Najpovoljniji Lexusov model u prodajnoj paleti trebao bi započeti proces popularizacije ove premium marke na europskom tlu. Opcijski dolazi uz digitalni ključ na pametnom telefonu

lexus Nema sumnje kako je mnogim proizvođačima automobila izazov, kao i prestiž imati zapaženiji udio na europskom tržištu. Globalno gledajući nije ovdje riječ o velikim brojkama, ali uspjeh na najzahtjevnijem svjetskom tržištu svakako izaziva određenu dozu zadovoljstva. Vjerujem kako se tome nadaju i u Lexusu, poznatoj japanskoj luksuznoj marki Toyote.

Nekoliko je načina kako popularizirati sami brend, te skrenuti pažnju na sebe. Smatram kako svakako dobra opcija može biti i ponuda modela koji su pristupačniji nešto širem krugu kupaca. Ne, ne mislim pri tome na jeftin, već gabaritima nešto manji model. Sukladno tome i u Lexusu su pripremili kompaktni SUV LBX, a koji se krajem ove, odnosno početkom iduće očekuje i domaćim prodajnim salonima.

U Lexusu vole istaknuti kako je LBX dizajniran i projektiran s fokusom na europske kupce, a koji ne dozvoljavaju kompromis po pitanju kvalitete, luksuza i profinjenosti. Iako mnogi nisu upoznati s time, Lexus je jedna vrlo relativno mlada marka koja je na tržištu od 1989. godine. Potpuno novi, potpuno hibridni LBX najmanji je Lexus. Riječ je o modelu koji ruši tradicionalnu luksuznu hijerarhiju i koji će promijeniti pravila igre za ovu marku u Europi. Nema sumnje kako bi LBX ubrzo nakon lansiranja trebao postati i najtraženiji model ove luksuzne marke.

Ime LBX je ustvari kratica za Lexus Breakthrough Crossover, kompaktni SUV koji će proširiti privlačnost marke Lexus na novi tržišni teritorij. Ovaj bi automobil trebao biti jednostavan i ležeran, ali koji ne stvara kompromise po putanju kvaliteti. Posvećenost detaljima znači da bi LBX trebao sadržavati tradicionalna očekivanja kupaca o tome što vrhunski kompaktni SUV može ponuditi.

Kompaktnpst uz sportski duh

Vjeran Lexusovoj predanosti ‘učiniti luksuz osobnim’, LBX će se nuditi u izboru od četiri ‘atmosfere’ uz svoju osnovnu razinu. Umjesto da budu definirani razinom opreme ili značajkama udobnosti, ove se atmosfere usredotočuju na izražavanje različitih profinjenih, dinamičnih ili sportskih tema kroz stilske detalje, boje, teksture i završne obrade. Novi Lexus Bespoke Build program ponudit će još više personaliziranih opcija.

Upotreba naziva od tri slova je značajna. Do sada je jedino LFA, super sportski model, uživao tu razliku. Izbor imena LBX pokazuje Lexusovu predanost i povjerenje u svoj novi model. Baš kao što je LFA pokazao drugu stranu marke u smislu stava i performansi, tako će i LBX na svoj način proširiti svoj doseg i profil. LBX je model namijenjen mlađoj populaciji i onima koji možda prije nisu razmišljali o Lexusu. Bit će to prijedlog za one koji žele manje vozilo ili kupiti drugo vozilo, ispunjavajući njihove nove životne zahtjeve.

‘Naš je cilj bio osporiti konvencionalni koncept luksuznog automobila. Temeljito smo težili iskustvu vožnje koje omogućuje prirodan dijalog između vozača i njegovog vozila i dizajnu koji ima profinjenu prisutnost’, istaknuo je glavni inženjer Kunihiko Endoh.

Dolazi na 18-colnim kotačima

LBX krasi novi Lexusov identitet s prednjim dizajnom Resolute Look koji reinterpretira poznatu vretenastu rešetku. Riječ je o zaštitnom znaku dizajna u proteklom desetljeću, a vodeći Lexus u novu eru. Rešetka je objedinjena u jedan trapezoidni oblik. Novi dizajn prednjih svjetala stvara snažan vizualni potpis, s dnevnim svjetlima i pokazivačima smjera integriranim u funkcionalne jedinice. S ovim novim rasporedom, prepoznatljivi L-oblik svjetala je promijenjen tako da je okrenut prema van, a ne prema unutra, kako bi odgovarao smjeru svakog indikatorskog svjetla.

Sljedeći načela Lexus Next Chapter Designa, identitet i proporcije automobila ukorijenjeni su u iskustvu vožnje koje pruža. Prednji stupovi povučeni su prema natrag, čineći kabinu kompaktnom, a poklopac motora dužim za sportski profil. Raširena krila izražavaju snagu i naglašavaju velike (18-inčne) kotače i gume, dok kratki prevjesi i odvažno zatezanje područja oko stražnjih vrata dočaravaju okretne, dinamične performanse.

Poznata GA-B platforma

Stražnji dio automobila također daje snažan stav. Registarska pločica pomaknuta je prema dolje na branik tako da je slovni potpis LEXUS na stražnjim vratima istaknutiji na čistom prostoru stražnjih vrata. Slično tome, najnovija evolucija prepoznatljive Lexusove svjetlosne trake u obliku slova L ima veći vizualni učinak, s pokazivačima smjera i svjetlima za vožnju unatrag prigušenom pojavom kada nisu osvijetljena. LBX je dugačak 419 centimetara, širok 182,5 cm te visok 154,5 cm uz međuosovinski razmak od 258 cm.

Nisko spušteni poklopac motora, letvice pojaseva u ravnini s karoserijom, stražnji krovni spojler u obliku vrata i precizni dizajni svjetlosnih grupa poboljšavaju aerodinamičke performanse i doprinose učinkovitosti, stabilnosti i performansama LBX-a. Izbor boja eksterijera uključuje živopisne nijanse i Lexusove zvučne završne obrade dubokog sjaja. Emotion i Cool verzije LBX-a mogu se specificirati s dvobojnom bojom, kombinirajući bilo koju opciju boje s kontrastnim crnim krovom.

LBX je prvi Lexusov model koji je konstruiran na varijaciji GA-B platforme globalne arhitekture malih automobila. Da, vjerujem da su mnogi skužili kako je riječ o platformi koju koristi i Toyotin model Yaris Cross. Naravno, dodano je prilagođena, a kako bi se zadovoljili zahtjevi Lexusa. Tu je nisko težište, široki tragovi, kratki prevjesi i vrlo kruta karoserija. To je također temelj karaktera automobila zabavnog za vožnju, pomažući osigurati Lexus Driving Signature u dosad najmanjem paketu.

Karoserija je ojačana konstrukcijskim ljepilima i zavarivanjem s kratkim korakom te strateškim postavljanjem ukrućenja i pojačanja. U isto vrijeme, težina vozila smanjena je korištenjem laganih materijala, uključujući aluminijski poklopac motora. Snažni, ali lagani vruće utisnuti materijali korišteni su u središnjim stupovima i pojačanju branika.

Bipolarna nikal-metal-hidridna (NiMH) baterija

Postavljanje točke sjedenja na samo 28,5 cm pomaže da se vozač osjeća više sjedinjenim sa svojim vozilom, a istovremeno održava izvrstan pregled preko volana, osobito kada se vozi u gradskom prometu. Sustavi prednjeg i stražnjeg ovjesa dizajnirani su za visoku krutost i malu težinu, dajući LBX-u agilan, stabilan odziv u zavojima i upravljanje uz glatku udobnost vožnje. Sve verzije imaju MacPherson dizajn sprijeda. Modeli s pogonom na prednjim kotačima koriste stražnju torzijsku osovinu dok LBX s pogonom na sve kotače ima dvostruku osovinu.

Sličnost s Yarisom Cross očituje se i u hibridnom električnom sustavu. On je samopunjiv te sadrži kompaktan i lagan 1,5-litreni trocilindrični motor. Glavne komponente hibridnog sustava su podvrgnute znatnom redizajnu, uključujući mjenjač-diferencijal i upravljačku jedinicu snage, kako bi se poboljšala učinkovitost, smanjili gubici, uštedjelo na težini i smanjila veličina. Tu je i nova bipolarna nikal-metal-hidridna (NiMH) baterija s niskim otporom i visokim učinkom koja omogućuje dodatnu potporu električnom motoru pri ubrzavanju i proširuje mogućnost potpuno električne vožnje automobila. Maksimalna izlazna snaga potpunog hibridnog sustava iznosi 136 KS/100 kW s najvećim okretnim momentom od 185 Nm.

Uz dodati elektromotor pogon i na sva četiri kotača

Autentična SUV kvaliteta LBX-a uključuje opciju Lexusovog E-Four pogona na sve kotače, koji uvodi dodatni električni motor na stražnjoj osovini. Prilikom povlačenja, skretanja i vožnje na površinama s lošim prianjanjem, sustav automatski usmjerava pogonsku silu na stražnje kotače, pomažući održati vozilo stabilnim i održavajući samopouzdanje vozača.

O luksuznom statusu LBX-a svjedoči koliko je Lexus uložio u upravljanje bukom i vibracijama (NVH). To uključuje dodavanje osovine za balansiranje motoru kako bi se smanjile vibracije koje mogu stvoriti učinak zujanja u kabini. Posebna je pažnja posvećena vratima gdje su uvedene prigušne ploče za suzbijanje buke visoke frekvencije, ali pojačavanje buke niske frekvencije kako bi se dobio jasan i ugodan zvuk. Za suzbijanje vibracija i buke s krova, upotrijebljen je kit s visokim prigušenjem zajedno s opsežnim prigušivačem zvuka izrađenim od vrlo učinkovitog izolacijskog materijala. Ostale mjere uključuju brtvu oko cijelog ruba poklopca motora i folije za izolaciju i upijanje buke, obloge, letvice i pjenu u ključnim područjima u cijelom automobilu. Ispod vozila, strukturalna ljepila s visokim prigušenjem igraju svoju ulogu u smanjenju buke i vibracija, dok također pridonose ukupnoj krutosti automobila.

Kokpit prema Tazuna konceptu

Dok su vanjske dimenzije kompaktnije od bilo kojeg drugog Lexusa, izgled je mišićav i moćan. Unutarnji izgled naglasak stavlja na angažmanu vozača s fokusiranim vozačkim kokpitom temeljenim na Lexusovom konceptu Tazuna. Lexusovi dizajneri nastojali su stvoriti jednostavan i profinjen interijer koji stvara osjećaj i atmosferu modela višeg segmenta. Taj se učinak temelji na tri ključna elementa. Na prvom mjestu je dobra vidljivost s otvorenim pogledom prema van i jednostavna, glatka instrument ploča. Zatim je tu osjećaj širokog unutarnjeg prostora kao i središnja konzola s upečatljivom pojavom.

Vrhunska kvaliteta i pažnja posvećena detaljima vidljivi su u izboru presvlaka i ukrasa sa snažnom vizualnom i taktilnom privlačnošću. Kao i polu-anilin kožu vrhunske kvalitete, opcije uključuju interijer prilagođen veganima koji koristi sintetičku kožu i materijale za presvlake sjedala i upravljač, ručicu mjenjača i obloge vrata. LBX isto tako ima nove Tsuyusami umetke od ugljena, stvorene novom tehnikom filma koja koristi više slojeva kako bi se dobio izgled visoke teksture s osjećajem dubine. Ambijentalna rasvjeta doprinosi Omotenashi efektu kako bi se pružio osjećaj dobrodošlice i osjećaja kao kod kuće. Ističući različite dijelove kabine, dizajn rasvjete nudi niz od 50 opcija boja, odabranih u teme koje izazivaju različita raspoloženja.

12,3-inčni zaslonom s instrumentima

Vozački kokpit je interpretacija Lexusovog koncepta Tazuna, prvi put predstavljenog na SUV-u srednje veličine, modelu NX. Ovo postavlja glavne kontrole i izvore informacija neposredno oko vozača, tako da njihov rad zahtijeva samo minimalne pokrete ruke ili oka. To pomaže da vozač ostane usredotočen na zadatak vožnje, uz najmanje ometanja. Položaj i kut upravljača precizno su izračunati kako bi vozaču pružili zadovoljavajući osjećaj kontrole. Ovdje je koncept Tazuna poboljšan novim, 12,3-inčnim potpuno digitalnim zaslonom s instrumentima, prvi put predstavljenim u Lexusu. Raspored i istaknutost mjerača i podataka mijenjaju se prema odabranom načinu rada i mogu se prilagoditi individualnim željama. Dostupan je i opcijski head-up zaslon.

Zahvaljujući kompaktnoj veličini LBX-a, gotovo svaki centimetar automobila može se vidjeti s upravljača, što pridonosi samopouzdanju, udobnosti i kontroli koju vozač uživa uz Lexus Driving Signature.

Lexus Link Connect

Kako bi se održao širok i jasan pogled, vodoravna ploča s instrumentima ima čist i jednostavan dizajn. Središnja konzola snažno je prisutna s velikim multimedijskim zaslonom osjetljivim na dodir nagnutim unatrag tako da se glatko integrira u strukturu. Tu su tapecirane bočne površine, dva držača za čaše i više mjesta za pohranu kao i USB priključke za povezivanje uređaja i punjenje. Prtljažni prostor nudi do 332 litre (modeli s prednjim pogonom i postavljenim stražnjim sjedalima) prostora.

LBX je opremljen najnovijim sustavom Lexus Link Connect, kojim se upravlja putem 9,8-inčnog zaslona osjetljivog na dodir. Sustav pruža navigaciju temeljenu na oblaku, optimizirajući planiranje putovanja s informacijama u stvarnom vremenu o događajima u prometu i kašnjenjima. Dodatnu pogodnost pruža pomoćnik u vozilu ‘Hey Lexus’ koji odgovara na glasovne naredbe i vozača i suvozača.

Integracija pametnog telefona omogućena je korištenjem bežičnih ili žičnih veza za Apple CarPlay ili žičane veze za Android Auto. Dodatnu pogodnost pruža opcijski digitalni ključ. Kompatibilan s pametnim telefonima Apple i Android, omogućuje vlasnicima da koriste svoj pametni telefon za otključavanje i pokretanje automobila. Ne moraju vaditi telefon iz džepa ili torbe, dovoljno je samo da ga imaju kod sebe. Također mogu dijeliti digitalni ključ kada drugi ljudi trebaju pristupiti ili koristiti vozilo.

Kao i prethodni novi Lexus modeli, LBX nudi bežično ažuriranje softvera za svoje multimedijske i sigurnosne sustave, tako da vlasnici mogu imati koristi od nadogradnji bez potrebe za organiziranjem posjeta Lexus radionici. Mark Levinson, Lexusov ekskluzivni audio partner, dizajnirao je dodatni premium sustav za automobil, koji sadrži niz od 13 optimalno postavljenih zvučnika.

Četiri modela ‘atmosfere’

Uključuje subwoofer integriran u stražnja vrata, čime se izbjegava gubitak prostora u prtljažniku. S modelom LBX, Lexus ima novi pristup izgradnji asortimana modela, kako bi bolje odgovarao preferencijama i životnom stilu kupaca. Linija nudi izbor od četiri modela ‘atmosfere’ uz osnovnu razinu. Tako se Elegant i Relax fokusiraju na profinjeni osjećaj, dok Emotion i Cool koji imaju sportskiji, dinamičniji karakter. Svaki je dizajniran imajući na umu drugu vrstu kupaca.

Modeli Emotion i Cool ističu se radi svoje dvobojnosti i 18-inčnim aluminijskim naplatcima s obrađenom završnom obradom. Inačice Elegant i Relax imaju jednu vanjsku boju i sjajne 18-inčne aluminijske naplatke.

Što se tiče specifikacija interijera, model Emotion dolazi s presvlakama od perforirane sintetičke kože s crvenim detaljima i kontrastnim šavovima na sjedalima, središnjoj konzoli i oblogama vrata. LBX Cool – s temom dinamike – ima kožnu dvobojnu crnu/tamno sivu unutrašnjost s bakrenim detaljima i šavovima.

Različita raspoloženja pobuđuju Elegant i Relax atmosfera. Sintetička koža u suptilnoj nijansi Forest Brown ili Ammonite Sand, prisutna je u LBX Elegant, za vrata, instrumentnu ploču i tekstilne umetke, kao i presvlake sjedala. Za model Relax, izbor je Saddle Tan ili crna polu-anilin koža s prepoznatljivim Tatami šavovima.

Mark Levinson premium surround zvuk

Uz ova četiri ‘atmosferska’ modela, tu je i početni LBX koji dolazi s naprednim tehnološkim značajkama kao standardom. To uključuje opsežne aktivne sigurnosne sustave i sustave pomoći u vožnji uključene u najnoviju generaciju Lexusovog sigurnosnog sustava +. Ulazni model te verzije Emotion i Elegant mogu se specificirati s interijerom prilagođenim veganima bez kožnih proizvoda.

Istaknute opcije opreme uključuju 12,3-inčni Tazuna koncept digitalni zaslon s instrumentima, head-up zaslon, daljinsko parkiranje, digitalni ključ, Mark Levinson premium surround zvuk, Panasonicovu nanoe-X tehnologiju pročišćavanja zraka i električna stražnja vrata. Vlasnici koji žele svom LBX-u dati personaliziraniji izgled mogu iskoristiti novu uslugu Lexus Bespoke Build. Lexusov pristup kupcu na prvom mjestu daje im slobodu da personaliziraju svoje vozilo detaljima po mjeri.

Obrada po narudžbi omogućuje kupcima promjenu boje sigurnosnih pojaseva i uzoraka veza na presvlakama, zatim boju šavova te ukrase. Izbor luksuznih materijala uključuje L-anilin kožu – prestižnu kožu koja je dostupna samo na LBX-u i glavnoj limuzini LS unutar Lexusove ponude – i Ultrasuede (sintetičku tkaninu od ultra mikrovlakana) u različitim kombinacijama boja. Ova usluga personalizacije bit će predstavljena na odabranim tržištima nakon početka prodaje LBX-a 2024. godine.

LBX koristi sveobuhvatne odredbe o sigurnosti i pomoći vozaču najnovije generacije Lexusovog sigurnosnog sustava +. Tu su višestruki sustavi za otkrivanje rizika od nesreće, upozoravanje vozača i automatsko upravljanje, kočenje i kontrolu pogonske sile ako je potrebno, a kako bi se izbjegle ili umanjile posljedice sudara. Ključni elementi uključuju sustav za sprječavanje sudara s pomoći pri skretanju na raskrižju, dinamički radarski tempomat, pomoć pri praćenju trake/pomoć za držanje trake i pomoć pri prometnim znakovima. Nadalje, tu je sustav električnog otpuštanja vrata s e-zasunom s pomoći pri sigurnom izlasku, monitor za vozača, inteligentni parking senzori s automatskim kočenjem, upozorenje na poprečni promet straga i nadzor mrtvog kuta.

Mokri brisači

Proširena sigurnost će biti dostupna kao opcija, a sadrži Front Cross Traffic Alert sustav i Panoramic View Monitor. Mogućnost daljinskog parkiranja može ukloniti sav stres od manevriranja automobilom u skučenom prostoru. On čak omogućuje vozaču parkiranje vozilo na daljinu, koristeći pametni telefon. Vozač uživa u boljoj vidljivosti u lošim vremenskim uvjetima s novim mokrim brisačem. On raspoređuje tekućinu za pranje iz samog brisača, dajući temeljitije i trenutačno čišćenje vjetrobranskog stakla.

Nakon svog svjetskog debija, LBX će krenuti u proizvodnju krajem 2023. godine. Prodaja će započeti na europskim i odabranim globalnim tržištima početkom 2024. godine.