Na više od 510 centimetara duljine može se smjestiti do sedam putnika, a birati se može između modela na stražnji pogon, odnosno na sva četiri kotača. Odabir je i između modela od 265 kW / 360 KS odnosno 400 kW / 544 KS. Sve je više funkcija koje se mogu kupiti samo na određeni period - kad vam trebaju

Nova era Mercedesovih električnih automobila započela je s luksuznom limuzinom EQS i sportskom limuzinom EQE. Sada je pak predstavljen još jedan novi model iz ove EQ serije. Riječ je o modelu EQS SUV, a riječ je o trećem modelu na novoj platformi namijenjenoj električnim automobilima. Novi model osigurava mnogo prostora, udobnosti i povezanosti za do sedam putnika u svojoj avangardnoj, luksuznoj unutrašnjosti.

Kao što se već iz samog imena modela može zaključiti, ovaj je SUV model nastao na osnovi limuzinskog izdanja EQS, a s kojim dijeli mnoge zajedničke elemente. Naime, ista platforma na kojoj su nastali znači da je riječ o međuosovinskom razmaku od 321 cm, ali je glavna razlika u ukupnoj visini vozila. Tako je EQS SUV preko 20 centimetara viši.

To bi u konkretnim brojkama značilo da je dug 512,5 cm, širok 195,9 te visok ukupni 171,8 cm. Najviše bi koristi od toga trebali imati putnici, a s obzirom na to da je pripremljen i treći red sjedala, znači da EQS SUV može primiti do sedam putnika. Naravno, kako i priliči vozilu visoke klase, nema prostora za štednju, pa su mnogi elementi izvedeni uz najveću pažnju.

Treći red za punicu

Drugi red sjedala serijski dolazi s opcijom električnog podešavanja. Nadalje, kako navode u Mercedesu, u prtljažni je prostor moguće smjestiti do četiri torbe za golf. Treći red sjedala s dva dodatna pojedinačna sjedala i opsežnim komfornim značajkama za sve putnike dostupan je kao opcija. Znači, u slučaju da imate više djece ili pak često morate voziti punicu, vjerujem da neće žaliti na razinu komfora.

Sjetimo se, EQS limuzina se može pohvaliti vodećom ulogom po pitanju aerodinamičnosti. Izvrsna suradnja dizajnera i stručnjaka za aerodinamiku dovela je to vrijednosti koeficijenta otpora zraka cd od 0,20. Rezultat dostojan titule najaerodinamičnijeg serijski proizvedenog automobila na svijetu. Odlični su to bili temelji i pri pripremi SUV izdanja. Ravna podnica I zatvoreni poklopac hladnjaka uz optimizaciju protoka tipičnih za SUV dovela je do dosad jedinstvene kombinacije prostranosti i aerodinamičke učinkovitosti.

250 km dosega za 15 minuta punjenja

Izvrsna aerodinamičnost ono je što doprinosi i postizanju značajnih dosega, a što je jedan od najvećih izazova električnih automobila. Jedna od komponenti koje EQS SUV dijeli s limuzinskim izdanjem je i baterija iz koje se napaja electromotor ili više njih, ovisno o verziji. Riječ je o litij-ionskoj bateriji od 107,8 kWh iskoristivog kapaciteta. Ćelije su posložene u 12 modula, riječ je o nazivnom naponu od 396 Volta. Tako se uz samo 15-ak minuta nadopune na 200 kW DC punjaču osigurava domet do 250 kilometara.

Dok za limuzinsko izdanje Mercedes navodi kako ima mogućnost dosega do 770 kilometara, u SUV verziji riječ je o isto tako respektabilnih 660 km. Inovativni softver za upravljanje baterijom, za kojeg navode da je vlastiti proizvod, omogućuje ažuriranja putem zraka (OTA). To održava upravljanje energijom EQS SUV-a ažurnim, pa znači da će tijekom kasnijeg korištenja i razvijanja novih verzija softvera doseg još možda porast.

Plus za 10 godina jamstva na baterije

Nema sumnje kako je razvoj baterije odlučujući čimbenik u Mercedes-Benzovoj strategiji elektrifikacije. Uostalom, baterija je srce električnog automobila i presudno doprinosi, između ostalog, dometu, a time i voznim karakteristikama električnog vozila. EQS je označio lansiranje nove generacije baterija sa značajno većom gustoćom energije. Nove baterije postavljaju standarde u pogledu performansi, učinkovitosti i kapaciteta punjenja.

Također ispunjavaju visoke Mercedesove zahtjeve u pogledu sigurnosti, izdržljivosti i održivosti. Njemački proizvođač izdaje certifikat za visokonaponske baterije, a time i jamstvo za rad kupcima. Dok je kod mnogih proizvođača jamstvo 8 godina, kod Mercedes je 10 godina ili čak 250.000 kilometara. U tom period garantiraju preostali kapacitetom od 70 posto.

Svi EQS SUV-ovi imaju električni pogon (eATS) na stražnjoj osovini, a verzije s 4Matic-om također imaju eATS na prednjoj osovini. U modelima 4Matic, funkcija Torque Shift osigurava inteligentnu, kontinuirano promjenjivu raspodjelu pogonskog momenta između stražnjih i prednjih elektromotora, a time i korištenje najučinkovitijeg eATS-a, u svakom slučaju.

Za sada tri verzije

Elektromotori na prednjoj i stražnjoj osovini su sinkroni motori s trajnom pobudom (PSM). Prednosti ovog dizajna uključuju veliku gustoću snage, visoku učinkovitost i veliku postojanost snage. Kupci na odabir imaju tri verzije. Početna je EQS 450+, a koja donosi pogon na stražnju osovinu. Riječ je o verziji od 265 kW, odnosno 360 KS. Upravo ova verzija ima mogućnost i postizanja maloprije navedenog dosega od 660 kilometara. Ista snaga motora je i kod modela EQS 450 4Matic, a koji donosi pogon na sva četiri kotača. Model EQS 580 4Matic također ima pogon na sva četiri kotača, ali i najveću snagu od 400 kW odnosno 544 KS. Impresivan je i najveći okretni moment koji se kreće od 568 preko 800 do čak 858 Nm.

EQS je bio prvi Mercedes-Benzov model u kojem su se potpuno nove funkcije vozila, u nekoliko cjelina, mogle aktivirati putem over-the-air ažuriranja (OTA). S EQS SUV-om ova je ponuda značajno proširena. Na primjer, pomoć pri manevriranju s prikolicom ili MBUX (Mercedes-Benz korisničko iskustvo) navigacija s proširenom stvarnošću može se aktivirati kasnije.

Šasija novog EQS SUV-a ima osovinu s četiri spone sprijeda i neovisni multilink ovjes straga. Zračni ovjes Airmatic s kontinuirano podesivim prigušenjem ADS+ je standardna oprema. Razina vozila može se podići za nekoliko centimetara. Uz Dynamic Select modove Eco, Comfort, Sport i Individual, verzije 4Matic imaju i Offroad, još jedan način rada prilagođen terenskoj vožnji.

Visoka razina sigurnosti

EQS SUV dolazi i standardno opremljen upravljanjem stražnjom osovinom s kutom upravljanja do 4,5 stupnja. Time je omogućeno lako manevriranje u gradu, ali i okretnost na terenu. Opcijski, a također i putem OTA ažuriranja, dostupna je verzija s kutom upravljanja do 10 stupnjeva. Znači, sve više opreme može se iznajmiti onda kada je to potrebno, na određeni period, a ne odmah kod kupnje vozila.

Načela integralne sigurnosti, posebice sigurnost od nezgoda, kod Mercedesa vrijede bez obzira na platformu. Kao i svi drugi Mercedes-Benzovi modeli, EQS SUV stoga ima krutu putničku ćeliju, posebne zone deformacije i moderne sustave za zadržavanje putnika. Europska verzija SUV-a EQS prvi je Mercedes-Benzov model koji može otkriti jesu li stražnja sjedala zaista zauzeta. Ako suvozač straga ne veže sigurnosni pojas, vozač dobiva posebno upozorenje.

Još jedna nova značajka u Mercedes-Benzu je ono što je poznato kao podsjetnik na prisutnost putnika. Ovaj sustav može ukazivati na djecu koja su možda zaboravljena u stražnjem dijelu vozila. U vozilima za Europu, Australiju i Novi Zeland, podsjetnik je standardno uključen. Izgleda da je do sada bilo dosta slučajeva u kojima su roditelji zaboravljali djecu u automobilu. Strašno!

Mercedes me Charge jedna je od najvećih mreža za punjenje u svijetu: trenutno se sastoji od preko 700.000 punjača izmjenične i istosmjerne struje, od čega oko 300.000 u Europi. Od 2021. Mercedes-Benz je osigurao naknadnu kompenzaciju zelenom električnom energijom kada kupci koriste Mercedes me Charge za punjenje svojih automobila u Europi. Visokokvalitetna jamstva podrijetla osiguravaju da se onoliko zelene energije iz obnovljivih izvora energije unese u mrežu koliko se povuče putem Mercedes me Charge punjenja. Nova funkcija Mercedes me Charge Plug & Charge čini punjenje EQS SUV-a na javnim punionicama koje podržavaju Plug & Charge krajnje praktičnim.

Neupitna kvaliteta izrade

Navigacija s električnom inteligencijom planira najbržu i najprikladniju rutu, uključujući zaustavljanja radi punjenja, na temelju brojnih čimbenika i dinamički reagira na prometne gužve ili promjenu stila vožnje. Tako npr. to uključuje vizualizaciju u MBUX infotainment sustavu o tome je li stanje napunjenosti baterije dovoljno za povratak na početnu točku bez punjenja. Pri izračunu rute prednost imaju stanice za punjenje duž rute koje su dodane ručno. Predložene stanice za punjenje mogu se isključiti. Izračunavaju se i procijenjeni troškovi punjenja po zaustavljanju na punionici.

Uz Energizing Air Control Plus, Mercedes holistički razmišlja o kvaliteti zraka u EQS SUV-u. Sustav se temelji na filtraciji, senzorima, konceptu prikaza i klimatizaciji. HEPA (High-Efficiency Particulate Air) filtar ima vrlo visoku razinu filtracije za hvatanje finih čestica, mikročestica, peludi i drugih tvari koje ulaze s vanjskim zrakom.

S inteligentnim softverom, MBUX se u potpunosti prilagođava svojim korisnicima i pruža im personalizirane prijedloge za brojne funkcije infotainmenta, udobnosti i vozila. Uz ono što je poznato kao nulti sloj, najvažnije aplikacije uvijek se nude na najvišoj razini unutar vidnog polja, ovisno o situaciji i kontekstu.

Kroz dva mjeseca starta prodaja. Pripremite budžet

Vrhunac interijera je MBUX Hyperscreen, a koji dolazi kao stavka s popisa dodatne opreme. Ova velika, zakrivljena jedinica zaslona proteže se gotovo u cijelosti od lijevog do desnog A-stupa. Tri zaslona smješteni su pod zajedničkim pokrovnim staklom i vizualno se spajaju. 12,3-inčni OLED zaslon za suvozača daje mu vlastiti zaslon i kontrolno područje. U Europi, i u sve većem broju zemalja, suvozač na prednjem sjedalu također može gledati dinamične sadržaje dok je vozilo u pokretu. To je zato što se Mercedes-EQ može osloniti na inteligentnu logiku blokiranja temeljenu na kameri u kabini. Naime, ako kamera otkrije da vozač gleda u zaslon suvozača, sustav automatski zatamnjuje dinamički sadržaj.

Dolby Atmos zvučni sustav podiže audio iskustvo u EQS SUV-u na novu razinu. Pojedinačni instrumenti ili glasovi studijskog miksa mogu se postaviti po cijelom prostoru slušanja. Nova vrsta zvučne animacije tako postaje moguća. To je moguće zato što dok konvencionalni stereo sustavi obično imaju dinamiku lijevo-desno, Dolby Atmos može koristiti cijeli prostor i stvoriti iskustvo od 360 stupnjeva.

Prema trenutno dostupnim informacijama, želite li i sami nabaviti si jedan primjerak ovako iznimno luksuznog električnog SUV-a, morat ćete pričekati do 28. lipnja kada počinje i službena prodaja. Nakon doga, bit će potrebno pričekati još do kraja godine kada se prva vozila i očekuju za isporuku u Hrvatskoj.