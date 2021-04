Novi CLS će biti u prodaji od srpnja

Pored manjih dizajnerskih poboljšanja, napravljena su i tehnička usavršavanja kako po pitanju pogonskih agregata tako i multimedije, a u prodajnim salonima se očekuje tijekom srpnja. Priprema se i Limited Edition serija AMG modela

Travanj, kao mjesec koji u velikoj mjeri povezujemo s proljećem i ‘buđenjem prirode’, za Mercedes-Benz sada znači i obilježavanje premijere obnovljenog zdanja modela CLS. Ovaj dinamični coupe s četverim vratima, a koji privlači elegantnom dinamičnošću, sada je još privlačniji. Njegov prednji kraj, sada s novim maskama hladnjaka i branicima, još snažnije ističe dinamičnost.

Isto tako, unutrašnjost je nadograđena dodatnim kožnim i ukrasnim elementima, kao i novom generacijom upravljača.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Pored toga, ponuda modela proširena je najnovijom generacijom dizelskih motora s integriranim starterom-generatorom. Vrh ponude činit će specijalni model strogo ograničene serije – Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+. Upravo ova izvedba predstavlja ekskluzivnu sportsku perjanicu.

Podsjećamo i na sveobuhvatno osvježenje odrađeno prošlog ljeta, s nadopunama sustava pomoći u vožnji, MBUX (Mercedes-Benz User Experience) multimedijskog sustava i Energizing Comfort sustava, čime je CLS već tehnološki aktualan.

Uspješan od predstavljanja

Treba imati na umu kako ovo nije model koji je namijenjen iznimno širokom krugu kupaca, ali i u Mercedesu priznaju kako je to model koji je nadmašio njihova očekivanja. Prva je generacija predstavljena još 2004. godine, a kao coupe izvedba, zajedno sa svim roadsterima i cabrioletima, spada u kategoriju Mercedes-Benz automobila iz snova.

Popularnost je dokazana brojkama – do danas je klijentima u cijelom svijetu prodano preko 450.000 primjeraka. Lani je Kina bila najveće prodajno tržište za model CLS Coupe, nakon čega slijede Južna Koreja, SAD i Njemačka. Najčešći razlog kupnje, koji su naveli kupci modela CLS, spominje se njegov dizajn: sportska nota je pravi luksuz u ovom segmentu kupaca.

Model CLS sada ima još više sportski izgled. Bazni model s Avantgarde vanjštinom serijski uključuje novi prednji donji spojler s istaknutim otvorima za zrak, dva otvora sa strane i prednji razdjelnik u srebrnoj krom boji. Stražnji donji spojler ima crni umetak u imitaciji difuzora i srebrnu kromiranu ukrasnu traku. Aluminijski, 19-inčni kotači dolaze u dvije nove dizajnerske izvedbe: s 5 dvostrukih krakova ili kao višekračni naplatci. Ovaj modernizirani CLS model očekuje se u europskim salonima od srpnja.

AMG Line

Ako je CLS opremljen AMG Line vanjskim dizajnom, još jasnije signalizira svoju sportsku notu. Naime, ova izvedba uključuje zanimljive AMG stilske komponente. To znači AMG specifični prednji donji spojler s A-krilom u crnoj boji, prednji razdjelnik u srebrnoj krom boji, sportske i prepoznatljive otvore za zrak s okomitim letvicama i aerodinamički oblikovana krilca u crnoj boji visokog sjaja.

Druge značajke uključuju AMG spojler bočnih pragova i AMG rub spojlera na poklopcu prtljažnika. U kombinaciji s AMG Line vanjštinom, moguće je odabrati dvije nove boje za 20-inčne, AMG višekračne aluminijske kotača visokog sjaja. To je tremolit siva, odnosno crna visokog sjaja.

Svi modeli s Avantgarde ili AMG Line vanjštinom imaju novu masku hladnjaka. Specijalne značajke ove maske su Mercedes-Benz uzorak (trodimenzionalni zvjezdasti uzorak s kromiranim sjajnim površinama) te letvica u crnoj boji visokog sjaja s kromiranim umetkom i integriranom Mercedesovom zvijezdom. Nova boja laka za model CLS je spectral plava metalik.

Dotjerani detalji putničke kabine

Dodatno uz više prepoznatljivu vanjštinu, unutrašnjost je također unaprijeđena. Dvije nove izvedbe ukrasnih elemenata, uključujući i one za središnju konzolu, dostupne su u drvetu smeđeg lješnjaka otvorenih pora i sivom drvetu visokog sjaja. Također je proširena i ponuda kožnih presvlaka, pa su neva siva/magma siva i sienna smeđa/crna su dvije nove kombinacije boja.

Kao dio nadopune, model CLS je dobio redizajnirani multifunkcijski upravljač presvučen Nappa kožom. Prečke upravljača izvedene su u crnoj boji visokog sjaja sa srebrnim krom rubovima, a poluge mjenjača u srebrnoj krom boji. Uz Driving Assistance paket (opcija), vozaču pružaju podršku Active Distance Assist Distronic i Active Steering Assist. U ovom slučaju, kapacitivni senzori u upravljaču detektiraju ruke vozača. U oblozi upravljača nalazi se dvozonska senzorska pločica. Senzori s prednje i stražnje strane obruča registriraju jesu li ruke vozača na upravljaču. Više nije potrebno pomicati upravljač kako bi sustavi pomoći bili informirani kontrolira li vozač automobil. To unaprjeđuje korisničku prihvatljivost tijekom vožnje u poluautonomnom režimu.

250 stručnjaka u Mercedes-Benz Designo odjelu u gradu Sindelfingen mogu po želji transformirati model CLS u posve personalizirao vozilo. Odabir je također proširen za ove specijalne opcije: na primjer, novinu predstavljaju specijalne boje Jupiter crvena, kašmir bijela magno i smaragd zelena. Dostupne su za sve pakete opreme. Designo unutrašnjost u dva tona boje s ekskluzivnom Nappa kožom dostupna je u pet novih kombinacija: klasično crvena/crna, sedlo smeđa/crna, tartuf smeđa/crna, duboko bijela/crna i yacht plava/crna.

Vrh ponude je CLS 53 4MATIC+

Mercedes-AMG nadogradio je ovaj sportski top model s raznim vizualnim istaknutim značajkama i atraktivnim paketima opreme. Standardne inovacije modela CLS 53 4MATIC+ uključuju redizajnirani prednji kraj sa sportskim AMG branikom u obliku A krila s crnim krilcima i vidljivim zračnim zavjesama, kao i AMG karakterističnu masku hladnjaka s okomitim prečkama. Obrubi vjetrobrana napravljeni su od poliranog aluminija ili, u kombinaciji s Night paketom, u crnoj boji visokog sjaja. Pokrovi vanjskih zrcala obojeni su u boji karoserije. I u ovom slučaju iznimka su modeli s AMG Night paketom ili AMG Exterior II Carbon paketom. Upravo kod njih pokrovi vanjskih zrcala izvedeni su u crnoj boji visokog sjaja ili imaju kućišta od karbonskih vlakana. Mercedes-AMG vozači također upravljaju CLS modelom s najnovijom generacijom upravljača koji je presvučen Nappa kožom te s poznatim AMG tipkama na upravljaču sa zaslonom.

Što se tiče opcijskih dodataka, dva nova paketa omogućavaju ovom coupeu da bude još više sportski. Tu je AMG Night paket II, koji je dostupan u kombinaciji s AMG Night paketom, a uključuje masku hladnjaka, Mercedesovu zvijezdu na stražnjem dijelu i tipografiju u tamnom kromu. AMG Dynamic Plus paket unaprjeđuje dinamiku u svakom pogledu. Crveno obojene čeljusti kočnica s crnim AMG natpisom vanjštini osiguravaju vizualni naglasak. U unutrašnjosti, AMG Performance upravljač presvučen Nappa kožom/Dinamica mikro vlaknima, ili alternativno Nappa kožom, zaokružuje ovaj paket sa sportskom elegancijom. Performanse trkaće staze sa sportskim naglaskom mogu se iskusiti s dodatnim Race režimom vožnje s Drift funkcijom.

Model CLS 53 4MATIC+ kombinira visoku snagu od 320 kW (435 KS) sa sportskim stilom i visokom učinkovitosti. Integrirani starter-generator nakratko isporučuje dodatnih 16 kW snage i 250 Nm okretnog momenta i osigurava električno napajanje od 48 volti. Sustav ujedinjuje starter i alternator u jedan električni motor i integriran je između motora i mjenjača. Kao i inteligentno turbo prednabijanje s električnim pomoćnim kompresorom (eZV) i turbo-punjač na ispušne plinove, teži jednakom cilju. To znači, ponuditi performanse i dinamičnost vožnje koji su karakteristični za AMG, uz istovremeno smanjenje potrošnje goriva i emisija. Ekstremno brzi AMG Speedshift TCT 9G mjenjač, potpuno promjenjivi AMG Performance 4MATIC+ pogon na sve kotače i AMG Ride Control+ zračni ovjes također doprinose dinamičnom iskustvu vožnje.

Ograničena serija

Planirano je samo 300 komada nove Limited Edition serije. Za boju laka, kupac može odabrati između kašmir bijele magno i selenit sive magno. Iznad bočnih pragova ugrađene su trkaće trake. Na Edition modelu u kašmir bijeloj magno boji izvedene su u tamno sivoj metalik sjajnoj boji. Ako je model CLS lakiran u sivoj magno boji, trake su izvedene u crnoj pastelnoj sjajnoj boji. Obje izvedbe trake istaknute su u crvenoj pastelnoj sjajnoj boji.

Dio serijske opreme su 20-inčni AMG aluminijski kotači s 5 dvostrukih krakova, obojeni u crnu boju i s obrubom visokog sjaja, kao i AMG Night paket i AMG Night paket II. Uz AMG Night paket, odabrani vanjski elementi izvedeni su u crnoj boji visokog sjaja. To uključuje prednji razdjelnik AMG prednjeg donjeg spojlera, pokrove vanjskih osvrtnih zrcala i obrube bočnih prozora. Iza B nosača, CLS model ima toplinski izolirajuća, zatamnjena stakla.

AMG Dynamic Plus paket također je dio serijske opreme ovog Edition modela. Kada se otvore prednja vrata, LED tehnologija se koristi za 3D projiciranje AMG amblema na tlo pored vozila. Unutarnje značajke sportskog posebnog modela su AMG Nappa koža u dva tona boje, crna/srebrna siva biserna. Tu su i AMG ukrasni elementi od karbonskih vlakana, upravljač presvučen Nappa kožom i Dinamica mikro vlaknima s kontrastnim gornjim šavovima kao i AMG tipkama na upravljaču te AMG natpisom na središnjoj konzoli.

Četiri i šest cilindara

Uz poznate benzinske modele, model CLS 300 d 4Matic ima blago hibridni pogonski sklop. Njegov četiri-cilindrični dizelski motor (OM 654 M) dolazi s integriranom drugom generacijom integriranog startera-generatora i 48-voltnim električnim sustavom. Snaga sustava je 195 kW uz 15 kW iz električnog motora. Obnavljanje kinetičke energije i mogućnost ‘krstarenja’ s isključenim motorom čine ovaj pogonski sklop vrlo učinkovitim. Elektrifikacija također omogućuje uporabu električnog kompresora rashladnog sredstva za sustav klima uređaja.

Najvažnije značajke ovo motora su nova radilica koja povećava hod klipova do 94 mm i zapreminu na 1993 cm3 (prethodno: 92,3 i 1950). Zatim, tlak ubrizgavanja raste do 2700 bar (umjesto 2500), a dobivena su posebno kratka vremena odziva i jednolika raspodjela snage što se zahvaljuje vodom hlađenim turbo-punjačima, koji sada imaju promjenjivu geometriju turbine. Nadalje, natrijem ispunjen odvod za hlađenje u svakom od čeličnih klipova pomaže u smanjenju vrhova temperature u utoru sagorijevanja klipova. Tu je i električni kompresor rashladnog sredstva.

Kratki pregled dizelskih motora:

CLS 220 d CLS 300 d 4MATIC CLS 400 d 4MATIC Motor Serija modela OM 654 OM 654 M OM 656 Cilindara Raspored/ broj Redni/4 Redni/4 Redni/6 Zapremina cm3 1950 1993 2925 Snaga kW/KS 143/194 195/265 243/330 pri o/min 3800 4200 3600-4200 Dodatna snaga iz ISG-a kW/KS – 15/20 – Maks. okretni moment Nm 400 550 700 pri o/min 1600-2800 1800-2200 1200-3200 Dodatni okretni moment iz ISG-a – 200 – Kombinirana potrošnja goriva u skladu s NEDC l/100 km 5,1-4,8 5.8-5.5 6.5-6.2 Kombinirane CO2 emisije NEDC g/km 135-128 153-144 172-163 Ubrzanje 0-100 km/h s 7.5 6.4 5.2 Maksimalna brzina km/h 237 250 250 Kombinirana potrošnja goriva. WLTP l/100 km 6,4-5,5 6,6-5,8 7,4-6,7 Kombinirane CO2 emisije WLTP g/km 167-143 172-153 194-175

Kratki pregled benzinskih modela:

CLS 350 CLS 450 4MATIC CLS 53 4MATIC+ Motor Serija modela M 264 M 256 M 256 Cilindara Raspored/ broj Redni/4 Redni/6 Redni/6 Zapremina Cm3 1991 2999 2999 Snaga kW/KS 220/299 270/367 320/435 pri o/min 5800-6100 5500-6100 5500-6100 Dodatna snaga iz ISG-a kW/KS – 16/22 16/22 Maks. okretni moment Nm 400 500 520 pri o/min 3000-4000 1600-4000 1800-5800 Dodatni okretni moment iz ISG-a – 250 250 Kombinirana potrošnja goriva NEDC l/100 km 7.3-7.0 8,5-8,1 9.0-8.7 Kombinirane CO2 emisije NEDC g/km 168-161 195-185 206-199 Ubrzanje 0-100 km/h s 6.1 4.8 4.5 Maksimalna brzina km/h 250 250 250[1] Kombinirana potrošnja goriva WLTP l/100 km 8,6-7,5 9,2-8,3 9,6-9,2 Kombinirane CO2 emisije WLTP g/km 196-171 209-189 219-209

Što se tiče naknadnog tretmana ispušnih plinova, ovi najsnažniji 4- cilindrični dizelski motori poduzimaju sljedeći korak naprijed. Komponente uključuju blisko ugrađeni katalizator za skladištenje NOx plinova za smanjenje dušičnih oksida, kao i DPF – filtar dizelskih čestica sa specijalnim premazom za smanjenje dušičnih oksida. Tu je i SCR katalizator (selektivno katalitičko smanjivanje emisija s preciznim ubrizgavanjem AdBlue tekućine), kao i dodatni SCR katalizator u podvozju vozila s odvojenim preciznim ubrizgavanjem AdBlue tekućine. I dalje je dio ponude četiri-cilindrični dizelski motor bez ISG-a u modelu CLS 220 d.

Veliko poboljšanje brojne tehnologije

Model CLS protekle je godine imao značajnu nadogradnju tehnologije. Tako se osvježivanje tijekom ljeta 2020. godine fokusiralo na nadogradnju sustava pomoći u vožnji kako bi se osigurala veća podrška vozaču. To je rezultiralo posebno visokom razinom aktivne sigurnosti. Model CLS serijski uključuje Active Brake Assist sustav koji može spriječiti sudar ili smanjiti njegovu težinu u mnogim situacijama, uporabom autonomnog kočenja. Ovaj sustav je također u mogućnosti kočiti u slučaju stacionarnih vozila i pješaka pri tipičnim gradskim brzinama te čak spriječiti sudare, ovisno o situaciji. Kao dio Driving Assistance paketa, to je također moguće kod prelaska preko trake za suprotni smjer.

Niz dodatnih Intelligent Drive funkcija može se dodati u ovaj Driving Assistance paket. To uključuje Active Speed Limit Assist sustav koji reagira na promjene ograničenja brzine koristeći podatke iz karte kao i informacije Traffic Sign Assist funkcije prepoznavanja znakova. Na ruti bazirano podešavanje brzine prije detektiranih zavoja, kružnih tokova, naplatnih kućica, T-križanja, kao i prije ulaska/izlaska s autoceste, također je dio paketa. Ako vozač uključi Active Distance Assist Distronic s prema udaljenosti baziranim prilagođavanjem brzine, model CLS čak može reagirati na prometne informacije preko Live Traffic usluge.

Uz Driving Assistance Package Plus, Active Stop-and-Go Assist funkcija može u velikoj mjeri preuzeti zadatak održavanja vozila u voznoj traci i udaljenosti do približno 60 km/h uz visoku dostupnost u prometnim gužvama na autocesti kada se detektiraju oznake vozne trake. Vozilo se može autonomno pokrenuti do jedne minute nakon zaustavljanja. Active Steering Assist funkcija može pružiti podršku vozaču na cestama s više voznih traka s funkcijom koridora u nuždi te upozorava ako se vozilo pomakne od sredine vozne trake. Na autocestama, pri brzinama ispod 60 km/h, vozilo se oslanja na detektirane oznake vozne trake i koristi inteligenciju roja kako bi svoj smjer odredilo prema vozilima u blizini.

Automatsko parkiranje i izlazak iz parkirališnog mjesta

Active Parking Assist s Parktronic funkcijom u 360° kamerom omogućuje automatski ulazak i izlazak iz parkirnih mjesta. Sustav olakšava traženje i odabir parkirališnog mjesta kao i ulazak i izlazak (ako je vozilo automatski parkirano) iz paralelnog i poprečnog parkirališnog mjesta ili garaža. Model CLS je sada također u mogućnosti prepoznati i koristiti parkirališna mjesta koja su, na primjer, samo označena kao velike površine. Ugrađena 360° kamera prenosi još više realističnu sliku na medijski zaslon, što uključuje prošireni pogled sa strane. Prilikom izlaska iz parkirališnog mjesta, sustav ima mogućnost upozoriti na poprečni promet iza vozila i u slučaju nedoumice može aktivirati kočnice.

Informacijsko-zabavni sustav MBUX (Mercedes-Benz User Experience) također je lani značajno nadograđen. Kao dio serijske opreme, model CLS ima dva velika 10,25-inčna/26 cm zaslona postavljena jedan pored drugoga, čime se postiže široki zaslon. Opcijski su dostupna dva 12,3-inčna/31,2 cm zaslona. Informacije za vozača i središnji zaslon lako se čitaju na velikim zaslonima visoke rezolucije. Opcijski MBUX Interior Assist također omogućuje intuitivnu uporabu različitih funkcija udobnosti i MBUX funkcija detekcijom pokreta.

Jedinstvena za MBUX sustav je mogućnost učenja zahvaljujući umjetnoj inteligenciji. Sa svojim funkcijama predviđanja MBUX procjenjuje što bi sljedeće korisnik htio. Na primjer, nekome tko često telefonom poziva određenu osobu utorkom tijekom vožnje kući na zaslonu će se tog dana prikazati sugestija telefonskog broja. Druge istaknute značajke uključuju kontrolu preko dodirnog zaslona koji je dio serijske opreme i uporaba tehnologije proširene stvarnosti za prikaz navigacije kada je navigacija aktivna.

Energizing Comfort funkcija umrežava razne sustave udobnosti u vozilu te koristi svjetlosni i glazbeni ambijent, kao i razne masažne programe, za široki raspon programa blagostanja. Energizing Coach funkcija predstavljena je u modelu CLS na ljeto 2020. godine. Ova funkcija temelji se na inteligentnom algoritmu i preporučuje jedan ili drugi program ovisno o situaciji i individualnim zahtjevima. Ako je integriran neki Garmin nosivi uređaj, osobne vrijednosti, kao što su razina stresa ili kvaliteta sna, optimiziraju preciznost preporuka. Cilj je da se vozač osjeća dobro i opušteno, čak i tijekom zahtjevnih ili monotonih vožnji.