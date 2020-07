Danas je virtualnom premijerom predstavljen Maserati Ghibli Hybrid, prvi model ove marke koji će dolaziti s hibridnim pogonom, uz standardne dizelske i benzinske modele koji ostaju u ponudi

U tjednu ispunjenom virtualnim premijerama svjedočili smo još jednoj – onoj Maseratijevog modela Ghibli Hybrid, prvenstveno zanimljivoga po tome što će njime ova marka po prvi puta zakoračiti na tržište automobila s elektrificiranim pogonom. Luksuzna je ovo limuzina dužine 4,97 metara, postavljena na 18-inčne naplatke, s najvišom brzinom od čak 255 km/h.

Ghibli je odabran kao prvi elektrificirani Maserati jer je od predstavljanja 2013. godine prodan u preko 100 tisuća primjeraka, i kako kažu, najbolje odražava “DNK” ove marke.

Hibrid nadopunjava postojeću ponudu

Svaki detalj automobila, od dizajna pa sve do karakterističnog zvuka, govori da je nepogrešivo riječ o Maseratiju, no kada se zaviri ispod haube shvaća se da je proizvođač uvelike zagrabio u modernu tehnologiju. Novi Ghibli u hibridnoj inačici donosi standardni benzinski motor s 4 cilindra i pridodaje mu 48-voltni elektromotor, dobivši tako ukupnu snagu pogona od 330 KS. Uz 450 Nm okretnog momenta, ovaj automobil će od 0 do 100 km/h ubrzati za 5,7 sekundi.

Osim u elektrificiranoj izvedbi, istaknutoj dizajnerskim plavim detaljima u unutrašnjosti i izvana, Ghibli kao i inače dolazi u nekoliko varijanti s V6 motorima: “obični” Ghibli s 350 KS, Ghibli S s 430 KS (dostupna u s pogonom 4×4), te Ghibli Diesel s ponovno V6 motorom od 275 KS.

Hibridni pogonski sklop načinjen je s namjerom uštede goriva i smanjenjem emisija štetnih plinova od oko 25%, a prema snazi smješta se u sredinu ponude Ghibli game. Tehnologija “blagog hibrida” donosi sustave kakvi su već prisutni na tržištu – baterija se puni regenerativno, a rednom 4-cilindrašu pomoć iz elektromotora stiže kada je to najpotrebnije.

Baterija je smještena u stražnji dio vozila, pozitivno utječe na ravnomjernu raspodjelu težine, a hibridni Ghibli teži oko 80 kilograma manje nego dizelska varijanta.

Inteligencija i sigurnost

Na usluzi vozačima ove hibridne limuzine bit će autonomna vožnja razine 2, uz ugrađen sustav pomoći pri prometnim gužvama, Traffic Jam Assist. Tu su i adaptivni tempomat, stop&go sustav, aktivno zadržavanje u kolničkoj traci, prepoznavanje prometnih znakova, nadzor mrtvog kuta, i slični sustavi aktivne sigurnosti.

Funkcijama infotainmenta može se upravljati i glasom, dostupan je sustav virtualnog asistenta Amazon Alexa, kao i Maserati Connect te Maserati Intelligent Assistant do čijih se funkcija dolazi preko novog, povećanog 10,1-inčnog zaslona osjetljivog na dodir.

U salone bi diljem Europe novi Maserati Ghibli trebao stići u listopadu, a tada bi trebale biti poznate i cijene.