Predviđena su dvije benzinske inačice te još jedna tvornički opremljena plinskim instalacijama, a koja bi trebala nadomjestiti izostanak dizelaša. Stižu nam početkom 2021. godine

Početkom rujna najavili smo kako je Dacia pripremila novu, treću generaciju popularnog modela Sandero. I odmah je tu i njegovo Stepway izdanje, a koji u domaće prodajne salone pristižu s početkom 2021. godine. Pored njih, Dacia je pripremila i novi Logan, no riječ je o modelu koji se neće više prodavati na našem tržištu. Spomenimo tek da je upravo Logan od 2004. godine, od kad je Dacia dio francuskog Renaulta, značajno označio uspjeh ove rumunjske marke.

65% prodaje Sandera odnosi se na Stepway izvedbu

Koliko je Sandero bitan za Daciju, dovoljno govori podatak kako je riječ o najprodavanijem modelu ovog proizvođača, te s gotovo 2,1 milijuna prodanih primjeraka od 2004. godine predstavlja 32% svih prodanih Dacia modela. Kad već spominjemo brojke, valja napomenuti kako njegovo off-road stilizirano izdanje, model Stepway čini čak 65% svih prodanih Sandero primjeraka. Znači, više od 1,3 milijuna Stepway izdanja modela Sandero je do sada prodano. Iako je to možda nama teško pojmljivo, no izniman uspjeh zadnjih godina postiže na tržištu Velike Britanije.

Novi je model nastao na CMF modularnoj platformi koju koristi i posljednja generacija Renault Clia, a nema razlike u vanjskim dimenzijama u odnosu na model koji je na odlasku. Obje verzije pružaju veću modernost, prostranost i svestranost uz jednostavnost i pouzdanost koje vozači očekuju od Dacie. Korištenje nove platformi pak osigurava povećane značajke aktivne i pasivne sigurnosti, nove motore – uključujući benzin i LPG – novi automatski mjenjač i potpuno novi 6-stupanjski ručni mjenjač. Cilj oba nova modela isti je kao i do sada – kupcima pružiti što bolji omjer uloženog i dobivenog, odnosno ponuditi kvalitetu po pristupačnoj cijeni.

Oba modela široka su 184,8 centimetara, odnosno 200,7 cm uključujući retrovizore. Razlike su u dužini. Sandero broji 408,8 cm, a Stepway 1,1 cm više. Razlika je i u visini. ‘Obični’ Sandero visok je 149,9 cm, dok je stilsko off-road izdanje više za 3,6 cm, odnosno ukupno je visoko 158,7 cm uz krovne nosače. Tolike razlike su ustvari zbog veće udaljenosti od tla. Sandero je uzdignut 13,3 cm, a Stepway 17,4 cm. Zapremnina prtljažnika od 328 litara identična je na oba modela.

Snažnim ramenima i izbočenim blatobranima novi Sandero ističe snažan karakter i robusnost. Ukupne proporcije izmijenjene su u skladu s vrijednostima koje su prethodnike učinile tako uspješnima: suzdržane vanjske dimenzije uz još više prostora za još veću prilagodljivost. Profil je općenito fluidniji zahvaljujući snažnije nagnutom vjetrobranskom staklu, nižoj liniji krova i anteni radiouređaja smještenoj na stražnjem dijelu krova. Razmak od tla je nepromijenjen, ali širi trag kotača i kotači postavljeni u ravnini s blatobranima ostavljaju dojam nižeg, stabilnijeg automobila.

Naglašen ‘crososver’ stil

Novi Sandero Stepway već se na prvi pogled razlikuje svojim jedinstvenim poklopcem motora snažnije profiliranih linija. Dizajniran je u skladu s konvencijama crossovera: povišen razmak od tla, uzdužni krovni nosači, prošireni blatobrani i ojačani donji dijelovi vrata specifične teksture. Osim spomenutih elemenata, tu su i kromirani logotip Stepway ispod prednje maske i zaobljeni zaštitni profili iznad svjetala za maglu. U prednjim i stražnjim odbojnicima smještena je zaštita podvozja u boji koja štiti boju od ogrebotina koje mogu nastati u svakodnevnoj vožnji.

Dacijin duh uključuje i praktične i nužne inovacije, kao što su posebni uzdužni krovni nosači koji su od početka dizajnirani tako da se mogu pretvoriti u poprečne. Pametno su dizajnirani, jednostavno se upotrebljavaju i dostupni su u serijskoj opremi. Prednja i stražnja svjetla oba modela nose Dacijin novi LED svjetlosni potpis u obliku slova Y koji im daje snažniji identitet. Horizontalna linija spaja dvoja svjetla na prednjem kraju i stražnjem kraju i račva se u njihove LED linije, pa automobil izgleda vizualno upečatljivije. LED svjetla, serijski dostupna u svim razinama opreme, povećavaju vidljivost noću.

Jedna od stvari koji smo navikli kod Dacia modela je i domišljatost dizajnera, odnosno inženjera. Naime, Sandero serijski dolazi na 15-inčnim čeličnim naplatcima, a koji u bogatijim razinama opreme dolaze u Flexwheel izdanju kad u kombinaciji s ukrasnim poklopcima (ratkapama) ostavljaju dojam kao da je riječ o aluminijskim naplatcima. Dojam veće kvalitete vidljiv je i kod dizajna kvaka koji su ergonomski oblikovane te djeluju kvalitetno. Sandero je do sada bio i promicatelj starije, ali pouzdane tehnologije koju u novoj generaciji mijenja modernija verzija. Tako je i poklopac prtljažnika sada moguće otvoriti električno, putem prekidača na donjem dijelu vrata prtljažnika, a ne klasičnom, mehaničkom tipkom kao do sada. Poboljšana je i aerodinamika vozila, a što doprinosi manjoj razini buke, kao i manjoj potrošnji goriva, odnosno time i razini emisije CO2.

Modularni krovni nosači

Stepway izdanje odmah je prepoznatljivo sprijeda po jedinstvenim rebrastom i kupolastom poklopcu motora, kromiranom Stepway logotipu na sredini prednje maske te drukčijem braniku i bočnim blatobranima. Ne zaboravimo i na brojne plastične umetke kojima se naglašava off-road duh. Donji dio prednjeg i stražnjeg branika karakterizira u srebrno obojen dio koji čitavo vozilo dodatno uzdiže. Spomenuli smo već da novi Stepway nudi razmak od tla od 17,4 cm, a dojam svojevrsnog crossovera pojačavaju i 16-inčni kotači. Serijski dolazi Flexwheel verzija, a opcija su, odnosno uz najbogatiji paket opreme, i pravi 16-inčni alu naplatci s tzv. dijamantnim rezom. Modularni uzdužni krovni nosači izgledaju uobičajeno, no prilagodljivi su. Pomoću ključa smještenog u pretincu za rukavice mogu se jednostavno demontirati u samo nekoliko sekundi i pretvoriti u poprečne krovne nosače nosivosti do 80 kg. Svakako domišljato. Pohvalno!

Korištenjem nove platforme, novi Sandero i Sandero Stepway donose veću krutost, a istovremeno i manju težinu. Time se smanjuju i emisije ispušnih plinova, ali zadovoljavaju sve strože sigurnosne norme. Nova prednja osovina s pravokutnim krakovima ovjesa pruža bolje i učinkovito ublažavanje udara te kvalitetnije upravljanje. Veći međuosovinski razmak te širi trag kotača donose veću stabilnost, dok novi nosač motora minimalizira vibracije u kabini.

Plin umjesto dizela

Dacia namjerava smanjiti korištenje dizelskih motora uvođenjem tvornički ugrađenih plinskih instalacija na benzinskim inačicama. Tako će se novi Sandero moći odabrati uz atmosferski ili turbom punjen benzinski motor, kao i plinsku verziju potonjeg. Znači, ponudu započinje SCe 65, odnosno 1-litreni trocilindrični atmosferski motor koji dolazi u kombinaciji s 5-stupanjskim ručnim mjenjačem. Ova verzija namijenjena je izričito za Sandera. Druge dvije verzije moguće su i kod Stepway izvedbi. TCe 90 oznaka je 1-litrenog trocilindričnog benzinca opremljenog turbom, a koji može biti uparen 6-stupanjskim ručnim ili CVT automatskim mjenjačem.

Jednolitreni TCe koristi se i kod ECO-G verzije, a kako se kod nas označava verzija tvornički opremljena plinskim instalacijama. Ova verzija od 100 KS dolazi uparena 6-stupanjskim ručnim mjenjačem. Sve verzije zadovoljavaju Euro6D-Full emisijama, a koje stupaju na snagu s prvim danima iduće godine. Dacia je jedini proizvođač automobila koji nudi LPG verzije u cijeloj paleti osobnih automobila, kombinirajući vožnju i udobnost s nižim emisijama CO2 i povećanim dometom. Integracija ove tehnologije u tvornici, koja je isprobana i testirana na motoru TCe 100, jamči njezinu sigurnost i pouzdanost. Jamstveno razdoblje proizvođača, servisiranje i kapacitet prtljažnika jednaki su onima u benzinskoj verziji (spremnik za plin nalazi se na mjestu rezervnog kotača).

Koristeći plin kao pogonsko gorivo novi Sandero u prosjeku emitira 11% manje emisije CO2 od ekvivalentnog benzinskog motora. Također je, prema tvorničkim podacima, sposoban prevaliti više od 800 kilometara s dva kombinirana spremnika – 50 litara spremnik benzina i 40 litara spremnik plina, a što je porast u odnosu na model koji uskor izlazi iz prodaje, odnosno proizvodnje.

Novi CVT mjenjač debitira na novom Sanderu. Riječ je o automatskom mjenjaču s kontinuirano promjenjivim prijenosnim omjerom. U odnosu na rukom upravljane te većine automatskih mjenjača, stupnjevi se mijenjaju kontinuirano, odnosno neprestano, i to bez prekida toka snage. Novi CVT mjenjač navodno pruža uglađenije izmjene stupnjeva prijenosa te reaktivnije iskustvo vožnje. Iskusit ćemo kad automobil dođe kod nas. Dostupan će biti uz TCe 90 motor, a za pohvalu je smanjena potrošnja goriva zahvaljujući lakšem prijenosniku i boljem upravljanju motorom, dok su emisije CO2 smanjene u usporedbi s prethodnim automatskim modelom – 11% manje na Sanderu, odnosno 4% kod Stepwaya. Stop & Start funkcija standardno dolazi kod svih motora.

Tkanina na oblogama

Zadnje vrijeme popularno je korištenje tkanine na oblogama vrata ili pak prednjoj konzoli. Dosta povoljan dodatak koji ipak daje dojam veće kvalitete vozila, a što je primijenjeno i na novom Sanderu. Stepway izdanje ima unutarnje presvlake prilagođene Stepway logotipom, dok obloge vrata i otvori ventilacije, dobivaju narančaste umetke, odnosno presvlake sjedala narančaste prošive. Sandero imaju tri stražnja sjedala koja primaju tri odrasle osobe, s dodatna 42 milimetra prostora u odnosi na model koji zamjenjuje, dok je naslon dijeljen u omjeru 1/3 – 2/3. Prtljažnik ima 328 litara obujma te ravni pod s podesivom visinom i dva položaja.

Ergonomičniji položaj vozača osigurava veću udobnost zahvaljujući novom dizajnu sjedala i brojnim kombinacijama podešavanja sjedala i upravljača. Širi raspon prilagodbi na prednjem sjedalu i upravljaču povećava udobnost za vozača, dok središnji naslon za ruke dostupan u Prestige verzijama to dodatno poboljšava. Mjenjač je sada kraći, dok servoupravljač nudi veću udobnost vožnje – posebno u jačim manevrima ili na parkiralištima – uz 36% manje napora nego aktualni Sandero.

Multimedijalne opcije

Dacia nudi sustav Media Control koji omogućuje upravljanje radiouređajem, telefonom i navigacijskim sustavom izravno s pametnog telefona smještenog na posebnom nosaču na vrhu armaturne ploče. Uz pomoć nove besplatne aplikacije Dacia Media Control te Bluetooth ili USB veze, pametni telefon ustvari postaje novi multimedijski sustav. On omogućuje jednostavan pristup radiju, glazbi, pozivima, porukama, satelitskim navigacijskim aplikacijama i mnogim drugim značajkama poput prepoznavanja glasa Siri i Android. Naprednije su inačice ovog sustava, koji se ugrađuje od početne razine opreme, Media Display i Media Nav s posebnim zaslonom na središnjoj konzoli.

Uz Media Nav, dolazi 8-inčni zaslon osjetljiv na dodir smješten na vrhu armaturne ploče s četiri zvučnika u cijelom vozilu. Zaslon je blago nagnut prema vozaču radi veće vidljivosti i ergonomije. Dizajn je elegantan, a intuitivno sučelje jednostavno za upotrebu kompatibilno je s Bluetoothom i Android Auto te Apple CarPlay. Nova funkcija ‘Automobil’ omogućuje pristup određenoj pomoći i sigurnosnim postavkama za vozača. Multimedijski sustav sada također ima ugrađenu navigaciju i bežično povezivanje za Apple CarPlay i Android Auto, plus šest zvučnika.

Značajke dostupne u novom Sanderu u skladu su s onim što kupci žele i trebaju u svojim automobilima. U Daciji napominju kako slušaju kupce i pružaju im korisne značajke i tehnologiju koju traže, bez dodavanja nepotrebnih troškova. Tako sada standardne značajke u čitavom asortimanu uključuju držač za pametni telefon (koji se može ukloniti, ovisno o verziji) te upravljač na kojem se lagano uključuje limitator brzine. Automatsko aktiviranje prednjih svjetala dostupno je od osnovnih modela pa nadalje.

Novi automatski klima-uređaj s digitalnim zaslonom standardna je oprema na novom Stepwayu Prestige, a dostupna je i hands-free kartica s daljinskim otključavanjem prtljažnika, kao i električna parkirna kočnica, kamera za vožnju unatrag, prednji i stražnji parkirni senzori i automatski brisači vjetrobrana.

Bogatija instrumenta ploča

Vratimo li se malo na prostranost, nemojmo zaboraviti kako su vanjske dimenzije ostale iste, a potpuno novi Sandero i njegovo Stepway izdanje nude više prostora u kabini i veći obujam prtljažnika te prostora za odlaganje. Putnička kabina nudi do 21 litru spremišta s rupama i džepovima ispod središnjeg naslona za ruke, na prednjim i stražnjim vratima i na stražnjim dijelovima prednjih sjedala.

Redizajnirana instrumenta ploča sada pruža još kvalitetniji prikaz informacija. Između dva analogna pokazivača, lijevo okretaja motora, odnosno desno trenutačne brzine, smješten je 3,5-inčni TFT digitalni zaslon. Na njemu se je sada moguće pregledavati razinu benzina u rezervoaru ili pak količine plina u spremniku, a što je na aktualnoj verziji moguće samo na zasebnom pokazivaču. Također, i prekidač uključenja/isključenja pogona na plin dio je ostalih prekidača, a ne naknadno ugrađen.

Ojačana struktura u kombinaciji sa 6 zračnih jastuka pruža veću sigurnost. Nova elektronička arhitektura omogućuje ugradnju novih sustava za pomoć u vožnji, među kojima je i napredni sustav aktivnog kočenja u nuždi i sustav automatskog poziva u nuždi eCall.

Naprednija sigurnosna oprema

Novi Sandero je prvi Dacia model nastao na CMF modularnoj platformi. Nudeći vrhunsku čvrstoću i krutost, povećana je i zaštita u slučaju sudara. Konstrukcija je ojačana u prostoru motora i putničkom prostoru. Novi senzori pritiska na vratima i akcelerometar mogu otkriti rane bočne udare omogućujući brzo napuhavanje zračne zavjese i bočnih zračnih jastuka, štiteći područje trbuha, prsa i glave. Standardnu opremu čini šest zračnih jastuka, graničnici opterećenja sigurnosnih pojaseva, zatezači prednjih i stražnjih sigurnosnih pojaseva te sustav poziva u nuždi, eCall smješten u krovu, kod svijetla u prednjem dijelu vozila. Poboljšan je i strukturni okvir novih prednjih sjedala, a za bolju zaštitu ugrađeni su i novi nasloni za glavu.

Standardna LED svjetla poboljšavaju vidljivost, povećavajući duljinu snopa svijetla za 37% (110 m) i širinu za 9% (24 m) u usporedbi s halogenim kratkim svjetlima odlazećeg Sandera, dok postoji i širi izbor naprednih sustava pomoći vozaču. Uz ograničivač brzine, novi ESP sustav i prekidač tempomata na upravljaču, novi Sandero ima i najsuvremenije sustave za pomoć vozaču. Tu je standardna pomoć pri kočenju u nuždi aktivna između 6 i 168 km/h. Radarski senzor smješten na prednjoj strani vozila prepoznaje udaljenost do automobila ispred (zaustavljen ili u pokretu). Senzor aktivira zvučno i vizualno upozorenje ako postoji rizik od sudara s vozilom ispred, prije povećanja sile kočenja ako je vozač pritisnuo kočnicu, ali i dalje postoji rizik od sudara; automatsko aktiviranje ili primjenjivanje jače sile kočenja ako vozač ne uspije dovoljno snažno kočiti ili dovoljno brzo.

Upozorenje na vozila u mrtvom kutu aktivno od 30 do 140 km/h. Upozorava vozača na rizik od sudara s drugim vozilom smještenim pored ili iza vozila tijekom promjene trake. Sustav ultrazvučne detekcije koji se sastoji od četiri senzora (dva straga, dva sprijeda) otkriva sve pokretne predmete, uključujući automobile i motore, u vozačevom mrtvom kutu. Kad senzori prepoznaju vozilo ili nekoga u području mrtvog kuta, LED svjetlo koji se nalazi na retrovizoru zatreperi.

Pomoć pri parkiranju koristi četiri radarska senzora sprijeda i straga, stražnju kameru i dinamičke vodilice te aktivira zvučna i vizualna upozorenja koja pomažu u manevriranju. Pomoć pri kretanju na uzbrdici sprječava vozilo da se pokreće unatrag, odnosno zadržava vozilo u mjestu dulje od dvije sekunde kada vozači podignu nogu s papučice kočnice kako bi pritisnuo papučicu gasa, a prilikom kretanja na uzbrdici.