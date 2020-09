4xe oznaka je modela nam stiže početkom iduće godine, a za pogon rabi 2,0 četverocilindrični turbo benzinac, dva električna motora te robusni 8-stupanjski TorqueFlite automatski mjenjač

Početkom ljeta izvijestili smo vas kako je Jeep pripremio plug-in hibridna izdanja modela Renegade i Compass. Bio je to početak elektrifikacije poznate američke ikone, a koja se sada nastavlja i kod legendarnog modela Wrangler. I dok Renegade i Compass dijele isti sklop 1,3-litrenog benzinca i elektromotora, a koji mogu imati zajedničku snagu od 190 ili 240 KS, kod Wranglera je upotrebljena nešto drukčija simbioza.

Za pogon Wranglera tako je zadužen spoj 2-litrenog I-4 motora opremljenog turbopunjačem kojemu u pomoć priskaču dva elektromotora. Ova konfiguracija maksimalizira učinkovitost hibridnih pogonskih komponenata spaja ih s Wranglerovim svjetski poznatim i provjerenim pogonskim sklopom. Ključni elementi pogonskog sklopa modela Wrangler 4xe uključuju 375 konjskih snaga (280 kW) i 637 Nm okretnog momenta.

Dva elektromotora

Jedan je elektromotor montiran na benzinski motor, i zamjenjuje alternator. Visokonaponski, tekućinom hlađeni električni motor postavlja se na prednju stranu benzinskog motora, zamjenjujući konvencionalni alternator. Robusni remen povezuje generator motora s remenicom radilice motora. Generator motora, odnosno elektromotor pokreće motor za gotovo besprijekoran rad start/stop koji štedi gorivo te istovremeno stvara i električnu energiju za baterijski paket.

Drugi visokonaponski generator motora postavljen je na prednjoj strani kućišta mjenjača, zamjenjujući konvencionalni pretvarač okretnog momenta automatskog mjenjača. Wrangler 4xe opremljen je 12-voltnom baterijom za pokretanje dodatne opreme.

2-litreni turbopunjačem opremljen benzinac dio je FCA-ove Global Medium Engine obitelji. Visokotehnološki motor s izravnim ubrizgavanjem koristi twin-scroll turbopunjač, niske inercije montiran izravno na glavu motora, zajedno s intercoolerom za hlađenje turbopunjača, usisnog zraka i ventil za dovod goriva.

Sofisticirani pogonski sklop

Dvije spojke rade prijenos snage i okretnog momenta elektromotora i benzinskog motora. Između elektromotora i benzinskog motora postavljena je binarna (binary clutch) spojka (uključena/isključena). Kad je ova spojka otvorena, nema mehaničke veze između motora i elektromotora, što mu omogućuje pokretanje Wranglera 4xe u potpuno električnom načinu rada.

Kada je binarna spojka zatvorena, okretni moment 2,0-litrenog motora i protok elektromotora kombiniraju se kroz automatski mjenjač. Varijabilna spojka postavljena iza elektromotora upravlja prijenosom do mjenjača te nakon toga i do centralnog diferencijala,a kako bi se poboljšala vozna sposobnost i učinkovitost.

Napajanje elektromotora je iz 400-voltne litij-ionske baterije sačinjene iz 96 ćelija. Kapacitet baterije sačinjene od nikal mangana i kobalta je 17 kWh. Smještene su u aluminijsko kućište ispod sjedala drugog reda, a čime su zaštićeni od vanjskih utjecala. Jeepovi stručnjaci su redizajnirali donji dio drugog reda sjedala, a kako bi bilo omogućeno njegovo okretanje prema naprijed te time i pristup bateriji. Za baterije je osigurano grijanje, odnosno hlađenje, a kako bi se održala optimalna radna temperatura te time i najbolje performanse. Ovako opremljen Wrangler 4xe ima sposobnost prevaliti u električnom modu, samo na struju, 40 kilometara.

Hibridni sustav modela Wrangler 4xe uključuje integrirani dvostruki modul za punjenje (IDCM), koji kombinira punjač baterija te DC/DC pretvarač u jednoj jedinici koja je kompaktnija od dvije zasebne komponente, kao i modul pretvarača snage sljedeće generacije (PIM) koja je manje veličine. Te su komponente smještene i zaštićene od oštećenja u čeličnoj konstrukciji postavljenoj ispod baterije.

Tri moda rada

Sva visokonaponska elektronika, uključujući ožičenje između baterija i elektromotora, zatvorena je i vodonepropusna. Priključak za punjenje baterija nalazi se na prednjem lijevom dijelu vozila, tako reći ispod A-nosača i smješten je ispod poklopca. LED indikatori razine napunjenosti baterije postavljeni su na vrhu instrumentne ploče, a čime se olakšava provjeru stanja napunjenosti baterije, tijekom punjenja, i izvan vozila.

Kao i svi Jeep Wrangler s Trail oznakom, Wrangler 4xe sposoban je za probijanje kroz vodu duboku do 76 centimetara. Vozaču modela Wrangler 4xe na izbor su tri načina rada, poznata kao E Selec. Vozač može odabrati željeni način rada pogonskog sklopa pomoću tipki postavljenih na instrumentnoj ploči, s lijeve strane upravljača. Bez obzira na odabrani način rada (Hybrid, Electric i eSave), Wrangler 4xe djeluje hibridno kada se baterija približi svom minimalnom stanju napunjenosti.

Osnovni mod je hibridni, a kad se kombinira okretni moment 2,0-litrenog benzinskog motora i elektromotora. U ovom načinu rada pogonski sklop će prvo trošiti bateriju, a zatim dodati pogon benzinske jedinice kada baterija dosegne minimalno stanje napunjenosti. Električni mod znači da pogonski sklop radi na električnu energiju, bez emisije ispušnih plinova, i to samo dok baterija dosegne minimalni napon ili dok vozač ne pokaže potrebu za većim momentom (papučica gasa stisnuta do kraja).

eSave daje prednost benzinskom motoru, štedeći napunjenost baterije za kasniju upotrebu, poput off roada u prirodi ili vožnju urbanim područjima kad je ograničeno korištenje pogon s unutrašnjim izgaranjem. Vozač tu može odabrati između moda ‘ušteda baterije’ i ‘punjenje baterije’, i to na ekranu Uconnecta. Tad do izražaja dolazi regenerativno kočenje sva četiri kotača, uz silu do 0,25 G, a kako bi se što bolje punila baterija.

Tri razine opreme

Bez obzira na to što je riječ o dosta kompliciranom sklopu, iz Jeepa tvrde kako to nije utjecalo na terenske sposobnosti Wranglera. Tako u segmentu plug-in hibrida Wranglera i ne poznaje konkurenciju. Barem za sada. Želite li kupiti plug-in izdanje, znajte da je Jeep pripremio tri razine modela – 4xe, Sahara 4xe i Rubicon 4xe, a gdje je posljednje spomenuti ujedno i najsposobniji Wrangler. Naime, Rubicon 4xe je opremljen prednjom i stražnjom blokadom diferencijala.

Wrangler 4xe opremljen je jasno istaknutim, u plavu boju obojenim prednjim i stražnjim kukama za vuču. Wrangler Rubicon 4xe ima prilazni kut od 44 stupnja, prijelomni kut od 22,5 stupnjeva, kut odlaska od 35,6 stupnjeva te razmak od tla od 27,4 cm (prema američkim specifikacijama). Smješten je na masivne 17-inčne off-road kotače te 33-inčne gume standardno na izvedbi Rubicon 4xe. 20-inčni kotači standardni su na Wrangler 4xe i Sahara 4xe modelima.

Predviđeno je da će plug-in hibridni Wrangler biti namijenjen tržištima SAD-a, Kine i Europe, uz proizvodnju u tvornici Toledo, u američkoj državi Ohio. Početkom 2021. godine, prije službenog lansiranja objavit će i točnije tehničke detalje pojedinog modela, kao i cijene.