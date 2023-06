Francuska riječ rafale aeronautički je pojam koji označava iznenadan nalet vjetra, kao i u Dalmaciji kad ima vjetra na refule

Kao što smo prije nešto više od mjesec dana najavili, Renault je na 54. Pariškom zrakoplovnom mitingu u Le Bourgetu razotkrio novi model Rafale. Nakon što su lansirali Megane E-Tech electric i Austral te obnovili Meganea Conquest, sada je na red stigao još jedan novi model. Rafale, iako novi model imenom, kao i segmentom, ustvari se oslanja na model Austral. Ujedno je riječ o modelu koji je pripremljen u skladu s ciljeva Renaultove strategije Renaultion.

Francuska riječ rafale aeronautički je pojam koji označava iznenadan nalet vjetra. Kao što i u našoj Dalmaciji kažu da je vjetar ‘na refule’, kad mjestimice udara, pa ne udara. Valja znati kako zrakoplovstvo ima iznimno važnu ulogu u Renaultovoj povijesti. Tako je samo jedan od primjera Caudron-Renault Rafale, koji je 1934. postavio rekordnu brzinu leta od 445 km/h.

Nove dizajnerske smjernice

Dizajn novog modela prati zadnje dizajnerske smjernice koje je postavio Gilles Vidal, glavni Renaultov dizajner. Tako Rafale pokazuje kako izgleda vizionarski, smjeli i suvremen automobil, Usklađen je s dinamičnim vremenom u kojem se sve ubrzano mijenja. Također, vrijeme je kada, prema Renaultovom mišljenju, samo avangardni modeli imaju šansu zadržati privlačnost do kraja životnog ciklusa.

Rafale sazdan je na najnovijoj generaciji Alijansine platforme CMF-CD. Dizajnerski je tek manjim detaljima sličan neki Renault modelima, no svakako djeluje sličan Peugeotovom modelu 408 koji je početkom godine stigao u prodaju. Sukladno tome, i Rafale je pripadnik kategoriji SUV coupea. Silueta je dinamična i sportska.

Dug je 471 centimetara, širok 186 cm, zbog čega se svrstava u D-segment te je visok 161 cm. Nastao je na platformi međuosovinskog razmaka 274 mm, kao i novi Espace. Nagib stražnjeg vjetrobranskog stakla iznosi 17 stupnjeva, što je ključno da bi se osigurala aerodinamična učinkovitost. Stražnji je brisač tako postao suvišan. Tu je 4 cm širi trag kotača u odnosu na novi Espace.

Sprijeda se ističe nova maska ugrađena oko prepoznatljivog dijamantnog logotipa. Izrađena je od niza malih dijamanata koji stvaraju trodimenzionalni učinak oko središnjeg amblema. Dijamantni uzorak sjajno crne boje posveta je maskama koje su u prošlosti krasile skupocjena vozila. Uzorak je postavljen na površinu plave boje ili sive boje Shale (ovisno o inačici) koja je, po uzoru na optičku umjetnost iz sedamdesetih godina, vidljiva samo onda kada se promatra iz pravog kuta. Riječ je o Renaultovoj posveti Victoru Vasarelyju, znamenitom predstavniku pokreta optičke umjetnosti čije je prezime upisano u Renaultovu povijest. Naime, 1972. godine Victorov sin Yvaral dizajnirao je logotip koji je poslužio kao predložak za novi dinamični logotip Nouvel’R.

Korištenje umjetne inteligencije

Zanimljivo je istaknuti kako je za dizajn maske hladnjaka zaslužen spoj umjetne inteligencije i softvera za parametrijsko modeliranje. Ta tehnologija omogućuje izmjenu dimenzija, kutova, međusobnih odnosa elemenata i druge parametre te tako testiramo čitav niz uzoraka i njihovih odnosa u prostoru. Isti se softver mnogo koristi u arhitekturi. Primjerice, korišten je pri dizajniranju Olimpijskog stadiona u Pekingu, poznatijeg kao Ptičje gnijezdo.

Po uzoru na dorađeni Clio, i Rafale krasi nov svjetlosni potpis. Kako bi vozilo djelovalo šire i poprimilo snažan stav, razmak između stražnjih svjetala povećan je do te mjere da djeluju kao da su ugrađena u kutove. Njihov je oblik nadahnut kineskim slagalicama Tangram (veliki kvadrat podijeljen u pet trokuta, paralelogram i manji kvadrat). Kada su uključena, tehnologija mikrooptičkih vlakana omogućuje im da ožive, dok isključena stvaraju učinak plutajuće kockice leda.

Renault je za Rafale pripremio pet boja karoserije, uključujući dvije posve nove boje – polusjajna biserno bijela i plava Alpine. Tako će ovo biti prvi Renaultov automobil dostupan u plavoj boji Alpine. Riječ je o boji koja se kroz povijest marke iz Dieppea uvijek mijenjala i koja je na novom Rafaleu zaživjela u nešto tamnijoj nijansi od one koja krasi Alpine A 110. Preostale tri boje su crvena Flame, crna Starry te sjajno siva Shale.

Užitak u vožnji, jedan od glavnih ciljeva pri razvoju vozne opreme novog Rafalea, dosegao je novi vrhunac u ovom automobilu koji spaja multi-link stražnji ovjes s najnovijim sustavom upravljanja četirima kotačima 4Control Advanced. Prilikom skretanja u zavoju pri brzini manjoj od 50 km/h, stražnji se kotači blago okreću u smjeru okretanja prednjih kotača (do kuta od jednog stupnja). Na taj se način smanjuje inercija stražnjih kotača i povećava stabilnost vozila. Pri manjim se brzinama stražnji kotači okreću u suprotnom smjeru od smjera okretanja prednjih, do kuta od najviše pet stupnjeva. Time se postiže veća okretnost, a krug okretanja skraćuje se na 10,4 m (kao kod gradskih automobila).

4Control Advanced za bolju upravljivost

U usporedbi s Australom i novim Espaceom, također opremljenima multi-link stražnjim ovjesom i sustavom 4Control Advanced, Rafale uključuje i tehnologiju nadzora kretanja vozila VMC 2. To je unaprijeđeni elektronički sustav koji upravlja stražnjim kotačima te preciznije predviđa gubitak prianjanja. Zahvaljujući njemu, vozači mogu lakše i brže svladati zavoje te znati da će svi kotači biti u optimalnom položaju na neravnim i oštećenim cestama. Novi Rafale ima za 4 cm širi trag kotača od novog Espacea, veće kotače (245 mm) i specifične postavke opruga, amortizera i stabilizatora koje pridonose udobnosti i dinamičnosti.

Na kraju, rad ovjesa (sa sustavom 4Control Advanced ili bez njega) poboljšan je prilagodbom postavki upravljača i njegova krajnje izravnog upravljačkog omjera (13) pa vozače i putnike očekuje uzbudljiva i savršeno precizna vožnja zavojima.

Poput već spomenutih novih modela i Rafale stiže na tržište s potpuno hibridnim benzinskim motorom E-Tech od 200 KS. On je upregnut s automatskim dog-clutch mjenjačem s više načina rada. Motor E-Tech full hybrid od 200 KS ima serijsko-paralelnu arhitekturu. Čini je 1,2-litreni trocilindarski benzinski turbomotor (130 KS / 96 kW, 205 Nm) te dva električna motora. Glavni električni motor razvija 50 kW (70 KS) i 205 Nm. Napaja se iz litij-ionske baterije od 2 kWh / 400 V koja omogućuje vožnju na 100 % električni pogon. Pomoćni električni motor, odnosno visokonaponski elektropokretač-generator, razvija 25 kW / 50 Nm. On omogućuje paljenje motora i promjenu brzina s pomoću dog-clutch mjenjača.

Kasnije se očekuje još jedan zanimljivi spoj. Riječ je o unaprijeđenom hibridnom pogonu koji razvija 300 KS. Glavna se poboljšanja temelje na dvije tehničke prilagodbe. Prva se odnosi na dodatni električni motor na stražnjoj osovini koji će izravno pokretati kotače. Time će novi SUV coupe imati pogon na sve kotače. S druge strane, motor će biti konstruiran kao plug-in hibrid. To znači da će korisnici moći birati između 100% električnog načina rada za svakodnevna putovanja i hibridnog načina rada. On jamči izniman doseg tijekom duljih putovanja, a time i veću bezbrižnost. Sve to, dakako, uz zabavne vozne karakteristike.

Panoramski krov Solarbay s funkcijom zatamnjivanja

Putnički prostor opremljen je panoramskim krovom Solarbay s funkcijom zatamnjivanja. Iako nisu posve nova, dva zaslona multimedijskog sustava OpenR na armaturnoj ploči imaju novu grafiku sučelja. Sjedala su pak klasa za sebe. Na stražnjoj se klupi nalazi tehnološki napredan naslon za ruke, a kupcima je na raspolaganju i inovativan izbor boja i materijala.

Panoramski krov dimenzija 147 x 111,7 cm razvila je tvrtka Saint-Gobain, a Rafale je prvi automobil u koji će biti ugrađen. Njegova tehnologija AmpliSky s potpuno aktivnim sustavom zamjenjuje standardna sjenila te, na zahtjev korisnika, zatamnjuje svaki segment panoramskog krova uz pomoć električnih polja koja raspršuju molekule. Time pruža maksimalnu zaštitu od sunca u samo nekoliko sekundi. Omogućeno je postupno zatamnjivanje svih sedam segmenata staklene površine krova. Pametnim panoramskim krovom moguće je upravljati uz pomoć Google Assistanta ili prekidača u području stropnog svjetla.

Vozaču i putnicima na raspolaganju su četiri postavke krova. To su potpuno svijetlo, potpuno tamno, svijetlo sprijeda i tamno straga te tamno sprijeda i svijetlo straga. Praktičnije je od standardnog sjenila. Naime, putnici na stražnjoj klupi mogu uživati u sunčevu svjetlu, čak i ako putnici sprijeda to ne preferiraju. Panoramski krov pruža dodatnih 3 cm prostora za glave u kojem će posebno uživati putnici u stražnjem dijelu vozila. Navodno, višeslojno staklo tvrtke Saint-Gobain održava ugodnu temperaturu bez obzira na doba godine. Također, staklo se automatski zatamnjuje kada izađete iz automobila.

Zatamnjujući krovni prozor Solarbay upotrebljava tehnologiju tekućih kristala raspršenih na polimerima (PDLC), razvijenu u okviru građevinske industrije i prilagođenu za upotrebu u vozilu. Ta se tehnologija zasad ugrađuje samo u vozila više klase. Renault Rafale prvi je model nekog serijskog proizvođača automobila koji će tu tehnologiju upotrebljavati u svrhu djelomičnog zatamnjivanja panoramskog krova.

61% reciklirane Alcantare

Upotpunjena bočnim ojačanjima koja odražavaju dinamična svojstva vozila, nova sjedala pružaju bočnu i uzdužnu potporu. Ekološki proizvedene presvlake od Alcantare (61% reciklirane Alcantare) pomažu vozaču da sjedi uspravno te pridonose sportskom dojmu. Kako bi se naglasio efekt Grand Tourisma, bočne strane sjedala krase umetci po uzoru na ojačanja biciklističkih jakni.

Sjedala od Alcantare u inačici Renault Rafale Esprit Alpine perforirana su te se kroz njih nazire plava obloga od tkanine s moare efektom. On je vidljiv i na masci hladnjaka. Logotip u obliku slova A i strelice na gornjem dijelu naslona svijetli i treperi u skladu s otkucajima srca, simbolizirajući val uzbuđenja koji vas preplavi kad se približite automobilu. Boja svjetla prilagođava se boji koju odaberete u postavkama sustava Multi-Sense. Budući da su svjetla ugrađena u fleksibilnu tkaninu, nasloni sjedala nisu nimalo kruti. Ovo je prvi put da se takva tehnologija upotrebljava u vozilu. Unutrašnjost inačice Esprit Alpine prošivena je crvenim, bijelim i plavim šavovima. To je omogućio posebno osmišljen stroj s tri glave koji omogućuje istovremeno šivanje triju niti.

Upravljač novog Rafalea, preuzet iz Meganea E-Tech electric i Australa te ponešto preinačen. Rafale prvi je automobil u svijetu koji će u putničkom prostoru upotrebljavati obloge od obojenog pluta i škriljevca. U inačici Esprit Alpine, škriljevac na krajnje autentičan način nagovještava svijet marke Alpine. Njime su obloženi armaturna ploča na suvozačevoj strani i naslon za ruke. Iznimno tanke obloge od škriljevca nipošto nisu grube te, baš kao i drvene obloge, savršeno obavijaju različite oblike. Armaturna ploča inačice Techno ima crnu plutenu oblogu koja ostavlja luksuzan dojam. Osim što služi kao ukras, ta je obloga iznimno lagana i nereflektirajuća.

Rafale dolazi na istoj platformi i međuosovinskom razmaku kao i novi Espace – 274 cm. Putnicima na stražnjoj klupi na raspolaganju je ugodnih 30,2 cm prostora za koljena. Veliki međuosovinski razmak zaslužan je i za dodatan prostor za glave (88 cm) na stražnjoj klupi (slično kao kod novog Espacea koji nudi 89,2 cm), i to bez utjecaja na siluetu coupea. Duga putovanja obično podrazumijevaju gomilu prtljage. Zato novi Rafale nudi prostran prtljažnik kapaciteta 530 litara.

Naslon za ruke opremljen USB utičnicama

Straga se nalazi inovativni središnji naslon za ruke. Dizajniran je za odlaganje i povezivanje multimedijskih uređaja koje boravak u vozilu čine ugodnijim. Tehnološki napredan naslon za ruke ima dvije USB utičnice, prostor za odlaganje tablet-računala i pametnih telefona te dva sklopiva stalka na koja možete odložiti pametni uređaj i gledati omiljene sadržaje.

Digitalna instrumentna ploča OpenR, predstavljena je u Meganeu E-Tech electric. Kasnije je u nešto drugačijoj izvedbi prikazana u Australu te novom Espaceu. Ovdje se sastoji se od dvostrukog zaslona u obliku slova L. On uključuje 12,3-inčni vodoravni TFT zaslon instrumentne ploče površine 321 cm2 (1920 x 720 piksela, vodoravni format) te 12-inčni okomiti dodirni zaslon na središnjoj konzoli, površine 453 cm2 (1250 x 1562 piksela, okomiti format). Upotreba navigacije poboljšana je zahvaljujući opsežno provjerenom i ispitanom Googleovu ekosustavu koji spada među vodeće na tržištu. Googleov sustav za prirodnu, intuitivnu navigaciju izgledom i upotrebom podsjeća na sučelje pametnih telefona.

S obzirom na povezanost sa svijetom zrakoplovstva tu je i poboljšani i iznimno veliki (9,3 inča) head-up zaslonom. Informacije o brzini vožnje, aktivnim sustavima za pomoć u vožnji, upozorenja na prekoračenje brzine i navigacijske upute prikazuju se izravno na vjetrobranskom staklu. Vozač ih može s lakoćom pročitati, bez obzira na situaciju. Time je vozač u cijelosti usredotočen na cestu.

Renault je poznat po raznim opcijama ambijentalnog LED svjetla Living Lights koje se proteže armaturnom pločom i oblogama vrata. Za još opuštenije iskustvo u unutrašnjosti, sustav uključuje automatski način rada. On svakih 30 minuta prilagođava ambijentalno osvjetljenje u skladu s biološkim dnevnim ritmom i dobom dana. To se recimo odnosi na aktivaciju hladnijeg osvjetljenja tijekom dana i toplijeg osvjetljenja noću.

Poznati OpenR Link sustav

Novi model u Renaultovoj ponudi briše granice između digitalnog života izvan automobila i u njemu. Tako i između vašeg pametnog telefona i multimedijskog sustava OpenR Link s ugrađenim Googleovim uslugama. Sustav uključuje usluge kao su Google Maps, Google Assistant i brojne druge aplikacije (50 ili više njih, ovisno o tržištu i inačici) iz internetske trgovine Google Play. Sučelje je u potpunosti prilagodljivo. Podržava bežično povezivanje i povezivanje uz pomoć kabela te je kompatibilno sa svim pametnim telefonima s podrškom za Android Auto i Apple CarPlay.

Multimedijski sustav OpenR Link temelji se na operativnom sustavu Android Automotive 12 (umjesto na Androidu Automotive 10). On, među ostalim, olakšava povezivanje uređaja preko Bluetootha i pojednostavnjuje pretraživanje pojedinih izbornika. Poboljšane su i značajke prediktivnog održavanja. Tako vozilo sada obavještava vozača u slučaju da je potrebno balansirati kotače ili servisirati klima-uređaj. OpenR Link je prilagodljiv i povezuje se s oblakom radi automatskog preuzimanja preporučenih ažuriranja preko interneta (tehnologija FOTA). Uz takvu razinu povezanosti više nećete morati posjećivati servis da bi ažurirali sustav u vozilu.

Rafale raspolaže s nekoliko funkcija koje se temelje na umjetnoj inteligenciji. One služe u pomoć vozaču i putnicima. Sustav u većini slučajeva aktivno predlaže određene radnje – primjerice da isključite klima-uređaj ako je prozor otvoren ili da ga uključite ako je vanjska temperatura previsoka. Te proaktivne preporuke temelje se na navikama koje sustav umjetne inteligencije s vremenom prepoznaje i analizira.

Kako bi pružio optimalan užitak vožnje bez stresa, Rafale je opremljen naprednim sustavima za pomoć u vožnji. Oni su podijeljeni u tri kategorije – vožnja, sigurnost i parkiranje. Sada je dostupan i s inteligentnim upozorenjem za prekoračenje brzine, sustavom koji automatski upozorava vozača u slučaju da vozi brže od propisanog ograničenja. Za dodatnu bezbrižnost, tu su još i funkcije Safety Score i Safety Coach.

Naglasak na kvalitetu izrade

Svjetla upotrebljavaju tehnologiju koja optimizira njihov rad u svim uvjetima. Sve inačice modela Rafale imaju LED Adaptative Vision tehnologiju koja, ovisno o uvjetima na cesti, automatski aktivira kratka odnosno duga svjetla. Za još veću vizualnu udobnost, više inačice dostupne su s tehnologijom LED Matrix Vision. Ona pak omogućuje upotrebu dugih svjetala tijekom čitave vožnje, bez opasnosti od zasljepljivanja drugih vozača.

Novi Rafale proizvodit će se u tvornici u Palenciji u Španjolskoj. Grupa je u ovu tvornicu uložila znatna sredstva kako bi je pripremila za proizvodnju Australa i novog Espacea koji se također temelje na platformi CMF-CD i proizvode u Palenciji. Tim je ulaganjima osigurana vrhunska kvaliteta proizvodnje triju novih modela i njihove opreme, kao i visoka operativna kvaliteta. Primjerice, u tvornicu su ugrađene dvije ultra moderne klupe za kalibraciju kako bi se osigurao pravilan rad i pouzdanost tehnološke opreme nove generacije.

Nadalje, modela Rafalea zavaren je na karoseriju postupkom tvrdog lemljenja. Tako zavareni spojevi potpuno su nevidljivi na karoseriji te predstavljaju poboljšanje u odnosu na uobičajenu tehniku zavarivanja. Naime, nije potrebno dodavati plastični pokrov na zavarena mjesta kako bi se ona sakrila. Zajedno s izuzetno tankim i suvremenim dizajnom, ova tehnika poboljšava dojam kvalitete koji vozilo ostavlja. Kvaliteta izrade vidljiva je i unutrašnjosti. Primjerice, pretinac za rukavice i pretinci u vratima prevučeni su novom filcanom tkaninom.