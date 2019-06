Ljepotan cilja na vrh segmenta

Nakon nedavnog predstavljanja nove generacije modela 208, Peugeot je odlučio predstaviti i novu generaciju njegove crossover/SUV izvedbe - 2008. Maleni hatchback je oduševio svojim dizajnom vanjštine i interijera, no čini se da bi novi 2008 mogao biti još veći prodajni hit jer svim postojećim adutima je sada dodan i trenutno najpopularniji karoserijski oblik

Prva generacija modela 2008 je na tržište stigla 2013. kao svojevrsna zamjena za karavanski 207 SW, koja pak nije dobila izravnog nasljednika u modelu 208. Crossoverski 2008 je ostvario solidne prodajne rezultate i stekao dovoljan broj poklonika da su se u Peugeotu odlučili na razvoj i proizvodnju nove generacije. S obzirom na prve dojmove čini se da će novitet s lakoćom zamijeniti prethodnika te se nametnuti kao jedan od vodećih modela u segmentu subkompaktnih crossovera.

To nipošto nije mala stvar s obzirom da je riječ o jednom od najkompetitivnijih dijelova automobilskog tržišta, posebno u Europi. Uvodno, kao glavne prednosti ovog vozila treba izdvojiti atraktivni dizajn vanjštine, moderno osmišljenu unutrašnjost koju definira i-Cockpit, naprednu opremu, široku ponudu ekonomičnih benzinskih i dizelskih motora te dostupnost (možemo to tako reći) must have električne izvedbe pod oznakom e-2008.

Savršeni outfit

Dizajn kojeg je Peugeot predstavio s modelom 508 te s većim crossoverima 3008 i 5008 je odlično prilagođen za manji 2008. Slično kao i 208-icu, na kojoj se temelji, 2008 možemo opisati kao moderan i svjež te vizualno jedinstven i odvažan automobil koji će se s lakoćom istaknuti u (pre)napučenom segmentu subkompaktnih crossovera. Vjerujemo da će se podjednako svidjeti i ženskim i muškim te mlađim i zrelijim kupcima pa mu sa strane dizajna prognozirmo veliki uspjeh.

Od pojedinih značajki vanjštine treba istaknuti veliku i uspravnu masku motora (na električnoj verziji u boji vozila), atraktivni (sada već) obiteljski svjetlosni LED potpis, SUV-ovski robusne linije, lakometalne kotače veličine između 16 i 18 cola i sl. Uz standardnu ponudu boja vanjštine Peugeot u ponudi modela 2008 posebno ističe posebno za ovaj model pripremljene Elixir crvenu, Vertigo plavu i Fusion narančastu boju karoserije s kojima će se ovo vozilo još više istaknuti. Dakako, pojedini će se modeli razlikovati ovisno o izabranom paketu opreme, a kupcima će biti dostupne i razne mogućnosti dodatne personalizacije.

Veći izvana, veći iznutra

Kao i ostatak recentne subkompaktne i kompaktne ponude Grupe PSA i novi 2008 će se temeljiti na modularnoj CMP (Common Modular Platform) platformi koja nudi mogućnost ugradnje dizelskih i benzinskih motora te električnog pogonskog sklopa. Dimenzija ovog automobila iznose 4300 x 1770 (s retrovizorima 1987) x 1550 mm, a međuosovinski razmak mu je dugačak 2,6 m. Drugim riječima novitet je 14 cm dulji, 3 širi, dok se visina gotovo pa i nije mijenjala. Narastao je i međuosovinski razmak i to za 7 cm, a širi je prednji i stražnji trag kotača.

To će se odraziti na povećanu stabilnost vozila, ali i na ponudu prostora unutar putničke kabine. Iz Peugeota poručuju kako je na stražnjoj klupi više no dovoljno prostora za prijevoz tri putnika, a iza njenih naslona se nalazi prtljažnik zapremine popriličnih 434 l. Dodatna doza praktičnosti je osigurana dvostrukom podnicom prtljažnog prostora koja se može namjestiti tako da s preklopljenim naslonima sjedala daje ravnu podnicu.

Nadalje, prostranu i svijetlu putničku kabinu će biti moguće dodatno “proširiti” opcijskim električno otvorivim panoramskim krovom. Također, interijer će ponuditi i više pretinaca te praktičnih mjesta za ostavu manjih predmeta. Posebno se zanimljivim čini prostor ispred ručice mjenjača. Naime, tu je jedan prostor za ostavljanje manjih predmeta te pretinac s indukcijskim punjačem, a poklopac pretinca je dizajniran tako da posluži kao mala i vrlo praktična polica za mobitel.

i-Cockpit je priča za sebe

Kako i priliči svakom novom peugeotovom automobilu, tako je i 2008 opremljen s tzv. i-Cockpitom. Posljednja generacija ovog sustava podrazumijeva manji obruč upravljača te povišenu digitalnu instrumentnu ploču i središnji zaslon infotainmenta (veličine do 10 inča) za bolju preglednost, nove prekidače, razne ukrasne detalje i sl.

Proizvođač ističe visoku razinu ergonomičnosti, odnosno preglednost, dostupnost te kratak period navikavanja na korištenje raznih on-board sustava. Kada tome dodamo i visoku razinu kvalitete upotrijebljenih materijala i izrade, što u Peugeotu posebno ističu, te moderan dizajn cjelokupne prednje armature s novom ambijentalnom rasvjetom, možemo zaključiti da unutrašnjost stoji uz bok atraktivnoj vanjštini kao jednako snažan adut za privlačenje kupaca i pogleda prolaznika.

Bogata oprema prati atraktivan dizajn

Novi 2008 će biti dostupan sa četiri paketa opreme. Redom, riječ je o izvedbama Active, Allure, GT Line i GT, a sve su dostupne na konvencionalno i električno pokretanim verzijama. U Peugeotu tvrde kako će 2008 biti dostupan s naprednim sustavima pomoći vozaču koji se rijetko mogu naći u vozilima ovog segmenta, a među arsenalom raznih sustava preuzetih iz viših klasa posebno ističu polu autonomni Drive Assist plus koji uključuje sustav održavanja vozila u voznoj traci i prilagodljivi tempomat sa Stop&Go funkcijom (uz automatski 8-stupanjski mjenjač).

Nadalje, tu su i Park Assist (samostalan rad upravljača s do 60 cm razmaka između automobila), sustav autonomnog kočenja s prepoznavanjem pješaka i biciklista (dan i noć; između 5 i 140 km/h), sustav nadzora nad pozornošću vozača, automatsko upravljanje dugim i kratkim svjetlima, sustav prepoznavanja prometnih znakova, sustav nadzora nad tzv. mrtvim kutom i sl. Vozač će moći izabrati između tri načina rada pogonskog sklopa (Eco, Normal i Sport). Opcijski će biti dostupan sustav Grip Control uparen s pomoću pri spuštanju nizbrdo.

Kada je riječ o infotainmentu spomenimo dostupnost MirrorLinka, Apple CarPlaya i Android Auta, a tu je i do 4 USB priključka (2 sprijeda i 2 otraga), TomTom Traffic connected 3D navigacija, audio sustav FOCAL s 10 zvučnika i sl.

Ekonomična motorizacija manjeg obujma

Kupcima novog 2008, željnima konvencionalnog pogona, će na izboru stajati tri benzinska i dva dizelska motora. Sve izvedbe dolaze s pogonom na prednje kotače, a svi motori zadovoljavaju posljednje Euro 6d emisijske standarde. Također, vrijedi reći i da su svi opremljeni stop-start sustavom, kao i filterom čestica.

Konkretnije, ponudu benzinaca čine tri izvedbe 1,2-litrenog 3-cilindričnog turbo motora. Prvi je PureTech 100 S&S BVM6, a kao što mu i samo ime kaže ovaj pogonski stroj razvija snagu od 100 KS te je uparen sa 6-stupanjskim ručnim mjenjačem. Slijedi da PureTech 130 S&S BVM6, a ovaj će motor biti moguće upariti i s 8-stupanjskim automatskim (shift & park by wire) mjenjačem (EAT8) s ručicama na upravljaču. Vrh ponude će činiti PureTech 155 S&S EAT8 koji će biti dostupan samo u izvedbi GT.

Onima koji žele dizelske motore na raspolaganju će stajati dvije izvedbe 1,5-litrenog 4-cilindričnog HDi motora. Slabija verzija je BlueHDi 100 S&S BVM6 snage 100 KS i uparena s ručnim 6-stupanjskim ručnim mjenjačem. Vrh dizelske ponude čini BlueHDi 130 S&S EAT8 snage 130 KS i standardno uparen s 8-stupanjskim automatskim mjenjačem.

Prvi peugeotov električni SUV

Model e-2008 će biti prvi peugeotov električno pokretani SUV. Ovaj će automobil pokretati 100 kW (136 KS) snažni električni sinkroni motor s permanentnim magnetom. Nadalje, motor razvija i najveći okretni moment od 260 Nm koji je dostupan odmah u startu. Nadalje, tu je i litij-ionska baterija kapaciteta 50 kWh i to bi trebalo osigurati autonomiju od oko 310 km prema WLTP-u. Baterija dolazi s garancijom da će i za 8 godina, odnosno 160.000 prijeđenih kilometara i dalje imati 70% svog kapaciteta.

Dodajmo i da je baterija smještena u podnici vozila pa je ponuda prostora unutar putničke kabine i prtljažnika identična onima u konvencionalno pokretanim modelima. Vrijeme punjenja će ovisiti o punjačima. Primjerice, upotrebom Legrand Green Up punjača je potrebno oko 16 sati. Između 5 i 8 sati traje punjenje ako se koristi WallBox (trofazni 11 kW ili jednofazni 7,4 kW). Upotrebom javnih punjača snage 100 kW moguće je napuniti bateriju do 80% kapaciteta za svega 30 minuta. Kupcima će biti omogućeno zakazivanje vremena početka punjenja te provjera stanja baterije putem pametnog telefona.

Manje prilagodbe električnom pogonskom sklopu i nisko težište osiguravaju vozna svojstva minimalno istovjetna onima konvencionalno pokretanih izvedbi. Vozaču će se nuditi izbor između dva načina regenerativnog prikupljanja energije Drive (D) i Brake (B). Prvi je standardni i omogućuje vožnju na način sličan vožnji benzinske i dizelske verzije, dok drugi omogućuje regenerativno kočenje otpuštanjem kočnice. Radi se o tzv. one-pedal vožnji koja uz povećanje prikupljanja energije osjetno štedi i kočnice vozila.

Dodajmo i da će se električna izvedba vizualno razlikovati od standardne ponude s nekoliko manjih ukrasnih detalja i oznaka te da će joj infotainment biti prilagođen s nekoliko posebnih prikaza karakterističnih za vozila s ovom vrstom pogonskog sklopa.

Na kraju

Novi 2008 nema što nema. Atraktivna vanjština će se velikoj većini kupaca svidjeti bez obzira na spol i godine. Unutrašnjost je bogato opremljena i moderno uređena. i-Cockpit će se svidjeti velikoj većini korisnika, jer uistinu je praktičan i lak za korištenje. Motorizacija je odgovara namjeni vozila i naglasak stavlja na ekonomičnost, a tu je i danas neizostavna električna izvedba. Ostaje samo pitanje cijene, no nju ćemo saznati tek kada se približi datum dolaska ovog automobila na naše tržište. A početak prodaje se očekuje u prvom kvartalu sljedeće godine.

Model PureTech 100 S&S PureTech 130 S&S Konstrukcija motora 3-cilindrični redni benzinski (PureTech), postavljen naprijed poprečno, 4 ventila po cilindru, promjenjivo upravljanje ventilima, 2 bregasta vratila u glavi pokretana lancem, elektroničko ubrizgavanje goriva u više točaka, glava i blok motora od lake legure, koljenasto vratilo u 4 ležaja, 1 turbopunjač, zamašnjak podijeljene mase, Euro 6d Obujam 1199 cm3 Provrt i hod klipa 75,0 x 90,5 mm Najveća snaga 75 kW (100 KS) pri 5500 o/min 96 kW (130 KS) pri 5500 o/min Najveći okretni moment 205 Nm pri 1750 o/min 230 Nm pri 1750 o/min Prijenos snage Pogon na prednje kotače, ručni mjenjač sa 6 stupnjeva prijenosa Pogon na prednje kotače, ručni mjenjač sa 6 stupnjeva prijenosa, opcijski automatski mjenjač s 8 stupnjeva prijenosa Naplaci i gume Naplaci dimenzija 16, 17 i 18 cola sprijeda i otraga, gume dimenzija 215/65 R 16, 215/60 R17 ili 215/55 R 18 sprijeda i otraga Dimenzije D x Š x V 4300 x 1770 (s retrovizorima 1987) x 1550 mm, međuosovinski razmak 2605 mm, trag kotača 1540 / 1550 mm, obujam prtljažnika 405 (+29) l, spremnik za gorivo 44 l Mase Prazno vozilo 1189 kg Prazno vozilo 1194 kg (1205 kg) Performanse Najveća brzina 183 km/h, ubrzanje 0-100 km/h 12,0 s, ubrzanje 0-1000 m 33,6 s, ubrzanje 80-120 km/h u V. stupnju prijenosa 11,9 s Najveća brzina 202 km/h, ubrzanje 0-100 km/h 9,7 (9,9) s, ubrzanje 0-1000 m 30,9 (31,3) s, ubrzanje 80-120 km/h u V. stupnju prijenosa 9,7 s (u VII. stupnju prijenosa 6,8 s) Potrošnja goriva U mješovitoj vožnji 5,4 l/100 km, prosječna emisija CO2 123 g/km U mješovitoj vožnji 5,6 (6,0) l/100 km, prosječna emisija CO2 126 (136) g/km

* Podaci u zagradama vrijede za izvedbu s automatskim mjenjačem

Model PureTech 155 S&S Konstrukcija motora 3-cilindrični redni benzinski (PureTech), postavljen naprijed poprečno, 4 ventila po cilindru, promjenjivo upravljanje ventilima, 2 bregasta vratila u glavi pokretana lancem, elektroničko ubrizgavanje goriva u više točaka, glava i blok motora od lake legure, koljenasto vratilo u 4 ležaja, 1 turbopunjač, zamašnjak podijeljene mase, Euro 6d Obujam 1199 cm3 Provrt i hod klipa 75,0 x 90,5 mm Najveća snaga 115 kW (150 KS) pri 5500 o/min Najveći okretni moment 240 Nm pri 1750 o/min Prijenos snage Pogon na prednje kotače, automatski mjenjač s 8 stupnjeva prijenosa Naplaci i gume Naplaci dimenzija 18 cola sprijeda i otraga, gume dimenzija 215/55 R 18 sprijeda i otraga Dimenzije D x Š x V 4300 x 1770 (s retrovizorima 1987) x 1550 mm, međuosovinski razmak 2605 mm, trag kotača 1540 / 1550 mm, obujam prtljažnika 405 (+29) l, spremnik za gorivo 44 l Mase Prazno vozilo 1205 kg Performanse Najveća brzina 206 km/h, ubrzanje 0-100 km/h 8,9 s, ubrzanje 0-1000 m 29,9 s, ubrzanje 80-120 km/h u VII. stupnju prijenosa 5,8 s Potrošnja goriva U mješovitoj vožnji 6,1 l/100 km, prosječna emisija CO2 137 g/km

Model BlueHDi 100 S&S BlueHDi 130 S&S Konstrukcija motora 4-cilindrični redni diesel (BlueHDi), postavljen naprijed poprečno, 4 ventila po cilindru, 2 bregasta vratila u glavi pokretana zupčastim remenom, aluminijska glava i blok motora, koljenasto vratilo u 5 ležajeva, izravno ubrizgavanje goriva Common Rail, 1 turbopunjač promjenjive geometrije, međuhladnjak, FAP filter čestica, Euro 6d Obujam 1499 cm3 Provrt i hod klipa 73,5 x 88,3 mm Najveća snaga 74 kW (100 KS) pri 3500 o/min 96 kW (130 KS) pri 3500 o/min Najveći okretni moment 250 Nm pri 1750 o/min Prijenos snage Pogon na prednje kotače, ručni mjenjač sa 6 stupnjeva prijenosa Pogon na prednje kotače, automatski mjenjač s 8 stupnjeva prijenosa Naplaci i gume Naplaci dimenzija 16, 17 i 18 cola sprijeda i otraga, gume dimenzija 215/65 R 16, 215/60 R17 ili 215/55 R 18 sprijeda i otraga Dimenzije D x Š x V 4300 x 1770 (s retrovizorima 1987) x 1550 mm, međuosovinski razmak 2605 mm, trag kotača 1540 / 1550 mm, obujam prtljažnika 405 (+29) l, spremnik za gorivo 41 l Mase Prazno vozilo 1205 kg Prazno vozilo 1235 kg Performanse Najveća brzina 185 km/h, ubrzanje 0-100 km/h 11,8 s, ubrzanje 0-1000 m 33,5 s, ubrzanje 80-120 km/h u V. stupnju prijenosa 11,5 s Najveća brzina 199 km/h, ubrzanje 0-100 km/h 10,1 s, ubrzanje 0-1000 m 31,4 s, ubrzanje 80-120 km/h u VII. stupnju prijenosa 7,0 s Potrošnja goriva U mješovitoj vožnji 4,5 l/100 km, prosječna emisija CO2 118 g/km U mješovitoj vožnji 4,7 l/100 km, prosječna emisija CO2 124 g/km