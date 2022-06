Birati se može između modela s pogonom na prednju osovinu (doseg do 516 km) ili sva četiri kotača (doseg do 470 km). Starta na 412 tisuća kuna

bZ4X nije nikakvo kodno ime, to je ime prvog Toyotinog električnog automobila. bZ u imenu modela označava Beyond Zero (dalje od nulte emisije), dok se 4X odnose na konkretan model. Znači, 4 je oznaka za srednju veličinu, dok X označava tip vozila, odnosno u ovom slučaju crossover. Tako će i naredni električni model započinjati nazivom bZ. Proteklog je tjedna tek nekoliko domaćih novinara bilo u Kopenhagenu na međunarodnoj prezentaciji, a sada je već i napravljeno službeno lansiranje na domaćem tržištu. Naravno, nije to nimalo slučajno već je domaći uvoznik uspio sve dogovoriti prije početka ovogodišnjeg natječaja za sufinanciranje kupnje ekološki prihvatljivijih vozila.

Dugi niz godina u elektrifikaciji

S obzirom na to da je Toyota pionir u proizvodnji hibridnih vozila, imaju velikog iskustva s elektrifikacijom. Toyota se hibridnim vozilima bavi već više od 25 godina. Upravo su se hibridna vozila pokazala kao prvi korak prema drastičnom smanjenju emisije ispušnih plinova, a električna vozila logičan su nastavak tog puta. S obzirom na to da već neko vrijeme Toyota ima značajan udio u poznatom stručnjaku za vozila s pogonom na sva četiri kotača – Subaru – ne čudi da su kod modela bZ4X iskoristili to znanje. Naime, bZ4X ima i svog blizanca sa značkom Subarua, model Solterra.

bZ4X je prvi model nastao na eTNGA platformi. Tako su baterije ugrađene u šasiju, u potpunosti ispod poda vozila. Time je dobivena velika razina krutosti nisko težište vozila. To su čimbenici koji pomažu većoj stabilnosti i dinamičnosti. Istovremeno je riječ o primjeni modularnog dizajna koji omogućava jednostavnu prilagodbu za različita vozila. Tako uskoro očekujemo još novih bZ modela na istoj platformi.

Ova je platforma prikladna za ugradnju baterija različitih veličina i različite izlazne snage, kao i za modele (kao što je to slučaj s bZ4X) s pogonom na prednje kotače ili na sva četiri kotača. Dizajn platforme omogućuje da bZ4X ima dugačak međuosovinski razmak, 285 centimetara, a što je 16 cm više u odnosu na RAV4. To je rezultiralo velikom razinom prostora u putničkoj kabini. Putnici straga udaljeni su jedan metar od putnika sprijeda, a ravni pod i puno prostora za noge lako pariraju većim vozilima.

Solidna prostranost prtljažnika

Fleksibilan prtljažnik ima podesivu ploču koja se može postaviti na dvije različite visine i prostor ispod ploče poda koji povećava utovarnu visinu za 7,1 cm, a što je praktično kod prijevoza većih predmeta. Dok su stražnja sjedala na svom mjestu, a ploča prtljažnika je u spuštenom položaju, zapremnina prtljažnog prostora iznosi 452 l, što je dovoljno prostora za prijevoz tri kovčega od 82 l i dva bicikla. Morat ćemo provjeriti što ti znači u praksi.

Stražnja su sjedala djeljiva i sklopiva 60:40 te imaju funkciju nagibanja. U prostoru ispod ploče prtljažnika nalazi se kutija za alat u kojoj ima dovoljno prostora za odlaganje trokuta upozorenja ili kabela za punjenje automobila, ali i za uredno pospremanje sklopivog stražnjeg pokrova.

Kao što smo već spomenuli, bZ4X je raspoloživ samo s pogonom na prednje kotače ili pak kao AWD s pogonom na sva četiri kotača. Model s pogonom na prednje kotače pogoni sprijeda postavljen elektromotor od 150 kW. Njegova snaga iznosi 204 KS, ima okretni moment od 266 Nm, a ubrzava od 0 do 100 km/h za 7,5 sekundi i razvija maksimalnu brzinu od 160 km/h.

AWD izvedba ima dva motora od 80 kW / 109 KS. Svaki je smješten na jednu osovinu koju i pogone. Maksimalna snaga iznosi 218 KS, uz okretni moment od 337 Nm, te ubrzanje od 0 do 100 km/h za 6,9 sekundi. Upotreba snage s prednjeg i stražnjeg motora dodatno je optimizirana kako bi se postigla manja sveukupna potrošnja energije. Primjerice, ako se vozi na niskim brojevima okretaja upotrebljava se samo prednji motor.

Napredni sustavi prijenosa

bZ4X upotrebljava novi dizajn eAxle u kojem su sustav prijenosa, motor i pretvarač smješteni u jednu jedinicu. Lagan i kompaktni dizajn omogućuje kraće prevjese i niže gravitacijsko središte vozila te više prostora u putničkom prostoru i prtljažniku. eAxle je po prvi put upotrijebljen na modelu bZ4X, ali izgrađen je na tehničkoj stručnosti i znanju koje je Toyota stekla u projektiranju električnih motornih generatora za svoja hibridna i plug-in hibridna električna vozila u proteklih 25 godina.

Poduzete su brojne mjere kako bi se smanjili gubici na motoru i pretvaraču, što uključuje upotrebu manjeg statora i rotora veće brzine/snage, kao i upotrebu ulja manje viskoznosti u sustavu prijenosa. Sustav prijenosa jednostavnog je dizajna s tri osovine, dok predopterećenje diferencijala i ravnomjerna distribucija momenta na lijevu i desnu pogonsku osovinu jamče držanje pravca vozila.

Prednji eAxle ima jedinicu za opskrbu električnom energijom (ESU) koja ujedno i pretvara energiju, što doprinosi manjoj težini i veličini vozila. Primjerice, komponente kao što su priključna kutija i DC relej, koji su se nalazili u bateriji na Toyotinim ranijim BEV modelima(baterijsko električno vozilo), sada se nalaze unutar ESU-a, pa je baterija plosnatija, što je uvelike pomoglo da pod u putničkom prostoru bude niži i ravniji. Budući da se ECU motora nalazi bliže motoru, brže se detektira proklizavanje kotača. Brza primjena preciznog momenta drastično smanjuje proklizavanje kotača i omogućuje veću stabilnost pri vožnji.

Dva motora za pogon na sva četiri kotača

Elektromotor visokog odaziva omogućuje bržu i bolju regeneraciju. Usporavanje je povećano na 0,15 G kad vozač otpusti gas, a osjećaj pritom potpuno je prirodan i kompenzira se otprilike 80% usporavanja tijekom vožnje.

Prema Toyotinim informacijama, AWD pogon na sva četiri kotača omogućuje autentične, vodeće u klasi sposobnosti off-road vožnje, što i nije uobičajeno na tržištu električnih SUV vozila. Vozač može birati više različitih postavki značajke X-Mode i tako prilagoditi performanse vozila uvjetima (snijeg/blato, duboki snijeg i blato – pri brzinama manjim od 20 km/h), dok sustav Grip Control omogućuje još intenzivniji osjet off-road vožnje (pri brzinama manjim od 10 km/h).

Kad upotrebljava funkcije X-Mode i sustav Grip Control, vozač se može u potpunosti koncentrirati na precizno upravljanje dok sustav brzine o brzini kretanja vozila nizbrdo, uzbrdo ili po ravnom. Prilikom vožnje nizbrdo vozač za sličnu razinu pomoći može upotrijebiti sustav za pomoć pri vožnji nizbrdo (Downhill Assist Control). Spomenimo kako bZ4X ima sposobnost prolaska kroz vodu dubine čak 50 centimetara.

Baterija razvijena uz Panasonic

Toyota je za bZ4X pripremila litij-ionsku bateriju velike gustoće, a razvijena je u suradnji s Panasonicom. Čini je 96 ćelija te ima nazivnu vrijednost napona 355,2. Bruto kapacitet baterije iznosi 71,4 kWh, a temperaturni raspon rada iznosi između -30 i +60 °C. Za kvalitetu i postojanost baterije ključan je višestruki nadzor napona, jakosti struje i temperature na razini svake pojedine ćelije. U slučaju detektiranja nekog neuobičajenog stvaranja topline, automatski se aktiviraju kontrole. Predviđene su protumjere za izbjegavanje oštećenja materijala, a tijekom postupka proizvodnje određene su sigurnosne mjere koje sprečavaju ulazak stranih tvari u bateriju.

Ovo je prva baterija u Toyotinom vozilu sa sustavom hlađenja na vodu. Upotrebljava se rashladno sredstvo koje pomaže pri održavanju stabilne vrijednosti temperature u svakoj pojedinačno hlađenoj ćeliji. Sustav je povezan s klima-uređajem vozila, što znači da su regulacija temperature baterije i temperature u putničkom prostoru usklađene na energetski učinkovit način. Zahvaljujući učinkovitom sustavu grijanja, s toplinskom pumpom, pouzdanost rada nije narušena ni pri temperaturama ispod ništice.

Koliko je Toyota uvjerena u sigurnost baterije jasno je kroz činjenicu da jamči da će baterija zadržati 70 posto kapaciteta i do 10 godina, što je dodatno potvrđeno jamstvom proizvođača na električno vozilo u trajanju od 8 godina ili do 160.000 km, te dodatno, produljeno jamstvo za bateriju u trajanju do 10 godina ili 1 milijun prijeđenih kilometara koje se aktivira nakon redovne godišnje provjere električnog vozila.

Sporo AC punjenje

Punjenje je moguće uz pomoć DC punjača (150 kW) kada se do 80% kapaciteta napuni za otprilike 30 minuta 150 kW (CCS2). Odlučite li se na AC struju, tu je 6,6 kW punjač, a koji će u posljednjem kvartalu godine biti zaminjen trofaznim punjačem od 11 kW. Prema službenim podacima doseg modela s pogonom na prednju osovinu je 516 km, dok verzija s pogonom na sva četiri kotača službeno ima doseg od 470 km. Navodno bi nakon što baterija pokaže 0% kapaciteta u njoj trebalo biti još dodatnih 8% kapaciteta. Dobro je znati, no možda ipak nije pametno isprobavati. Naime, svako totalno pražnjenje baterije za istu je svojevrsni šok, a ti šokovi smanjuju njenu ukupnu trajnost.

Top verzija dolazi uz solarni krovni panel. On omogućuje pohranu obnovljene solarne energije i njenu upotrebu za punjenje baterije ili dodatnih sustava na vozilu putem solarnog ECU-a koji se nalazi ispod stražnjih sjedala. Kad ima dovoljno sunca, Toyota procjenjuje da pruža dovoljno energije za prelazak 11,7 km dnevno (što odgovara 140 ciklusa punjenja pametnog telefona). Dok je automobil parkiran i kontakt je isključen, energija iz solarne ploče upotrebljava se za punjenje glavne baterije, što jamči dovoljni doseg i omogućuje upotrebu energije u druge svrhe, primjerice za električne uređaje. Dok automobil vozi i kontakt je uključen, solarna energija napaja dodatne sustave automobila, čime se smanjuje opterećenje glavne baterije.

Kotači od 18-cola

Kočioni sustav s elektroničkim upravljanjem čine ventilirajući diskovi na obje osovine, a performanse su mu precizno ugođene za jednostavnu kontrolu. Električna parkirna kočnica ugrađuje se od osnovnog modela. Električni servo-upravljač sa zupčastom letvom prilagođava razinu servo upravljanja brzini vozila. Kasnije, tijekom 2023. godine, model bZ4X bit će dostupan sa sustavom One Motion Grip, novim sustavom upravljanja s tehnologijom zakretanja kotača putem žice (steer-by-wire).

Ovisno o razini opreme, model bZ4X može biti opremljen 18 ili 20-inčnim kotačima. Naplatci od lake legure i 18 inča imaju pokrivni sloj od smole u srebrnoj ili crnoj boji, ravne površine, aerodinamičnog dizajna i s brojnim malenim rupama koje doprinose boljem hlađenju kočnice. Kotači s pet dvostrukih krakova od 20 inča u kontrastnoj su crnoj boji i završno su strojno obrađeni s pojedinim dijelovima koji su istaknuti sivom smolom. Dimenzije guma su 235/60 R18 ili 235/50 R20.

U usporedbi s modelom RAV4, bZ4X ima ukupnu visinu za 8,5 cm manju, kraće prevjese i 16 cm dulji međuosovinski razmak. Visina linije poklopca motora također je smanjena za 5 cm. Dizajnerske značajke obuhvaćaju aerodinamičke elemente koji doprinose većem dosegu vožnje. Tu su otvori postavljeni duboko u kutove prednjeg branika za stvaranje zračnih zavjesa, potpuno zaštićeno podvozje, razdijeljeni krovni spojler i (opcijski) stražnji spojler sa zaobljenim rubom, stražnji usmjerivač zraka i stražnje staklo pod točno određenim kutom…

Kao u dnevnom boravku

Tanka donja rešetka ima zatvarač koji se podešava i provodi zrak za hlađenje prema bateriji, čime se smanjuje otpor vjetra. Kako bi se smanjila razina buke u unutrašnjosti, na bočnim je staklima upotrijebljeno deblje staklo, a razmak između stakla u vratima i prednjeg trokutnog panela je širi i ravnomjerniji. Time je smanjena razina buke koja nastaje uslijed vrtloženja vjetra.

bZ4X dostupan je u šest jednobojnih varijanti, uključujući nijanse Precious Metal i Precious Silver, plus pet dvobojnih varijanti na kojima je karoserija u jednoj boji, dok su krov i stupovi u kontrastnoj crnoj boji.

U putničkoj kabini cilj je bio postići osjećaj i ambijent kao u dnevnom boravku. Tome u prilog ide upotreba mekih, pletenih tekstura na presvlakama i ploči s instrumentima, kao i detalji glatke završne opcije. Ne zaboravimo na panoramski krov dostupan u trećoj, Style razini opreme.

Toyotino načelo ‘ruke na obruču upravljača, a pogled na cesti’ ostvareno je s kokpitom u potpunosti usmjerenom na vozača, gdje su 7-inčni TFT zaslon s instrumentima i za prikaz informacija postavljeni izravno u vidnom polju vozača, iznad kola upravljača, pa je pregled nad svim instrumentima moguć uz minimalno pomicanje oka.

Prostrasnost je iznimna

Središnja konzola u posebnom je fokusu s ‘društvenim’ elementom i kao odraz kvalitetnog dizajna putničkog prostora, lako dostupna svima u vozilu i s ukupno 20 litara prostora za pohranu. Prostor za pohranu obuhvaća otvoren prostor ispod konzole, prikladan za odlaganje i većih predmeta te zasebne prostore za odlaganje svega (od pametnog telefona do tableta i velike boce). Sjajan detalj je i to što pretinac za pametni telefon ima prozirni poklopac pa lako možete vidjeti ako primite neko upozorenje ili važnu obavijest.

U skladu sa specifikacijama multimedijskog sustava, bZ4X ima 8 ili 12,3-inčni dodirni zaslon. Veliki zaslon upotrebljava najnoviji sustav Toyota Smart Connect, s naprednim funkcijama i poboljšanom opcijom glasovnog prepoznavanja za pristup informacijama i zabavi te upravljanje brojnim funkcijama vozila, primjerice klimatizacijom i podizanje/spuštanjem stakala.

Uz aplikaciju Toyota MyT omogućen je pristup jednoj od najvećih svjetskih mreža stanica za punjenje. U skladu s Toyotinim Kanzen pristupom, koji kupcima pruža potpunu bezbrižnost, kupci se mogu registrirati za pojedine usluge, odabrati željenu tarifu i upotrebljavati aplikaciju za traženje dostupnih stanica za punjenje u blizini te automatizirati plaćanje punjenja. Status pojedinačnih stanica za punjenje također se može provjeriti putem aplikacije. Automobil se može daljinski otključati ili zaključati, a možete i provjeriti status automobila – jesu li spuštena neka stakla ili otvoren krovni otvore, otključana vrata, uključena svjetla ili jeste li ostavili ključ u vozilu.

Lagani odabir načina vožnje

Umjesto klasične ručice mjenjača, bZ4X ima novu komandu s kotačićem: vanjski dio se pritišće i okreće ulijevo ili udesno za odabir položaja za vožnju ili brzine za vožnju unatrag. Postavka P (parkiranje) izdvojeni je dodirni gumb koji se nalazi odmah iza komande s kotačićem.

LED rasvjeta u putničkom prostoru raspoređena je tako da postoje svjetla u prostoru za noge, na središnjoj konzoli, stranicama vrata, u kvakama vrata i u prtljažnom prostoru. Na modelima više razine opreme svjetla su prisutna i u prostoru za noge straga, sjedalo vozača ima električno upravljanje, a oba prednja sjedala imaju funkciju grijanja i ventilacije. Opcije za presvlake sjedala su perforirana ili umjetna koža, kombinacija umjetne kože i tkanine ili samo tkanina. Odabir boja je potpuno crno ili kombinacija svijetlo sive i crne boje.

bZ4X sadrži brojne funkcije za podršku i pomoć u okviru sustava Toyota T-Mate, što je zajednički naziv za sustave koji pomažu pri zaštiti od nezgoda, pružaju zaštitu u slučaju udarca i pomažu vozači prilikom manevriranja, bilo da se radi o parkiranju automobila u nekoj prometnoj ulici u središtu grada ili vožnji po autocesti. U Toyoti vole naglasiti kako uz T-Mate vozači mogu biti sigurni da će njihov automobil uvijek paziti na njih. Na vozilu bZ4X, Toyota T-Mate sadrži najnoviju generaciju tehnologije Toyota Safety Sense, sa sustavima za zaštitu prije sudara koji su razvijeni za veću funkcionalnost i bolji nadzor okruženja vozila te praćenje ostalih sudionika u prometu.

Četiri razine opreme

Spomenuli smo na početku teksta kako je ‘bZ’ u imenu modela bZ4X skraćenica je krilatice Beyond Zero (Dalje od nultih emisija), nove Toyotine filozofije usmjerene na to kako električna vozila s baterijom mogu učiniti puno više od toga osim osigurati vožnje s nultim emisijama i odvesti svijet na pravi put ka ugljičnoj neutralnosti. U okviru filozofije ‘Dalje od nulte emisije’ Toyota BEV vozila smatra ključnim čimbenicima za osiguranje bolje mobilnosti za sve, zajamčenu slobodu kretanja, na siguran i bezbrižan način.

Toyota je za domaće tržište pripremila izvedbe s prednjim pogonom, odnosno pogonom na sva četiri kotača. Dodatno, kupci nakon odabira željenog pogona na izbor imaju četiri razine opreme. Redom to su Elegant, Executive, Style te Premium. Dodatno su moguće nadoplate za bisernu boju (2300 kn), Tech Paket kod Executive razine opreme (9500 kn), odnosno zaštitni premaz vanjštine, unutrašnjosti odnosno alu naplataka, a koji koštaju 1990, 590 odnosno 390 kuna.

Vjerujemo kako je pametno pričekati vozila koja će pristizati krajem godine, a koja će umjesto ugrađenog AC punjača od 6,6 kW, u kasnijem dijelu proizvodnje imati daleko iskoristiviji trofazni punjač od 11 kW. Plan prodaje do kraja godine je nešto malo više od 40 primjeraka, a što je temeljeno na dostupnosti iz same tvornice. Vjeruje se kako bi 65% prodaje trebao činiti model s pogonom samo na prednju osovinu. Do kraja srpnja tu je i posebna ponuda. Model Elegant s prednjim pogonom može se kupiti za 405.700 kn, dok se AWD verzija uz Executive paket opreme te dodatno Tech paket dobiva za 466.600 kn.

Izvadak iz cjenika