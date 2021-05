Mantu novog doba pokretat će elektromotor snage 108 kW (147 KS), a koji će se napajati iz litij-ionske baterije kapaciteta 31 kWh što omogućuje prosječan doseg od oko 200 kilometara

Prije više od 50 godina Opel je slavio model Manta, sportski coupe koji je pokretao 4-cilindarskim benzinski motor. Sada, u reinkarniranom izdanju na scenu stupa prvi električni MOD u povijesti ovog njemačkog brenda. U Opelu ističu kako je Manta GSe ElektroMOD najbolje od oba svjeta: klasičnog izgleda ikone stila, ali s najnovijom tehnologijom za održivu vožnju, daleko je od klasičnog auto relija. Nova Manta spremna je za budućnost: električna je, bez emisija i puna emocija.

Novi model odražava fascinaciju rastuće zajednice obožavatelja koja klasične automobile poput Mante transformira u takozvane RestoModove s modernom tehnologijom i novim dizajnom. Potpuno električna Manta jednako je sportski model kao i autentični Opel GSe i s ponosom pokazuje ambicije svojim nazivom – ElektroMOD. MOD označava promjenu, tehničke i stilske MODifikacije kao i MODeran održiv stil života. Nema sumnje kako će novi model privući mnladu publiku, koja želi pokazati kako može biti drukčija, ali istovremeno i one starije ljubitelje legandarnog njemačkog modela koji je žario i palio u osamdesetim godinama proteklog stoljeća.

Sukladno tome 4-cilindarski benzinski motor ispod legendarnog Opelovog crnog poklopca ustupio je mjesto elektromotoru. Riječ je o model snage 108 kW (147 KS). Slovo ‘e’ u dijelu naziva GSe označava elektrifikaciju. Spomenimo kako je Mante GT/E sa 105 KS bila najsnažnija izvedba u svom prvom izdanju, pa sada jasno vidimo kako je ovdje riječ o najsnažnijem izdanju Mante. U zanimljivim performansama pomaže joj i maksimalni okretni moment od 255 Nm koji se postiže odmah pri startu. Zanimljivost je što Manta dolazi mogućnost ručnog mijenjanja na originalnoj mjenjačkoj kutiji s četiri stupnja prijenosa ili jednostavnog uključivanja četvrtog stupnja prijenosa i automatske vožnje. Uz činjenicu kako se snaga, odnosno moment prenosi na stražnje kotače, vjerujemo u vrlo dobre sportske manire. Manta ostaje klasični sportski automobil, ali s inovativnim i moderniziranim pogonskim sklopom.

Baterija malog kapaciteta

Treba znati kako ovo nije model napravljen za neprekidna krstarenja, pa ne čudi što je za napajanje elektromotora korištena litij-ionska baterija kapaciteta 31 kWh. Naime, ona omogućuje prosječan doseg od oko 200 kilometara. Za punjenje baterije se osim rekuperacije koristi i ugrađen punjača od 9 kW za jednofazno i trofazno punjenje izmjeničnom strujom. To znači da je za potpuno punjenje baterija u Manti potrebno tek nešto manje od četiri sata.

Sukladno zadnjim Opelovim trendovima, i Manta GSe ima novo lice. Valja imati na umu i kako je prva Manta, Manta A bila inspiracija za Opel Vizor na Mokki i Crosslandu. Sada ElektroMOD ima Opel Pixel-Vizor po čitavoj širini vozila. On omogućuje komuniciranje s okolinom po čitavoj površini ovog LED zaslona. Natpis ‘Moje njemačko srce je ELEKTRificirano’ nalazi se na novoj prednjoj strani. ‘Moja misija je nula emisija’, objašnjava GSe, a zatim prikazuje siluetu mante (najveće raže na svijetu) koja klizi preko Pixel-Vizor zaslona. LED tehnologija upotrebljava se i u ugrađenim dnevnim svjetlima, glavnim prednjim svjetlima i nevjerojatnim trodimenzionalnim stražnjim svjetlima.

Moderna reinkarnacija

Neonski žuta boja podudara se s nedavno izmijenjenim Opelovim korporativnim identitetom i uokviruje prepoznatljivi crni poklopac motora u živahnom kontrastu. U lukove kotača sada su smješteni posebno dizajnirani 17-inčni Ronalovi kotači od lake legure s gumama 195/40 R17 sprijeda te 205/40 R17 straga. Na prtljažniku se ponosno ističe natpis Manta ispisan novim, modernim Opelovim slovima. Uklonjeni su kromirani rubovi branika s originalnog modela, kao što je to tada bio slučaj s mnogim personaliziranim i trkaćim automobilima tvrtke Irmscher and Co.

Digitalna transformacija prisutna je i u putničkoj kabini. Klasični zaobljeni instrumenti otišli su u povijest, a umjesto njih vozač sada gleda u široku ploču Pure Panela, kao i u novoj Mokki. Koriste se dva široka zaslona od 12 i 10 inča prilagođena vozaču te prikazuju važne informacije o automobilu kao što su status punjenja i doseg. Glazba dolazi iz Bluetooth kutije legendarnog branda pojačala Marshall, dakle jedan moderan klasik u drugom modernom klasiku.

Dojam upotpunjuju sportska sjedala sa središnjom žutom dekorativnom crtom kakva su se prvo koristila u modelu Adam S. Sada pružaju daleko veću udobnost i bočnu potporu od sjedala originalne Mante. Vozač sjedi za preinačenim obručem upravljača Petri s tri prečke. Zadržan je stil sedamdesetih, a žuta oznaka u položaju kazaljki u 12 sati daje još više sportskog duha. Pored toga, površine u kokpitu i ploče vrata sad su mat sive, što se podudara s drugim žutim i crnim elementima ovog neoklasika. Strop putničke kabine obložen je finom Alcantarom i dopunjuje moderan ambijent nove Opel Mante GSe ElektroMOD.