U domaćim se salonima očekuje na jesen, a ponuda motora ostaje ista. Tu je čisti benzinac, verzija s plinskim instalacijama, dizelaš te E-Tech Full Hybrid 145

Na spomen Renault Clija nije potrebno trošiti dodatne riječi. Mnogo godina najprodavaniji automobil u Hrvatskoj, ujedno je i omiljeni automobil Francuza. Od 1990. godine prodan je u 16 milijuna primjeraka. Kroz godine je okrunio brojnim nagradama, a sada je spreman i u dotjeranom izdanju. Aktualna, pet generacija na tržištu je od 2019. godine. Tada je bio prvi model koji je nastao na CMF-B HS platformi koju danas, između ostalog, dijeli s drugom generacijom modela Renault Captur te Nissan Juke. Ovo je prvi automobil koji se ne proizvodi u Francuskoj, već u Turskoj te u susjednoj nam Sloveniji.

Nakon četiri godine stolovanja na tržištu, došlo je vrijeme i za redizajn. To u Renaultu nazivaju ‘faza 2’. Najznačajnije su dizajnerske promjene, a koje su i najvidljivije s prednje strane gradskog modela. Tako sada dotjerani i obnovljeni Clio ima masku po uzoru na prije koji mjesec pridošli model Austral, ali i nedavno razotkriveni novi Espace. Sve u skladu s Renaultovom strategijom Nouvelle Vague. To prati i najpotpunija paleta pogonskih motora u klasi. Poboljšana je i tehnološka oprema, pa tako sve inačice obnovljenog izdanja imaju digitalnu instrumentnu ploču. Dimenzije ostaju nepromijenjene.

Faza 2 prilagođena trendovima

‘Clio nas je oduševljavao svakom novom generacijom! Uvijek je ispunjavao naše želje i potrebe, bio u tijeku s aktualnim trendovima i zadržao ono što ga čini posebnim. Bilo nam je važno očuvati vrijednosti koje taj legendarni automobil predstavlja. Da bismo u tome uspjeli, prilagodili smo ga današnjem vremenu te smo osmislili novi dizajn, usmjeren na ljude i tehnologiju. Clio uspješno spaja izdašne obline i isklesane površine s naglašeno tehničkim, strukturiranim, preciznim i dinamičnim linijama,’ izjavio je na predstavljanju Gilles Vidal, Renaultov potpredsjednik odjela za dizajn.

Prednji kraj novog Clija u potpunosti je obnovljen. Veća prednja maska s uzorkom šahovnice odaje dojam snage i sportskog duha. Boje prednje maske (tamnije oko logotipa i svjetlije prema rubovima) stvaraju dojam dubine i tehničke preciznosti. Ti su elementi dizajna značajno promijenili lice Clija te ga svakako učinili i privlačnijim. Krasi ga i brušeni te matirani prednji logotip Nouvel’R .

Ispod prednje maske inačica Techno i Esprit Alpine ugrađen je prednji spojler, nadahnut svijetom automobilističkih sportova. Isklesani oblici i napete reljefne linije naglašavaju i osnažuju prednji kraj. Spojler inačice Techno izveden je u boji karoserije, dok je u inačici Esprit Alpine obojen mat sivom bojom Shale.

Novi je Clio prvi serijski automobil nastao u okviru strategije Nouvelle Vague, o čemu svjedoči i novi svjetlosni potpis prednjih svjetala, oblikovan po uzoru na logotip. Okomita LED dnevna svjetla oblikom naznačuju obris polovice Renaultova logotipa, istovremeno naglašavajući živahan i poletan karakter prednjeg kraja i jačajući povezanost modela s imidžem marke. Tanka Full LED prednja svjetla kompaktnija su te uključuju pet tehnološki naprednih svjetlosnih snopova, a koji automatski prilagođavaju intenzitet dugih i kratkih svjetala. Do sada su bila tri svjetlosna snopa, a nova svjetla dolaze kod svih inačica.

Dorađen je i stražnji odbojnik. Aerodinamični zračni otvori sada vizualno proširuju stražnji kraj te pospješuju prianjanje. Ovisno o inačici, donji dio stražnjeg kraja obojen je mat crnom bojom (prve dvije inačice), sjajno crnom bojom (inačica Techno) i mat sivom bojom Shale (inačica Esprit Alpine). U ponudi je dostupno i šest opcija difuzora (s ili bez ispušne cijevi u hibridnim inačicama i ovisno o razini opreme).

Sedam boja karoserije i do 17-colni naplatci

Obnovljeni Clio bit će dostupan u sedam boja karoserije. To su: bijela Glacier, crna Star, siva Shale, plava Iron, crvena Flame, narančasta Valencia i siva Rafale. Posljednja je nova troslojna boja koja izdaleka djeluje obično, a izbliza svjetlucavo. Ponuda će uključivati šest opcija naplataka, uključujući četiri opcije aluminijskih naplataka koje su dostupne za različite inačice. Primjerice, inačica Techno ima 16-inčne crne aluminijske naplatke dijamante obrade. Svi naplatci imaju novi središnji Renaultov logotip od brušenog aluminija. Najveća opcija bit će 17-colni alu naplatci.

Zahvaljujući poboljšanjima u unutrašnjosti, putnički prostor novog Clija sada je udobniji i ugodniji. Tehnološka oprema jamči bolje korisničko iskustvo te obuhvaća niz povezanih usluga i aplikacija. Sjedala, obloge vrata i armaturne ploče inačice Techno presvučeni su posebno razvijenom održivom tkaninom sa 60-postotnim udjelom modalnih vlakana Tencel. Riječ je o celuloznim vlaknima iz bioloških izvora koje proizvodi Lenzing Grupa. To je u skladu sa strategijom eliminacije ugljičnog otiska, pa je Clio prvi Renaultov model koji u velikoj mjeri upotrebljava modalna vlakna Tencel.

Poznata po iznimnoj mekoći, ta su vlakna dobivena iz obnovljivog izvora – prirodnog drva koje potječe iz poluprirodnih europskih šuma kojima se gospodari na održiv način i koje rastu bez upotrebe kemijskih gnojiva ili umjetnog navodnjavanja te apsorbiraju velike količine ugljičnog dioksida. Modalna vlakna Tencel proizvedena su uz pomoć obnovljive energije i nose znak za okoliš EU-a. Riječ je o oznaci okolišne izvrsnosti koji se dodjeljuje proizvodima i uslugama koje ispunjava visoke okolišne standarde tijekom čitavog životnog vijeka.

Ne koriste se više kožnati materijali. Površine putničkog prostora obložene su prevučenom zrnatom tkaninom (TEP), proizvedenom od kombinacije vlakana iz bioloških izvora i poliesterskih vlakana. Riječ je o materijalu koji zahtijeva manje vode i energije pri bojenju (za razliku od bojenja konvencionalnim postupkom). Sjedala donese i sportski duh. Nasloni za glavu imaju ergonomičan, tanak i elegantan dizajn, dok obujmljujući oblik sjedala i gusti pjenasti ispun jamče udobno sjedenje. Svaka inačica nudi poseban spektar boja u smislu sjedala i naslona, šavova i ukrasnih elemenata. Inačica Esprit Alpine ima i posebna sjedala.

Na armaturnoj ploči otjeranog Clija nalazi se digitalni zaslon bez okvira koji, ovisno o inačici, mjeri 7 ili 10 inča. Ovisno o zemlji i inačici, novi Clio može biti opremljen radijem i sustavom R&GO ili multimedijskim sustavom Renault Easy Link.

Sada i u Esprit Alpine inačici

Po uzoru na Austral, odnosno Espace, spremna je i Esprit Alpine inačica. Ta je sportska, tehnički napredna i elegantna razina opreme sada dostupna i za novi Clio. Spojivši prepoznatljiva obilježja marke Alpine s Renaultovim novim stilskim jezikom, inačica Esprit Alpine udahnula je dinamičniji karakter novom Cliju. Prednja maska naglašava sportski izgled i odvažan dizajn. Primjenom tehnike vrućeg prešanja i upotrebom boja koje gradiraju od tamne u središnjem dijelu prema kromiranoj sjajnoj na rubovima maske postignut je dojam dubine i snage. Sjajno crna vodoravna linija presijeca masku i proteže se sve do prednjih svjetala. Logotip je također prerađen kako bi se naglasila tehnička svojstva vozila, a njegova ekskluzivna završna obrada od brušenog aluminija izvedena je u ledeno crnoj boji. Posebna oznaka Esprit Alpine dodana je na luk prednjeg blatobrana.

Prednji spojler mat sive boje Shale dočarava svijet trkaćih vozila i automobilističkih sportova koji ova inačica utjelovljuje. Ista se boja nalazi i na bočnim letvicama te na stražnjem difuzoru. Aerodinamični usisnici zraka na odbojniku vizualno proširuju stražnji kraj, dajući novom modelu naglašeno sportski izgled. Inačica Esprit Alpine dostupna je sa 17-inčnim aluminijskim naplatcima u duhu marke Alpine. Crni naplatci dijamantne obrade s pepeljasto sivim premazom te plavim ili sivim središnjim vijkom (ovisno o boji karoserije) pridonose dinamičnosti, uglađenosti i tehnološkom dojmu vozila. Tu je još i sjajno crna oznaka Clio na stražnjem kraju.

Inačica Esprit Alpine ima i posebnu unutrašnjost. Obujmljujući oblik sjedala pruža bolju bočnu potporu i veću udobnost. Sjedala su presvučena ekskluzivnim materijalima, pri čemu je središnji dio naslona i sjedala obložen svjetlijom sivom tkaninom. Bočne su strane obložene debljim materijalom. Specifični tehnički uzorci utkani su u svaki detalj, uključujući uzorak sjedala u obliku slova Y koji podsjeća na majice profesionalnih sportaša. Plavi šavovi i slovo A simbolizira marku Alpine. Zastava plave, bijele i crvene boje koja simbolizira Francusku ušivena je na bočnu stranu sjedala.

U inačici Esprit Alpine također su upotrijebljeni održivi materijali. Primjerice, presvlake sjedala i naslona proizvedene su od 65% recikliranih polietilenskih vlakana, dok presvlake bočnih strana sjedala sadržavaju 13% recikliranog zrnatog prevučenog tekstila. Detaljima i poboljšanjima tu nije kraj. Upravljač je obrubljen dvostrukim plavim, bijelim i crvenim šavovima i izrađen od perforiranog materijala. Njegov središnji logotip ledeno crne boje, utisnut na sjajno crno podlogu. Na armaturnoj ploči nalazi se izvezena francuska zastava, dok prednji i stražnji sigurnosni pojasevi (osim pojasa središnjeg sjedala) imaju prepoznatljivi plavi obrub. Papučice su izrađene od aluminija, a pragove prednjih vrata krase posebne letvice. Kad sjednete za upravljač, automatski će se osvijetliti zaslon Renault Easy Link te će se prikazati poruka dobrodošlice koja evocira marku Alpine.

Intuitivan i zabavan

Redizajnirani Clio nudi praktičnije i jednostavnije tehnologije. Uz multimedijski sustav Renault Easy Link tu si postavke sustava Multi-Sense te dvadeset sustava za pomoć u vožnji. Nove usluge i naprednije povezane značajke omogućuju intuitivniju upotrebu vozila. Sve su inačice dostupne s digitalnom instrumentnom pločom veličine 7 ili 10 inča. 10-inčni zaslon podržava zrcaljenje navigacijskih karata te se prilagođava odabranom načinu rada i postavkama sustava Multi-Sense.

Multimedijski sustav Easy Link omogućuje pristup mnoštvu aplikacija, uključujući navigaciju, proaktivno održavanje i multimedijske sadržaje. Dostupan je u dvjema inačicama koje podržavaju bežično povezivanje putem sustava Android Auto i Apple CarPlay: sa 7-inčnim zaslonom te s 9,3-inčnim zaslonom s ugrađenom navigacijom (serijski dostupan u inačici Esprit Alpine).

Clio dolazi uz 20 naprednih sustava koji vožnju čine jednostavnijom i sigurnijom. Ti se sustavi dijele u tri skupine: vožnja, parkiranje i sigurnost. Među najvažnijim značajkama valja istaknuti aktivnu pomoć za vozača, kameru s 360-stupanjskim prikazom i aktivno kočenje u nuždi sa senzorima za prepoznavanje biciklista i pješaka. Zahvaljujući sveobuhvatnoj ponudi sustava za pomoć u vožnji. novi je Clio jedan od najsigurnijih automobila u svojoj klasi.

Aktivna pomoć za vozača jedan je najvažnijih sustava za bezbrižnu vožnju uz najveću razinu sigurnosti. Sustavi za pomoć u vožnji uključuju adaptivni tempomat, funkciju Stop & Go i sustav za zadržavanje vozila u središtu prometnog traka (što odgovara autonomnoj vožnji druge razine) te značajno pojednostavnjuju vožnju autocestom i u prometnim gužvama. Serijski je tu i aktivno kočenje u nuždi koje upozorava vozača na opasne situacije i tako maksimalno povećava sigurnost u vožnji. Ako vozač ne reagira na vrijeme, sustav će automatski zakočiti automobil.

Automatski klima-uređaj, kartica ‘slobodne ruke’ i bežični punjač pametnog telefona samo su neke praktičnih pomagala. Nadalje, tu je suvozačevo sjedalo podesivo po visini te središnji naslon za ruke (od inačice Techno). Sustav Multi-Sense otvara vrata u svijet novih iskustava te omogućuje prilagodbu osvjetljenja armaturne ploče i središnje konzole.

Najcjelovitija ponuda motora u segmentu

Dotjerani Clio nudi niz različitih pogona, uključujući tehnološki napredan hibridni motor E-Tech Full Hybrid od 145 KS. Taj motor pruža užitak električne vožnje u gradovima te istovremeno smanjuje potrošnju goriva i emisije CO2. Na raspolaganju su još i benzinski, dizelski i benzinsko-plinski motor s različitim razinama snage koji zaokružuju ovu sveobuhvatnu ponudu. Renault je 2020. godine počeo ugrađivati hibridni motor E-Tech Full Hybrid u svoje modele, pa tako i u Clio.

Tehnologija punog hibrida E-Tech, za koju je prijavljeno više od 150 patenata, temelji se na Renaultovoj stručnosti u Formuli 1 – posebno kada je riječ o prikupljanju i obnavljanju energije. Zahvaljujući njoj, Clio je još dinamičniji i učinkovitiji. Serijsko-paralelna arhitektura kombinira dva električna motora (glavni električni motor snage 36 kW i visokonaponski elektropokretač-generator snage 18 kW) s 1,6-litrenim četverocilindarskim termičkim motorom snage 69 kW / 94 KS, inteligentnim dog-clutch mjenjačem s više načina rada i baterijom od čak 1,2 kWh.

Mjenjač ima četiri stupnja prijenosa za termički motor i dva stupnja prijenosa za glavni električni motor. Motor E-Tech Full Hybrid može kombinirati snagu termičkog i električnog motora na do 14 različitih načina i tako povećati energetsku učinkovitost. Osim automatskog pokretanja u 100 % električnom načinu rada, ovaj motor omogućuje da do 80% vremena u gradu vozite na električni pogon i tako smanjite potrošnju goriva za do 40% (u usporedbi s konvencionalnim benzinskim motorom).

Na raspolaganju je i dalje TCe 100 LPG. Spoj trocilindarskog motora s turbopunjačem te plinskih instalacija. Uz oba spremnika, ovako opremljen Clio navodno može prevaliti više od 1000 kilometara. Nadalje, ponudu će činiti i trocilindarski benzinski motor s turbopunjačem od 90 KS i okretnog momenta od 160 Nm. Početna će pak opcija biti SCe 65. Riječ je o dobro poznatom 1-litrenom trocilindarskom atmosferskom motoru. Tko ne može bez dizelaša imat će opciju Blue dCi 100.