Predviđene su dvije verzije pogona, od 96 kW ili 160 kW, odnosno 205 ili 300 Nm, kao i dvije veličine baterije - od 40 kWh za doseg od 300 km ili 60 kWh za 470 km

Renault, poznati francuski proizvođač automobila, koji ima i jedno od najbogatijih iskustava u proizvodnji električnih modela, pripremio je novu CMF-EV platformu za električna vozila. Upravo je na njoj nastao i prvi model iz buduće električne obitelji – Megane E-Tech Electric. Iako je riječ o vozilu koje bi moglo imati posve samostalno ime, jasno je da su u Renaultu odlučili iskoristiti popularnost Megane obitelji, te su novi model svrstali upravo tu.

Kako to i priliči brojnim električnim modelima, Megane E-Tech Electric spaja prostranu unutrašnjost s dinamičnim voznim osobinama, a koje duguje izravnom te preciznom upravljanju. Nakon četiri uspješne generacije modela Megane, korištenjem imena na novom električnom vozilu ujedno se odaje priznanje dosadašnjem uspjehu, za koji očekuju da će se nastaviti i u budućnosti.

Novi je model opremljen nizom napredne tehnološke opreme, među kojom ističemo novi zaslon OpenR te multimedijski sustav OpenR Link, baziran na operativnom sustavu Android Automotive OS. Tu su i uobičajeni Google servisi, kao što su Google Assistant, Google Maps i Google Play.

Nova modularna platforma

Znači, Renault Megane E-Tech Electric je razvijen na modularnoj CMF-EV platformi, što uz produljeni međuosovinski razmak od 270 centimetara te ukupnu duljinu od 421 cm omogućava kraće prevjese. To kompaktnom električnom modelu ostavlja određenu dozu dinamike te uravnoteženih proporcija. Razvojem tehnologije omogućeno je korištenje baterije debele tek 11 centimetara, a što je dovelo do oslobađanja prostora u putničkoj kabini.

Ukupna je visina novog modela 150 cm, a tanke baterija omogućile su i nisko težište vozila. Usporedimo li ga s Meganeom pokretanim termičkim motorom riječ je o 9 cm nižem težištu, što novom modelu daje veću okretnost. Masa je ravnomjerno raspoređena zbog baterije koje se protežu ispod čitave površine podnice.

Kad smo već kod baterija, spomenimo kako je uz manju visinu dobivena i manja težina. Predviđene su dva kapaciteta baterije – od 40 kWh te 60 kWh. Pored već spomenutih 11 cm visine, baterije su dugačke 196 cm te široke 145 cm. Ujedno su 40% manje od one koja se ugrađuje u Zoe, te su – kako spominju u francuskoj kompaniji – najtanje na tržištu.

To se može zahvaliti korištenju novih kemijskih elemenata za ugradnju u litij-ionske NMC (nikal, mangan, kobalt) baterije. Te je baterije razvio LG i imaju veći udjel nikla i manji udjel kobalta, što im povećava energetsku gustoću na 600 Wh/L – to je 20% više od baterije koja se ugrađuje u Zoe. Odlikuju se i novim sustavom hlađenja tekućinom smještenim u donjem dijelu kućišta baterije, prvim takvim u nekom Renaultovom modelu. Taj sustav upotrebljava cijevi od lijevanog aluminija, što baterije čini kompaktnijima i učinkovitijima. Budući da je visok samo 18 mm, baterija se puno lakše postavlja na platformu, što u konačnici rezultira većom dizajnerskom slobodom i oslobađanjem dodatnog prostora.

Najtanje baterije na tržištu

Renault Megane E-Tech Electric nudit će se uz baterije s dvije razine kapaciteta: 40 kWh za doseg do 300 km te 60 kWh za doseg do 460 km, dakako sve prema WLTP ciklusu. Baterija kapaciteta 40 kWh sastoji se od 8 modula, od kojih svaki sadržava 24 ćelije, raspoređenih u jednom sloju. Baterija kapaciteta 60 kWh sastoji se od 12 modula, od kojih svaki sadržava 24 ćelije, raspoređenih u dva sloja. U oba su slučaja dimenzije baterije jednake, uključujući rekordnu visinu od samo 110 mm. Dolaze s 8-godišnjim jamstvom. U tom periodu moći će ih se zamijeniti besplatno, ako im stvarni kapacitet padne ispod 70% nazivnog kapaciteta.

Uz dvije razine snage i dvije razine kapaciteta baterije, Renault Megane E-Tech Electric svoju prilagodljivost duguje i brojnim rješenjima za punjenje, uključujući punjenje od 130 kW na autocestama i punjenje od 22 kW koje je uglavnom dostupno u gradovima. Sva su ta rješenja optimizirana za maksimalnu učinkovitost.

Renault je predvidio modele namijenjene pravnim i fizičkim osobama. Ovisno o tome koji ste kupac, ovise i raspoložive opcije punjenja. Kad govorimo o pravnim osobama, u Renaultu najveću pažnju posvećuju onima koji moraju vozilo imati stalno u pokretu, pa im je potrebno i brzo punjenje baterije.

Modeli za pravne i fizičke osobe

Tako je za pravne osobe predviđena samo snažnija baterija, a koja može doći s AC punjačem od 7 ili 22 kW. Obje verzije imaju i brzi DC punjač koji putem CCS priključka može biti do 130 kW. Ove su verzije dostupne i fizičkim osobama, a za koje je ponuda proširena i na modele koji imaju samo AC punjač, i to od 7 ili 22 kW.

Tu dolazimo i do pogonskih motora. Rabi se novi elektromotor nastao kao plod razvoja unutar Alijanse, a koji će se uskoro pojaviti u brojnim drugim modelima i to bez preinaka ili tek uz vrlo malo njih. Proizvodi se u dvije tvornice, i to u Japanu za potrebe Nissana te u francuskoj tvornici u Cléonu za potrebe Renaulta.

Riječ je o električno pobuđenom sinkronom motoru, za kojeg u Renaultu smatraju da razvija veću snagu od motora koji upotrebljavaju permanentne magnete te se za njegovu proizvodnju ne koriste rijetki zemni metali, čime se smanjuje njegov utjecaj na okoliš i troškovi masovne proizvodnje. Zahvaljujući optimiziranom dizajnu, motor je kompaktan i teži tek 145 kg (uključujući spojku). To ga čini 10% lakšim od motora koji pokreće Zoe, unatoč tome što razvija veću snagu i veći okretni moment. Predviđene su verzije od 96 kW (130 KS) i 250 Nm te od 160 kW (218 KS) i 300 Nm.

U Renaultu spominju kako novi elektromotor pruža pravi užitak vožnje električnog automobila, uz dinamično i uglađeno ubrzanje bez trzaja. Renault Megane E-Tech Electric ubrzava s mjesta do 100 km/h u 7,4 s, a maksimalna je brzina ograničena na 160 km/h. Spomenimo i kako uz slabiji motor ide i manja baterija, i bit će u ponudi samo za fizičke osobe, dok snažniji motor ide uz jaču bateriju, a ova je opcija namijenjena i fizičkim i pravnim osobama.

30 minuta punjena za 300 km dosega

Baterija većeg kapaciteta, uz korištenje punionice s istosmjernom strujom ima mogućnost nadopune baterije u samo 30 minuta za doseg od 300 kilometara. Koristite li pak AC punjač od 22 kW imajte na umu kako se za sat vremena punjenja može dobiti kapacitet baterije dostatan za doseg od 160 kilometara.

Karoserija Renault Meganea E-Tech Electric ponosno sjedi na 20-inčnim kotačima, dok su 18-inčni u početnim inačicama. Dostupne su po dvije 20-inčne i dvije 18-inčne inačice naplataka. U središtu svih naplataka nalazi se Renaultov logotip. Kad smo kod logotipa, spomenimo i kako je riječ i prvom modelu na kojem je prikazan novi, redizajnirani logotip koji označava početak nove povijesti ovog francuskog proizvođača.

Sve inačice novog modela serijski dolaze s ručicama vrata u ravnini s karoserijom. Kada se vozač ili suvozač približi vozilu ili kada je vozilo otključano, elektroničke ručice vrata automatski iskaču. Nakon dvije minute mirovanja, kada se automobil počne kretati ili kada se vrata zaključaju, ručice vrata vraćaju se na svoje mjesto.

Renault je za Megane E-Tech Electric pripremio šest profinjenih i privlačnih boja karoserije: siva Rafale, siva Schist, plava Midnight, crvena Flame, crna Diamond i bijela Glacier. Opcijama za personalizaciju tu nije kraj. Kupci mogu birati i do 30 dvobojnih kombinacija krova i nosača (i, ovisno o razini opreme, kućišta retrovizora) koji su dostupni u sivoj boji Schist, crnoj Diamond i bijeloj Glacier. Predviđene su tri razine opreme: Equilibre, Techno i Iconic. Više razine opreme odlikuju se posebnim elementima dizajna kao što je topla boja titanija na spojlerima prednjeg i stražnjeg odbojnika te bočnim usisnicima.

Inovativni OpenR zaslon

Unutrašnjost donosi svjetlosna dobrodošlicu koja završava nakon što vozač sjedne za upravljač. Zaslon OpenR, koji spaja zaslon instrumentne ploče sa zaslonom multimedijskog sustava, uključuje se kako bi vas pozdravio. Pritom se na zaslonu prikazuje logotip marke. Kokpit se zatim boji ambijentalnim svjetlom, a zvučnici emitiraju novi signal koji upotpunjuje dojam dobrodošlice.

Megane E-Tech Electric krasi novi zaslon armaturne ploče. Taj komad tehnologije spaja čitav niz sustava, posebno razvijenih za novu generaciju Renaultovih električnih vozila. Premijerno predstavljen u konceptima TreZor (2016.), Symbioz (2017.) i Morphoz (2019.), novi zaslon OpenR (u obliku obrnutog slova L) povezuje instrumentnu ploču i središnji zaslon multimedijskog sustava u jednu cjelinu. Dugogodišnji napori Renaultovih dizajnerskih i proizvodnih timova te inženjera omogućili su da se takvo rješenje prvi put ugradi u serijski električni automobil. U nju su integrirani i središnji zračni otvori.

Zaslon OpenR izrađen je od ojačanog stakla kako bi bio još čvršći, elegantniji i ugodniji na dodir. Povrh toga je premazan antirefleksivnim slojem kako bi se poboljšala svjetlina i smanjio reflektirajući odsjaj, čak i na snažnom suncu. Tradicionalno sjenilo instrumentne ploče time je postalo nepotrebno, a njegovim uklanjanjem oslobođen je prostor te postignut uglađeniji i suvremeniji izgled.

OpenR zaslon ima dimenzije od: 321 kvadratni centimetar za 12,3-inčni vodoravni zaslon instrumentne ploče (1920 x 720 piksela) i 453 kvadratna centimetra za 12-inčni okomiti zaslon multimedijskog sustava (1250 x 1562 piksela). Digitalno sučelje u vozilu mjeri ukupno 774 kvadratna centimetra, što je više od bilo kojeg drugog vozila u klasi i gotovo u razini puno većih luksuznih limuzina. Početna inačica ima 9-inčni vodoravni multimedijski zaslon (1250 x 834 piksela).

Jednostavnije i intuitivnije korištenje

Novi zaslon baziran je na posljednjoj generaciji Qualcommovog procesora Snapdragon i ima višestruke mogućnosti prikaza, a omogućeno je i povezivanje preko USB-C priključaka. Tu je i neizostavna sigurnosna tehnologija te sustavi za pomoć u vožnji (npr. panoramski Around View Monitor s 3D prikazom). Kada je riječ o programskoj opremi, novi sustav OpenR Link proširen je brojnim Googleovim servisima.

OpenR Link baziran je na operativnom sustavu Android Automotiv, temeljenom na operativnom sustavu Android.

OpenR Link obuhvaća sve funkcije koje se mogu pronaći na pametnom telefonu ili tabletu. Njime se može koristiti kao tabletom, jednim prstom (kratki pritisak, dulji pritisak, listanje), s više prstiju (zumiranje itd.) ili glasovnim naredbama. Prikazuje obavijesti i omogućuje jednostavno kretanje izbornicima (Početna stranica/Navigacija, Glazba, Telefon, Aplikacije, Vozilo) preko trake izbornika na vrhu zaslona. I na kraju, baš kao i kad koristite pametni telefon ili tablet, OpenR Link ažurira se automatski preko interneta.

Uz dva zvučna sustava Arkamys koji su dio serijske opreme u početnoj i srednjoj razini opreme, Megane E-Tech Electric dostupan je i s novim vrhunskim zvučnim sustavom Harman Kardon (u najvišoj razini opreme serijski, a u srednjoj opcijski uz nadoplatu). Cilj je bio osigurati istu vrhunsku razinu kvalitete zvuka za sve putnike. Odlikuje se ukupnom snagom od 410 W i ima čak 9 kanala zvuka: dva visokotonska zvučnika u bočnim stranama armaturne ploče, dva srednjetonska zvučnika u prednjim vratima, dva visokotonska i dva srednjetonska zvučnika u stražnjim vratima i dubokotonski zvučnik u prtljažniku.

Reciklirani i moderni meterijali

Dimenzije u unutrašnjosti slične su onima Meganea s termičkim motorom (duljina i razmak između putnika), ako ne i veće (21 cm prostora za koljena na stražnjoj klupi). Naposljetku, svrha je CMF-EV platforme poboljšati ukupnu prostranost i praktičnost. Putnici će zato uživati u još većoj središnjoj konzoli i dodatnom prostoru ispod armaturne ploče. Štoviše, prostor u unutrašnjosti i udobnost povećani su jer nema prijenosnog tunela u području stražnje klupe pa je podnica ravna, a nema ni ručice mjenjača ni kontrolne ploče s gumbima koji su obično integrirani u središnju konzolu.

Uređenje novog modela nadahnuto je dizajnom kućnog namještaja, a razni neobični i reciklirani materijali stvaraju toplo domaće ozračje. Dizajneri su nastojali ponuditi bolje rješenje od tradicionalnih materijala poput plastike i klasičnih boja kao što je crna. Sukladno tome armaturna ploča u početnim inačicama srednje razine opreme obložena tekstilnom oblogom, dok su obloge luksuznih inačica izrađene od organske kože. Gornji dijelovi armaturne ploče i gornji dio obloga vrata presvučeni su Alcantarom (srednja razina opreme) ili ih krasi drvena završna obrada Nuo (premium inačice).

Nuo je inovativan novi materijal izrađen od pravog drva. Tanki slojevi svijetlog furnira od drva lipe pričvršćeni su na podlogu od pamučnog tekstila s pomoću ekološkog ljepila i zatim obrađeni laserom. Ovo je prvi put da se upotrebljavaju u nekom serijskom modelu. Kombinirani s oblogama gornjeg dijela armaturne ploče od umjetne kože, toplim šavovima boje titanija koji se protežu putničkim prostorom i sjedalima presvučenima pravom kožom, pomažu stvoriti profinjen i premium ugođaj u unutrašnjosti.

Sve su obloge prošivene ukrasnom trakom koja se proteže armaturnom pločom i preko vrata, zbog čega unutrašnjost djeluje još šire. Također reflektiraju svjetlost i uključuju svjetlosnu traku u višim inačicama (opcijski u srednjoj razini opreme).

Presvlake osnovne inačice izrađene su od 100 % recikliranih materijala. Srednja razina opreme ima presvlake u kombinaciji umjetne kože i tkanine, također 100 % reciklirane. Nasloni i sjedišta prednjih i stražnjih sjedala premium inačice prevučeni su kožom. Dostupni su u dvije boje: crnoj s toplim ukrasnim umetcima boje titanija ili svijetlo sivoj sa smeđim ukrasnim umetcima. Pretinci za pohranu i obloge vrata svih inačica tapecirani su kako bi se povećao vizualni sklad i poboljšala zvučna izolacija.

Beskompromisna sigurnost

Aluminijske cijevi rashladnog sustava čine bateriju sigurnijom jer znatno povećavaju strukturni integritet vozila. Baterija je izdržljivija i zbog poprečnih greda i sigurnosnih kutija savršeno integriranih u platformu CMF-EV. U okviru strategije beskompromisne sigurnosti novi model oslanja se i na inovaciju Pristup za vatrogasce koja je rezultat više od 10 godina suradnje Renault Grupe i francuskih vatrogasaca.

Uključuje poseban pristup za spasilačke službe kad moraju brzo ugasiti požar na bateriji električnog vozila. To im je omogućilo da vrijeme gašenja baterije smanje s 1 do 3 sata na samo 5 minuta. Osim te inovacije, ugrađen je i prekidač smješten ispod stražnje klupe, koji spasilačkim službama omogućuje da odspoje bateriju s visokonaponske mreže vozila.

Na vjetrobranskom staklu Meganea E-Tech Electric nalazi se i naljepnica s QR kodom. Namijenjena je spasilačkim službama koje je prilikom intervencije mogu skenirati i vrlo brzo zaključiti da je riječ o električnom vozilu. Pruža im i pristup informacijama o konstrukciji automobila (primjerice lokaciji baterije i zračnih jastuka, mjestima za brzo i sigurno rezanje) – što vrijeme potrebno za izvlačenje žrtve sudara može skratiti za čak 15 minuta!

Pristup za vatrogasce i QR kod dio su Renaultovih mjera ‘Safety Coach’ koje osiguravaju optimalnu sigurnost korisnicima Renaultovih vozila. Općenito je briga za sigurnost korisnika na cesti i zaposlenika na radnom mjestu jedan od tri stupa (uključujući ekološku tranziciju i uključivost) Politike korporativne, društvene i ekološke odgovornosti Renault Grupe (CSR) koja se provodi u okviru strategije Renaulution.