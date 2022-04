Kupci će na odabir imati po jedan benzinski i dizelski motor, a gdje svaki dolazi u dvije verzije snage. U planu je i električno izdanje, no ne tako brzo

Nema sumnje kako zadnjih godina brzinom munje s tržišta nestaju klasični jednovolumenski modeli. Jednostavno, riječ je o klasi vozila koju su kao pandemija pokosili crossoveri i SUV modeli. Ipak, to je dovelo do popularizacije jedne druge klase vozila. Mislimo tu na putničke verzije manjih gradskih dostavnjaka, modela iz tzv. Caddy klase. Smatramo kako je upravo Volkswagenov predstavnik ujedno i glavni konkurent novoj Mercedes-Benzovoj T-klasi.

Nastavak suradnje s Renaultom

Ovaj model potpuno novog imena kod marke s trokrakom zvijezdom trebao bi pored obitelji privući i osobe aktivnog stil života. Iako bi neki pomislili kako je riječ o potpuno novom modelu, to i nije tako. Naime, T-klasa naslanja se na već poznati model Citan, a koji je u aktualnom izdanju na tržištu od protekle godine. Ne treba zaboraviti kako je ovaj model nastao u suradnju s Renaultom, a gdje francuski predstavnik, model Kangoo ima respektabilnu poziciju.

I dok je Citan namijenjen poslovnim kupcima, T-klasa bi ipak trebala biti popularnija kod fizičkih kupaca. Koliko će to biti praksa i na našem tržištu, tek ćemo vidjeti u narednom periodu. Ujedno je T-klasa nekima i ulazak u Mercedesov svijet pogotovo ako imate potrebu za puno prostora, ali i dalje trebate vozilo kompaktnih vanjskih dimenzija.

Mercedes T-klase klasični je peterosjed koji broji 449,8 centimetara u duljinu, 185,9 cm u širinu te 181,1 cm u visinu. Riječ je o standardnoj duljini međuosovinskog razmaka od 271,6 cm, a u pripremi je produljena verzija koja će imati opciju i trećeg reda sjedala. Ovo sada predstavljeno izdanje raspolaže prtljažnim prostorom od 520 do 2127 litara, a praktičnost se očitava i u niskom utovarnom pragu koji je na samo 56,1 cm. Stražnja se klupa može preklopiti u omjeru 1/3 do 2/3 ili u potpunosti, a kako bi se stvorila ravna površina za utovar s podom prtljažnika. Pristup prtljažniku je preko vrata prtljažnika s grijanim stražnjim staklom. Asimetrična stražnja vrata dostupna su kao dodatna oprema.

Prostran, ali i dalje u kompaktinim dimenzijama

Standardna navlaka prtljažnika štiti teret od sunčeve svjetlosti i znatiželjnih očiju. Kada se ne koristi, može se odložiti iza stražnje klupe. Mreža za prtljagu dostupna je kao opcija. Može se postaviti u dva položaja iza prednjih ili stražnjih klupa. Kome nije dovoljno prostora u vozilu, na raspolaganju su i krovni dodaci. Kao dodatna oprema dostupna je krovna ograda s integriranim aluminijskim osnovnim nosačima. U samo nekoliko jednostavnih koraka može se pretvoriti u krovni prtljažnik nosivosti od 80 kilograma. To se postiže jednostavnim okretanjem dva spojena segmenta ograde preko krova i zaključavanjem istih. Kao alternativa dostupna je i kuka za vuču prikolice. Kapacitet vuče je 1,5 tona.

Ulazak u putničku kabinu, putnicima na stražnjoj klupi, olakšan je korištenjem kliznih vrata. Omogućuju otvor širine 61,4 cm i visine 105,9 cm. Klizna vrata su standardno opremljena prozorima na šarke. Opcionalno, u kombinaciji s linijom Progressive, opremljeni su električnim prozorima.

Brojna mjesta za odlaganje stvari i pretinci olakšavaju svakodnevni život. Čak i u osnovnom modelu, oni uključuju pretinac za rukavice, veliki pretinac za odlaganje iznad glave sprijeda, džepove na naslonima prednjih sjedala i integrirani pretinac za odlaganje u naslonu za ruke između prednjih sjedala. Ispred toga su dva držača za čaše u koje se mogu smjestiti šalice ili boce kapaciteta do 0,75 litara.

Praktičnost na visokom nivou

Osim toga, prednja vrata imaju velike pretince za odlaganje i prostor za odlaganje boca pića kapaciteta do 1,5 litara. Za brzi pristup važnim dokumentima ili opremi, dodatni pretinac za odlaganje dostupan je kao opcija koji se može ugraditi izravno iznad instrumentne ploče. Na modelima sa Style i Progressive linijama, stolovi s integriranim držačima za čaše preklapaju na naslonima prednjih sjedala. To je zgodno za korištenje tableta ili pametnog telefona, kao i za dječje igračke ili materijale za crtanje odnosno za užinu.

Dva USB utora (tip C) standardno su ugrađena u središnju konzolu, a služe za povezivanje mobilnih uređaja. Na zahtjev su dostupna još tri USB sučelja – jedno (tip C) u opcijskom pretincu za odlaganje iznad instrumentne ploče i dva (tip A) na središnjoj konzoli za putnike straga. T-klasa također može biti opremljena bežičnim sustavom punjenja. Dva priključka od 12 V također su standardno dostupna na središnjoj konzoli sprijeda i straga. Još jedan se može ugraditi u prtljažni prostor.

Dostupan je širok raspon opreme za udobnost i praktičnost, od klimatizacijskog sustava do LED svjetala i Keyless-go. U standardni paket opreme uključeni su sustav klima-uređaja, višenamjenski upravljač s Touch Control tipkama, električna parkirna kočnica, električni podizači stakala, senzor svjetla i kiše, LED unutarnje osvjetljenje i funkcija pokretanja bez ključa. Oprema dostupna kao opcije uključuje dvozonsku automatsku kontrolu klime Thermotronic, grijanje sjedala za vozača i suvozača, grijano kolo upravljača i grijano vjetrobransko staklo. Kao opcija dostupan je Keyless-go koji omogućuje pristup bez ključa.

Već smo spomenuli kako je T-klasa u dobroj mjeri namijenjena obiteljima. Tome u prilog ide činjenica kako je novi model spreman primiti do četiri dječje sjedalice. Vozačevo sjedalo standardno dolazi s podešavanjem visine. U modelima s linijama opreme Style i Progressive također ima lumbalni oslonac za dodatno rasterećenje leđa. Suvozačevo sjedalo također je podesivo po visini u obje linije opreme.

Neizostavan MBUX infotainment sustav

Kako i priliči Mercedesovom vozilu novije generacije, i T-klasa dolazi uz jedinstveno korisničko iskustvo s MBUX-om i Mercedes me connectom. Sa standardnim MBUX (Mercedes Benz User Experience) infotainment sustavom i pristupom nizu digitalnih usluga iz Mercedesa me connect, T-klasa postavlja standard za povezivanje u segmentu malih kombi vozila. Prednosti MBUX-a uključuju softver za samoučenje, intuitivan koncept upravljanja pomoću 7-inčnog zaslona osjetljivog na dodir ili tipke Touch Control na upravljaču. Tu je i integracija pametnog telefona pomoću Apple CarPlay i Android Auto, hands-free sustav putem Bluetooth veze i digitalnog radija (DAB i DAB+).

Kao opcija, MBUX je dostupan s integriranim navigacijskim sustavom i ‘Hey Mercedes’ inteligentnim glasovnim asistentom. Jedinstvena za MBUX je njegova sposobnost učenja zahvaljujući umjetnoj inteligenciji. Na primjer, sustav može predvidjeti što bi vozač želio učiniti sljedeće uz pomoć prediktivnih funkcija. Ako se, primjerice, korisnik redovito vozi do određenog parkirališta kako bi vozio bicikl, ovo odredište se automatski predlaže čim navigacijski sustav prepozna rutu. Vozač tada samo treba potvrditi kako bi dobio sve potrebne informacije o ruti.

Uz MBUX, korisnici već imaju pristup uslugama povezivanja kao što su informacije o prometu uživo. Mercedes me connect čini T-klasu još inteligentnijom. To je zato što se brojne dodatne funkcije mogu koristiti prije i nakon putovanja, pa i tijekom putovanja. Da bi to funkcioniralo, vozilo samo treba biti povezano na portalu Mercedes me s Mercedes me računom i prihvaćeni uvjeti korištenja.

Benzinac i dizelaš uz dvije verzije snage

U današnje vrijeme suvislo je previše prostora davati sigurnosti. Ne da je ona nebitna, već su vozila toliko bogato opremljena da je nepotrebno sve pojedinačno nabrajati. T-klasa opremljena je brojnim sustavima pomoći u vožnji te sedam zračnih jastuka kao standard. Bolji pregled može se zahvaliti LED prednjim svjetlima visokih performansi koja su dostupna kao dodatna oprema. Ona povećavaju sigurnost noću zbog svog širokog uzorka snopa i svjetlosti boje slične dnevnom svjetlu.

Prilikom lansiranja na tržište, postojat će izbor između jednog dizelskog i jednog benzinskog motora, od kojih će svaki biti ponuđen s dvije snage. Četverocilindrični motori, s turbo punjenjem ispušnih plinova i izravnim ubrizgavanjem, poznati su po svojoj izdašnoj vučnoj snazi, čak i u niskom rasponu okretaja, te po optimiziranoj potrošnji. Kombinirani su s Eco start/stop funkcijom.

Uz ručni mjenjač sa šest stupnjeva prijenosa, dva dizelska modela i snažniji od dva benzinska modela dostupni su i sa sedmostupanjskim mjenjačem s dvostrukom spojkom (DCT). Osnove četverocilindričnog dizelskog motora (OM 608) poznate su iz Mercedes-Benz obitelji kompaktnih automobila. U T 160 d dolazi sa snagom od 70 kW (95 KS), a u T 180 d sa snagom od 85 kW (116 KS). Za još brže ubrzanje, na primjer pri pretjecanju, snažnija verzija ima funkciju dodatne snage koja privremeno čini dostupnim do 89 kW snage i 295 Nm okretnog momenta.

Za električno izdanje potrebno je još pričekat

Među tehnološkim modulima motor karakterizira i turbopunjač ispušnih plinova s promjenjivom geometrijom turbine koji je integriran u ispušni kolektor. Geometrija se podešava električnim aktuatorom. Rezultat je spontaniji odgovor na turbo punjenje u usporedbi s konvencionalnim pneumatskim aktiviranjem. Vodeni hladnjak zraka hladi usisni zrak. Hlađenjem zraka koji se komprimira turbopunjačem, isti volumen isporučuje veću zračnu masu, a time i više kisika u komoru za izgaranje. To znači da se pri svakom hodu klipa stvara bolja mješavina goriva i zraka, a time se povećava i snaga i učinkovitost. Snaga hlađenja veća je nego kod hladnjaka zrak/zrak.

Poznati 1,3-litreni četverocilindrični benzinski motor (M 200) također ima turbo punjenje i izravno ubrizgavanje. Razvija 75 kW (102 KS) snage u T 160 i 96 kW (131 KS) u modelu T 180. Tlak prednapona je elektronički kontroliran. To omogućuje precizniju kontrolu punjenja, što je posebno korisno za vrijeme odziva u području djelomičnog opterećenja. Među ostalim značajkama aluminijskog motora je premazivanje unutarnjih površina cilindara legurom željeza i ugljika koja se nanosi pomoću žičanog luka. Uz još neke tehnologije dobivena je zavidna vučna snaga pri niskim brzinama motora s najvećim okretnim momentom dostupnim već pri 1500 o/min. Tu je i linearno napredovanje okretnog momenta do raspona visokih okretaja. I kod benzinskih motora u sustavu za naknadnu obradu ispušnih plinova koriste se filteri čestica čađe.

Da, za sada nema nikakvog električnog ili elektrificiranog modela, no najavljuje se dolazak modela EQT. Vjerujemo da sami prepoznajete iz samog imena kako je riječ o potpuno električnom izdanju iz EQ linije modela. Nije poznat točan dolazak ovog modela, no u Mercedesovoj strategiji je naznačeno kako bi od 2025. godine svaka linija modela trebala imati i svoju električnu verziju u obliku EQ modela.