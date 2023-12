Pored novog dinamičnog dizajna eksterijera i interijera tu je i novi 1,2-litreni benzinski motor s 12V SHVS blagim hibridnim sustavom

Suzuki je predstavio potpuno novi Swift. U svom četvrtom izdanju, Suzukijev kultni automobil evoluirao je. Ovaj sofisticirani i pametni kompakt s čistim dizajnom dolazi s naprednim sigurnosnim značajkama i zabavnom razigranošću u vožnji. Naravno, to mu ponovno omogućuje svakodnevnu mobilnost učiniti zabavnom.

Nema sumnje kako je Swift dugogodišnji favorit među kupcima diljem svijeta. Od svog predstavljanja prije gotovo 20 godina osvojio je brojna priznanja. To se odnosi na one od struke, ali i povjerenje brojnih kupaca.

Potpuno novi model nije zanemario svoje korijene. Tako se temelji na nasljeđu svojih prethodnika. Nudi zabavno iskustvo vožnje, čemu sad još više dodaje osjećaj ugode, udobnosti, učinkovitosti i sigurnosti.

‘Lebdeći’ krov za upečatljiviji izgled

Zadržao je neke osnove značajke svojih prethodnika, kao što su omjer dužine i širine, ravni ‘lebdeći’ krov i mišićav izgled. Istovremeno, novi Swift doživio je dosta dramatičnu promjenu. Upravo to ga čini još upečatljivijim, dinamičnijim i modernijim automobilom. Tako novi Swift odiše samopouzdanjem, i to ponajprije zbog svojih zaobljenih bočnih linija. Tu je aerodinamična crna maska i prepoznatljiva svjetla u obliku slova L.

Snažan izgled, dodatno je naglašen izbočenim blatobranima i branicima. Oni odaju njegovu snagu i sigurnost. Ovakav mix dizajnerskih detalja, upotpunjen trodimenzionalnim stražnjim svjetlima. Ona novom Swiftu daju stabilan, ali razigran izgled.

Suzuki je pripremio i novu paletu boja. Ona uključuje devet jednotonskih i četiri dvotonske opcije. Tu su i nove boje poput moderno žute metalik boje i biserno plave metalik boje. Upravo posljednje navedena metalik boja pridružuje se asortimanu vatreno crvene biserne metalik boje. Njima se upotpunjuje paleta živih boja i dubokih tonova, simbolizirajući novu eru dizajna Suzuki modela i njegovih boja. Obje opcije boja sastoje se od troslojnog premaza što rezultira bogatom teksturom i visoko zasićenim nijansama.

Wi-Fi i USB povezivost

Novi Swift nudi prostranu i udobnu kabinu. Opremljena je ergonomskim značajkama za poboljšanje doživljaja vožnje. Unutrašnjost donosi potpuno novi, dvobojni kokpit. Dizajniran je isključivo za impresivno ergonomsko, ali i sigurno iskustvo vožnje. Središnji dio te dvobojne kontrolne ploče nagnut je prema vozaču. To znači da se osigurava jednostavnija, lagodnija i sigurnija uporaba svih kontrolnih funkcija. Nereflektirajuća crna i svjetlosiva ploča s instrumentima daju dodatni sportski, ali i elegantan izgled. Njima se pridružuju i obloge prednjih vrata sa satenskim slojem i satenskim tamno srebrnim detaljima boje.

Devet inčni HD zaslon, osjetljiv na dodir pruža brz i točan odziv. Sadrži povezivanje s pametnim telefonom za Apple CarPlay i Android Auto putem Wi-Fi i USB-a. Ima i prepoznavanje glasa, Bluetooth reprodukciju glazbe, kao i prikaz bitnih informacija o statusu vozila.

Napredne sigurnosne značajke

Podrška kočenju, s dvostrukim senzorskim sustavom II (DSBS II). Radar milimetarskih valova i monokularna kamera koriste se za detekciju vozila, bicikala i pješaka ispred vozila. Oni pomažu u izbjegavanju, te ublažavanju direktnih, dijagonalnih kao i bočnih sudara. Ako postoji opasnost od sudara, javljaju se zvučna i vizualna upozorenja. Tako vozač može pravovremeno reagirati. No, ako vozač koči s nedovoljnom snagom, ili kasni s reakcijom, automatski se uključuje pomoć pri kočenju. Sve to kako bi se vozilo zaustavilo na vrijeme. U slučaju, povećane vjerojatnosti sudara, sustav automatski primjenjuje silu kočenja. To znači da koči umjesto vas, kako bi smanjio silu sudara i ublažio štetu.

Pomoć za održavanje vozila u zadanoj traci (Lane Keep Assist – LKA). Kada je aktiviran prilagodljivi tempomat, ovaj sustav pomaže vozaču zadržati vozilo unutar trake. Osim toga, ako osjeti da je susjedno vozilo ili objekt poput privremene zapreke na cesti preblizu vozilu, sustav pruža pomoć pri upravljanju. Sve kako bi pomogao u održavanju sigurnog razmaka.

Sustav za nadzor vozača (DMS). Kamera ugrađena u ploču s instrumentima prati oči i lice vozača. Ako sustav otkrije da je vozač pospan, da mu se spava ili da skreće pogled s ceste, oglasit će se alarmom upozorenja. Pored toga prikazat će i poruku upozorenja na zaslonu s informacijama. Ostale tehnološke značajke uključuju: Sprječavanje napuštanja prometne trake (LDP), Prilagodljivi tempomat (ACC), Prepoznavanje prometnih znakova (TSR), Nadzor mrtvog kuta (BSM), Upozorenje o poprečnom prometu iza vozila (RCTA) kao i ePoziv.

Novi 1,2L motor uz blagi hibrid

Novi 1,2-litreni benzinski u novom Swiftu ima brojna poboljšanja. Ona spajaju smanjenu potrošnju goriva odnosno smanjenu emisiju štetnih plinova s većim okretnim momentom pri niskim brzinama. Time se pojačava ugođaj vožnje jer se smanjuje potreba za čestim izmjenama brzina. Naravno, to utječe i na smanjenje štetnih na okolinu, ali i poboljšavanje performansi.

U novom Swiftu benzinski je motor uparen sa SHVS blagim hibridnim sustavom. On omogućava dodatno poboljšane ekoloških vrijednosti. SHVS blagi hibridni sustav pretvara kinetičku energiju, generiranu tijekom usporavanja, i pohranjuje je u litij-ionsku bateriju. Isto tako pomaže motoru pri ubrzavanju, čime učinkovitost motora raste, a potrošnja goriva opada.

Allgrip Auto je automatski sustav pogona na četiri kotača koji se uključuje čim sustav otkrije smanjen prijenos snage pogonskih kotača. Isto tako reagira i na bilo kakvo proklizavanje kotača. Tada trenutnim uključivanjem visko spojke, okretni se moment prenosi na stražnje kotače. Time se postiže veća sigurnost po cestama prekrivenim snijegom ili bilo kakvim drugim skliskim površinama.

Suzuki Connect koristi podatkovni komunikacijski modul vozila (DCM) za povezivanje korisnika s njihovim vozilima u stvarnom vremenu. To se odvija pomoću pametnog telefona, a čime korisnici mogu nadzirati vozilo i kad nisu u njemu. Također, mogu i analizirati brojne podatke. Prednosti praktičnih funkcija do sad dostupne samo putem aplikacije za pametne telefone, sad su dostupne i putem 9-inčnog audio zaslona unutar novog Swifta. Glavne funkcije su: Obavijest o statusu, Lociranje parkiranog automobila, Povijest vožnje, Napuštanje zadanog područja i upozorenje o vremenskom ograničenju, Sigurnosne obavijesti, Obavijest sa svjetlosnim upozorenjem kao i obavijest o redovitom servisu odnosno donosi obavijest o opozivu.

Na proljeće očekujemo novi Swift i u prodaji.