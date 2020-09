Na raspolaganju su tri veličine baterije, pogon na stražnju osovinu ili sva četiri kotača te čak pet različitih snaga elektromotora koji osiguravaju doseg od 340 do 510 kilometara. Na proljeće se očekuje u prodaji

Na virtualnoj premijeri u Pragu sinoć je prikazan najvažniji novi model češkog proizvođača automobila. Škoda slavi 125 godina postojanja, a upravo model koji je jučer predstavljen trebao bi označiti veliki zaokret prema budućnosti ove marke koja već godinama vrlo uspješno djeluje unutar Volkswagen grupacije.

Enyaq iV prvi je Škodin model nastao na MEB modularnoj platformi namijenjenoj električnim modelima, a razvijenoj unutar VW grupacije. Riječ je platformi na kojoj se već proizvodi, a kroz nekoliko dana i službeno stiže na hrvatsko tržište – Volkswagen ID.3. Podsjetimo, ID je kod Volkswagena sada oznaka za novu seriju modela. Električnih modela koji će ovog velikog njemačkog proizvođača okrenuti prema totalno drugom smjeru u odnosu na ono što smo do sada navikli. Također, prije nekoliko dana započela je i proizvodnja modela ID.4, također nastalog na istoj platformi. Premijera ovog modela očekuje se uskoro, a možemo očekivati kako je ustvari riječ o rivalu upravo predstavljenog modela Enyaq iV.

Pogon na stražnje ili sva četiri kotača

Prvi Škodin električni SUV model pripremljen je kao model s pogonom na stražnju osovinu ili pak na sva četiri kotača. Filozofija koja je do sada bila rijetka. Gotovo pa su nestali modeli s pogonom na stražnje kotače. Ipak, konstrukcija električnih modela nešto je drukčija u odnosu na modele pogonjene motorima s unutarnjim sagorijevanjem, pa će se i ovi trendovi mijenjati.

Prvo da vidimo dimenzije. Enyaq iV je dugačak 4649 milimetara, širok je 1879 te visok 1616 mm. Tu je i međuosovinski razmak od 2765 mm, a što je u milimetar jednako maloprije spomenutom Volkswagenovom modelu ID.3. Svojom duljinom Enyaq iV je tek 48 milimetara kraći i 60 mm niži od Kodiaqa. Tu je i 585 litara obujma prtljažnika, a što je čak 135 litara manje od Kodiaqa. Tome je svakako uzrok smještaj elektromotora na stražnjoj osovini. Činjenica da je riječ o vozilu nastalom na MEB modularnoj platformi električnih automobila, ostavila je dosta prostora u putničkoj kabini.

Početna verzija Škode Enyaq iV praktičan je i održiv svakodnevni obiteljski kompanjon koji pruža velikodušan prostor i visoku razinu funkcionalnosti. Kao što smo već i spomenuli, početni model dolazi sa straga postavljenim motorom koji moment prenosi na stražnju osovinu.

U oznaci modela izražen je kapacitet baterije

Hajdemo prvo razjasniti nazive modela. Škoda je najavila da će to biti Enyaq 50 iV, Enyaq 60 iV, Enyaq 80 iV, Enyaq 80x iV te Enyaq RS iV. Posljednja dva imaju pogon na sva četiri kotača, a prva tri samo na stražnju osovinu. Brojka u imenu utvari označava veličinu Litij-ionske baterije. Prvi model ima bateriju kapaciteta 55 kWh, drugi 62 kWh, a ostala tri od 82 kWh. Razlike su dakako i u snazi elektromotora, kao i dometa pojedinog modela. I dok prvim ima motor od 109 kW i 220 Nm okretnog momenta, domet mu je 340 km. Idući model, Enyaq 60 iV pokreće motor od 132 kW i 310 Nm okretnog momenta uz domet od 390 km. Enyaq 80 iV ima motor od 150 kW i 310 Nm okretnog momenta, a što osigurava i 510 km dometa s punom baterijom. Verzija s pogonom na sva četiri kotača ima dodatni elektromotor pa mu je i snaga porasla na 195 kW, kao i moment na 425 Nm. Doduše, to je utjecalo na smanjenje dometa na 460 km. Isti deklarirani domet ima i najsnažnije, RS izdanje, a koje ima na raspolaganju snagu elektromotora od 225 kW i 460 Nm momenta.

Zanimljivo je da najsnažnija baterija od 82 kWh (neto kapaciteta 77 kWh) može uz sposobnost superbrzog punjača od 125 kW biti nadopunjena od 5 do 80% u svega 38 minuta. Govorimo li o kućnom wallboxu koji isporučuje 11 kW, ovisno o veličini baterije, ovaj proces traje od šest do osam sati. Taman koliko vremena je poželjno i za svakodnevno spavanje.

Škoda jako dobre uspjehe postiže RS modelima, pa ne čudi što su i za ovaj električni SUV također pripremili izvedbu nešto sportskijeg orijentira. U odnosu na ostale modele, Enyaq RS iV ima maksimalnu brzinu ograničenu na 180 km/h, a što je 20 km/h više od svih ostalih izdanja. Spomenimo i da ovom modelu s mjesta do brzine od 100 km/h treba 6,2 sekunde. Najsporiji je pak model Enyaq 50 iV koji za postizanje iste brzine treba 11,4 sekunde.

Izvrsna aerodinamika

Kako i priliči električnim modelima gdje se mnogo ulaže u aerodinamiku, Enyaq iV se može pohvaliti koeficijentom otpora (cd) od 0,27. Tome u prilog idu i gume koje imaju posebno nizak otpor kotrljanja. Toplinska pumpa koristi se za grijanje i klimatizaciju putničke kabine značajan je dio opreme. Visokoučinkovit sustav toplinske pumpe komprimira rashladno sredstvo pod visokim tlakom. To proizvodi toplinu koja se koristi za zagrijavanje hladnog zraka koji teče u automobil. Na taj se način za napajanje visokonaponskog grijača koristi otprilike 3 do 4 kWh na 100 km manje energije od baterije, a što znači da je doseg i do 30 posto veći nego kod električnih vozila bez toplinske pumpe pri temperaturama od -25°C.

Jasno, inovativno i održivo – zajedno sa svojim prvim modelom koji se temelji na modularnoj električnoj MEB platformi, Škoda predstavlja potpuno novu strukturu dostupnih opcija. U Enyaq iV, Design Selections zamjenjuju klasične razine opreme. Svaki od ovih stilova odlikuje se ukusnim interijerom s visokim faktorom dobrog osjećaja. Inspirirani modernim životnim okruženjem, koriste prirodne, održivo obrađene i reciklirane materijale. Prilagođavanje vozila u skladu s ukusom vlasnika sada traje samo nekoliko koraka. Uz deset tematskih paketa, dostupan je niz pojedinačnih izbora za sve varijante.

Odabirom dizajna, dizajneri su stvorili cjelovito koordinirane mogućnosti interijera temeljene na modernom životnom okruženju. Oni se razlikuju, na primjer, u pogledu presvlaka, ukrasnih obloga i instrumentne ploče, kao i korištenjem različitih materijala. Nadalje, ovisno o odabranom odabiru dizajna, podne prostirke, središnja konzola i ambijentalno osvjetljenje također imaju drugačiji osjećaj i izgled.

Novo način odabira uređenja unutrašnjosti

Početni Enyaq 50 iV započinje s purističnim Studio dizajnom. Opcija Loft, koja je standardna za Enyaq 60 iV na više, temelji se na modernim, ugodnim apartmanima za mlade obitelji. I nadzorna ploča, s različitim razinama, sportskog je dvotonskog dizajna. Ostali odabiri dizajna dostupni su na zahtjev. Lodge predstavlja održivost i inovativnost, dok Lounge utjelovljuje kvalitetu i ekskluzivnost, a Suite i ecoSuite odabiri pružaju klasične luksuzne detalje. U Enyaq RS iV, RS Lounge naglašava sportski karakter automobila, dok opcijski RS Suite dizajn zrači dinamičnom elegancijom. Ukupno je dostupno deset različitih tematskih paketa, a većina dolazi u osnovnoj i sveobuhvatnijoj Plus verziji.

U Lodge i ecoSuite dizajnu, Škoda se usredotočila na održivost. Lodge presvlake izrađene su od 40-postotne nove vune koja je neovisno testirana i certificirana u skladu sa strogim zahtjevima tvrtke Woolmark. Oznaka Wool Blend Performance rezervirana je za proizvode izrađene od nove vune između 30 i 49,9 posto. Preostalih 60 posto presvlaka izrađeno je od poliestera iz recikliranih PET boca. Navlake sjedala također imaju jedinstveni površinski osjećaj i nude ugodnu temperaturu sjedala – ne postajući ni prevruće ni prehladne. Koža boje konjaka korištena u ecoSuite Design Selection proizvedena je posebno održivo. Umjesto kemikalija, koža je obrađena ekstraktima lišća masline.

Čak je i standardna oprema modela Škoda Enyaq 50 iV je opsežna. To uključuje dvozonski Climatronic, višenamjenski kožni upravljač, pokretanje bez ključa u obliku KESSY GO, digitalni radio, SmartLink tehnologiju, LED prednja svjetla i brzo punjenje do 50 kW. Kad je opremljena većom baterijom, standardna oprema također se proširuje tako da uključuje senzore za parkiranje, stražnju kameru ili grijani upravljač. Ovisno o odabranoj verziji Enyaq iV, standardna oprema uključuje lopatice iza upravljaču. Vozač ih može koristiti za odabir stupnja rekuperacije energije.

Veliki, 13-inčni središnji zaslon

Škoda je reorganizirala dostupnost dodatne opreme i prestrukturirala standardni izbor kako bi konfiguriranje modela Enyaq iV bilo što jasnije i jednostavnije. Postupak naručivanja također je jasniji kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo. Nakon samo nekoliko klikova, kupcu se predstavlja njegov personalizirani Enyaq iV. Neke pojedinačne opcije dostupne su za sve modele.

Pogledom u putničku kabinu impresionira 13-inčni samostojeći zaslon. Riječ je o najvećem zaslonu u bilo kojoj Škodi do sada. Nudi prilagodljive izglede i njime se može upravljati dodirom, dodirnim klizačem, gestama više dodira i pokretima ruku. Nadalje, njime se može upravljati i pomoću digitalnog glasovnog asistenta Laura. Razumije 15 jezika, od kojih šest može čak i tečno izgovoriti rečenice. Redizajnirani digitalni kokpit vozaču daje najvažnije informacije, poput brzine, podataka o vožnji, navigacije i sustava aktivne pomoći. Sve to prikazuje se na zaslonu veličine svega 5,3 inča. Vozaču je na raspolaganju intuitivna izmjena prikaza različitih rasporeda pomoću višenamjenskog upravljača.

Uz analogni radio, infotainment sustav može primati i DAB digitalni radio, kao i Internet i hibridni radio. Korištenjem bežične tehnologije SmartLink, Android Auto, Apple CarPlay ili MirrorLink, pametni se telefoni mogu bežično integrirati u sustav i mogu se induktivno napuniti kad se stave u za to predviđen pretinac. Pojačalo s četiri 20-Wattna kanala pruža savršen zvuk. U modelu Enyaq 50 iV, koji ima 10-inčni zaslon s dodirnim tipkama, dolaze četiri zvučnika, a osam od Enyaq 60 iV naviše. Zvučni sustav CANTON s ukupno dvanaest zvučnika dostupan je kao opcija.

Trajna online veza, koju pruža ugrađeni eSIM, omogućuje podršku mnogih online funkcija. Na primjer, prometne informacije koriste online podatke, kao i planiranje rute navigacijskog sustava. Sveobuhvatne mobilne usluge Škoda Connect nude posebne funkcije za električna vozila. To znači da putem aplikacije Škoda Connect ili web portala vlasnik također može daljinski upravljati punjenjem baterije, uključiti klima uređaj prije početka putovanja ili postaviti odgovarajuće rasporede. Nadalje, internetska veza omogućuje ažuriranja karata i softvera sustava ‘bežično’.

Inovativna i moderna tehnologija

Za Enyaq iV Škoda je pripremila vrlo visoku razinu aktivne i pasivne sigurnosti. Novi električni SUV može automatski upozoriti na sudar s drugim vozilima, biciklistima, pješacima i fiksnim preprekama, idealno sprečavajući nesreću u potpunosti ili barem umanjujući njezine posljedice. Do devet zračnih jastuka štite putnike u slučaju nesreće. Proactive Crew Protect Assist automatski zateže sigurnosne pojaseve tijekom kočenja u nuždi i zatvara prozore te panoramski klizni krov u slučaju nadolazećeg sudara ili ako automobilu prijeti proklizavanje ili prevrtanje.

Enyaq iV je standardno opremljen LED prednjim svjetlima i stražnjim svjetlima, dok su Full LED svjetla Matrix i potpuno LED stražnja svjetla u obliku slova ‘C’ dostupni kao opcija. Svaki Matrixov modul za duga svjetla sadrži 24 LED svijetla, kojima se može upravljati pojedinačno, a vozaču omogućuje stalno uključenje dugih svjetala bez zasljepljivanja ostalih sudionika u prometu. Ako kamera na vjetrobranskom staklu prepozna vozila, kao i ljude i predmete koji odražavaju svjetlost, inteligentna tehnologija osvjetljenja automatski isključuje pojedine segmente snopa svjetlosti.

Enyaq iV je prva Škoda opremljena head-up zaslonom s proširenom stvarnošću, koji projicira informacije na dva različita područja. Uz trenutnu brzinu i otkrivene prometne znakove, podaci iz sustava pomoći i navigacijskih uputa mogu se prikazati i na vjetrobranskom staklu odmah iznad instrumentne ploče u neposrednom pogledu vozača. Projicirana zona za proširenu stvarnost veća je i nalazi se više na vjetrobranskom staklu, još uvijek u jasnom pogledu vozača. Usmjeren je na cestu ispred vozila, gdje veći simboli, poput strelica za smjer, označavaju navigacijske upute. Prikazuju se i podaci koji se odnose na Adaptive Lane Assist ili Adaptive Cruise Control kao i očitani prometni znakovi ili upozorenja. Vozač može pojedinačno prilagoditi položaj područja prikaza na vjetrobranskom staklu, postaviti boju i svjetlinu te odabrati koje će se informacije prikazivati u izborniku infotainment sustava.

U slučaju predstojećeg sudara s pješakom, biciklistom ili drugim vozilom, sustav Collision Avoidance Assist, na primjer, podupire vozača aktivnim povećanjem momenta upravljanja kako bi se spriječio nesretni slučaj kontroliranim manevrom izbjegavanja. Pri skretanju lijevo na raskršćima, Turn Assist u ranoj fazi prepoznaje promet koji dolazi, upozorava vozača i automatski zaustavlja automobil ako je potrebno. Kad se vrata otvore, upozorenje na izlaz upozorava putnika ako se s leđa približava drugo vozilo ili biciklista. To čini zvučno i vizualno putem svjetlosnog signala s unutarnje strane kućišta bočnog zrcala.

Može i daljinsko upravljanje

Travel Assist obuhvaća prilagodljivi tempomat, sustav održavanja vožnje u traci, uključujući prepoznavanje radova na cesti, pomoć u slučaju zastoja te pomoć u nuždi. Na višoj razini konfiguracije, Travel Assist može preuzeti bočno upravljanje u uskim prostorima koristeći online informacije temeljene na trenutnim skupinama podataka – čak i u gradu. Adaptive Cruise Control, koji u svojoj prediktivnoj verziji uključuje podatke o ruti iz navigacijskog sustava i prometne znakove, također će moći reagirati na prepreke prijavljene putem online podataka o prometu.

Kako bi parkiranje bilo još lakše modelom Enyaq iV, Škoda je proširila funkcije Park Assista, koji je do sada već bio preuzeo upravljanje prilikom vožnje, na i izvan paralelnih i parkirališnih mjesta. U novoj, još inteligentnijoj konfiguraciji, sustav također može automatski kočiti i spriječiti sudare s pješacima ili predmetima. Daljinski upravljano parkiranje ide korak dalje: omogućuje vozaču da daljinski vodi svoj Enyaq iV na posebno uska i paralelna parkirna mjesta putem svog pametnog telefona i aplikacije Škoda Connect. Sustav automatski preuzima upravljanje i koči. Park Assist sada ima funkciju za osposobljeno parkiranje. To omogućuje vozaču da svoju rutu zabilježi na rijetko korištenom parkirnom mjestu, na primjer na uskom i kutnom prilazu. To moraju učiniti samo jednom, a zatim mogu automatski ponoviti ovu rutu na potpuno isti način u bilo kojem trenutku pritiskom na gumb. I ovdje sustav preuzima upravljanje i kočnice te sprječava sudare.

Upečatljiv izgled prednjeg dijela vozila, i dominantne uspravne rešetke upotpunjuje Crystal Face. Uspravne letvice osvjetljava 130 LED svjetala, dok je tu i jedna vodoravna traka koja kao da povezuje donje linije glavnih bočnih svjetala. Crystal Face ima animiranu funkciju ‘dolazak’ / ‘odlazak od kuće’ i, zajedno s LED modulima za kratka i duga svjetla u Full LED Matrix svjetlima i dnevnim svjetlima, stvara zaslon dobrodošlice.

Opcionalna Full LED stražnja svjetla imaju kristalno osvijetljeno područja koje je, poput dinamičkih indikatora, dio animirane funkcije ‘dolazak’ / ‘odlazak od kuće’. To se aktivira kada se vozilo otvori ili zaključa u lošoj vidljivosti. Natpis ‘Škoda’ smješten je na sredini vrata prtljažnika, a uokviren je mat crnim krovnim spojlerom i stražnjim odbojnikom koji ima sivi difuzor. Panoramski klizni krov nalazi se na popisu dodatne opreme. Krovni nosači, okviri prozora i okvir prednje rešetke pružaju kontraste u izboru kromirane, mat ili sjajne crne boje.

Paleta završnih boja uključuje dvije standardne i sedam metalik boja. Enyaq iV standardno dolazi s 18-inčnim čeličnim kotačima, dok su svi ostali modeli opremljeni kotačima iz aluminijskih legura. Dostupno je ukupno osam različitih kotača, promjera od 18 do 21 inča.

Nova Simply Clever rješenja

Kada je riječ o električnim vozilima, postavljaju se drugačija pitanja nego kod automobila koji rabe motor s unutarnjim sagorijevanjem. Gdje mogu pohraniti kabel za punjenje? I kako da održavam ruke čistima prilikom rukovanja kabelom?

Škoda je pronašla prikladan Simply Clever odgovor i na ova pitanja. Kabel za punjenje se nakon upotrebe može lako očistiti sredstvom za čišćenje kabela, a za utičnicu za punjenje pripremljen je zaštitni poklopac. Nakon toga kabel se može spremiti u pretinac ispod poda prtljažnika. Automobil također dolazi s istinskim klasikama Simply Clevera kao što su kišobran na vozačevim vratima i strugač za led s mjeračem dubine profila gume. U Enyaq iV se to sada nalazi na unutarnjoj strani vrata prtljažnika, a ne na poklopcu goriva.

Zahvaljujući svom konceptu, Enyaq iV nema središnji tunel kao što je to slučaj u vozilima s motorom s unutarnjim izgaranjem. Škodini dizajneri iskoristili su ovaj prostor u svoju korist za novi koncept interijera koji uključuje pametne nove mogućnosti spremanja. Uz 6,2-litreni Jumbo Box ispod središnjeg naslona za ruke, drugi pretinac za odlaganje ispod središnje konzole – koji je dizajniran poput pregrade – nudi dodatnih 11,4 l prostora za odlaganje. Škoda je također razvila novu značajku Simply Clever za pretinac ispod podesivog lažnog poda prtljažnika: umetak podijeljen u različite odjeljke osigurava da se tamo pohranjeni predmeti ne klize okolo tijekom putovanja.

Nema sumnje kako će ovaj model koji pristiže tijekom idućeg proljeća privući i mnoge kupce koji do sada nisu razmišljali o kupnju električnog automobila. Pogotovo ako će cijena biti prihvatljiva.

Prvo prikazivanje na Tour de France

Škoda je dugogodišnji partner poznate biciklističke utrke Tour de France. Ovogodišnjem Touru češki proizvođač automobila ustupio je ergelu od gotovo 250 vozila, od kojih čak 30 nosi oznaku iV, a što znači da su elektrificirani – plug-in hibridi ili potpuno električni. Upravo današnja 183 kilometara dugačka etapa, od Gapa do Privasa bit će obilježena i prvim službenim pojavljivanjem modela Enyaq iV u javnosti.