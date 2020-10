Na početku prodaje u Hrvatskoj su pripremljene četiri razine opreme, Tiguan, Life, Elegance i R-Line te 1,5 TSI benzinski motor od 130 KS koji starta od 193.052 kune, dok 2,0 TDI od 122 KS kreće od 207.307 kuna

Još početkom ljeta Volkswagen je objavio kako je obnovio jedan od najpopularnijih SUV vozila, model Tiguan. Sada je ovaj redizajnirani VW dostupan i u domaćim prodajnim salonima. Sada, s početkom prodaje na raspolaganju su sve četiri linije opreme, Tiguan, Life, Elegance i R-Line. Ulazni model Tiguan 1,5 TSI sa 130 KS i 6-stupanjskim ručnim mjenjačem starta od 193.052 kune, dok ulazni model s turbodizelskim 2,0 TDI motorom od 122 KS i 6-stupanjskim ručnim mjenjačem košta 207.307 kuna. Model Tiguan već u seriji nudi Front Assist, Lane Assist, automatski klima uređaj Climatronic, LED glavna svjetla, 17-colne aluminijske naplatke s gumama 215/65 R17, radio Composition, pripremu za We Connect & We Connect Plus…

Najtraženiji model

Inače, za one koji nisu znali, Tiguan je trenutačno najuspješniji Volkswagenov model u svijetu. Samo tijekom 2019. godine proizvedeno je 911.000 primjeraka. Tiguan je u Europi vodeći model svih SUV vozila. U želji da to tako ostane što dulje, VW sada na tržište donosi opsežan update kompletnog modela s novim progresivnim pogonskim sustavima, sustavima potpora i infotainment sustavima te novim dizajnom prednjeg dijela vozila.

Volkswagen nije napravio nikakve drastične dizajnerske promjene. Riječ je tek o laganom stiliziranju, a što je najvidljivije na prednjem dijelu vozila. Redizajnirani izgled donosi karizmatičan prednji dio vozila s novokoncipiranim LED glavnim svjetlima. Poklopac motora konstruiran je na višem položaju iznad markantne rešetke hladnjaka i pritom čini stilsku poveznicu između većeg Touarega i novog američkog SUV modela Atlas Cross Sport. Ovisno o razini opreme, na raspolaganju su novodizajnirani aluminijski kotači veličine od 17 do 20 cola. Novi donji završetak stražnjeg dijela vozila zaokružuju stilski update vanjskog dizajna Tiguana.

Pored stilskog dotjerivanja, obnovljeni Tiguan donosi i neke inovacije na tehnološkom polju. Pripremljeni su novi sustavi potpora kao što je Travel Assist (vožnja uz potporu na brzinama do 210 km/h) jamče najveći stupanj udobnosti. S modularnom platformom treće generacije (MIB3) Tiguan donosi novi spektar online usluga, a prvi put i značajku App-Connect Wireless (povezivanje aplikacija smartphonea bez kabela). Novi je također 480 W sound sustav stručnjaka za zvuk Harman Kardon. Potpuno novorazvijeno je upravljanje sustavom Air Care Climatronic (dio serijske opreme od linije Life); ovdje su prvi put u Tiguanu integrirana dodirna polja i klizači. Njima se rukuje intuitivno te su potpuno osvijetljeni.

Četiri razine opreme

Tiguan, Life, Elegance i R-Line četiri su razine opreme obnovljenog modela Tiguan, a svima je zajednička karakteristika da su puno bolje opremljene od usporedivih prethodnih modela. Sada se u zajedničku opremu svih Tiguana između ostalog ubrajaju i LED glavna svjetla, novo višenamjensko kožno kolo upravljača, Air Care Climatronic, infotainment sustav sa zaslonom minimalne veličine 6,5-inča te online usluge We Connect i We Connect Plus.

Za osnovnim modelom Tiguan slijedi verzija Life (usmjerena na praktičnost, između ostaloga dodatno s automatskom regulacijom razmaka ACC). Tiguan i Life serijski se isporučuju sa 17-inčnim alu kotačima (Life kao verzija s pogonom na sve kotače 4MOTION s 18-cola). Osim toga, model Tiguan Life eHybrid ima ugrađen infotainment sustav Ready 2 Discover (navigacija se može naknadno ugraditi) s 8-inčnim dodirnim zaslonom.

Više nego do sada

Vrhunske linije opreme Elegance i R-Line raspolažu između ostalog serijskim detaljima kao što su LED glavna svjetla s LED svjetlima za dnevnu vožnju i svjetlom za vožnju zavojima, sustav Digital Cockpit Pro (10-inčni digitalni instrumenti), ambijentalno osvjetljenje koje se može namjestiti u 30 boja i infotainment sustav Ready 2 Discover. Elegance k tome ima stražnji poklopac s električnim otvaranjem i zatvaranjem, uzdužne krovne nosače eloksirane u srebrnoj boji i 18-inčne alu kotače, dok se R-Line isporučuje s 19-inčnim kotačima i branicima u stilu R-Line.

Sada je ovaj SUV model k tome prvi put zauzeo startnu poziciju kao samostalni Tiguan R. Za sportski nastrojen model izražene dinamike vožnje stručnjaci za performanse iz tvrtke Volkswagen R razvili su novi pogon na sve kotače s raspodjelom okretnog momenta koja zahvaljujući varijabilnoj raspodjeli snage između stražnjih kotača omogućuje potpuno novu dinamiku vožnje SUV modela. Riječ je o modelu koji raspolaže snagom od 235 kW odnosno 320 KS. Ovo je ipak model samo za rijetke kupce, pa veću pažnju posvećujemo ostalim opcijama.

Volkswagen prvi put u Europi nudi SUV vozilo s učinkovitim plug-in hibridnim pogonom. Riječ je o modelu koji nosi naziv Tiguan eHybrid. Zahvaljujući litij-ionskoj bateriji sa sadržajem energije od 13 kWh novi ovaj model vozit će isključivo na električni pogon, u modu E-Mode, na udaljenostima do 60 kilometara.

Hibrid, TSI, TDI, R…

Hibridni pogon čini 1,4-litrenog turbobenzinskog motora snage 110 kW/150 KS i e-motora tipa HEM80 snage 85 kW/115 KS, a koji se u sličnom obliku ugrađuje i u druge VW hibride. Plug-in hibridni pogon u modelu Tiguan eHybrid razvija sistemsku snagu od 180 kW/245 KS te maksimalni okretni moment iznosi 400 Nm. E-motor i 6-stupanjski automatizirani mjenjač s dvije spojke DSG (DQ400e) konstruiran upravo za ovu svrhu čine kompaktnu cjelinu; modul je izravno spojen s poprečno ugrađenim TSI motorom, a snaga sustava prenosi se na prednju osovinu.

Tiguan eHybrid pokreće se u električnom modusu E-Mode kad je baterija dovoljno napunjena (iznimka su temperature baterije niže od -10°C). U ovom modu može se postići brzina do 130 km/h. Iznad te brzine SUV će automatski prebaciti u mod u Hybrid. U slučaju da vozač želi ručno uključiti E-Mode, to može učiniti putem prekidača desno pokraj ručice DSG mjenjača na središnjoj konzoli ili pak putem infotainment sustava.

U modu Hybrid surađuju turbobenzinski motor i e-motor. U kombinaciji s jednim od navigacijskih sustava Tiguan eHybrid može automatski aktivirati prediktivnu hibridnu strategiju kada je aktivno navođenje na odredište putem GPS-a i kartografskih podataka. U tu će svrhu u izračun rute sustav integrirati topografiju, podatke o dionici i područje odredišta. Prediktivna hibridna strategija pomaže pogonskom sustavu da optimalno koristi električnu energiju pohranjenu u litij-ionskoj bateriji i da minimizira potrošnju goriva. Tako će Tiguan eHybrid neko vrijeme moći opet voziti isključivo na električni pogon, a time i lokalno bez emisija.

Mod GTE daje posebnu dinamiku. On se aktivira preko tipke za izravan pristup desno pokraj ručice DSG mjenjača. U ovom modu udružuju se e-motor i TSI motor kako bi stavili na raspolaganje maksimalnu sistemsku snagu.

Štedljiviji pogonski sustavi

Nadalje, Tiguan je raspoloživ i uz poznati TSI motor s isključivanjem cilindara. Moderni 1,5 TSI motori snage 96 kW/130 KS i 110 kW/150 KS ubrajaju se u najnoviju generaciju benzinskih motora marke Volkswagen. Oba 4-cilindrična motora već su se dokazala u prethodnom modelu. Oni rade sa selektivnim isključivanjem cilindara (ACT) zahvaljujući kojemu se potrošnja i dalje smanjuje. Verzija od 150 KS može se opcijski kombinirati s DSG, 7-stupanjskim automatiziranim mjenjačem s dvije spojke. Riječ je o modelima s pogonom na prednje kotače, a koji su i štedljivi. Na primjer 1,5 TSI od 130 KS donosi kombiniranu potrošnju između 5,5 i 5,7 litara na 100 km, a što je smanjenje od 0,2 l/100 km u odnosu na prethodni model.

I dalje su u ponudi turbodizelski modeli. Oni su sada povezani s dvostrukim SCR katalizatorskim sustavom (dvostruko doziranje) koji u odnosu na prethodni model smanjuje dušikove okside (NOx). Na početku prodaje VW je 4-cilindrični TDI motori pripremio u verzijama s 90 kW/122 KS, 110 kW/150 KS i 147 kW/200 KS. K tomu je najsnažnija verzija uvijek opremljena pogonom na sve kotače, dok je on dio opcijske opreme kod TDI modela od 150 KS. Volkswagen hvali njihovu štedljivost. Tako 2,0 TDI sa 150 KS u kombinaciji s prednji pogonom ima kombiniranu potrošnju od 4,5 do 4,7 l/100 km, a što je za 0,3 l/100 km manje u odnosu na dosadašnji model.