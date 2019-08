Češki je proizvođač na ovogodišnjem izdanju ženevskog auto salona predstavio svoj novi crossover, pod nazivom Kamiq. S njegovim lansiranjem Škoda će kompletirati svoju prvotno planiranu europsku SUV/crossover ponudu, a prema svemu sudeći Kamiq bi mogao biti popularniji od svoje starije i veće braće

Škoda je jedan od onih proizvođača koji su pomalo kasnili s lansiranjem crossover/SUV modela, no sada se trudi nadoknaditi izgubljeno vrijeme. Konkretnije, subkompaktni Kamiq je treći ovakav škodin model za europska tržišta, koji će se u ponudi smjestiti ispod velikog Kodiaqa i (sada) srednjeg Karoqa. Ime Kamiq, osim što počinje s K i završava s Q je povezano s nazivima Karoqa i Kodiaqa i time što svoje korijene vuče iz jezika Inuita i označava “nešto što savršeno paše”, “nešto u čemu se uvijek osjećate udobno”.

Kamiq je novi korak za Škodu koja će sada po prvi put imati predstavnika u ovom vrlo kompetitivnom segmentu. Naime, glavna konkurencija Kamiqu će biti automobili kao što su Nissan Juke, Renault Captur, Hyundai Kona, Peugeot 2008, Citroën C3 Aircross i sl. U Škodi su uvjereni da su pronašli recept za vozilo s kojim će se nametnuti izbirljivim kupcima. Kao njegove glavne adute proizvođač ističe emotivan dizajn, povišeni položaj sjedenja, naprednu opremu, visoku razinu sigurnosti, veliku ponudu prostora u subkompaktnom pakiranju, razna Simply Clever rješenja i sl.

Mladenački crossover

Dizajn vanjštine modela Kamiq predstavlja mali odmak od ostatka ponude ove marke i vidimo to kao dobar potez škodinih dizajnera. Name, Kamiq je nešto dinamičnije i živahnije vanjštine koja će se više svidjeti mlađim kupcima. Od pojedinih detalja posebno se ističu skladno oblikovani i povišeni poklopac motora, LED prednja svjetla ispod LED svjetala za dnevnu vožnju, koja su pak nastavak izražene i kromiranim obrubom omeđene uspravne maske motora. Također, ova svjetla služe i kao tzv. dinamički žmigavci. Pozadina automobila je ostala nešto umjerenija, da ne kažemo konzervativnija, a glavne značajke su joj LED stražnja svjetla, nekoliko izraženih horizontalnih linija koje vizualno doprinose povećanju dojma robusnosti, stražnji difuzor i sl. Priču oko vanjštine ovog vozila zaokružuju povišena podnica, krovni nosači, te izbor između 16-colnih čeličnih te lakometalnih naplataka veličine između 16 do 18 cola.

Unutrašnjost ovog automobila je pod velikim utjecajem jednog ranijeg škodinog noviteta, kompaktne Scale. Radi se novom dizajnu škodinog interijera koji će u svom najbogatijem izdanju ponuditi 10,25-inčnu digitalnu instrumentnu ploču s pet prilagodljivih prikaza te središnji zaslon veličine 6,5, 8 i 9,2 inča, ovisno o izabranom infotainmentu (Swing, Bolero i Amundsen). Recimo i da Kamiq može biti opremljen sa 4 do 10 zvučnika.

Stalna internet veza omogućuje funkcioniranje sustava eCall koji nadležnim službama prenosi lokaciju i stanje vozila u slučaju prometne nesreće te sustava Proactive Service koji je zadužen za komunikaciju sa servisom. Također, tu je i aplikacija Škoda Connect koja omogućuje pristup određenim on-bord sustavima (zaključavanje, otključavanje, provjera jesu li prozori zatvoreni, provjera stanja goriva u spremniku i sl.). Vlasnicima su putem Škoda shopa dostupne i razne druge aplikacije koje je moguće instalirati na infotainment Amundsen.

Jednostavno i praktično

Općenito, kokpit je jednostavan i pregledan, a sukladno trendovima broj klasičnih prekidača je smanjen. Kvaliteta upotrjebljenih materijala i izrade je, prema navodima proizvođača, na visokoj razini, a dodatno će dojmu pripomoći i sustav ambijentalnog osvjetljenja u tri boje. Od dostupne opreme interijera koja će učiniti Kamiq poželjnijim vozilom svakako vrijedi izdvojiti dostupnost grijanog upravljača, grijanih prednjih i stražnjih sjedala, grijanog vjetrobranskog stakla i sl.

Simply Clever rješenja su zaštitni znak Škode i naravno da će se i Kamiq moći pohvaliti s njima. Posebno se ističe zaštita vratiju prilikom otvaranja koja se automatski aktivira prilikom otvaranja istih te na taj način štiti i Kamiq i drugo vozilo. Tu je i praktični poklopac za lijevanje tekućine za vjetrobranska stakla. U paketu Ambition pa naviše u prtljažniku će se nalaziti LED lampa. U prtljažniku će se nalaziti i prekidač za spuštanje i podizanje skrivene kuke za vuču. Opcijskim električno pomičnim poklopcem prtljažnika se može upravljati pritiskom prekidača, a opremljen i tip-to-close funkcijom s kojom će se prtljažnik sam zatvoriti ako ga samo lagano povučete da krene, a on će sam obaviti ostalo.

Puno prostora u kompaktnom pakiranju

Kako i priliči kompaktnom vozilu iz Grupe Volkswagen, Kamiq se bazira na modularnoj platformi MQB. Škoda Kamiq je dimenzija 4241 x 1793 x 1531 mm, a međuosovinski razmak mu iznosi 2651 mm. Unatoč kompaktnim dimenzijama proizvođač navodi kako je ponuda prostora unutar putničke kabine na vrlo visokoj razini, što dijelom svjedoči i činjenica od 73 mm prostora za koljena putnika otraga. Nadalje, Kamiq se ističe i u prtljažnom dijelu. Naime, zapremina njegovog prtljažnika iznosi 400 l, odnosno preklapanjem naslona stražnje klupe iskoristivi prostor raste na 1395 l. Kupcima će opcijski biti dostupna i mogućnost izbora preklopivog naslona suvozačevog sjedala. Izborom te opcije u Kamiqu će se moći prevesti teret duljine do 2447 mm.

Unatoč robusnijem dizajnu i, u odnosu na spomenutu Scalu, 37 mm povišenoj podnici te opcijskoj dodatnoj zaštiti podvozja, ovaj češki crossover dolazi isključivo s pogonom na prednje kotače. Naglasak je dakle prvenstveno na ekonomičnosti i održavanju cijene što je moguće nižom s obzirom da su prvenstveno ciljani mlađi kupci. Kamiq je ipak dostupan s aktivnim ovjesom Sport Chassis Control koji uključuje podesive amortizere te mogućnost snižavanja visine podnice do 10 mm i ima četiri načina rada: Normal, Eco, Sport i Individual.

Motorizacija bez iznenađenja

Škoda Kamiq će biti dostupna s ukupno motora. Svi će biti opremljeni turbopunjačima te izravnim ubrizgavanjem goriva, kao i sa stop&start sustavom. Također, svi zadovoljavaju Euro 6d-Temp emisijski standard.

Konkretnije, ponudu će otvoriti 1,0-itreni 3-cilindrični TSI koji će biti dostupna u izvedbama snage 70 i 85 kW, odnosno 95 i 116 KS. Slabija verzija će biti uparena s ručnim 5-stupanjskim mjenjačem, dok će kupci snažnije verzije dobiti 6-stupanjski ručni te mogućnost izbora 7-stupanjskog automatskog DSG mjenjača s dvije spojke. Nakon njih tu je i dizelski 1,6-litreni 4-cilindrični TDI motor snage 85 kW, odnosno 116 KS te najvećeg okretnog momenta od 250 Nm. Ovaj je pogonski stroj opremljen sa SCR-om i DPF-om, a standardno je uparen sa 6-stupanjskim ručnim mjenjačem, dok je 7-stupanjski DSG dostupan kao dio opcijske opreme.

Na vrh ponude bi prema najavama trebao zasjesti 1,5-litreni 4-cilindrični TSI snage 110 kW, odnosno 150 KS te najvećeg okretnog momenta od 250 Nm. Ovaj će motor također biti dostupan sa 6-stupanjskim ručnim i 7-stupanjskim automatskim prijenosom, no još važnije bit će opremljen s ACT sustavom deaktivacije cilindara koji će pri nižim opterećenima gasiti dva cilindra i na taj način dodatno štedjeti gorivo. Dodajmo i da će sva tri benzinska motora biti opremljena filterom čestica.

Sigurnost na visokoj razini

Proizvođač navodi da će Kamiq unatoč povišenoj podnici svojim vozačima nuditi osjećaj za upravljačem usporediv s onim klasičnog kompaktnog automobila s pogonom na prednje kotače. Također, iz Škode se hvale i visokom razinom aktivne i pasivne sigurnosti ovog automobila. Svakako treba reći da će Kamiq biti moguće opremiti s d devet zračnih jastuka, uključujući onaj za koljena vozača i bočne stražnje zračne jastuke. Vozaču će pomagati napredni sustavi pomoći, a Front Assist koji uključuje sustav kočenja u nuždi i sustav prepoznavanja pješaka te Lane Assist koji pomaže održavanju vozila u voznoj traci će biti dio standardne opreme.

Od opcijske opreme još možemo izdvojiti automatski prilagodljivi tempomat koji u kombinaciji s DSG mjenjačem može i zaustaviti automobil te ga ponovno pokrenuti. Tu je i sustav nadzora nad pozornošću vozača, Crew Protect Assist koji u situaciji predstojećeg sudara napije pojaseve i zatvara prozore te Multi Collision Brake koji sprječava daljnje nekontrolirano kretanje vozila nakon sudara. Nadalje, Side Assist koji nadzire bočne strane Kamiqa do 70 m kako bi upozorio na vozilo u mrtvom kutu, odnosno općenito vozilo koje pretječe, a s njim je uparen i sustav upozorenja na bočni promet otraga. Dodajemo da će biti dostupni i Park Assist s funkcijom kočenja, kamera za vožnju unatrag te automatska duga svjetla.

Na kraju…

Prodaja modela Kamiq bi trebala započeti uskoro, no cijene još uvijek nisu poznate. Ne znamo hoće li Kamiq zaprijetiti Octaviji kao najpopularnijem škodinom vozilu, no svi elementi za odličnu prodaju su tu. Kamiq je i dalje prepoznatljiva Škoda, no s nešto većom dozom slobode i atraktivnosti u dizajnu. Ekonomična motorizacija, napredna sigurnosna i infotainment oprema, relativno velika ponuda prostora i očekivana visoka razina kvalitete te činjenica da je riječ o crossoveru nam daju za pravo pretpostaviti da ćemo na cestama vidjeti velik broj primjeraka Kamiqa. Naravno, nešto će ovisiti i o cijeni.

Model 1.0 TSI 95 KS 1.0 TSI 116 KS Konstrukcija motora 3-cilindrični redni benzinski, postavljen naprijed poprečno, 4 ventila po cilindru, 2 bregasta vratila u glavi pokretana zupčastim remenom, aluminijska glava i blok motora, koljenasto vratilo u 4 ležaja, izravno ubrizgavanje goriva, 1 turbopunjač, međuhladnjak, sustav Start & Stop, Euro 6 Obujam 999 cm3 Provrt i hod klipa 74,5 x 76,4 mm Omjer kompresije 10,5 : 1 Najveća snaga 70 kW (95 KS) između 5000 i 5500 o/min 85 kW (116 KS) između 5000 i 5500 o/min Najveći okretni moment 175 Nm između 2000 i 3500 o/min 200 Nm između 2000 i 3500 o/min Prijenos snage Pogon na prednje kotače, ručni mjenjač s 5 stupnjeva prijenosa Pogon na prednje kotače, ručni mjenjač sa 6 stupnjeva prijenosa (automatski 7-stupanjski DSG mjenjač s dvije spojke) Naplaci i gume Čelični naplaci veličine 16 cola, a lakometalni naplaci dimenzija 16, 17, 18 cola sprijeda i otraga, gume dimenzija 205/60 R 16, 205/55 R 17 ili 205/45 R 18 sprijeda i otraga Dimenzije D x Š x V 4241 x 1793 x 1531 mm, međuosovinski razmak 2651 mm, trag kotača 1531 / 1516 mm, obujam prtljažnika 400 / 1395 dm3, krug okretanja 10,8 m Mase Prazno vozilo 1214 kg, najveća dozvoljena 1704 kg, dopušteno opterećenje 490 kg Prazno vozilo 1231 kg (1259 kg), najveća dozvoljena 1714 kg (1742 kg), dopušteno opterećenje 483 kg Performanse Najveća brzina 181 km/h, ubrzanje 0-100 km/h 11,1 s Najveća brzina 194 km/h (193 km/h), ubrzanje 0-100 km/h 9,9 s (10 s) Potrošnja goriva U gradskoj vožnji 6,5 l/100 km, na otvorenoj cesti 4,3 l/100 km, u mješovitoj vožnji 5,1 l/100 km, prosječna emisija CO2 116 g/km U gradskoj vožnji 6,4 l/100 km (5,8 l/100 km), na otvorenoj cesti 4,3 l/100 km (4,5 l/100 km), u mješovitoj vožnji 5,1 l/100 km (5,0 l/100 km), prosječna emisija CO2 116 g/km (113 g/km)

Model 1.6 TDI 116 KS Konstrukcija motora 6-cilindrični redni diesel, postavljen naprijed porečno, 4 ventila po cilindru, 2 x 2 bregasta vratila u glavi pokretana lancem i zupčastim remenom, promjenjivo upravljanje ventilima VVT-i, aluminijska glava i blok motora, koljenasto vratilo u 5 ležajeva, izravno ubrizgavanje goriva Common Rail, 2 turbopunjača (Twin Scroll) promjenjive geometrije, međuhladnjak, Euro 6 Obujam 1598 cm3 Provrt i hod klipa 79,5 x 80,5,3 mm Omjer kompresije 16,2 : 1 Najveća snaga 85 kW (116 KS) između 3250 i 4000 o/min Najveći okretni moment 250 Nm između 1500 i 3250 o/min Prijenos snage Pogon na prednje kotače, ručni mjenjač sa 6 stupnjeva prijenosa (automatski 7-stupanjski DSG mjenjač s dvije spojke) Naplaci i gume Čelični naplaci veličine 16 cola, a lakometalni naplaci dimenzija 16, 17, 18 cola sprijeda i otraga, gume dimenzija 205/60 R 16, 205/55 R 17 ili 205/45 R 18 sprijeda i otraga Dimenzije D x Š x V 4241 x 1793 x 1531 mm, međuosovinski razmak 2651 mm, trag kotača 1531 / 1516 mm, obujam prtljažnika 400 / 1395 dm3, krug okretanja 10,8 m Mase Prazno vozilo 1336 kg (1364 kg), najveća dozvoljena 1825 kg (1853 kg), dopušteno opterećenje 489 kg Performanse Najveća brzina 193 km/h (192 km/h), ubrzanje 0-100 km/h 10,2 s (10,4) Potrošnja goriva U gradskoj vožnji 5,0 l/100 km (4,9 l/100 km), na otvorenoj cesti 3,8 l/100 km (3,9 l/100 km), u mješovitoj vožnji 4,2 l/100 km (4,3 l/100 km), prosječna emisija CO2 112 g/km Proizvođač Škoda Auto

* Podaci u zagradama vrijede za izvedbe s automatskim mjenjačem