Šesto izdanje poznatog imena sada donosi jasnu pripadnost SUV segmentu, uz jasan DNK prostrane putničke kabine. Tu je i doseg hibridne izvedbe do 1100 kilometara

Kratki podsjetnik na početku. Renault je 1983. predstavio Espace, svoj prvi automobil za život i uživanje. Iako su ga brojni proizvođači pokušali kopirati, nijedan od njih nije uspio nadmašiti taj revolucionarni model. Kroz prve četiri generacije stekao je status istinske legende, a što se nastavilo i u posljednjoj. Upravo je ona najavila tranziciju prema novom segmentu, a što je sada u potpunosti definirano na šestom izdanju modela popularnog imena.

Novi mode donosi viziju novog osobnog vozila s 5 ili 7 sjedala koje će osnažiti ofenzivu marke u C i D segmentima. On je još jedan dokaz začetka nove klase vozila, a koja se mijenjala u skladu s vremenom, te i dalje nameće trendove. Tu je atletski i elegantan izgled po uzoru na SUV-ove, dok inačica Esprit Alpine unosi dašak sportskog duha. Vjeran genima svojih prethodnika, Espace je i dalje dugačko vozilo s 5 ili 7 sjedala te najprostraniji model u ponudi marke.

Pored toga, Espace je još jedan model koji prati posljednji dizajnerski stil marke. Tu je Renault poklekao trendovima. Dok su nekoć Renault modeli donosili vrlo različite stilove svojim jakim zasebnim modelima, sada su prikazani ‘po špagici’. Jasne dizajnerske linije novi Espace nastavlja na nedavno pridošli model Austral.

‘Novi je Espace ključan model: on je jamstvo i potvrda budućeg tržišnog uspona marke. Duh prethodnih pet generacija u njemu se odražava kroz vrhunski dizajn, udobnost, prostranost i osvijetljenost. Međutim, nova je generacija dorađena kako bi ispunila zahtjeve novih kupaca, opremljena je iznimnim hibridnim motorom i pruža jedinstveno multimedijsko iskustvo,’ izjavio je Fabrice Cambolive, glavni direktor marke Renault.

Nastavljen duh starog DNK

Espace već 40 godina postavlja mjerila u pogledu udobnosti, prostranosti, modularnosti, kao i prozračne unutrašnjosti ispunjene svjetlom te vrhunskom opremom. Isto vrijedi i za najnoviju generaciju koja je zadržala postojeće kvalitete prethodnika.

Prostranost je jedan od glavnih aduta novog Espacea. Budući da nudi dovoljno prostora za do sedam putnika, maksimalna je udobnost zajamčena i na dugim putovanjima. Novi je model sazdan na Alijansinoj modularnoj platformi CMF-CD. To znači da su njegove središnje i stražnje jedinice produljene, a prostor u unutrašnjosti dodatno je optimiziran. Iako je za 14 cm kraći od svojih prethodnika te njegova duljina iznosi 472 centimetara, putnički je prostor produljen (duljina do trećeg reda sjedala iznosi 248 cm).

To ide u prilog putnicima u drugom redu kojima je na raspolaganju 32,1 cm prostora za koljena. Pored toga njihova se sjedala mogu nagnuti do 31 °. Udobnosti svoj obol daje i izvlačivi središnji naslon za ruke s dva držača čaša.

Putnicima u trećem redu sjedala na raspolaganju je 12,8 cm prostora za koljena te Easy Access značajka. Ona omogućuje pomicanje drugog reda sjedala s naslonom za 26 cm prema naprijed. Svi sigurnosni remeni imaju predzatezače, stropna rasvjeta uključuje se na dodir, a tu su još i USB-C utičnice te, ovisno o opremi i Harman Kardon audiosustav.

Monovolumen postaje dnevni boravak na kotačima

Modularnost je oduvijek bila iznimno velika na svim monovolumenima Renaulta. Nova generacija Espacea donosi nekoliko značajki koje, prema Renaultu putnički prostor pretvaraju u pravi dnevni boravak na kotačima. Tako recimo opcijski panoramski krov donosi veliku dozu svjetlosti. Izveden bez poprečnih greda uz površinu od jednog kvadratnog metra. Dugačak je 133 cm te širok 84 cm. Unutrašnja strana tog tehnološki naprednog panoramskog krova prevučena je slojem koji filtrira ultraljubičaste i infracrvene zrake te sprječava gubitak topline iz putničkog prostora. U Renaultu smatraju da je učinkovit toliko da nije potrebno sjenilo za zaštitu od topline i bliještanja. Taj dio bit će svakako dio provjere kad automobil stigne na test.

Sjedala su u modelu Espace oduvijek nosila posebnu notu. Njihovoj udobnosti u prilog ide činjenica da su opremljena kliznim naslonom za ruku na središnjoj konzoli. Pored toga, drugi red sjedala izvedbe Iconic donose meki i ergonomski oblikovani jastučići za glavu, izrađeni od iste tkanine kao i presvlake.

Tri razine opremljenosti

Espace se uvijek znao prilagoditi i zadržati svoju privlačnost. Dostupan je u tri inačice koje se razlikuju prema opremi, značajkama te opcijama za unutrašnje i vanjsko uređenje. Svaka od tri inačice odlikuje se posebnim izgledom. 18-centimetarski razmak od tla i naplatci dimenzija 19 ili 20 inča daju mu odvažan stav SUV-a. Povrh toga, nova generacija iz svakog kuta zrači profinjenošću, snagom i poletnošću.

Na prednjem se kraju nalazi maska izrađena od okomitih rešetki (inačice Iconic i Techno) te spojler koji ističe statusnu važnost novog modela. Prednji kraj inačice Esprit Alpine krasi uzorak šahovnice koji simbolizira njezin sportski pedigre.

Početna razina opreme Techno dostupna je uz 24-inčni OpenR zaslon, električni poklopac prtljažnika, bežično punjene pametnog telefona, 19-inčne naplatke, dva Isofixa u drugom redu. Tu je i paket sigurnosnih značajki, uključujući upozorenje na vozilo u mrtvom kutu.

Inačica Esprit Alpine nova je u ponudi Espacea, a odlikuje se sportskim ozračjem u unutrašnjosti. U naslone za glavu utisnut je logotip u obliku slova A i strelice. Obloge armaturne ploče od Alcantare ukrašene su plavim šavovima, a sjedala su presvučena kombinacijom Alcantare, umjetne kože i tkanine Latis Bright. Prednja maska donosi uzorak šahovnice i 20-inčne crne aluminijske naplatke dijamantne obrade Daytona. Okviri prozora, krovni nosači te prednji i stražnji logotip obojeni su tamnom bojom. Prednji odbojnik, vodoravna ukrasna letvica i spojler obojeni su polusjajnom sivom bojom. U ponudi boja karoserije opcijski je dostupna i polusjajna siva boja Shale.

Izvedba Iconic donosi dašak luksuza. Umetci od pravog drva jasena na armaturnoj ploči, prate kožnate presvlake svjetlosive boje Sand i Mokka smeđe obloge. Sjedala ove inačice imaju funkciju grijanja (kao i upravljač) te ih je moguće električno podesiti prema duljini, visini i nagibu. Vozačevo sjedalo opremljeno je i funkcijom masaže donjeg dijela leđa. Prednja maska, okviri prozora, prednji spojler i krovni nosači obojeni su u crno.

Modularna putnička kabina

Nova generacija modela Espacea po prvi put uključuje klizni drugi red sjedala. On se može pomicati za 22 cm prema naprijed i natrag. Pored toga, dva se neovisna sjedala mogu dijeliti u omjeru 60:40. Kad se ta sjedala pomaknu prema natrag, putnici će uživati u najvećem prostor za koljena na tržištu, već spominjanih do 32,1 cm. Pomaknete li ih pak prema naprijed, obujam prtljažnika izvedbe s pet sjedala povećat će se na 777 litara. Nadalje, preklapanjem trećeg reda sjedala dobiva se ravna podnica.

Prtljažnik novog Espacea jedan je od najvećih na tržištu. Obujam prtljažnika izvedbe sa sedam sjedala iznosi 159 l s postavljenim trećim redom sjedala. Pomicanjem drugog reda sjedala u cijelosti prema naprijed, obujam prtljažnika izvedbe s pet sjedala iznosi 777 litara. Preklapanjem drugog reda sjedala, obujam prtljažnika izvedbe s pet sjedala iznosi 1818 litara. Dobivanje ravne podnice dobiva se jednostavnim preklapanjem drugog reda sjedala (jedan, dva ili sva tri naslona) uz pomoć polugica za deblokadu Easy Folding. Električni poklopac prtljažnika omogućuje otvaranje ili zatvaranje iz kokpita, pritiskom gumba na poklopcu prtljažnika, s pomoću kartice za ulazak u vozilo bez ključa ili zamahom stopala ispod stražnjeg odbojnika.

Manje dimenzije, ali uz veću učinkovitost

Espace je od svojih početaka nudio mnogo praktičnog prostora za pohranu. Sada je tu ukupno 39 litara. Neki smatraju kako je redi i pobrojiti ih. Tako su recimo putnicima sprijeda na raspolaganju su pretinci za odlaganje ukupnog obujma 20 litara. Tu je i 6-litreni pretinac za rukavice te dva pretinca u vratima obujma 4 l. Umjesto instrumenata, u središnju su konzolu ugrađena dva pretinca za pohranu. To su 2-litreni pretinac ispod kliznog naslona za ruke te 3,6-litreni pretinac ispod podiznog naslona za ruke. U drugom si redu sjedala sklopivi središnji naslon za ruke s dva držača čaša. Pretinci u vratima dovoljno su veliki za odlaganje jednolitrenih boca, a na poleđinu prednjih sjedala ušiveni su džepovi za odlaganje.

Šesta generacija modela Espace nastala je na platformi CMF-CD, a koju dijeli s novim modelom Austral. Sukladno tome, novi je Espace niži za 3,2 cm te lakši za čak 215 kilograma od svog prethodnika. Za smanjenje ukupne mase najviše su zaslužne manje vanjske dimenzije koje nisu utjecale na prostranost putničkog prostora. Manjoj masi pridonijeli su još i puni hibridni motor E-Tech koji je lakši od prethodnih generacija dizelskih motora te lakša konstrukcija podvozja i sjedala. Bolja je i aerodinamičnost.

Zanimljiv hibridni sklop

Novi Espace pokreće puni hibridni motor E-Tech snage 200. U Renaultu navode kako je riječ o štedljivom motoru koji troši 4,6 l/100 km, a što bi trebalo osigurati dosegu do 1100 km. Tu je i 35% manja emisija ispušnih plinova. Čini ga 1,2-litreni trocilindarski benzinski turbomotor (130 KS/96 kW, 205 Nm) te dva elektromotora. Glavni elektromotor (50 kW/70 KS, 205 Nm) opskrbljuje litij-ionska baterija od 2 kWh / 400 V (za vožnju na električni pogon). Visokonaponski elektropokretač-generator (25 KS, 50 Nm) pak pokreće termički motor i omogućuje promjenu stupnjeva prijenosa.

Uz automatsko pokretanje u 100 % električnom načinu rada i prikupljanje energije prilikom svakog usporavanja i kočenja, ovaj spoj omogućuje da do 80% vremena u gradu vozite na električni pogon. Time smanjite potrošnju goriva za do 40 %. Zahvaljujući automatskom sustavu upravljanja, termički motor i električni motori pune bateriju u skladu s uputama inteligentnog prijenosnog sustava. Na učinkovitost punjenja može utjecati i sam vozač tako da uz pomoć polugica na upravljaču ili postavki sustava Multi-Sense odabere neki od četiri načina prikupljanja energije.

Pomoćnik za intuitivnu hibridnu vožnju pomaže da u što većoj mjeri iskoristite raspoloživu električnu energiju. Podaci povezanih karata, kao što je topografija sljedećih sedam kilometara ceste (ako nema zadanog odredišta, u obzir se uzima najizglednija ruta), unaprijed se prosljeđuju sustavu upravljanja baterijom koji zatim daje prednost radu električnog motora.

Povratne informacije o vožnji prikazuju se u obliku stupčastih grafikona s detaljnim informacijama o potrošnji i kilometraži prijeđenoj u 100% električnom načinu rada.

Hibrid s više načina rada

Puni hibridni motori E-TECH imaju serijsko-paralelno arhitekturu, a u novom su Espaceu kombinirani s automatskim mjenjačem s više načina rada. Nadahnut uspjesima marke u Formuli 1, taj mjenjač kombinira dva stupnja prijenosa za električni motor i četiri stupnja prijenosa za termički motor. Ukupno omogućuje 15 kombinacija rada motora, čime značajno smanjuje emisije CO2 i potrošnju te povećava užitak u vožnji.

Inteligentni automatski mjenjač s više načina rada samostalno odabire najprikladniji način rada. Tako 100% električni ide kad samo električni motor pokreće kotače. Dinamični hibrid znači da termički motor i električni motor zajedno pokreću kotače. e-drive je spoj električnog motora koji pokreće kotače, a termički motor puni bateriju. Nadalje, termički pogon znači da je aktivan samo termički motor koji pokreće kotače i/ili puni bateriju. Tu je i regenerativno kočenje kad se kinetička energija kotača prenosi električnom motoru koji puni bateriju.

4Control Advanced za veću upravljivost

Espace je model koji je najdulje u Renaultovoj ponudi. Sada je još okretniji, agilniji i dinamičniji zahvaljujući sustavu 4Control Advanced. Serijski dostupan u inačicama Iconic i Esprit Alpine, taj sustav povećava užitak u vožnji, poboljšava sigurnost i smanjuje krug okretanja. Sve to zahvaljujući multi-link stražnjem ovjesu i zasebnom upravljanju četirima kotačima. Poboljšana je kontrola naginjanja karoserije, a što ulijeva povjerenje i daje energičnost u zavojima i prilikom prestrojavanja.

4Control optimizira položaj kotača na grubim i neravnim površinama te svim drugim vrstama terena. Pri vožnji većim brzinama, kao i prilikom skretanja u zavoju pri brzini većoj od 50 km/h, upravljački aktuator blago zakreće stražnje kotače u smjeru zakretanja prednjih kotača (do kuta od jednog stupnja), čime se u gradskoj vožnji osigurava veća stabilnost i okretnost. Pri nižim se brzinama stražnji kotači zakreću u suprotnom smjeru od prednjih, do kuta od najviše 5 stupnjeva.

Okretnost na razini Clija

U usporedbi s krugom okretanja od 11,6 m kakav imaju modeli s pogonom na dva kotača, inačice 4Control Advanced imaju veći kut zakretanja kotača (u odnosu na kut od 3,5 stupnjeva u prethodnim generacijama), a time i manji krug okretanja od samo 10,4 m. To je na razini modela Clio.

Uz postavke sustava Multi-Sense moguće je prilagoditi iskustvo vožnje. Tu mislim da otpor upravljača, odabir pogona, odziv motora te rad ovjesa, ali i ambijentalno osvjetljenje kokpita i pozadinska boja zaslona instrumentne ploče. Četiri su načina rada: Eco, Sport, Comfort i Perso. Novi Espace opremljen je najboljim značajkama pasivne i aktivne sigurnosti koje jamče nenadmašnu zaštitu putnika i ostalih sudionika u prometu. Među njima je 27 sustava za pomoć u vožnji, podijeljenih u tri kategorije: sigurnost, vožnja i parkiranje.

Novi je Espace opcijski dostupan s velikim head-up zaslonom od 9,3 inča. Informacije o brzini vožnje, aktivnim sustavima za pomoć u vožnji, upozorenje na prekoračenje brzine i navigacijske upute prikazuju se izravno na vjetrobranskom staklu. One su u svim uvjetima vidljive vozaču, a kako ne bi morao skretati pogled s ceste.

Prikaz okruženja vozila temeljen na računalnom modelu

Četiri kamere s 360-stupanjskim pregledom okruženja vozila (Around View Monitor – AVM) omogućuju izradu računalno modeliranog 3D prikaza vozila i njegova okruženja. Zahvaljujući pogledu na vozilo iz ptičje perspektive, vozač može jednostavno i sigurno uočiti prepreke u krugu od 360 stupnjeva te povećati određene zone na dodirnom zaslonu. Sustav za održavanje vozila u prometnom traku u nuždi (ELKA) nove generacije pruža realističan prikaz vozila na središnjem zaslonu. Riječ je o računalno generiranom modelu trake u kojoj se automobil nalazi te položaju novog Espacea u odnosu na druge objekte.

Te dvije tehnologije osiguravaju bolji pregled okruženja u svim uvjetima vožnje.

Novi Espace dostupan je s brojnim sustavima za pomoć u vožnji. U segmentu sigurnosti to su sustav aktivnog kočenja u nuždi (AEBS, pomoć pri kočenju unatrag) i upozorenje na vozilo u mrtvom kutu (BSW). Nadalje, tu je sustav za zadržavanje vozila u prometnom taku (LKA), upozorenje na izlazak iz traka (LDW), kao i upozorenje na nenamjernu promjenu traka (LCW). Valja spomenuti i sustav za otkrivanje umora vozača (DAA) te nadzor stabilnosti prikolice (TSA).

U segmentu iskustvo u vožnji Espace sadrži adaptivni tempomat (ACC) s funkcijom Stop & Go, upozorenje na sigurnosni razmak (DW) te pomoć pri kretanju na uzbrdici (HSA). I segment parkiranje čine prednji, bočni i stražnji parkirni senzori, zatim upozorenje na nadolazeći promet straga (RCTA) te sustav za siguran izlazak putnika (OSE).

Multimedijski sustav openR Link

Boravak u novom Espaceu još je ugodniji i praktičniji uz naprednu tehnološku opremu i značajke za povezivanje. Tu je multimedijski sustav openR Link, a Renault neprestano obogaćuje ponudu ekskluzivnih interaktivnih sadržaja i brojnih usluga. Ovisno o zemlji, Espace može biti opremljen dvostrukim zaslonom openR u obliku slova L. Čini ga 12,3-inčni vodoravni TFT zaslon instrumentne ploče površine 321 cm2 (1920 x 720 piksela, vodoravni format) te 12-inčni okomiti dodirni zaslon na središnjoj konzoli, površine 453 cm2 (1250 x 1562 piksela, okomiti format). Uz 9,3-inčni head-up zaslon, novi Espace prikazuje informacije na gotovo 1000 cm2 površine – kao na tri tableta.

Svaki je red sjedala opremljen uz dvije USB-C utičnice, a na raspolaganju je i bežični punjač te dvije 12 V utičnice. Jedna je u putničkom prostoru i jedna u prtljažniku. Postavke sustava Multi-Sense, dostupne putem dodirnog zaslona i prečaca na upravljaču, uključuju četiri načina rada, pet widgeta i osam pozadinskih boja za zaslon instrumente ploče. Na raspolaganju su različite postavke ambijentalnog LED svjetla Living Lights koje se proteže armaturnom pločom i oblogama vrata te uključuje 48 boja. Moguć je i automatski način rada koji svakih 30 minuta prilagođava ambijentalno osvjetljenje u skladu s biološkim dnevnim ritmom i dobom dana. Recimo, aktivacijom hladnijeg osvjetljenja ujutro i toplijeg osvjetljenja noću.

Ništa bez Googlea

Zvučnu kulisu može izvrsno nadopuniti Hi-Fi audiosustav Harman Kardon s 12 zvučnika. Ovisno o inačici, audiosustav može uključivati pet postavki zvuka u kojima će posebno uživati ljubitelji glazbe: Studio, Concert, Immersion, Lounge i Club.

Prilagodljivi multimedijski sustav openR Link s ugrađenim Google uslugama novi Espace uspješno se povezuje s vašim digitalnim svijetom. OpenR Link s ugrađenim Google uslugama uključuje aplikacije i usluge kao što su Google Maps, Google Assistant te brojne druge usluge koje možete jednostavno preuzeti u trgovini Google Play – baš kao na pametnom telefonu.

Operativni se sustav ažurira automatski preko interneta (FOTA) te tako olakšava preventivno održavanje.

Ekskluzivni interaktivni sadržaji

Oslanjajući se na vlastitu aplikaciju MyRenault (koja već pruža iskustvo proširene stvarnosti), Renault širi ponudu povezanih usluga. To se posebice odnosi na suradnju sa stvarateljima sadržaja i programerima. Ovisno o zemlji, korisnici vozila Renault s ugrađenim multimedijskim sustavom openR Link već sad mogu preuzeti 10 posebnih aplikacija. To su Waze, Amazon Music, L’Equipe for Renault, Vivaldi, Radio Player for Renault, Kabriol, Karacal, Les Incollables for Renault, Easypark i Sybel.

U aplikaciji za pametne telefone MyRenault možete pristupiti zbirci od 39 sadržaja za novi Espace (ovisno o zemlji) i ekskluzivnim ponudama te preuzimati aplikacije na openR Link.

Besplatna aplikacija SongPop za MyRenault svijetu će biti predstavljena upravo u novom Espaceu. Riječ je o interaktivnom glazbenom kvizu koji putnici mogu zajedno igrati na svojim mobilnim uređajima. Sadržaj aplikacije kombiniran je sa zvukom audiosustava Harman Kardon te je osobito pogodan za obiteljska putovanja. Aplikaciju je razvio Renault u suradnji s tvrtkom Gameloft (izdavač videoigara Vivendi Grupe).

Narudžbe za novi Espace kreću u proljeće, a proizvodnja se odvija u Palenciji u Španjolskoj. Tvornica je u godinu i pol obnovljena i u potpunosti modernizirana. Sada raspolaže najnaprednijim kapacitetima i najpreciznijim sustavima kontrole kvalitete uz koje uspješno ispunjava sve strože kriterije. U tvornicu je nedavno ugrađeno 400 novih robota (uz 900 postojećih). Čine je strojevi potrebni za proizvodnju platforme CMF-CD, lakiranje vozila polusjajnom bojom (konkretno lakiranje inačice Esprit Alpine polusjajnom sivom bojom Shale) te provedbu kontrole kvalitete hiperpovezanih vozila.

Renaultova tvornica u Palenciji pravo je oličenje Industrije 4.0, budući da povezuje najnaprednije proizvodne postupke, operativne tehnike i pametnu tehnologiju, uključujući robotiku, analitičke metode, umjetnu inteligenciju i internet stvari.

