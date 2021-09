Riječ je o izravnom konkurentu Teslinom S Modelu, a koji će kupci moći odabrati sa stražnjom pogonom te baterijama od 90 kWh i 108 kWh

Nakon godina provedenih u Frankfurtu IAA Mobility, međunarodni salon automobila se iz Frankfurta preselio u Bavarsku, točnije u Münchenu. Uobičajeno je da se uoči samog salona prikažu neki bitniji modeli, odrade premijere, a što je učinio i Mercedes-Benz, jedan od najbitnijih izlagača na IAA Mobilityju. Ovaj njemački proizvođač premium automobila na veliko širi paletu električnih modela pod EQ oznakom, a sada je na red stigao EQE. Riječ je o električnom pandanu iznimno popularne i uspješne E-klase, ali i izravnom konkurentu Teslinom S Modelu. Do sada ovaj američki električar nije imao pravu konkurenciju.

‘Draga smanjio sam EQS’

O modelu EQS već smo pisali, a sada prikazan EQE ustvari je za broj manji model, ali koji ima mnoge poveznice s već poznatim većim modelom. Tako je EQE, nakon modela EQS drugi model nastao na EVA2 platformi namijenjenoj premium klasi električnih modela. Globalno lansiranje kreće sredinom iduće godine, a proizvodnja će se veći dio svijeta odvijati u njemačkom Bremenu. Pored toga, za kinesko će tržište proizvodnja biti na domaćem terenu, u Pekingu.

Poslovna avangarda s progresivnim luksuzom dio je koji naglašavaju u Mercedesu za model EQE koji ima sportski ‘namjenski dizajn’ sa svim karakterističnim elementima Mercedes-EQ-a linije. Odlikuju ga velike plohe modelirane sa što manjim spojevima. Prevjesi i prednji dio vozila su kratki, dok stražnji dio daje dinamičan naglasak oštrim stražnjim spojlerom. U ravnini s vanjskim rubom karoserije, mogući su kotači od 19 do 21 inča, a što zajedno s izraženim mišićavim dijelom ramena, daju modelu EQE sportski karakter.

Izvana kao CLS; iznutra veći od E-klase

Nema sumnje kako je EQE kompaktniji od modela EQS, a što potvrđuje i međuosovinski razmak koji je kraći za 9 centimetara te iznosi na 312 cm. Što se tiče vanjskih dimenzija, odnosno izgleda, novi je model usporediv s CLS-om. Kao i potonji, nema vrata prtljažnika, već fiksno stražnje staklo te poklopHypercreenac prtljažnika. EQE boji 494,6 centimetra duljine, širok je 196,1 cm te visok 151,2 cm.

Nasuprot tome unutarnje dimenzije očito premašuju dimenzije današnje E-klase (213 modela). Tako npr. prostor za ramena sprijeda donose dodatnih 2,7 cm, ali i unutarnja duljina je veća za punih 8 cm. Položaj sjedenja je viši i sigurniji (+65 cm), dok je na raspolaganju prtljažnik obujma 430 litara, a što je nekih 110 litara manje u odnosu na aktualnu E-klasu.

Dizajn interijera i oprema jasno se temelje na EQS-u, s MBUX Hypercreenom, automatskim udobnim vratima (sprijeda) i upravljanjem stražnje osovine, na primjer, dostupnim kao dodatna oprema. Što se tiče udobnosti buke i vibracija, EQE je među najboljima u klasi.

Zabava za suputnika

Uz opcionalno dostupan MBUX Hyperscreen, cijela ploča s instrumentima je jedan, vrhunski široki zaslon. To određuje estetiku čitavog kokpita i interijera. Zasloni visoke rezolucije naizgled se besprijekorno spajaju pod zajedničkim staklenim poklopcem. Grafički izgled njihovog MBUX sadržaja savršeno je usklađen. MBUX Hypercreen je minimalistički integriran u ploču s instrumentima. 12,3-inčni OLED zaslon za suvozača daje im vlastiti zaslon i kontrolno područje. Iste je veličine i ekran ispred vozača, koji ‘glumi’ instrumentnu ploču, dok je na središnjem grebenu 17,7-inčni (u osnovnoj verziji 13-inčni).

U Europi je putniku dopušteno gledati dinamičke sadržaje poput videozapisa, televizije ili interneta čak i dok je u pokretu. To je zato što Mercedes-EQ koristi inteligentnu logiku blokiranja temeljenu na kameri: ako kamera otkrije da vozač gleda u zaslon suvozača, to se automatski zatamnjuje za određeni sadržaj.

Još napredniji i djelotvorniji MBUX

Ventilacijska traka se proteže cijelom širinom na vrhu i istovremeno je vrlo tanka. Ovi ekstremni razmjeri, zajedno sa staklenim valom MBUX Hyperscreena, stvaraju avangardnu arhitekturu kokpita. Vanjske mlaznice ventilacije imaju dizajn turbine. Igraju na temu hiperanaloga kroz kontrast između visokotehnološke precizne mehanike i svijeta digitalnog staklenog zaslona. Najnovija MBUX generacija, nedavno predstavljena u EQS-u, također se nalazi na EQE-u.

S prilagodljivim softverom, koncept upravljanja i prikaza u potpunosti se prilagođava korisniku i daje personalizirane prijedloge za brojne infozabave, udobnost i funkcije vozila. S dizajnom nultog sloja, korisnik se ne mora pomicati kroz podizbornike niti davati glasovne naredbe. Najvažnije aplikacije nude se situacijski i kontekstualno na najvišoj razini u vidnom polju. Na taj se način upravljački program EQE oslobađa određenih radnih koraka.

Kasnije i pogona na sva četiri kotača

Prvi predstavljeni umanjeni EQS bit će EQE 350 s 215 kW i 530 Nm okretnog momenta. Kasnije slijede daljnje verzije, a svi modeli EQE-a dolazit će uz stražnju osovinu s električnim pogonom (eATS). Kasnije 4Matic verzije također će biti opremljene eATS-om na prednjoj osovini. Elektromotori su sinkroni motori s trajnim uzbudom (PSM). Sa PSM-om, rotor izmjeničnog motora ima stalne magnete i stoga ga nije potrebno napajati. Prednosti ovog elektromotora uključuju veliku snagu, visoku učinkovitost i veliku postojanost snage. Motor na stražnjoj osovini posebno je snažan zbog svog šestofaznog dizajna: ima dva namota s po tri faze.

U EQE-u se litij-ionska baterija sastoji od deset modula i ima korisni sadržaj energije od 90 kWh. Inovativni softver za upravljanje baterijama, razvijen interno, omogućuje bežično ažuriranje (OTA). Tako upravljanje energijom EQE-a ostaje ažurirano tijekom cijelog životnog ciklusa. U slučaju baterije, postignut je veliki korak u smislu održivosti kemije stanica: optimizirani aktivni materijal sastoji se od nikla, kobalta i mangana u omjeru 8:1:1. Time se sadržaj kobalta smanjuje na manje od deset posto. Kontinuirano optimiziranje mogućnosti recikliranja dio je Mercedes-Benzove holističke strategije baterija. Ovako opremljen EQS 350 ima doseg do 660 kilometara, a što je više u odnosu na Teslin S Model Long Range.

Pametno upravljanje baterijom i snagom

Dosljedno visoke performanse i brojna snažna ubrzanja bez pada snage karakteriziraju filozofiju pogona modela EQE. To se može zahvaliti sofisticiranom toplinski koncept i nekoliko varijanti oporabe energije pomoću rekuperacije. U tom se procesu visokonaponska baterija puni pretvaranjem mehaničkog rotacijskog gibanja u električnu energiju tijekom usporavanja ili kočenja. Vozač može ručno odabrati usporavanje u tri stupnja (D+, D, D-), kao DAuto.

ECO Assist nudi oporavak optimiziran za svaku situaciju – usporavanje je toliko jako ili slabo da u konačnici rezultira najučinkovitijim stilom vožnje. Ako je moguće, rekuperativno usporavanje također se koristi za vozila koja su otkrivena ispred vas. To se događa čak i dok se ne zaustave, na primjer na semaforima. Navigacija s električnom inteligencijom planira najbržu i najprikladniju rutu, uključujući zaustavljanje zbog punjenja, na temelju brojnih čimbenika i dinamički reagira na prometne gužve ili promjenu stila vožnje. To uključuje vizualizaciju u MBUX infotainment sustavu kako bi se vidjelo je li raspoloživi kapacitet baterije dovoljan za povratak na početnu točku bez punjenja.

Zračni ovjes i upravljanje stražnjom osovinom kao opcije

Ovjes novog EQE-a sličan je ono na novoj S-klasi. Kao opcija, EQE je dostupan sa zračnim ovjesom Airmatic s adaptivnim sustavom prigušivanja ADS+. S upravljačem na stražnjoj osovini (dodatna opcija), EQE se osjeća upravljivo kao i kompaktni automobil u gradu. Kut upravljanja na stražnjoj osovini je do deset stupnjeva. S upravljačem stražnje osovine krug okretanja se smanjuje s 12,5 na 10,7 metara. Nove funkcije vozila mogu se aktivirati putem bežične tehnologije (OTA).

Mercedes EQE imat će sposobnost punjenja baterije AC strujom do 22 kW, ali i snažnim DC punjačima do 170 kW. Tako će za doseg od 250 kilometara biti potrebno svega 15-ak minuta. Mercedes-Benz izdaje certifikat o bateriji za svoje visokonaponske baterije, a time i jamstvo performansi za kupce. Naime, napravljen je korak naprijed u odnosu na brojnu konkurenciju pa u Mercedesu s ponosom ističu kako vjeruju u vrhunske performanse 10 godina ili do 250.000 prevaljenih kilometara.

Kasnije se očekuje i baterija od 108 kWh. Za sada nisu poznati nikakvi službeni detalji oko cijene, no kalkulira se kako bi osnovni model u Njemačkoj trebao startati na nekih 75 tisuća eura.