Premijera će za koji dan biti na salonu automobila u Shanghaiu, a i prodaja prvo započinje u Kini, pa Europi, a nakon toga i SAD-u

Tek je koji dan protekao od premijere luksuzne električne limuzine EQS, a sada Mercedes najavljuje novi model iz EQ obitelji. Nakon modela EQA i EQS, ovo će biti treći električni model predstavljen ove godine. Valja tome pridodati i EQC, prvom električnom modelu nove generacije, kao i EQV, potpuno električni putnički kombi. To je trenutna ponuda Mercedesovih električnih modela, a koja bi u narednom periodu trebala rapidno rasti. Već sada možemo zaključiti kako se pokriva širok krug kupaca, a što će se nadalje povećavati.

Prvo na tržištu Kine

Kao i u dosadašnjim slučajevima, EQB se naslanja na neki već postojeći Mercedesov modela. U ovom slučaju na GLB. Koliko je ovaj model globalno bitan, dovoljno nam pokazuje činjenica kako će njegova premijera kroz koji dan biti na salonu automobila u Shanghaiu. Nije to nimalo slučajno i nepromišljeno. Kina je daleko odmakla u proizvodnji i prodaji električnih automobila. Shanghai pak razlikuje električne automobile i obilježavanjem drukčijih registracijskih pločica. Želi li neki proizvođač postići velike prodajne brojke električnih vozila, svakako treba računati na Kinu.

U skladu s time, i Mercedes će prodaju prvo započeti upravo u Kini, i to kasnije ove godine. Pored toga, model je to i koji će se proizvoditi lokalno, u tvornici u njemačko-kineskoj tvornici BBAC u Pekingu. Tvornica Beijing Benz Automotive Co. zajedničko je ulaganje kompanije Daimler i njenog kineskog partnera BAIC Grupe. Nakon toga, kasnije ove godine slijedi europska inačica, koja će dolaziti iz Mercedes-Benzove tvornice u mađarskom gradu Kecskemét. U budućnosti, u gradu Kecskemét također će se proizvoditi A-klasa s plug-in hibridnim pogonom, kao i u njemačkoj Mercedes-Benz tvornici u gradu Rastatt, gdje se proizvodi model EQA. Tijekom 2022. godine očekuje se i inačica namijenjena tržištu SAD-a.

U mađarskim postrojenjima već su započele pripreme, uključujući proces kvalificiranja osoblja i rekonstrukcijske radove. EQB kompaktni SUV bit će prvi potpuno električni serijski proizvedeni automobil iz Mađarske i nadopunit će ponudu plug-in hibridnih modela, koja uključuje CLA i CLA Shooting Brake. Baterijske sustave za kompaktne Mercedes-EQ modele, koji se proizvode u Europi isporučuje Mercedes-Benz podružnica Accumotive u gradu Kamenz, kao i tvornica baterija u gradu Jawor u Poljskoj. Obje tvornice su od početka zamišljene da rade kao CO₂-neutralna postrojenja.

Može i uz tri reda sjedala

Mercedes EQB dugačak je 468,4 centimetra, širok 183,4 cm te visok 166,7 cm, a uz to nudi veliku količinu prostora u putničkoj kabini te maksimalni kapacitet prtljažnika od 1710 litara (s preklopljenim naslonima). To se može zahvaliti dugom međuosovinskom razmaku modela GLB (282,9 cm). Navedeni obujam odnosi se na verziju s pet sjedala, a opcijski će raspoloživ biti i sedmerosjed. Nagib naslona sjedala u drugom redu može se serijski podešavati u nekoliko stupnjeva, a ova sjedala se opcijski mogu uzdužno pomicati do 140 milimetara. To omogućuje povećanje kapaciteta prtljažnika za do 190 litara i raznovrsnost uporabe.

Da su sjedala trećeg reda ipak samo ‘pomoćna’, govori nam činjenica da ta dva sjedala mogu koristiti osobe visoke do 165 cm, a u njih se može ugraditi i dječja sjedalica. Količina prostora je iznimno dobra. Tu je prostor za glavu u prvom redu sjedala od 103,5 cm, a za izvedbu s pet sjedala, u drugom redu je 979 milimetara. S 87 milimetara, prostor za koljena u stražnjem djelu peterosjeda doseže udobnu razinu. Prtljažnik je ravan i prostran uz kapacitet od 495 do 1710 ili 465 do 1620 litara (redom za izvedbe s pet i sedam sjedala) ima kvalitete kompaktnog karavana.

Iscrpne sigurnosne značajke uključuju izvlačne naslone za glavu, sigurnosne pojaseve sa zatezačima i ograničivačima sile zatezanja na svim vanjskim sjedalima i bočne zračne zavjese koje također pokrivaju putnike u trećem redu. U drugom i trećem redu moguće je ugraditi ukupno četiri dječje sjedalice, plus dodatna na sjedalo suvozača. To je izvrsna vijest za veće obitelji koje uvijek ‘muku muče’ kako pronaći vozilo koje osigurava dovoljno prostora za korištenje više dječjih sjedalica.

Za sada nije poznato puno tehničkih detalja, no navodi se kako će ponuda EQB serije uključivati nekoliko modela s prednjim pogonom i pogonom na sve kotače, raznih snaga pogona – gdje će neke prelaziti 200 kW, dok će tu biti i baterije s iskoristivim kapacitetom počevši od 66,5 kWh. Također je u planu izvedba s posebno visokim dosegom. Poznato je tek da će model EQB 350 4MATIC u Europi, uz WLTP ciklus imati doseg od 419 km.

DC punjenje snagom do 100 kW

Kod kuće ili na javnim punionicama, model EQB se može praktično puniti sa snagom do 11 kW koristeći izmjeničnu struju (AC) preko ugrađenog punjača. Naravno, najbrže punjenje se postiže na istosmjernim (DC) brzim punjačima. Ovisno o stanju napunjenosti i temperaturi visokonaponske baterije, EQB se može na odgovarajućim punionicama puniti sa snagom do 100 kW. Tada vrijeme punjenja iznosi malo preko 30 minuta od 10 do 80% napunjenosti baterije. Za AC i DC punjenje, model EQB je u Europi i SAD-u serijski opremljen s CCS (Combined Charging Systems) priključkom na desnoj strani vozila.

Model EQB postiže jako dobru vrijednost koeficijenta otpora zraka CD od 0,28. Površina prednjeg presjeka A iznosi 2,53 kvadratna metra. Među najvažnijim aerodinamičkim mjerama su potpuno zatvoreni sustav zraka za hlađenje u gornjem dijelu, aerodinamički učinkoviti prednji i stražnji donji spojleri, jako uglađeno, skoro potpuno zatvoreno podvozje, specijalno optimizirani Aero kotači i specifično prilagođeni spojleri prednjih i stražnjih kotača. EQB interpretira Mercedes-EQ progresivni luksuz na prepoznatljiv i karakterističan način. To uključuje tipičnu ‘black panel’ prednju masku sa središnjom zvijezdom. Dodatna prepoznatljiva dizajnerska značajka potpuno električnih Mercedes-EQ vozila je kontinuirana svjetlosna traka sprijeda i straga. Vodoravna traka od optičkih vlakana spaja dnevna pozicijska svjetla full-LED prednjih svjetala, što osigurava visoku razinu prepoznatljivosti danju i noću. Unutrašnjost prednjih svjetala izvedena je s visokom razinom kvalitete, detalja i preciznosti. Istaknuti detalji u plavoj boji ojačavaju karakterističnu pojavu Mercedes-EQ modela.

Prema van izvučeni kotači modelu EQB osiguravaju snažan karakter i samouvjerenu pojavu na cesti. Ekskluzivno za ovaj model su aluminijski naplatci izvedeni u dvije ili tri boje, s promjerom do 20 inča, te u nekim slučajevima s rosé zlatnim ili plavim dekorativnim obrubom. LED stražnja svjetla su savršeno integrirana u podrezanu LED svjetlosnu traku. To ističe vodoravni osjećaj širine stražnjeg kraja modela EQB. Uz to, registarska pločica je smještena u branik, što dozvoljava lijepo oblikovan poklopac prtljažnika. Utisnuti krovni nosači ističu visoku vrijednost novog model EQB.

Velika površina armaturne ploče ispred vozača i suvozača je izrezana. Vozač gleda u Widescreen kokpit, uz kontrolu i prikaz preko MBUX (Mercedes-Benz User Experience) sustava. Robusni karakter unutrašnjosti istaknut je cjevastim elementima u imitaciji aluminija. Oni se mogu pronaći na unutarnjim kvakama vrata, na središnjoj konzoli i na armaturnoj ploči na strani suvozača. Ovisno o dizajnerskoj liniji i paketu opreme, ukrasni element s pozadinskim osvjetljenjem i rosé zlatni obojeni dekorativni elementi na ventilacijskim otvorima, sjedalima i ključu vozila, ističu električni karakter unutrašnjosti modela EQB. Instrumenti, sa specifičnim prikazima za električni automobil, koriste jednaku shemu boja s rosé zlatnim i plavim istaknutim detaljima.

Serijska navigacija s električnom inteligencijom doprinosi lakom upravljanju modelom EQB u svakodnevnom životu. Ona proračunava najbržu rutu do odredišta, uzimajući u obzir maksimalnu snagu punjenja i trajanje mogućih zaustavljanja radi punjenja. Uz to, navigacija s električnom inteligencijom osigurava da se, po potrebi, visokonaponska baterija dovede na optimalnu temperaturu punjenja prije planiranog zaustavljanja. Značajka je to koju već dulje vremena koriste Tesla modeli, a što mu osigurava i veće domete tijekom duljih putovanja.

Iinteligentni sustavi pomoći

Uz pomoć visokokvalitetnih certifikata porijekla, Mercedes-Benz jamči da se energija iz obnovljivih izvora ubacuje u javnu mrežu za punjenje vozila preko Mercedes me Charge usluge. Uz Mercedes me Charge, klijenti mogu puniti svoja vozila na preko 200.000 javnih punionica u cijeloj Europi. ECO Assist funkcija nudi proces obnavljanja energije koji je optimiziran za specifičnu situaciju. To znači uključivanje navigacijskih podataka, prepoznavanje prometnih znakova i informacija sa senzora vozila u njegovu strategiju učinkovitosti. Prediktivna vožnja štedi energiju, čime se produžuje doseg s jednim punjenjem.

Model EQB uključuje inteligentne sustave pomoći vozaču uz kooperativnu podršku za vozača. Active Lane Keeping Assist i Active Brake Assist dio su serijske opreme. U mnogim kritičnim situacijama, ovaj drugi sustav ima mogućnost spriječiti sudar ili smanjiti njegove posljedice uporabom autonomnog kočenja. Sustav je također u mogućnosti kočiti u slučaju stacionarnih vozila i pješaka pri tipičnim gradskim brzinama. Unaprijeđene funkcije Driving Assistance paketa, na primjer uključuju funkciju manevra skretanja, funkciju koridora u nuždi, funkciju upozorenja prilikom izlaska koja vozača upozorava na bicikliste ili druga vozila, te upozorenje kada se u blizini pješačkom prijelaza detektiraju pješaci.

Model EQB je također pravi Mercedes što se tiče pasivne sigurnosti. Na osnovi robusne strukture karoserije modela GLB, karoserija modela EQB je prilagođena specijalnim zahtjevima električnog automobila. Baterija je ugrađena u okvir napravljen od ekstrudiranih sekcija. Ova izvedba preuzima strukturnu funkciju koju je do sada obavljao poprečni element u podnici vozila. Štitnik baterije u prednjem dijelu sprečava da ova energetska jedinica ne bude probijena stranim predmetima.