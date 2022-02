Još prije tri godine prikazani koncept početkom se ljeta očekuje i u domaćim prodajnim salonima, a kupci će na odabir imati hibridne (benzinac od 130 ili 160 KS), plug-in hibridnu (benzinac od 180 KS i elektromotor od 90 kW/122 KS) te dizelsku verziju (130 KS)

Alfa Romeo ne odskače previše od ostalih talijanskih marki. Svima njima je zajedničko što u jednom trenutku budu na vrhuncu, a onda godinama nakon toga se pokušavaju spasiti da ne otiđu u zaborav. Situacija je to i kod masovnijih, ali i luksuznijih marki, odnosno brendova. Danas je recimo tako Alfa Romeo predstavila kompaktni SUV modela Tonale, a koji uz većeg brata – Stelvio – i limuzinsku Giuliju čini mršavu ponudu modela.

Još jedan model koji dolazi iz planina

Poput Stelvia, i Tonale je dobio ime po talijanskom planinskom prijevoju, doduše nešto nižem od onog kod većeg SUV brata. Ujedno bi to trebao biti i posljednji Alfin model nastao na platformi koju je razvila bivša matična tvrtka Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Tako je Tonale i donekle tehnički sličan Jeep Renegadeu s kojim dijeli platformu. Budući modeli ovog talijanskog proizvođača bi pak trebali pristizati na Stellantisovoj globalnoj platformi. Dobro je što je aktualna platforma pripremljena i da može nastati potpuno električni Tonale, naravno ako se pokaže potreba za istim.

Zanimljivost modela Tonale nije samo u činjenici da predstavlja novu eru za Alfu Romeo, već i u tome što polako ulazi u elektrifikaciju koja će uskoro imati glavnu riječ kod ovog talijanskog proizvođača. Naime, nakon upravo predstavljenog modela Tonale, Alfa bi svake godine trebala predstaviti po jedan novi model, i tako do 2030. godine. Isto tako, od 2027. godine lansirat će isključivo električne modele.

Prvi se pak električni model očekuje tijekom 2025. godine, a nagađa se kako bi trebao nositi ime Brennero. Riječ je o malenom SUV modelu. Isto tako, u ponudi se očekuje i model s oznakom GTV, a pretpostavlja se kako bi se iza ovog imena trebao skrivati električni coupe s četverim vratima. No, za sve ove novitete ipak ćemo morati još malo pričekati.

‘Američki’ brat blizanac

Uglavnom, ovaj dizajnerski svakako privlačan Tonale konkurenciju pored Jeep Renegadea vidi u modelima Audi Q3, Mercedesom GLA, Volvo XC40… Rekli bi da je izgled svakako iznimno jak adut modela Tonale. Prednjim dijelom dominiraju full-LED prilagodljiva Matrix svjetla u konceptu ‘3+3’. Taj isti koncept primijenjen je i na stražnjim svjetlima, a koja su ujedno međusobno povezana crvenom linijom.

Kompaktnost se očituje u dimenzijama. Tonale broji 453 centimetra u duljinu, 184 cm u širinu te 160 cm u visinu. Tu je i međuosovinski razmak od 263 cm (kao na Renegadeu), ali vrlo solidan prtljažnik od 500 litara, odnosno 50 manje kod plug-in verzije. Kako i priliči Alfinim modelima, sav je sportski utegnut. Ovako, barem na slikama uz 20-colne naplatke djeluje vrlo privlačno.

Tehnički dosta napredan

Tonale donosi dvije rezine elektrifikacije. Riječ je o blagim hibridnim verzijama benzinaca te plug-in hibridu. Ponudu otvara 130 KS snažan benzinac uparen sa 7-stupanjskim TCT mjenjačem s dvostrukom spojkom te 48-voltnim elektromotorom. Pravu premijeru ipak ima 160 KS snažan hibridni VGT (Variable-Geometry Turbo) motor. Riječ je o sklopu 1,5-litrenog benzinskog motora čija se snaga, odnosno moment uz pomoć isto tako 7-stupanjskog TCT mjenjača prenosi na prednje kotače. U pomoć mi priskače i 15 kW/20 KS snažan 48-voltni elektromotor koji ima 55 Nm. Ovaj je elektromotor smješten u mjenjaču i tako može startati samo na struju, kada je inače velika potrošnja goriva. Također, Tonale može pri niskim brzinama voziti isključivo uz pokretanje elektromotora, koji može biti od pomoći i kada je benzinskom motoru potrebna dodatna ispomoć.

Vrh ponude ipak čini 275 KS snažan plug-in hibridni model koji ima i dodatnu oznaku Q4. Znači da ima i pogon na sva četiri kotača, a s mjesta do brzine od 100 km/h potrebno mu je 6,2 sekunde. Riječ je o spoju 180 KS snažnog 1,3-litrenog turbobenzinca na prednjoj osovini te elektromotora od 90 kW/122 KS na stražnjoj. U Alfi spominju i kako je u gradu moguće do 80, a mješovitoj vožnji preko 60 kilometara napraviti samo koristeći elektromotor. To se može zahvaliti korištenju 15,5 kWh snažne litionske baterije. Završnu ponudu činit će novi 1,6-litreni turbodizelaš od 130 KS i 320 Nm okretnog momenta uparen sa 6-stupanjskim TCT mjenjačem.

Čekamo na isprobavanje dinamike

Od Alfa Romeo modela očekuju se iznimno dobre vozne karakteristike, pa vjerujemo kako su i na ovom planu talijanski stručnjaci učinili mnogo. Tu je i poznati DNA selektor na kojem se na brzinu uključuje ili isključuje Dynamic mod vožnje, odnosno postavki. Sve verzije s pogonom na prednju osovinu (samo plug-in hibrid ima pogon na sva četiri kotača), dolaze opremljene i elektronički samoblokirajućim diferencijalom, a čime se dodatno naglašava agilnost i sportski karakter.

Nadalje, tome u prilog ide i činjenica kako Tonale donosi izvrsnu raspodjelu težine, kao i izravan upravljač. Tako je osjećaj upravljanja navodno iznimno precizan i izravan. Sportski duh upotpunjuju i aluminijske ručice mjenjača smještene iza obruča upravljača.

Sportski ugođaj dominantan je i u putničkoj kabini. Vrlo privlačan dizajn, uz digitalne zaslone i crvene prošive na sjedalima, ali i prednjoj armaturi učinili su svoje. Ispred vozača smješten je 12,3-inčni TFT zaslon koji omogućuje individualizaciju. Multifunkcijski upravljač djeluje da je preuzet iz modela Stelvio, a što je svakako dobar potez. Digitalizacija nije previše naglašena, pa osnovne funkcije i dalje imaju svoje fizičke prekidače na središnjem grebenu. Centralna konzola jasno pokazuje Alfino porijeklo uz decentno istaknutu talijansku zastavu.

Nema muljanja sa servisima i kilometražom

Dvozonski automatski klima-uređaj, kao i područje za bežično punjenje pametnih telefona sastavni su dio putničke kabine. Standardno, Tonale dolazi s ugrađenim i potpuno novim infotainment sustavom. Uz prilagodljivi operativni sustav Android i 4G povezivost s ažuriranjima Over-the-Air (OTA), također nudi sadržaj, funkcionalnost i usluge koje se uvijek ažuriraju te i integraciju s Amazon Alexa glasovnim asistentom. Ovaj sustav uključuje potpuno digitalni 12,3-inčni zaslon, te 10,25-inčni glavni zaslon osjetljiv na dodir. Kartografija navigacijskog sustava dolazi iz TomTom kuhinje, a osigurana je i bežična povezivost s pametnim telefonima.

Kako i priliči modelu koji želi biti dio premium grupe, Tonale osigurava i obilje elektronskih sustava koji vožnju čine sigurnijom i ugodnijom. Spomenimo kako je tu i mogućnost autonomne vožnje razine 2.

Moderne tehnologije vidljive su na još jednom dijelu. Naime, Tonale je prvi automobil na svijetu koji ima Non-fungible token (NFT). Time je omogućeno povezivanje automobila s digitalnim certifikatom koji se temelji na blockchain tehnologiji. Uz pristanak kupca, stvara se povjerljiva i nepromjenjiva evidencija o glavnim fazama života automobila, koja djeluje kao jamstvo da je automobil pravilno održavan, pomažući u poboljšanju preostale vrijednosti prilikom kasnije prodaje. Tako nema muljanja sa servisnim intervalima ili pak prijeđenom kilometražom. Sve je transparentno.

Dodatna zanimljivost je što će se Tonale na početnu moći kupiti isključivo online. Sada su moguće predbilježbe, a prava prodaja kreće tijekom travnja, dok se prve isporuke očekuju na ljeto. U svakom slučaju, izgleda da je Tonale na pravom putu da Alfi Romeo osigura daleko bolju budućnost. Znači li to da se isplatilo čekati tri godine od konceptnog primjerka predstavljenog na salonu automobila u Ženevi, do ovog serijskog izdanja, doznat ćemo ubrzo.