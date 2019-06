NACIONALNA PREZENTACIJA

O važnosti SUV modela u Mercedesovom portfoliju dovoljno govori činjenica da je preko 5 milijuna klijenata do sada kupilo neki od SUV modela s logotipom zvijezde, te je riječ o segmentu koji je u neprestanom porastu

Mercedes-Benz je krajem 2015. godine prikazao potpuno novi model GLC koji je kupcima bio ponuđen u dva izdanja – SUV i Coupe. Početkom ove godine prikazali su obnovljeno i dorađeno izdanje koje je sada stiglo i u domaće prodajne salone. Tada, kad su krenuli s prodajom GLC je bio raspoloživ u četiri verzije, da bi se s vremenom ta ponuda proširivala. Sada kažu da imaju 14 modela u SUV izdanju te još 10 u Coupe verziji čime se Mercedes može pohvaliti kao proizvođač s najširom ponudom srednjih SUV modela. Na prvu bi rekli, zar je to stvarno potrebno, al vjerujemo da bi se s nepopularnošću pojedinog modela odlučili na njegovo povlačenje s tržišta. Dodajmo tome i da Mercedes trenutačno ima vrlo uspješnu prisutnost u kompletnom SUV segmentu sa sedam modela (GLA, GLC, GLC Coupé, GLE, GLE Coupé, GLS, G-klasa).

Dizajnerski gledano redizajnirani GLC dolazi s novim prednjim branikom, kao i mogućnošću biranja prednje maske, a novim se izgledom mogu pohvaliti i prednja te stražnja svjetla. Kupci mogu birati i off road pakete, iako dobro znamo da kupci ovakvih vozila ipak ne odabiru vožnju izvan asfaltiranih prometnica, tek možda zimi kada se upute u neku od skijaških destinacija. Tu je od pomoći i blokada stražnjeg diferencijala koja sada u seriji dolazi s elektronskom kontrolom.

Sada, za ljetne mjesece GLC je dobio korisni dodatak kada se sretnici mogu pohvaliti da na godišnji odmor idu i s nekim plovilom ili su pak ljubitelji kampiranja pa vuku kamp-kućicu. Kao dio opcijske funkcije sada je tu Trailer Manoeuvring Assist, koja pruža podršku vozaču prilikom manevriranja unazad vozilom i prikolicom. Sustav koristi senzore u glavi kuke za vuču i magnetski prsten kako bi izmjerio kut između vozila za vuču i prikolice. 360-stupanjska kamera nudi bolji pogled na okolinu prilikom parkiranja i manevriranja kao i virtualni pogled iz ptičje perspektive. Dodatni zoom režim olakšava približavanje i kvačenje prikolice, a slika na multimedijskom zaslonu uključuje novu animaciju, dok je kvaliteta slike također značajno poboljšana.

Ponudu pogonskih agregata na početku prodaje čini 5 četverocilindraša, od čega su dva benzinska te tri dizelska. Novost je svakako 2-litreni benzinac koji iz četiri cilindra crpi snagu od 190 kW (258 KS) i 370 Nm maksimalnog okretnog momenta. Nadopuna ovom benzincu je 48-voltni remenom pokretan starter generator, koji osigurava boost funkciju od 10 kW te momentom od 150 Nm. Time se došlo do znatnog smanjenja potrošnje goriva koja u mješovitom režimu iznosi 7,4-7,1 l/100 km. Kada nema potrebe za dodatnom snagom moguće je i gašenje klasičnog motora te krstarenje pomoću generatora.

Top ponudu činit će GLC 63 S 4Matic s 510 KS i 700 Nm maksimalnog okretnog momenta koji ima mogućnost ubrzanja s mjesta do brzine od 100 km/h za impresivnih 3,8 sekundi, a znamo da je riječ o vozilu od gotovo dvije tone. Dodamo li tome i činjenicu da mu je maksimalna brzina elektronski limitirana na 280 km/h, dojam jedinog kompaktnog SUV modela pogonjenog V8 biturbo motorom je potpuniji.

Novije izdanje MBUX (Mercedes-Benz User Experience) multimedijskog sustava oduševljava intuitivnim i raznovrsnim operativnim opcijama kao što su dodir, kontrola gestama i optimizirani sustav glasovnih naredbi. Sustavi pomoći u vožnji značajno su prošireni i nadopunjeni funkcijom upozorenja prilikom izlaska, funkcijom koridora za slučaj nužde i funkcijom detektiranja kraja kolone u prometnoj gužvi…

model obujam snaga cijena do reg. izvedbe s benzinskim motorima SUV GLC 200 1991 ccm 145 kW (197 KS) 388.290 kn GLC 200 4MATIC 1991 ccm + EQ Boost 145 kW (197 KS) + 10 kW (14 KS) 397.521 kn Coupe GLC 200 1991 ccm 145 kW (197 KS) 429.770 kn GLC 200 4MATIC 1991 ccm 145 kW (197 KS) 455.478 kn AMG SUV GLC 63 4MATIC+ 3982 ccm 350 kW (476 KS) 923.881 kn GLC 63s 4MATIC+ 3982 ccm 375 kW (510 KS) 1,012.390 kn AMG Coupe GLC 63 4MATIC+ 3982 ccm 350 kW (476 KS) 953.326 kn GLC 63s 4MATIC+ 3982 ccm 375 kW (510 KS) 1,041.843 kn izvedbe s dizel motorima SUV GLC 200d 1950 ccm 120 kW (163 KS) 402.667 kn GLC 200d 4MATIC 1950 ccm 120 kW (163 KS) 424.984 kn GLC 220d 1950 ccm 143 kW (194 KS) 418.204 kn GLC 220d 4MATIC 1950 ccm 143 kW (194 KS) 440.524 kn GLC 300d 4MATIC 1950 ccm 180 kW (245 KS) 480.335 kn Coupe GLC 200d 1950 ccm 120 kW (163 KS) 439.698 kn GLC 200d 4MATIC 1950 ccm 120 kW (163 KS) 463.474 kn GLC 220d 4MATIC 1950 ccm 143 kW (194 KS) 478.503 kn GLC 300d 4MATIC 1950 ccm 180 kW (245 KS) 519.666 kn

GLE

Stigla nam je i nova generacija GLE modela. Izravni nasljednik M-klase koji je još prije više od 20 godina postavio temelje premium SUV modela. Potpuno nova generacija GLE modela prikazana je još protekle godine, a tek sada je dostupna i u domaćim prodajnim salonima. Kako kažu i u Mercedesu, riječ je o njihovom najkompleksnijem vozilu po bilo kojem parametru gledali. Mi ćemo navesti tek neke promjene u odnosu na dosadašnji model s obzirom da bi nam trebalo mnogo prostora kada bi išli pobrojiti sve novitete ili pak mogućnosti koje se ostavljaju kupcu odnosno vozaču.

Koliko je SUV gama bitna za Mercedes dovoljno govori podatak da više od 30% njihove prodaje čine upravo SUV modeli. Novi GLE donosi novi E-Activ Body Control koji je kompleksan te izvrstan na cesti i odličan na off roadu. Riječ je o potpuno umreženom hidro-pneumatskom aktivnom ovjesu s 48 voltnim napajanjem te po prvi put u kombinaciji s jednako novo razvijenim zračnim ovjesom. Ovo je jedini sustav na tržištu koji omogućuje individualnu kontrolu tvrdoće ovjesa svakog kotača. To znači da ne samo da smanjuje naginjanje karoserije, nego i naginjanje prema naprijed i nazad prilikom kretanja i kočenja. Uz Curve funkciju omogućava se naginjanje do tek 3%, a što izrazito utječe na udobnost vožnje.

Zračni Airmatic sustav omogućava do 100 mm podizanja tijekom off road vožnje, ali isto tako i do 70 mm spuštanja za lakši utovar stvari u prtljažnik. U slučaju da zapnete na off road vožnji, visina ovjesa se automatski spušta i podiže nekoliko puta, što omogućava različite sile pritiska gume o tlo, a time i bolje prianjanje odnosno lakše izvlačenje iz pijeska ili blata.

Na prednjem dijelu vozila su dvije 3D kamere koje skeniraju cestu ispred vozila te ovisno o tome što ‘vide’ prilagođavaju ovjes kako bi od ‘loših napravili dobre ceste’. Za proučavanje svih funkcija i mogućnosti trebali bi nam dani i dani, a vjerujemo da ne bi uspjeli sve pobrojati…

Pored brojnih tehničkih poboljšanja, i novog dizajna, GLE se može pohvaliti prostranom i moderno te bogato opremljenom putničkom kabinom. Opcijski se nudi i treći red sa dva sjedala za putnike do 180 cm visine kojima osiguravaju visoku razinu komfora. U odnosu na prethodnu generaciju, za čak 8 cm je povećan međuosovinski razmak kojem tek 5 milimetara nedostaje do okrugla tri metra.

Na zahtjev, po prvi put u ovom SUV segmentu, dostupan je drugi red sjedala s potpuno električnim namještanjem u šest smjerova. Desno i lijevo sjedalo mogu se odvojeno namjestiti naprijed-nazad za do 100 milimetara, moguće je namjestiti kut naslona sjedala koja se mogu preklopiti u omjeru 40:20:40, a nasloni za glavu mogu se namještati po visini. U tipičnoj Mercedesovoj maniri, namještanje stražnjeg sjedala kontrolirano je prekidačem u oblozi vrata. Naslon sjedala također se može do kraja preklopiti prema naprijed električnim putem, uporabom prekidača u prtljažniku. Obujam prtljažnika od 520 preko 825 do 2055 litara, s time da je 130 litara ispod podnice prtljažnika. Značajno je poboljšana i aerodinamika i to sa 0,32 na 0,29, a što pomaže smanjenoj potrošnji goriva.

MBUX je još napredniji nego li je to kod GLC modela. Opcijska funkcija Interior Assist također omogućava intuitivnu, prirodnu uporabu različitih MBUX i funkcija udobnosti prepoznavanjem pokreta. Kamera u stropnoj konzoli registrira pokrete ruku i šaka vozača i suvozača. Kada se ruka približi dodirnom zaslonu ili dodirnoj površini na središnjoj konzoli, medijski zaslon se mijenja i ističu se individualni elementi. Sustav je u mogućnosti prepoznati ruku vozača od ruke suvozača i tako zna za čije sjedalo, na primjer, treba uključiti funkciju masiranja. Osim toga, tu su funkcije koje se mogu kontrolirati jednostavnim gestama ruku: na primjer, svjetlo za čitanje može se uključiti ili isključiti istezanjem ruke prema osvrtnom zrcalu. Vozač i suvozač mogu programirati njima omiljene funkcije.

Samo početni model u ponudi, 300d dolazi s četverocilindričnim motorom, a riječ je o dvolitrenom motoru od 245 KS, koji je kao i ostali modeli, upregnut 9G-Tronic automatskim mjenjačem. Svi modeli dolaze uz 4Matic pogona na sve kotače. Novost su 350d i 400d 6-cilindarski modeli, dok redni 6-cilindarski benzinac od 367 KS dolaze uz ISG (Integrirani Starter Generator) sa dodatnih 16 kW i 250 Nm okretnog momenta za EQ Boost. Druge godine pristižu i AMG modeli.