover dizajniran je, razvijen i projektiran u Ujedinjenoj Kraljevini, tijekom kojeg procesa je Land Rover podnio čak 125 patenata koji obuhvaćaju sve od pionirskih tehnologija podvozja do baterije za PHEV. Inženjeri Land Rovera upotrebljavali su simulacijsku tehnologiju iz automoto sporta da bi vozilo sveobuhvatnije i intenzivnije nego ikada prije ispitali u virtualnom svijetu, te su proveli više od 140.000 sati računalne analize prije fizičkih ispitivanja.

Vozni park prototipova potom je podvrgnut zahtjevnom sveobuhvatnom programu ispitivanja i razvoja, uz podvrgavanje ekstremnim temperaturama u rasponu od pustinjskih 45°C do arktičkih -30°C.

Uz kolekciju učinkovitih blagih hibridnih i plug-in hibridnih pogonskih sklopova – i potpuno električni Range Rover koji će ju upotpuniti 2024. godine – te uz izbor unutrašnjosti s četiri, pet ili sedam sjedala u izvedbama Standard i Long Wheelbase, novi Range Rover je u svakom okruženju na svom terenu.

Novi Range Rover nastavlja viziju proizvođača da kreira najpoželjnija luksuzna SUV vozila na svijetu, i to za najprobirljivije kupce. Nastao je na novoj fleksibilnoj modularnoj uzdužnoj platformi, MLA-Flex. Ona naglašava svaki aspekt ovog luksuznog SUV-a, od njegovih sposobnosti i okretnog upravljanja do izvrsne profinjenosti. Objedinjavanjem suvremenih inženjerskih tehnika s novim razinama virtualnog razvoja i Land Roverovog zahtjevnog razvojnog programa, novi Range Rover pružit će nove razine kvalitete.

Fleksibilna modularna uzdužna platforma

Par inovativnih pogonskih sklopova Extended Range za plug-in hibridno električno vozilo (PHEV) pruža CO2 emisije manje od 30 g/km, s dometom potpuno električne vožnje do 100 km te pruža očekivani stvarni domet do 80 km, a što bi tipičnim kupcima Range Rovera trebalo biti dovoljno za prelazak do 75% dnevnih putovanja samo uz upotrebu električne energije.

Novi luksuzni SUV dostupan je u modelima SE, HSE i Autobiography. Uz Autobiography kao temelj i s jedinstvenim specifikacijama, First Edition bit će dostupan tijekom prve godine proizvodnje. Ekskluzivno je dostupan sa završnim slojem u Satenski Sunset zlatnoj, kao jednim od odabira među pet boja vanjštine. Izvedbe Standard (SWB) ili Long Wheelbase (LWB) dostupne su s pet sjedala, dok je potonja raspoloživa i s trećim redom, i to za veću udobnost do sedam odraslih osoba.

Novi Range Rover SV je interpretacija luksuza i individualizacije Range Rovera stručnjaka odjela Special Vehicle Operations. Model SV dostupan je u izvedbama SWB i LWB, s posebnim značajkama među kojima su nove dizajnerske teme SV Serenity i SV Intrepid te konfiguracija SV Signature Suite s četiri sjedala.

Luksuzni SUV pete generacije podiže Land Roverovu modernističku filozofiju dizajna na višu razinu, uz suvremenu interpretaciju njegova karakterističnog profila radi kreiranja jedinstvenog dizajnerskog izričaja. Iako u suštini novi izgled, ustvari je interpretacija dosadašnjeg. Vodeći model Land Rovera donosi suvremenost, estetsku gracioznost i sofisticiranost koje se neće posramiti niti britanska kraljica Elizabeta II koju se znalo vidjeti za upravljačem dosadašnjih izvedbi.

Sofisticirane površine pružaju pročišćen i suvremen izgled, a pridonose i koeficijentu otpora od 0,30, zbog čega je ovo aerodinamički najučinkovitiji luksuzni SUV na svijetu. Luksuzna unutrašnjost naglašena je suvremenim, intuitivnim i relevantnim tehnologijama, osmišljenima za skladno stapanje s najprofinjenijim materijalima i inovacijama za blagostanje da bi se stvorilo mirno utočište za sve putnike, te pretvarajući svako putovanje u jedinstveni užitak.

Umjesto kože Ultrafabrics

Vanjska paleta boja uzdiže elegantne proporcije i čiste površine novog Range Rovera, dok su opcije boja unutrašnjosti održivije, odgovornije i progresivnije nego ikad prije. Kupci imaju veći izbor materijala i završnih obrada, uključujući inovativne tkanine i taktilni Ultrafabrics, uz nastavak pionirskog odnosa Land Rovera s tvrtkom Kvadrat – vodećim europskim proizvođačem vrhunskih tkanina. U kombinaciji s Ultrafabrics stvara opciju taktilnog materijala koji je lakši i stvara samo četvrtinu CO2 u odnosu na tradicionalnu kožu.

‘Novi Range Rover uči od lekcija koje smo naučili tijekom 50 godina evolucije i objedinjava ih s najnovijim tehnologijama radi postizanja vrhunske profinjenosti, udobnosti i blagostanja. To čini putem anticipirajućeg ovjesa koji priprema vozilo za nadolazeće krivine, putem najnovije generacije poništavanja buke s novim zvučnicima u naslonima za glavu, te tehnologije čistog zraka koja može znatno smanjiti mirise i viruse – stvarajući jedno od najtiših, najopuštenijih, suvremenih luksuznih doživljaja putovanja koje možete zamisliti’, izjavio je Nick Collins, Izvršni direktor za programe vozila, Jaguar Land Rover.

Koristi se zvučni sustav Meridian Signature od 1600 W koji omogućava stvaranje vozila s jednom od najtiših unutrašnjosti tijekom putovanja, i to s dodatnim zvučnicima od 20 W u četiri glavna naslona za glavu radi prožimajućeg doživljaja zvuka. Treća generacija sustava Aktivnog poništavanja buke prati vibracije kotača, buku guma i zvukove motora koji se prenose u kabinu te stvara signal za poništavanje koji se reproducira iz 35 zvučnika ovoga sustava. U naslonima za glavu svakog od četiri putnika u kabini je i par zvučnika promjera 60 mm koji stvaraju osobne tihe zone slične efektima pri upotrebi vrhunskih slušalica.

Zanimljiv je i klimatizacijski uređaj sustavom za pročišćavanje zraka u kabini Air Purification Pro. On kombinira tehnologiju dual-nanoe X za smanjenje alergena i uklanjanje patogena, za znatno smanjenje mirisa i virusa, dok sustavi upravljanja s CO2 i filtriranje PM2,5 u zraku kabine poboljšavaju kvalitetu zraka. Znanstveno je dokazano da napredna tehnologija nanoe znatno smanjuje viruse i bakterije, uključujući virus SARS-CoV-2. Inovativna tehnologija djeluje na zrak, stoga čestice ne moraju prolaziti kroz filtar da bi ih se uhvatilo i neutraliziralo. Drugi uređaj nanoe X u drugom redu sjedala optimizira njezinu učinkovitost za sve putnike.

Uz navigaciju do bolje udobnosti

Range Rover je prije gotovo 30 godina bio prvi luksuzni SUV s elektroničnim zračnim ovjesom, dok novi Range Rover nastavlja takav pionirski pristup sa sustavom Dynamic Response Pro i anticipativnim ovjesom koji koristi podatke eHorizon Navigation za čitanje ceste sprijeda i pripremu ovjesa radi davanja savršenog odziva. Inteligentna tehnologija također funkcionira u kombinaciji s prilagodljivim tempomatom da bi se ublažili pokreti tijela koji su posljedica naglih promjena brzine. Potpuno neovisan ovjes naglašava luksuznu vožnju i sadrži Land Roverov prvi peterozglobni stražnji ovjes koji upotrebom naprednih zračnih opruga učinkovitije nego ikada prije izolira kabinu od površinskih neravnina.

Novi Range Rover ujedno je i prvi Land Rover koji ima električna vrata s ugrađenim funkcijama otkrivanja opasnosti i protiv prignječenja, koje poboljšavaju njihovu sposobnost mekanog zatvaranja vrata i osiguravaju da svako putovanje započne i završi uz profinjenost i sofisticiranost bez napora. Sva četvora putnička vrata su električna, koja se mogu kontrolirati putem zaslona Pivi Pro za elegantni ulazak i izlazak u svakoj situaciji, uključujući pod nagibom do 10 stupnjeva na terenima izvan ceste. Napredno otkrivanje opasnosti znači da se vrata mogu automatski zaustaviti dok prostor vrata nije slobodan. Praktična, dvodijelna vrata prtljažnika koja su zaštitni znak Range Rovera od 1970. sada su dodatno nadograđena s nizom novih tehnologija koje pružaju veću svestranost i praktičnost.

U unutrašnjosti, novi svestrani pod prtljažnika štiti prtljagu i povećava praktičnost. Njegova pametna podna površina može se podići prema naprijed, po širini prtljažnog prostora oko svoje središnje točke, tvoreći pregradu koja može pridržavati manje predmete da bi bili nadohvat ruke pri istovaru. Također se može zakrenuti unatrag duž prednjeg ruba da bi poslužila kao naslon za leđa ako upotrebljavate donja vrata prtljažnika kao sjedalo na otvorenom. Novi paket sjedala za prtljažnik podiže koncept naslona svestranog poda prtljažnika na novu razinu, jer objedinjava dodatno osvjetljenje, funkcije zvučnog sustava i prilagođene jastuke radi stvaranja savršenog mjesta s pogledom za opuštanje na otvorenom.

Modularnost prtljažnika

U modelima s pet sjedala predstavljen je novi prekrivač prtljažnika s automatskim sklapanjem. Objedinjavajući praktičnost krutog poklopca i praktičan dizajn uvlačenja, elegantno se uvlači kada se otvore gornja vrata prtljažnika radi pružanja neograničenog pristupa tovarnom prostoru, bez otvaranja donjih vrata prtljažnika.

Novi Range Rover održava svoje bogato nasljeđe pionirskih inovacija s nizom pionirskih tehnologija projektiranih da bi se s lakoćom povećala praktičnost, učinkovitost, profinjenost i sigurnost. Najnovija Land Roverova električna arhitektura vozila (EVA 2.0) glavni je pružatelj podrške, a uključuje bežične softverske nadogradnje (SOTA) za više od 70 elektroničkih modula, što znači da će se novi Range Rover neprestano razvijati, poboljšavati i protekom godina ostati ažuriran.

Inovativnost je dodatno izražena potpuno integriranim glasovnim pomoćnikom Amazon Alexa. U odnosu na sučelja s dodirnim zaslonom ili gumbima, upotreba intuitivnih prirodnih glasovnih naredbi predstavlja sljedeći korak u smanjenju kognitivnog opterećenja, jer pruža osjećaj suvremenog luksuza bez napora. Tako mogućnosti glasovnog pomoćnika Alexa omogućava vozaču da upravljaju svime, od omiljenih funkcija sustava za informiranje i zabavu te odabira glazbenih zapisa do navigacije ili telefonskih kontakata – dok čitavo vrijeme drže ruke na upravljaču i gledaju cestu.

Umjetna inteligencija glasovnog pomoćnika Alexa ugrađena je u novi Range Rover, stoga korisnici mogu iskusiti besprijekornu interaktivnost i višu razinu praktičnosti. Mogućnosti pomoćnika Alexa također omogućuju kupcima da provjere vijesti, vrijeme i zakazane sastanke pomoću jednostavnih glasovnih naredbi. Sustav može i uključiti rasvjetu u vašem domu i povezati se s drugim uređajima koji podržavaju Alexu.

Alexa funkcionira uz bežične sustave Apple CarPlay i Android Auto, a može se pokrenuti izgovaranjem riječi ‘Alexa’ ili pritiskom na gumb Alexa na središnjem dodirnom zaslonu. Za rad nije potreban telefon ili vanjski uređaj – samo pojedinosti o korisnikovu računu na Amazonu i internetska veza – dok bežično punjenje pametnih telefona kompatibilnih sa standardom Qi održava uređaje napunjenima.

Iznimna udobnost na svim sjedalima

Novi Range Rover unaprjeđuje Land Roverovu nagrađivanu tehnologiju informiranja i zabave Pivi Pro s najvećim dodirnim zaslonom dosad. Zakrivljeni, lebdeći zaslon od 13,1 inča utjelovljuje arhitektonsku prozračnost interijera s minimalističkim dizajnom okvira. Pruža intuitivnu kontrolu nad svim glavnim funkcijama vozila upotrebom najnovije potrošačke tehnologije radi izrade sučelja nadahnutog pametnim telefonima, i udruženog s praktičnim fizičkim prekidačima za kontrolu klimatizacije.

Pivi Pro radi u skladu s elegantnim novim polulebdećim 13,7-inčnim interaktivnim vozačevim zaslonom, koji ima novu grafiku visoke razlučivosti raspoređenu u trodijelnom dizajnu koji intuitivno odražava dizajn početnog zaslona Pivi Pro. Kupci mogu odabirati neku od različitih konfiguracija, uključujući tradicionalni analogni izgled, upotrebom komandi na kolu upravljača. Po prvi put u Land Roveru će središnji zaslon pružati taktilnu povratnu informaciju kada korisnici dodirnu i pritisnu zaslon. Mogućnost da korisnici osjete povratnu potvrdu bez potrebe za svraćanjem pogleda prema zaslonu smanjuje potreba skretanja pogleda s ceste, što čini Pivi Pro još intuitivnijim.

Putnici straga mogu uživati u novom sustavu zabave na stražnjim sjedalima (Rear Seat Entertainment ili RSE), koji sadrži podesive 11,4-inčne dodirne zaslone visoke razlučivosti postavljene na poleđini prednjih sjedala. Mogu se koristiti zasebno, te podržavaju povezivanje većine uređaja putem HDMI priključka, dok Wi-Fi pristupna točka znači da putnici na stražnjim sjedalima mogu u pokretu uživati u zabavi na pametnom televizoru. Kontroler 8-inčnog dodirnog zaslona na stražnjem sjedalu ugrađen u središnji naslon za ruke stražnjih sjedala Executive Class pruža brzo i intuitivno upravljanje za savršen položaj sjedenja, te uzvisuje iskustvo luksuza na stražnjim sjedalima.

Učinkovito i snažno potpuno LED osvjetljenje dio je svakog novog Range Rovera, uz nova digitalna LED prednja svjetla visoke razlučivosti čiji snop ima domet do 500 m. Kreiraju jedinstven dizajnerski detalj, a odlikuju ih i prepoznatljiva dnevna svjetla, animirani pokazivači smjera, prilagodljivo prednje osvjetljenje i tehnologija projiciranja slike pri pokretanju, zbog čega su najnaprednija svjetla dosad ugrađena u Land Rover. Prilagodljivo prednje osvjetljenje može u sjeni ostaviti do 16 predmeta na putu novog Range Rovera, čime se osigurava da drugi sudionici u prometu ne budu zaslijepljeni, dok se istodobno održava osvjetljenje koje je optimalno za vozača. Prediktivna tehnologija dinamičkog savijanja svjetla upotrebljava navigacijske informacije za aktivno prilagođavanje svjetlosnog snopa nadolazećim krivinama na cesti.

Digitalno na mnogim područjima

Nova usmjeravajuća svjetla pomažu vozačima da se samouvjereno kreću pri malim brzinama u slabo osvijetljenom okruženju stvaranjem svjetlosnog tepiha po obodu vozila, a djeluju u kombinaciji sa sustavom kamere 3D Surround da bi se omogućilo upravljanje bez napora.

Vozači mogu upravljati novim Range Roverom i kada su izvan vozila upotrebom funkcije daljinske pomoći pri parkiranju, kojom se upravlja putem aplikacije za pametni telefon. Ova funkcija omogućava da ovaj luksuzni SUV uđe ili izađe iz parkirnog mjesta dok vozač u blizini prati napredak, što je savršeno za ulazak ili izlazak iz uskih gradskih prostora, ili za prolazak kroz uske seoske prolaze jer znamo da je ovo model koji se često koristi na seoskim područjima Velike Britanije.

Vodeći model obitelji Land Rover predstavlja vrhunac profinjenih sposobnosti zahvaljujući naprednim hardverskim i softverskim sustavima koji rade u potpunom skladu, što omogućuje nova arhitektura karoserije MLA-Flex. Ovim nenadmašnim rasponom dinamičkih sposobnosti upravlja Land Roverov sustav integriranog upravljanja podvozjem, što je jedinstven sustav upravljanja nizom naprednih tehnologija koje prilagođavaju dinamiku vozila svakom kilometru svakog putovanja, preventivno i reaktivno prilagođavajući vozne karakteristike.

Rory O’Murchu iz Jaguar Land Rovera, izjavio je: ‘Novi Range Rover objedinjava napredan hardver s pionirskom zbirkom alata digitalnih tehnologija i softvera, a sve to omogućava naša napredna električna arhitektura koja Range Rover vodi iz mehaničkog svijeta u mehatronički ekosustav koji pruža intuitivnu vožnju. Naš novi sustav integriranog upravljanja podvozjem je odličan primjer ove filozofije. Naime, sustav koordinira skup prediktivnih i reaktivnih tehnologija koje čine ovo vozilo najudobnijim i najokretnijim Range Roverom koji smo dosad proizveli.’

Snažan, ali i okretan

Svaki novi Range Rover ima upravljanje na svim kotačima, za vožnju bez napora uz povećanu stabilnost pri velikim brzinama i poboljšanu upravljivost pri malim brzinama, čime se osigurava ugodna vožnja kako otvorenom cestom tako i uskim gradskim ulicama. Električno upravljani stražnji ovjes pruža kut upravljanja do sedam stupnjeva i, pri malim brzinama, izlazi iz faze prednjih kotača, dajući novom Range Roveru promjer zakretanja manji od 11 m – najmanji od svih Land Rovera. Pri većim brzinama stražnja se osovina okreće u smjeru s prednjim kotačima radi veće stabilnosti i udobnosti.

Novi Range Rover ujedno je i prvi Land Rover s funkcijom Dynamic Response Pro. Moćan novi aktivni 48-voltni elektronički sustav upravljanja diferencijalom djeluje brže i učinkovitije od hidrauličkog postava, s kapacitetom okretnog momenta do 1400 Nm koji se prenosi na torzijske šipke za balansiranje radi upravljanja pokretima trupa vozila. Potpuno neovisan zračni ovjes izolira kabinu od površinskih nedostataka još učinkovitije. Kombinira zračne opruge najvećeg obujma u industriji s dvocijevnim amortizerima, a svime upravlja namjenski kontrolni softver Adaptive Dynamics.

Sustavom prijenosa inteligentnog pogona na svim kotačima (iAWD) upravlja Land Roverov sustav Intelligent Driveline Dynamics (IDD), koji prati razine prianjanja i vozačevo upravljanje 100 puta u sekundi da bi anticipirao distribuciju okretnog momenta između prednje i stražnje osovine, kao i u stražnjem diferencijalu, za optimalno prianjanje na cesti i u terenskoj vožnji. Tu je i aktivni stražnji diferencijal sa zaključavanjem. Time se optimizira vučna sila iz stražnjeg ovjesa kod skretanja pri velikim brzinama, na skliskim površinama i tijekom raspodjele momenta u terenskoj vožnji, što omogućava povećanu sposobnost i samopouzdanje vozača.

Sva se ova tehnologija prenosi u nagrađivani Land Roverov sustav Terrain Response 2, koji upotrebljava različite sustave podvozja da bi automatski pružio idealne postavke za određeno okruženje, mogućnošću odabira među šest načina vožnje, da bi se smanjilo opterećenje vozača na svim terenima. Druga mogućnost je da vozač ručno odabere najprikladniju postavku ili upotrijebi Prilagodljivi odgovor na teren za podešenje prilagođenih postavki podvozja.

Hibridi, benzinci, dizelaši…

Novi Range Rover zadržao je svoju dojmljivu kombinaciju performansi i profinjenosti sa sveobuhvatnim nizom pogonskih sklopova od šest i osam cilindara. Predvodeći Land Roverovu strategiju Reimagine, potpuno električni model pridružit će se 2024. godine smanjujući po prvi put na nulu emisiju ispušnih plinova u vožnji Range Rovera. Novi Range Rover pruža elektrificirane performanse uz mogućnost odabira novih plug-in hibridih pogona Extended Range (PHEV), P440e i P510e, te najnovijih blagih hibrida (MHEV) P360 te P400 Ingenium benzinskih i D250, D300 i D350 dizelskih motora. Snažan novi benzinski predvodnik – P530 Twin Turbo V8 – donosi veću profinjenost i radni učinak, a za 17 posto je učinkovitiji od prethodnog Range Rovera V8.

Nove PHEV verzije kombiniraju redni 6-cilindarski benzinski motor Ingenium s litij-ionskom baterijom od 38,2 kWh – korisnog kapaciteta od 31,8 kWh – i elektromotorom od 105 kW koji je integriran s prijenosom. Objedinjen, pogonski sklop pruža do 100 km gotovo nečujne potpuno električne vožnje. S trenutačnim električnim okretnim momentom, novi P510e ubrzava od 0 do 100 km/h za 5,3 sekunde. U električnom modu može do brzinu od 140 km/h. Tipični kupci Range Rovera moći će prijeći do 75 posto putovanja upotrebljavajući samo električnu energiju ako započnu svako putovanje s punom baterijom. Pametno upakirana baterija, ispod vozila i unutar međuosovinskog razmaka, omogućava i prtljažni prostor i sposobnost vožnje bez ustupaka na svim terenima.

Upotreba naprednih navigacijskih podataka eHorizon također omogućava hibridnom sustavu da optimizira potrošnju energije tijekom putovanja, da bi se omogućio miran dolazak na odredište u električnoj vožnji, uz istodobnu optimizaciju upotrebe EV-a za putovanja u zonama niskih emisija.

Šest-cilindarski benzinski i dizelski motori odlikuju se najnovijom 48-voltnom tehnologijom MHEV-a koja radi povećanja učinkovitosti goriva prikuplja energiju koja se obično gubi usporavanjem i kočenjem. Pametni starter motor ugrađen u remen osigurava odzivniji i profinjeniji rad stop-start sustava i pruža dodatnu pomoć motoru pri ubrzavanju.

Prema posebnim željama

Novi Range Rover SV pružit će jedinstvenu interpretaciju luksuza i individualizacije Range Rovera, dajući korisnicima još više mogućnosti za stvaranje uistinu individualnog vozila s mogućnošću odabira ekskluzivnih dizajnerskih tema, detalja i materijala koje nudi SV. Ovaj majstorski, ručno izrađeni model bit će prvo vozilo kojeg će krasiti novi keramički SV rondel i pojednostavljena strategija imenovanja – bit će poznat jednostavno kao SV. SV rondel predstavlja sukus dizajna i inženjerske strasti odjela Special Vehicle Operations za moderni luksuz, performanse i sposobnosti. SV rondel označavat će sva nova Land Roverova vozila koja će Special Vehicle Operations ubuduće plasirati na tržište.

‘Special Vehicle Operations postoji da bi se pojačale temeljne karakteristike Land Roverovih vozila, a zbog strasne predanosti kvaliteti svakom detalju daje pozornost. U slučaju Range Rovera, to znači povećanje luksuza u svakom djeliću automobila. S mogućnošću većeg izbora nego ikada prije, naši će kupci moći kreirati novi Range Rover SV koji uistinu odražava njihovu osobnost, njihove snove, njihove želje. Tako mi tumačimo suvremeni luksuz’, izjavio je Michael van der Sande, glavni direktor Special Vehicle Operations.

Dizajni izvedbe Standard i Long Wheelbase – uključujući po prvi put konfiguraciju LWB s pet sjedala – dostupni su s posebno odabranim temama dizajna SV Serenity i SV Intrepid, koje u Range Rover donose palete s dva tona, od prednjeg do stražnjeg dijela. Ekskluzivni materijali uključuju sjajne metalne obloge, glatku keramiku, razrađene mozaične intarzije i meku kožu od gotovo anilinske kože, kao i održive nekožne tkanine Ultrafabrics.

Nova raskošna opcija SV Signature Suite na modelima LWB utjelovljuje povećan luksuz i majstorsku izradu Range Rovera SV. Njezina udobna sjedala mogu se prilagođavati na 24 načina i imaju funkciju masaže, dok se elegantni električno podesivi klupski stolić teatralno uzdiže punom dužinom fiksne središnje konzole na lijepo dizajniranim nosačima da bi se pretvorio u prikladan radni prostor kada je to potrebno. Range Rover SV bit će dostupan s profinjenim novim motorom P530 V8 Twin Turbo, plug-in hibridnim P510e Extended Range (uz SWB) i učinkovitim šest-cilindarskim rednim dizelskim motorom D350.

Novi Range Rover proizvodit će se isključivo u proizvodnom pogonu Solihull u Ujedinjenoj Kraljevini, na najsuvremenijoj proizvodnoj liniji smještenoj u istoj zgradi koja se upotrebljavala za proizvodnju prvih serija Land Rovera. Ta povijesna zgrada duhovni je dom Land Rovera, a njezina prenamjena u novo, ultramoderno središte proizvodnje Range Rovera najbolje odražava način na koji kompanija čuva svoju baštinu.