Riječ je modelu dugom 521,6 centimetara, a kupci mogu birati između modela s pogonom na stražnju osovinu (245 kW/333 KS) ili na sva četiri kotača (385 kW/524 KS) uz izvrsno ubrzanje potonjeg modela od 4,3 sekunde do stotke

Mercedes je nedavno najavio predstavljanje svog najprestižnijeg električnog modela – EQS. Riječ je ujedno i o najnaprednijoj električnoj limuzini na svijetu, a u nastavku teksta predstavit ćemo tek maleni djelić onoga što sve donosi ovaj model. Kupci ovog modela imat će priliku uživati u nekim tehnologijama i funkcijama koje smo do nedavno gledali smo u SF filmovima, a sada postaju stvarnost. Nema sumnje kako električna era donosi neka sasvim nova mjerila.

Pokretač visokih trendova

Nema sumnje kako Mercedes već desetljećima donosi brojnu novu tehnologiju, ali i iznimno visoku razinu luksuza, pogotovo u segmentu luksuznih limuzina. Bez obzira na to što je ovdje riječ o električnom izdanju iz Mercedes-EQ obitelji, uvijek valja opravdati i ono slovo ‘S’ u imenu. Nema uopće govora o tome kako je Mercedes ponovno ‘udario’ nova mjerila, a koja mnogi proizvođači automobila neće dostići još dugi niz godina. Već smo spominjali digitalni napredak, a sada ćemo pobliže objasniti neke njegove stavke.

Model EQS je prvi Mercedes koji nudi opciju aktiviranja potpuno novih funkcija vozila putem daljinskih nadopuna bežičnim putem (over-the-air updates – OTA) u mnogim područjima. Odmah su tu dva posebna programa vožnje za mlade vozače i servisno osoblje, neke manje igre i demonstracijski program The Best or Nothing. To znači da se nakon kupnje i početnog konfiguriranja novog automobila određene značajke modela EQS mogu prilagoditi osobnim željama. Dodatno uz klasičnu kupnju individualnih funkcija, u planu je kupnja pretplata, privremenih aktiviranja i besplatnih faza testiranja.

Na početku EQS 450+ i EQS 580 4Matic

Kako i priliči ovom segmentu, nema prostora ne ponuditi i vrhunski pogon. Kupci na odabir imaju dvije opcije. Prva donosi elektromotor, a riječ je o permanentno pobuđivanom sinkronom motoru (PSM) čiji se moment prenosi na stražnju osovinu. Ime ovog modela je EQS 450+, a što znači da vozač na raspolaganju ima snagu od 245 kW/333 KS uz 568 Nm maksimalnog okretnog momenta. Ova 2480 kilograma teška limuzina ima sposobnost uhvatiti brzinu od 100 km/h za 6,2 sekunde, uz elektronski ograničenu maksimalnu brzinu od 210 km/h. Elektromotor se napaja iz baterije 107,8 kWh iskoristivog kapaciteta. Ona ima nazivni napon od 396 Volta, a uz samo 15-ak minuta nadopune na 200 kW DC punjaču osigurava se domet do 300 kilometara. Riječ je o modelu koji ima dosegom do 770 kilometara.

Još spektakularniji je model EQS 580 4Matic sa snagom od 385 kW/524 KS. Pored elektromotora na stražnjoj osovini, ovaj model ima i elektromotor na prednjoj osovini, a čime je dobiven 4Matic pogon na sva četiri kotača. Elektromotori se napajaju iz iste baterije kao i model EQS 450+. Ista im je i maksimalna brzina od 210 km/h, no ovaj model težak 2585 kg treba tek 4,3 sekunde s mjesta do brzine od 100 km/h. Tome u prilog svakako ide i maksimalni okretni moment od respektabilnih 855 Nm.

Elektronski limitiranih 210 km/h

Ovo su prva dva modela iz EQS linije, a kasnije se očekuje i model iznimnih performansi. Najavljeno je kako će taj top model imati 560 kW/762 KS. Poznata je činjenica kako se kod električnih automobila ne stavlja naglasak na njegovu najveću brzinu. Nisu to modeli koji su namijenjeni jurnjavi na njemačkom ‘autobahnu’ gdje mnogi jure i daleko više od 200 km/h. Dok su svi modeli S-klase imaju maksimalnu brzinu elektronski limitiranu na 250 km/h, električni imaju ‘tek’ 210 km/h. To je još jedan pokazatelj kako je svima u cilju smanjiti brzine kojima se danas krećemo.

EQS je prvi model koji se temelji na modularnoj arhitekturi za luksuzna i poslovna električna vozila. Spajanjem tehnologije, dizajna, funkcionalnosti i povezivosti, nema sumnje kako EQS neće oduševljavati vozače i putnike. Mercedes EQS broji 521,6 centimetara duljine, zatim 192,6 cm širine te 151,2 cm visine. Riječ je modelu za europsko tržište, dok se onaj za američko može pohvaliti s dodatnih 4,9 cm duljine. Iako je riječ o limuzini od 5,2 metra, krug okretanja je 11,9 m, odnosno za metar manje, ovisno o tome radi li se o serijskom zakretanju stražnjih kotača za 4,5 stupnja ili opcijskom do 10 stupnjeva.

Zanimljivo je što se alternativno zakretanje do 10 stupnjeva kotača stražnje osovine može se naručiti odmah prilikom konfiguriranja vozila prije kupnje, ali i naknadno se može aktivirati nadogradnjom putem daljinske veze (OTA). Bez obzir o kojem krugu okretanja bilo riječ, to je rezultat koji se inače susreće u kompaktnom segmentu.. Odgovarajući kutovi zakretanja stražnje osovine i putanje prikazuju se u izborniku režima vožnje na središnjem zaslonu.

Napredna baterija

Nova generacija baterija donosi značajno višu gustoću energije. Danas predstavljeni modeli rabe veću izvedbu, od 107,8 kWh iskoristive, odnosno neto energije. To je oko 26 posto više od modela EQC. Kasnije se očekuje i manja baterija. Nova baterija rabi i inovativni softver za upravljanje baterijom, koji je razvijen unutar kuće, a omogućuje nadopune na daljinu (OTA). Na ovaj način, sustav upravljanja energijom ostaje aktualan tijekom cijelog radnog vijeka vozila. U smislu kemijskog udjela ćelija, udio kobalta u katodama je smanjen na deset posto. Serijski, oba modela dolaze s AC punjačem od 11 kW, dok se uz nadoplatu može dobiti i duplo snažniji, od 22 kW. Uz njih se omogućuje punjenje na kućnom wallboxu za 10, odnosno 5 sati.

Ova prestižna limuzina postiže vrlo dobru vrijednost što se tiče obnavljanja energije, odnosno rekuperacija. Uz hidrauličnu potporu omogućeno je usporavanje do mirovanja bez uporabe papučice kočnice. Usporavanje se također primjenjuje na detektirana vozila ispred, dok se ne zaustave, na primjer, na semaforu. Inteligentno obnavljanje energije optimizirano je sukladno situaciji uz pomoć ECO Assist funkcije i djeluje s predviđanjem, između ostaloga, uzimajući u obzir prometne uvjete ili topografiju. Vozač također može postaviti tri razine rekuperacije i funkciju krstarenja preko polugica iza upravljača.

Najaerodinamičniji serijski automobil

EQS se može pohvaliti vodećom ulogom na još jednom polju. Zahvaljujući izvrsnoj suradnji dizajnera i stručnjaka za aerodinamiku dobivena je vrijednost koeficijenta otpora zraka cd od 0,20. To čini model EQS najaerodinamičnijim serijski proizvedenim automobilom na svijetu. To je i jedan od značajnih čimbenika koji utječu na postizanje deklariranog dosega s jednim punjenjem. Pored toga, EQS je među najboljima što se tiče tišine rada. Tome značajno doprinosi vrlo niska razina buke vjetra.

Bez obzira na brojne poveznice s novom S-klasom, EQS je ipak izrađen na potpuno električnoj arhitekturi. To je donijelo i strogi svrsishodni dizajn (Purpose Design). On uključuje zakrivljene linije te prema naprijed pomaknu kabinu odnosno izvučeni stražnji kraj. To mu sve omogućuje jasno prepoznavanje, odnosno razlikovanje od vozila pokretanih motorom s unutarnjim izgaranjem. Dizajnerska filozofija senzualne čistoće donosi i smanjen broj spojeva te linearne prelaze (dizajn bez spojeva).

Dojmljiv dizajn prednje maske

Prednji dio vozila uklopljen je u Black Panel jedinicu. Inovativna prednja svjetla povezana svjetlosnom trakom i duboka crna maska hladnjaka (Black Panel) oblikuju prepoznatljivo lice. Ekskluzivan izgled Black Panel maske hladnjaka sa središnjom Mercedesovom zvijezdom može se dodatno unaprijediti. Tako se kao opcijski dodatak nudi trodimenzionalni uzorak zvijezde. Ovaj uzorak dostupan je u kombinaciji s AMG Line ili Electric Art vanjskim detaljima. Dizajn se temelji na originalnoj zvijezdi tvrtke Daimler-Motorengesellschaft, koja je registrirana kao zaštićeni tržišni znak 1911. godine.

Revolucionarna Digital Light tehnologija prednjih svjetala (standardna oprema nakon Advanced Plus paketa opreme) omogućuje projiciranje putanja ili simbola upozorenja na cestu. Novost predstavljaju dvije pomoćne funkcije koje prikazuju početak podržane promjene vozne trake i pružaju upozorenje/upute smjera ako Lane Keeping Assist ili Blind Spot Assist funkcije detektiraju opasnost. Digital Light ima svjetlosni modul s tri ekstremno snažne LED diode u svakom prednjem svjetlu, čiju svjetlost usmjerava 1,3 milijuna mikro-zrcala. Time je rezolucija preko 2,6 milijuna točaka po vozilu.

S liste dodate opreme istaknuli bi automatska comfort vrata sprijeda i straga. Ona će biti dostupna ubrzo nakon službenog lansiranja vozila. Kada se vozač približi automobilu, prvo se izvuče kvaka vrata. Ako se dodatno približi, vrata vozača se automatski otvore. Koristeći MBUX, vozač je također u mogućnosti otvoriti stražnja vrata, na primjer, kako bi djeca mogla ući u automobil. Otvaranje vrta gestama nešto je što mnogi smatraju SF opremom.

Upravljanje na daljinu

Nema sumnje kako je EQS izuzetno inteligentno vozilo. Ovisno o razini opreme, može biti opremljen s do 350 senzora. Oni bilježe mnogo toga. Mislimo pri tome i na udaljenosti, brzine i ubrzanja, uvjete rasvjete, padaline i temperature, zauzeće sjedala kao i treptaj oka vozača ili govor putnika. Ovo mnoštvo informacija obrađuju kontrolne jedinice koje uz pomoć algoritama donose odluke munjevitom brzinom. Stoga nije krivo ustvrditi kako se radi o mozgovima. Novi EQS može proširiti svoje mogućnosti na osnovi novih iskustava jer je izuzetno sposoban učiti, zahvaljujući umjetnoj inteligenciji (AI).

Zahvaljujući moćnim senzorima koji nadziru okolinu vozila, sustavi parkiranja mogu vozaču pomoći pri manevriranju u raznim područjima. Vozač može parkirati automobil koristeći pametni telefon i Remote Parking Assist funkciju. S unaprijed instaliranom funkcijom Intelligent Park Pilot, model EQS je spreman za automatsko uslužno parkiranje (Automated Valet Parking – AVP, SAE razina 4). Ako je opremljeno potrebnim opcijskim dodacima i odgovarajućom Connect uslugom (ovisno o državi), vozilo uključuje tehnologiju za potpuno automatsko parkiranje i izlazak iz parkirališta bez vozača na parkiralištima koja su opremljena AVP infrastrukturom, uz uvjet da nacionalni propisi dozvoljavaju takvu uporabu. Tko još očekuje da morate sjesti u vozilo da bi njime i upravljali, zar ne?

Uz opcijski Drive Pilot, model EQS će biti u mogućnosti voziti u uvjetovanom autonomnom režimu do 60 km/h u slučaju gustog prometa ili u kolonama na prikladnim dionicama autocesta. Ova će opcija u početku biti dostupna samo u Njemačkoj. Oslobađanjem vozača napora, ovaj sustav omogućuje da vozač, naravno u slučaju da mu to dozvoljavaju zakonske regulative, poduzme druge aktivnosti kao što su pretraživanje interneta ili pregledavanje poruka u mobilnom uredu, čime će uštedjeti vrijeme.

Impresivan MBUX Hyperscreen

Istaknuta značajka unutrašnjosti je MBUX Hyperscreen. Ovaj veliki zakrivljeni zaslon proteže se skoro od A nosača do A nosača. Ispod staklenog pokrova nalaze se tri zaslona te se dobiva dojam kao da se stapaju u jedan. 12,3-inčni OLED zaslon ispred suvozača pruža mu vlastiti zaslon i kontrolnu površinu. Tamo su zabavne funkcije dostupne samo dok se automobil vozi u skladu sa specifičnim propisima države. Mercedes-EQ oslanja se na inteligentnu logiku nadzora baziranu na kameri: ako kamera detektira da vozač gleda u zaslon ispred suvozača, on se automatski isključuje. Uz pomoć adaptivnog softvera, MBUX se u potpunosti prilagođava korisniku i nudi prilagođene sugestije za razne funkcije informacija i zabave, udobnosti i vozila. Uz pomoć, takozvanog nultog sloja, ovisno o situaciji i kontekstu, najvažnije aplikacije se uvijek nude na prvoj razini unutar vidnog polja.

Najnovija generacija sustava pomoći u vožnji uključuje razne funkcije potpore vozaču. Tako recimo novost predstavlja dodatno upozorenja na mikro-san u sklopu Attention Assist sustava. On analizira pokrete zjenica vozača, a koristeći kameru u zaslonu vozača. Riječ je o funkciji dostupnoj samo u kombinaciji s MBUX Hyperscreen. Prikaz pomoćnih sustava u sklopu zaslona vozača prikazuje rad sustava pomoći u vožnji u obliku sveobuhvatnog prikaza na cijelom zaslonu.

Navigacija s funkcijom Electric Intelligence planira najbržu i najpraktičniju rutu, uključujući zaustavljanja radi punjenja, na osnovi raznih faktora i dinamički reagira na prometne gužve ili, na primjer, promjene u stilu vožnje. Nova značajka modela EQS je vizualizacija informacijsko-zabavnog sustava (MBUX Mercedes-Benz User Experience) koja prikazuje je li preostali kapacitet baterije dovoljan za povratak na početnu lokaciju bez punjenja. Prilikom proračuna rute prednost se daje ručno unesenim punionicama, a predložene punionice mogu se izuzeti. Također se proračunavaju procijenjeni troškovi punjenja prema punionici.

Zvučna kulisa i ambijentalno svjetlo

Energizing Air Control Plus sustav donosi sveobuhvatni pristup kvaliteti zraka. Sustav se bazira na filtriranju, senzorima, konceptu prikaza i klimatizaciji. HEPA (High Efficiency Particulate Air) filtar ima jako visoku razinu filtriranja koja mu omogućuje blokiranje finih čestica, mikro-čestica, peludi i drugih supstancija koje mogu ući s vanjskim zrakom. Također se smanjuje razina sumpor dioksida, dušičnih oksida i mirisa, zahvaljujući premazu od aktivnog ugljena. On rapido smanjuje širenje virusa i bakterija. Koristeći funkciju daljinskog klimatiziranja, također je moguće očistiti unutarnji zrak prije nego što uđete u automobil. Razina čestica, izvan i unutar vozila, također se prikazuje na MBUX sustavu. Detaljni podaci mogu se vidjeti u izborniku o kvaliteti zraka. Ako je kvaliteta vanjskog zraka niska, sustav također može preporučiti zatvaranje bočnih prozora ili kliznog krovnog otvora.

U kombinaciji s Burmester surround zvučnim sustavom, model EQS uključuje dvije zvučne okoline: Silver Waves i Vivid Flux. Kao zvučna iskustva (Sound Experiences), mogu se odabrati ili isključiti na središnjem zaslonu. Druge zvučne okoline mogu se otključati koristeći tehnologiju bežičnog prijenosa podataka. Interaktivni zvuk vožnje, koji se emitira preko audio sustava u automobilu, također se kreće u sklopu odgovarajuće zvučne okoline.

Novost u Energizing Comfort sustavu su tri Energizing Nature programa – Forest Glade, Sound of the Sea i Summer Rain. Oni osiguravaju novo realistično zvučno iskustvo. Ovi umirujući zvukovi stvoreni su u suradnji s akustičkim ekologom Gordonom Hemptonom. Kao i drugi programi koji su dio Energizing Comfort sustava, ambijentalno svjetlo i slike koriste se za poticanje drugih osjetila.

Kao i sva druga Mercedes vozila, model EQS uključuje krutu putničku ćeliju, specijalne deformacijske zone i tehnološki napredne sustave vezanja. Pre-Safe je dio serijske opreme. Korištenje nove platforme omogućilo je prikladnu lokaciju za ugradnju baterije, u od sudara zaštićenom dijelu u podnici vozila. S obzirom na to da ne postoji veliki blok motora, ponašanje kod frontalnog sudara još je bolje modelirano.

Zeleno je u modi

Mercedes-Benz ništa ne prepušta slučaju. Tako je i kad se radi o električnoj energiji koja se koristi za punjenje baterije vozila. Uz pomoć visokokvalitetnih certifikata porijekla, Mercedes-Benz jamči da se u mrežu ubacuje energija iz obnovljivih izvora i to za punjenje putem Mercedes me Charge usluge. Ovo takozvano ‘zeleno punjenje’ integralni je dio Mercedes me Charge usluge od ove godine. Zahvaljujući opciji Plug & Charge vozači modela EQS mogu se odvesti do odgovarajuće punionice, nakon čega valja otvoriti poklopac i spojiti priključak punjača i struja počne teći. Ne zaboravimo kako je Mercedes partner u Ionity projektu punionica. Ova mreža uključuje preko 500.000 lokacija u 31 državi, uključujući njih preko 200.000 u Europi. Uz opciju Ionity Unlimited, svi europski Mercedes me Charge klijenti mogu besplatno godinu dana koristiti mrežu brzih punjača. Početak prodaje je 15. lipnja 2021., a prva vozila se u salonima očekuju u studenom 2021.

