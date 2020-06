Pored novog karoserijskog oblika, Arteon je dobio i plug-in hibridnu verziju, dok vrh ponude čini R verzija

Još početkom mjeseca najavljivali smo kako je upravo za danas Volkswagen najavio premijeru, naravno digitalnu, obnovljenog Arteona. Pored manjih dizajnerskih korekcija, mnogo veća novost svakako je novi karoserijski oblik. Pred dosadašnje petvratne tzv. fastback verzije, sada je svijetlo dana ugledao i Shooting Brake. Riječ je o sportski orijentiranom i vrlo elegantnom karavanu koji bi svakako trebao pomoći popularizaciji ovog najvećeg VW-a. Poznato je kako su karavani u ovom segmentu inače vrlo popularna ‘roba’, pogotovo na tržištima Zapadne Europe gdje zbog poreznih davanja prolaze bolje i od svojih limuzinskih izdanja. Mnogo je i karavana na tržištu koji bolje izgledaju od limuzinskih verzija. To je sud koji svaki promatrač treba donijeti za sebe.

34 nova modela u 12 mjeseci

Da je Volkswagen u pravoj modelskoj ofenzivi govori nam podatak kako imaju plan do kraja ove godine na tržište izbaciti čak 34 nova modela. Nikad u povijesti ovog proizvođača nije bila ovakva situacija, ovakva navala noviteta. S obzirom na to da od Arteona nema većeg modela, naravno govorimo o limuzinskim verzijama (Touareg je ipak druga priča…), to je ujedno i top model. To je ujedno i razloga zašto na Arteonu treba prikazati ono najbolje što su spremni ponuditi tržištu.

Arteon je na tržištu od 2017. godine, a sada dolazi uz nešto izmijenjeni prednji dio koji je upečatljiviji s novom kontinuiranom svjetlosnom trakom, markantnim kromiranim prečkama i novim otvorima za zrak koji su smješteni ispod. Rešetka hladnjaka i dugi, široki poklopac motora formalno čine cjelinu te karakteriziraju obje verzije Arteona kao modele, čiji je prednji dio prepoznatljiv u masi – zahvaljujući posebnoj signaturi LED svjetala u prednjem i stražnjem dijelu vozila, čak i noću.

Novi dizajnerski potpis prednje maske

Arteon i Arteon Shooting Brake odlikuju se atletskim linijama, a međusobno se značajno razlikuju od B stupova prema stražnjem dijelu vozila. Dok linije krova i prozora fastback modela padaju paralelno od B stupova u obliku luka i tako postaju dijelom stražnjeg dijela vozila u obliku coupéa, linije krova i prozora kod modela Shooting Brake produžene su prema stražnjem dijelu vozila, završavajući u novom krovnom spojleru. U gornjem području linija prozora proteže se paralelno s krovom. Međutim, u donjem se području linije uzdižu prema D stupovima. Rezultat toga je uža i upečatljivija površina prozora u stražnjem dijelu vozila. Svi elementi zajedno čine sportski stražnji dio vozila tipičan za Shooting Brake.

VW Arteon karakterizira visokofunkcionalni cjelokupni koncept. Svi putnici, kako u prednjem tako i u stražnjem dijelu obiju verzija Arteona, profitirat će od modularne poprečne platforme (MQB). Maksimalni slobodni prostor za noge u stražnjem dijelu vozila od 1016 mm predstavlja najbolju vrijednost u klasi. Zbog svog samostalnog krova, Shooting Brake nudi povećanu unutrašnju visinu u prednjem i stražnjem dijelu vozila. Kad dođu prvi primjerci na cestu vidjet ćemo koliko to prostora za glavu nude obje verzije.

Raskoš prostora za noge

Naslon stražnjeg sjedala može se asimetrično preklopiti u oba modela u sklopu serijske opreme. Kada se prtljaga utovari do naslona stražnjeg sjedala i visine pokrivke prtljažnika, iza stražnje klupe Arteona Shooting Brake postaje dostupan prostor za odlaganje veličine 565 litara što je tek dvije litre više od fastback verzije. Kada se prtljaga utovari do naslona prednjih sjedala, volumen utovara povećat će se na 1632 litre dok Shooting Brake modela odnosno 1557 litara kod fastbacka. Utovarna površina dugačka je u oba slučaja maksimalno 209 cm – do prednjih sjedala.

U svojoj unutrašnjosti nova modelska linija donosi novodizajnirani cockpit koji Arteonu osigurava još veću ekskluzivnost. Rukovanje olakšavaju dodirni klizači za automatski klima-uređaj i novo višenamjensko kolo upravljača s dodirnim površinama. Dodatne novosti su integracija aplikacija putem funkcije App-Connect Wireless za Apple CarPlay i Android Auto koja je konačno postala bežična te vrhunski sound sustav stručnjaka za zvuk Harman Kardon koji dolazi sa snagom od 700 W, koji se nalazi na popisu opcijske opreme. Nova se unutrašnjost po želji može usavršiti ambijentalnim osvjetljenjem koje se može namjestiti u čak 30 boja. Pritom se osvjetljavaju dekori na instrumentnoj ploči i oblogama vrata.

Plug-in hibrid, ali i snažno R izdanje

U tehničkom pogledu, Arteon postaje i dio hibridnog svijeta, bez obzira o kojem karoserijskom obliku govorili. Oznaka eHybrid odnosi se na plug-in hibridni pogon. Potpuno električni doseg modela toliko je velik da će mnogi vozači Arteona eHybrid i Arteona Shooting Brake eHybrid prelaziti svoje dnevne dionice bez lokalnih emisija. Oba Arteona, fastback verzija i Shooting Brake, među prvim su modelima koji će biti dostupni u višoj srednjoj klasi s plug-in hibridnim pogonom. Tehničkih podataka nema, a pretpostavljamo kako je riječ o pogonu koji se već rabi u Passatu, uz možda još neka mala tehnička poboljšanja. Riječ je o spoju 1,4 TSI benzinca i elektromotoru koji daju zajedničku najveću snagu od 204 KS.

Novo top izdanje činit će Arteon R s kojim se Volkswagen nastavlja probijati u područje premium performansi. Ono što je ovdje fascinantno nisu samo čiste performanse već i način na koji vozila pretvaraju svoju snagu u pogon prema naprijed. Nova, progresivna tehnologija – R-Performance Torque Vectoring – pobrinut će se da se pogonska sila preko raspodjele okretnog momenta ne distribuira samo varijabilno između osovina već i između stražnjih kotača, ovisno o situaciji. Time će se osigurati nova razina dinamike vožnje u ovoj klasi. Naravno, niti ovdje nema tehničkih detalja, no nagađa se kako bi trebala biti spremna konjica od barem 315 grla.

Još više tehnoloških poboljšanja

Poput još nekih VW modela koji su nam pristigli u posljednje vrijeme i Arteon je dobio Travel Assist, potpomognutu vožnju pri brzini do 210 km/h. Sustav omogućuje djelomično automatiziranu vožnju u području brzine od 0 km/h do 210 km/h. Posebice vožnje u prometu s čestim zaustavljanjima i kretanjima kao i tijekom radova na cesti postaju osjetno ugodnijima uz sustav Travel Assist. Njegov sastavni dio čini ACC s prediktivnom regulacijom brzine. Automatska regulacija razmaka reagira na ograničenja brzine, naseljena mjesta, zavoje, kružne tokove i raskrižja pomoću odgovarajućih prilagodbi brzine. U opseg funkcija sustava Travel Assist ubrajaju se također potpora zadržavanja vozila na voznom traku Lane Assist s funkcijom zadržavanja vozila na sredini voznog traka te potpora kočenja u nuždi Front Assist sa sustavom prepoznavanja pješaka.

Kamera za vožnju unatrag Rear View, koja je opcijski dostupna, dodatno je unaprijeđena te sad između ostalog nudi Cornerview (proširenje slike kamere na zaslonu infotainment sustava s 90 stupnjeva na široki kut od 170 stupnjeva) i poseban prikaz prikolice (pogled odozgo radi lakšeg priključivanja prikolice).