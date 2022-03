Ujedno je riječ i o prvom Mazdinom potpuno hibridnom modelu koji donosi plug-in tehnologiju. Kombinacija 2,5-litrenog benzinca i elektromotora rezultira ukupnom snagom od 241 kW/327 KS i 500 Nm okretnog momenta što ovaj model čini najsnažnijim cestovnim vozilom koje je Mazda ikad proizvela

Mazdin najveći SUV model do sada je bio CX-5. Bio je tu prije i CX-7, no na europskom tržištu nema ga već više od pet godina. Uskoro stiže njegova svojevrsna zamjena, i to u obliku modela CX-60, a koji time želi ‘čvaknuti’ dio kolača poput modela VW Tiguan ili pak nešto luksuznijeg Audija Q5. Japanski predstavnik mnogo nade polaže i u hibridnu priču. Pa krenimo redom.

Riječ je o prvom od dva SUV modela, iz Mazdine skupine ‘velikih modela’, koji nam pristižu u naredne dvije godine. Model CX-60 donosi najnovija dostignuća Kodo dizajna i to utkana u impozantnu čvrstoću ustroja SUV vozila sa sprijeda uzdužno ugrađenim motorom i pogonom na stražnje kotače. Sprijeda dominira upečatljiva maska. Tu je nova povišena prednja rešetka, karakteristična Mazdina krila s funkcijom osvjetljenja i dizajn okomito postavljenih prednjih svjetala.

Elegantna kvaliteta putničke kabine

Novost je primjetna i u obliku nove Rhodium bijele boje karoserije. Ukupno će biti moguće izabrati između osam boja karoserije: Jet crna, Deep Crystal plava, Sonic srebrna, Platinum Quartz, Arctic bijela, Rhodium bijela, Machine siva i Soul crvena Crystal. Snažnom dojmu u prilog idu i kotači od 18 do 19 cola promjera.

Elegantan dizajn unutrašnjosti koja donosi visoku razinu kvalitete mješavina je različitih materijala i tekstura. Tako tu susrećemo javorovo drvo, Nappa kožu, unikatno obrađenu japansku tkaninu, kromirane detalje i posebne detaljne prošive na instrumentnoj ploči. Široka instrumentna ploča ima neprekinute linije koje se nastavljaju kroz bočne otvore za zrak u obloge na vratima, naglašavajući prostranost unutrašnjosti.

U Mazdi naglašavaju kako CX-60 donosi ergonomski izvrstan, prirodan i podupirući položaj vozača. Podešavanje visine sjedala bez promjene položaja tijela, osiguravaju korekciju visine upravljača za 4,5 centimetra i dubine za 7 cm. Tehnologije usredotočene na čovjeka iznova su osmišljene i dotjerane do novog doživljaja vožnje Jinba-Ittai i, više no ikad prije, ispunjavaju individualne potrebe vozača. Mazdin sustav personalizacije vozača prepoznaje osobu na vozačevu sjedalu i automatski podešava okruženje – položaj sjedala, upravljača, retrovizora, Head-up zaslon, pa čak i postavke zvuka i kontrole klima-uređaja – kako bi odgovaralo tjelesnoj građi, ali i osobnim željama vozača.

Prepoznavanje i prilagodba vozaču

Sustav za personalizaciju vozača nove Mazde CX-60 sadržava tri funkcije: automatsko postavljanje položaja vozača; automatsko vraćanje postavki te pomoć pri ulasku i izlasku iz vozila. Automatsko postavljanje položaja vozača koristi se kamerom za otkrivanje pozicije vozačevih očiju i unos podataka o vozačevoj visini radi procjene njegove tjelesne građe, a zatim automatski podešava sjedalo, upravljač, HUD i vanjske retrovizore kako bi odgovarali položaju vozačevih očiju.

Automatsko vraćanje postavki koristi se prepoznavanjem lica i podacima o više od 250 podešavanja i postavki pohranjenih u vozilu – uključujući položaj za upravljačem, postavke zvuke i klima-uređaja – kako bi brzo i automatski vratio postavke za svakog pojedinca kad se promijeni vozač. Sustav može pohraniti postavke za do šest osoba, plus goste. Nadalje, funkcija pomoći pri ulazu i izlazu olakšava ulazak i izlazak vozača iz automobila pomicanjem upravljača i sjedala kako ne bi smetali.

Bijelo ambijentalno osvjetljenje na oblozi prednjih i stražnjih vrata na najbolji način ističe boju i teksturu završne obrade unutrašnjosti. Dodatna je mogućnost kod verzija srednje i više razine opreme Mazde CX-60 veliki panoramski krovni otvor dimenzija 106 cm x 99,5 cm radi proširenja raspona vidljivosti i svjetla za putnike na stražnjim sjedalima. Linija krova između srednjih nosača krova osmišljena je za smanjenje težine i poboljšanje sigurnosti kod bočnih sudara.

Sučelje čovjeka i stroja (HMI, Human Machine Interface) ima tri glavna zaslona. To su potpuno digitalna TFT-LCD instrumentna ploča, široki Head-up zaslon (HUD) te 12,3-inčni središnji zaslon sustava za informacije i zabavu. Područje Head-up zaslona tri puta je veće od onoga na modelu Mazda CX-30. Time se smanjuju nepotrebni pokreti očiju, vozaču se daju neophodne informacije na lako razumljiv način i povećava osjećaj sigurnosti tijekom vožnje.

Pored Apple CarPlay povezivosti, sada i Android Auto

Koristi se i najnovija verzija sustava Mazda Connect. Ona uključuje poboljšanja kao što su brže pokretanje, poboljšana kvaliteta slike i zvuka, ugrađen 3D žirosenzor i besplatna funkcija pretraživanja riječi koja korisnicima omogućuje pretraživanje odredišta unosom kombinacije ključnih riječi. Sustav podržava bežični Apple CarPlay i, po prvi puta u Mazdi, bežični Android Auto kao standard, kako bi se osiguralo praktično korisničko iskustvo s integracijom pametnog telefona.

Nadalje, najnovija aplikacija MyMazda dostupna je besplatno u trgovinama Apple App Store i Google Play Store. Predstavlja funkciju povezanih usluga za Europu s naprednom funkcionalnošću koja uklanja sve prepreke između automobila i vozača radi stvaranja besprijekornog iskustva za vlasnike. Brojne praktične i umirujuće funkcije uključuju sljedeće: aplikacija pronalazak vozila pomaže vozaču pronaći automobil ako je parkiran na velikom parkiralištu. Prilikom traženja vozila na udaljenoj lokaciji koja nije vidljiva, na zaslonu s kartom moguće je odrediti njegov položaj. Tu je i daljinsko zaključavanje, ali push obavijest kad neka od vrata na vozilu nisu zatvorena. Dostupne su informacije o povezane s održavanjem, poput statusa tlaka u gumama. A vlasnici mogu dobiti i obavijest kad je zakazan redoviti servis.

Audiofili imaju na raspolaganju poboljšanu verziju Harmoničnog akustičnog sustava koji je izvorno razvijen za model Mazda3. U slučaju da je to ipak nedovoljno, tu je i audio sustav s dvanaest zvučnika Bose. Podiže inženjerski pristup tehnologije Bose BassMatch na novu razinu, osiguravajući snažan doživljaj slušanja s dubokim, niskofrekventnim učinkom za sve putnike.

Više komfora u odnosu na CX-5

CX-60 je dugačak je 474,5 cm, širok 189 cm te visok 168 m uz međuosovinski razmak od 287 cm, a što daje dovoljno prostora svim putnicima, kao i izdašni prtljažni prostor. Kabina je dovoljno je široka i nudi 150,4 cm prostora za ramena na prednjim sjedalima (4,4 cm više nego kod modela CX-5) te 144,1 cm na stražnjim sjedalima (5 cm više nego kod modela CX-5). Na stražnjim sjedalima dovoljno je prostora za noge kako bi putnici mogli izravnati noge dok sjede, umjesto potrebe za savijanjem donjeg dijela tijela – čak i oni putnici velike tjelesne građe mogu zadržati ugodan i stabilan položaj dok sjede.

Uključujući prostor ispod razine podnice, Mazda CX-60 ima kapacitet prtljažnog prostora od 570 litara, koji se povećava na 1148 litara preklopljenim stražnjim sjedalima, odnosno na 1726 litara ako se koristi prostor do stropa. Iskoristivost prostora za prtljagu uvelike je poboljšana u odnosu na onu kod modela CX-5. Širina otvora prtljažnika povećana je na 108,2 cm (3,5 cm širi od otvora na modelu CX-5), a visina otvora iznosi 75,8 cm.

Također, smanjena je razlika u visini između poda tovarnog prostora i praga prtljažnika, a radi lakšeg utovara. Uklonjene su i nepravilnosti u stijenkama kako bi se osigurao ravniji oblik prtljažnog prostora. Prtljažni prostor opremljen je utičnicom za istosmjernu struju od 12 V (dodatna opcija od 1500 W izmjenične struje za model e-Skyactiv PHEV s kompletom za popravak gume). Mazda CX-60 može se opremiti i električnim otvaranjem prtljažnika s opcijom upotrebe bez korištenja ruku.

Mazda CX-60 bit će dostupna uz s četiri paketa opreme: osnovni paket Prime-line, srednji paket Exclusive-line te paketi bogatije opreme i vrhunske kvalitete Takumi i Homura. Oni će se donekle i vizualno razlikovati, no ostavimo nešto i za jesen, kad bi ovaj modela trebao biti raspoloživ u domaćim prodajnim salonima.

Ima i dizela, ali i plug-in hibrid

Mazda ima cilj elektrifikacije svih vozila do 2030. U skladu s time model CX-60 ne donosi samo svoj prvi PHEV, već će u ponudu biti i tehnologija 48 V Mazda M Hybrid Boost. Nastala je na prilagodljivoj Skyactiv platformi sposobnoj za višestruka rješenja uzdužno ugrađenih motora. Time se omogućuje daljnji napredak elektrifikacije i ispunjavanje ekoloških zahtjeva uz novorazvijene redne benzinske i dizelske redne motore sa šest cilindara, kao i Mazdina vozila s M Hybrid Boost i PHEV tehnologijom.

Format uzdužno ugrađenog pogonskog sklopa kod Mazde CX-60 nudi mnoštvo prednosti. One uključuju sposobnost postavljanja motora i baterija različitih veličina u istom rasporedu kod vozila Mazda M Hybrid Boost i verzije PHEV te prostor za postavljanje elektromotora na istu os kao i motora i mjenjača. Ponuda pogonskih sklopova kod Mazde CX-60 sastoji se od tri nova motora. Kao najbitniji to je prvi PHEV, a koji čini 2,5-litreni benzinski motor s četiri cilindra e-Skyactiv-G s tehnologijom elektrifikacije. Tu su i dva redna motora sa šest cilindara: 3,3-litreni dizelski motor e-Skyactiv-D i 3,0-litreni benzinski motor e-Skyactiv-X.

Sva tri pogonska sklopa povezana su s novim automatskim mjenjačem s osam stupnjeva prijenosa i sustavom pogona na sva četiri kotača i-Activ. Dizelski e-Skyactiv-D i benzinski e-Skyactiv-X dostupni su i sa samo stražnjim pogonom. Mazdin sustav inteligentnog odabira vožnje (Mi-Drive) nudi četiri načina vožnje (dodatno i način EV za PHEV) kako bi osigurao optimalnu kontrolu i užitak vožnje u svakom scenariju vožnje.

Automatski mjenjač s 8-stupnjeva prijenosa

Motori sa šest cilindara razvijeni su na temelju koncepta ‘prave veličine’, koji podrazumijeva optimalni radni obujam u cilju poboljšanja učinkovitosti i smanjenja potrošnje goriva uz traženu snagu. Kombinacijom automatskog mjenjača s osam stupnjeva s elektrifikacijom blago hibridnog sustava 48 V, M Hybrid Boost, sva su tri motora osmišljena kako bi poboljšala isporuku snage i užitak vožnje, istovremeno poboljšavajući ekološke značajke.

Mazdin prvi PHEV pogonski sklop kombinacija je modificirane verzije motora Skyactiv-G 2.5, benzinskog motora s četiri cilindra i izravnim ubrizgavanjem koji se nalazi u modelu CX-5 s velikim elektromotorom snage 100 kW i litij-ionskom baterijom od 355 V, 17,8 kWh. Benzinski motor razvija maksimalnu izlaznu snagu od 141 kW pri 6000 o/min i okretni moment od 261 Nm. Elektromotor ostvaruje 100 kW snage i okretni moment od 250 Nm pri nula o/min. Uz podešavanje usisa radi poboljšanja okretnog momenta pri najčešće korištenim rasponima srednjih i niskih režima rada – 1500 do 3000 o/min, ova kombinacija motora isporučuje ukupnu izlaznu snagu od 327 KS/241 kW i moćan okretni moment od 500 Nm, što ovaj model čini najsnažnijim cestovnim vozilom koje je Mazda ikad proizvela.

Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV pruža vrlo zavidne performanse. Tu je ubrzanje 0 – 100 km/h u 5,8 sekundi i limitirana maksimalna brzina od 200 km/h. S druge strane, dok radi samo na elektromotor, PHEV pokazuje izvrsne ekološke karakteristike. WLTP kombinirana potrošnja goriva iznosi tek 1,5 l/100 km, a WLTP kombinirane emisije CO2 samo 33 g/km. Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV omogućuje 63 km vožnje samo na električni pogon dok se vozilo kreće brzinom do 100 km/h.

Šest cilindara, ali bez turbopunjača

Benzinsku ponudu čini redni 3,0-litreni motor sa šest cilindara e-Skyactiv-X. Veći radni obujam omogućuje usisavanje veće količine zraka u motor, čime se uklanja potreba za turbopunjenjem. To je Mazdi omogućilo da stvori pogonski agregat jednostavne osnovne strukture ima dva bregasta vratila u glavi i promjenjivo upravljanje ventilima koje pouzdano i trenutačno mijenja fazu bregastog vratila. Zahvaljujući tome, unutarnja kontrola povrata ispušnih plinova (EGR) postiže sagorijevanje s izrazito siromašnom smjesom.

Za ljubitelje dizelaša tu je redni dizelski motor sa šest cilindara. Radni obujam povećan je s 2,2 na 3,3 litre, kao i povećanje raspona režima rada pri kojima je moguće izgaranje siromašne smjese (visokoučinkovito izgaranje s minimalnom potrošnjom goriva). Osim poboljšanja krajnjih performansi zahvaljujući povećanom obujmu motora, Mazda je osmislila agregat tako da koristi višak zraka radi poboljšanja izgaranja. Posljedica je brža reakcija na ubrzanje, niže emisije NOx pri visokim okretajima i većem opterećenju te bolja toplinska učinkovitost zahvaljujući većem rasponu režima u kojem je moguće izgaranje siromašne smjese.

Pet načina vožnje

Po prvi puta, oba Mazdina pogonska sklopa s rednim motorima sa šest cilindara u modelu CX-60 opremljena su MHEV 48V hibridnom tehnologijom. Kad se upari s dizelskim motorom, ne daje samo bolje vrijednosti potrošnje goriva, već i poboljšane ekološke značajke upotrebom elektromotora za potporu motoru pri rasponu laganog opterećenja (u praznom hodu ili pri malim brzinama) gdje motori s unutarnjim izgaranjem nisu pretjerano učinkoviti.

Mazda je za CX-60 razvila sustav inteligentnog odabira vožnje Mi-Drive koji nudi pet promjenjivih načina vožnje – Normal, Sport, Off-Road, Towing i EV (samo PHEV) – za optimizaciju prianjanja, trenja, performansi, upravljanja i sigurnosti u najširem mogućem rasponu okruženja vožnje.

U Mazdi CX-60 po prvi su put predstavljene neke nove tehnologije: pogled kroz vozilo monitor nove generacije s prikazom od 360 stupnjeva s proširenim vidnim poljem pri malim brzinama; kontrola vožnje na nizbrdici (HDC), koja pomaže pri spuštanju po strmim nizbrdicama skliske ili neravne površine; tempomat (i-ACC), koji sada uključuje ograničenja brzine iz opcije prepoznavanja prometnih znakova i upozorenje prilikom izlaska iz vozila (BSM) koje detektira vozila, pješake i bicikliste koji prilaze sa stražnje strane vozila. Više o svemu pisat ćemo još na jesen kad se prvi primjerci očekuju u Hrvatskoj.