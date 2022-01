Nakon digitalne premijere automobil će biti prikazan na Sajmu potrošačke elektronike CES 2022 koji se od 5. do 8. siječnja održava u Las Vegasu

Kad govorimo o električnim automobilima glavni ‘problem’ je u dosegu, odnosno vremenskom problemu punjenja baterija. Fokus više ili manje poznatih proizvođača automobila, ali i onih koji tek ulaze u taj svijet, svakako je na tome kako tržištu ponuditi vozilo koje će imati što veći doseg. Tako su rijetke prezentacije novih vozila koje naglasak ne stavljaju na ugrađene baterije, odnosno raspoloživi doseg novog vozila.

Nastavljanje vizija iz prošlosti

Slično, ali bitno drukčije bilo je i sinoć na predstavljanju konceptnog modela Mercedes-Benza Vision EQXX. Već dizajnerski gledano riječ je o vozilu koji prati neke ‘stare koncepte’, ali i viziju. Naime, Vision EQXX neodoljivo podsjeća na prije šest godina predstavljen Mercedesov Concept IAA. On pak ima dodirnih točaka s Volkswagenovim 1-litrenim model 1XL, a čije su vizije započete još prije dvadeset godina. Riječ je o vozilu koje troši jednu litru goriva na 100 kilometara.

Slično je sada i s modelom Mercedes-Benz Vision EQXX koje ima potrošnju od 10 kWh električne energije, a što bi trebalo biti ekvivalent potrošnji od 1 litre kod konvencionalnih vozila. To je kao i da pustite sušilicu rublja da radi nešto više od 3 sata, odnosno koristite glačalo 5 sati ili pak gledajte 50-inčni LED TV nekih 100 sati.

U Mercedes-Benzu naglašavaju kako bi Vision EQXX trebao imati doseg veći od 1000 kilometara pa ispada kako bi iziskivao jedno punjenje mjesečno. Naime, službene statistike govore kako prosječni europski vozač godišnje prevali tek 12 tisuća kilometara, za razliku od kineskog koji je na 20 tisuća kilometara, odnosno američkog koji je na 21.600 km. No, nakon malo nabacivanja nekim zanimljivostima, vratimo se mi samoj viziji novog konceptnog vozila.

Od Zagreba do Stuttgarta bez punjenja

Činjenica kako bi Vision EQXX trebao biti najučinkovitiji Mercedes-Benz ikada napravljen s dosegom većim od 1000 km ne temelji se na ugradnji ‘turbo velike’ baterije već učinkovitijim korištenje energije. Stoga je naglasak stavljen na što manji gubitak energije. Krenuvši od samog dizajna koji donosi koeficijent otpora zraka od samo 0,17. To je izvrstan podatak uzmemo li u obzir kako serijski model EQS ima koeficijent otpora zraka 0,20. Na dugim putovanjima, tipično električno vozilo koristi oko dvije trećine svoje energije samo probijajući se kroz zrak. Tako smanjenje koeficijenta otpora zraka od samo 0,01 povećava doseg oko 2,5%.

Pored samog dizajna, pametnom upravljanju energijom od bitne je koristi manja težina vozila, gume s ultra niskim otporom kotrljanja kao i činjenica da je krov prekriven solarnim panelima. Oni za sada nemaju mogućnost punjenja baterije vozila koja se koristi za pokretanje vozila, ali svojom energijom snabdijeva potrošače na vozilu. Time se automatski koristi manje energije iz same baterije za tu namjenu te u konačnici rezultira većom učinkovitošću. Tih 117 solarnih ćelija omogućava na duljim putovanjima povećanje dosega za 25 kilometara.

Iskustva iz Formule 1

Nadalje, Vision EQXX koristi bateriju sličnog kapaciteta kao i serijski model EQS – od 100 kWh. Ipak, riječ je o novoj generaciji koja donosi gustoću energije od blizu 400 Wh/l. Tako sada cijeli paket iziskuje čak 50 posto manje prostora, a istovremeno je i 30% lakša. U konačnici ona teži 495 kilograma, pa je bez problema ugrađena u vozilo manjih dimenzija od modela EQS.

Navodno je baterije proizvela kineska tvrtka CATL, kao i one za EQS, a specifičnost je u povećanju udjela silicija u anodi. Također, napon baterije je također povećan na 900 V. Bateriju čini više od 200 ćelija raspoređenih u četiri reda. One su pak smještene u kućište izrađeno iz kombinacije ugljičnih vlakana te ostataka šećerne trske. Kompozitni je to materijal koji Mercedes koristi i u Formuli 1. Od iznimne je važnosti i sustav aktivnog upravljanja energijom što znači ravnomjerno crpljenje energije iz stanica dok je automobil u vožnji.

Čak 95% učinkovitosti!

Pažljivo projektiranje vozila nastalog na platformi s međuosovinskim razmakom od 280 centimetara dovelo je do težine od oko 1750 kilograma. To je u usporedbi s već nekoliko puta spominjanim serijskim modelom EQS za dvjestotinjak kilograma manje. Tek usput je spomenuto kako je za pokretanje vozila zadužen elektromotor od nekih 150 kW odnosno 205 KS, i to smješten na stražnjoj osovini. Njemački se proizvođač hvali iznimno velikom učinkovitošću od čak 95%. U prijevodu, to znači da čak 95% energije iz baterije stigne do kotača odnosno služi za pokretanje vozila.

Time dolazimo i do, na početku teksta spomenute, potrošnje vozila od 10 kWh električne energije na stotinu prevaljenih kilometara. U konačnici, brojna rješenja koja je Mercedes-Benz prikazao na konceptnom modelu Vision EQXX uskoro bi mogla svoju primjenu imati na nekom od serijskih električnih modela, iako sumnjamo kako će sami Vision EQXX doživjeti serijsko izdanje.

Impresivni zaslon od 120 centimetara

Zavirimo li u putničku kabinu ovog najnovijeg koncept vidimo kako se od A-nosača se jedne strane pa sve do A-nosača s druge strane proteže veliki zaslon koji se proteže na 47,5 inča (120,6 centimetara) cijelom dužinom instrument table te dolazi u 8K rezoluciji. Mercedes-Benz je surađivao s tvrtkom NAVIS Automotive Systems, specijalistima za navigacije, a kako bi razvio 3D navigacijski sustav. Korisnicima je na raspolaganju slika grada iz satelitskog prikaza, a nakon zumiranja sve do visine od 10 metara što svakako djeluje impresivno na ovom velikom zaslonu.

Poput dosadašnjih Mercedesovih modela, i Vision EQXX donosi napredni glasovni asistent koji se pokreće frazom ‘Hey Mercedes’ i softver koji s vremenom uči vaše ponašanje. Kako i priliči zadnjim trendovima u autoindustriji u putničkoj se kabini uvelike koriste održivi materijali, od gljiva do veganske svile. Osnovno načelo bilo je maksimalna udobnost i stil uz minimalnu težinu – i apsolutno da nema proizvoda životinjskog podrijetla.

Bez živostinjskih materijala

Na vratima, odnosno njegovim ručkama koristi se tzv. Biosteel svilena vlakna. Ova tkanina visoke čvrstoće, temeljena na biotehnologiji i certificirana veganska svilana tkanina dolaze od izumitelja biofabriciranih (prirodno identičnih) vlakana. Kombinirajući revolucionarnu znanost s istinskim ekološkim integritetom, njegova upotreba ovdje je prvi put predstavlja u automobilskom sektoru.

Još jedan održivi materijal koji krasi unutrašnjost novog koncepta – Mylo. Riječ je o provjerenoj veganskoj kožnoj alternativi napravljenoj od micelija, koji je podzemna struktura gljiva nalik korijenu. Certificirana je na biološkoj bazi, što znači da je napravljena pretežno od obnovljivih sastojaka koji se nalaze u prirodi. Ova potpuno nova kategorija materijala stvorena snagom biotehnologije dizajnirana je tako da bude manje štetna za okoliš i koristi se za dijelove jastuka sjedala.

Alternativa koži bez životinja nazvana Deserttex je održivi biomaterijal na bazi kaktusa izrađen od usitnjenih vlakana kaktusa u kombinaciji s održivom poliuretanskom matricom na bazi biologije. U ovoj kombinaciji, kožna alternativa ima iznimno gipku završnu obradu koja je mekana na dodir. Nadolazeće verzije imaju veći sadržaj kaktusa, što ovom materijalu daje potencijal da prepolovi ekološki otisak povezan s konvencionalnom umjetnom kožom.

Recikliranjem do manje zagađenja

Na podu, tepisi su izrađeni od 100% bambusovih vlakana. Osim što je brzorastuća i obnovljiva, ova prirodna sirovina nudi iznimno luksuzan izgled i dojam. Mercedes-Benz je odabrao ove održive, inovativne materijale visokih performansi jer oni, i drugi slični njima, imaju potencijal zamijeniti sve vrste naftnih i životinjskih proizvoda koji se trenutno koriste u automobilskoj industriji. Zajedno pokazuju put naprijed za luksuzni dizajn koji čuva resurse i koji je u ravnoteži s prirodom.

U konačnici, Vision EQXX uvelike koristi reciklirane otpadne materijale, kao što su reciklirane PET boce koje se koriste u svjetlucavom tekstilu za povećanje površine poda i obloga vrata. Koristi se materijal Dinamica izrađen od 38% recikliranog PET-a kako bi se stvorio efekt omotača koji povezuje gornji rub jednodijelnog zaslona s vratima i oblogom glave. Unutrašnjost također sadrži UBQ materijal, održivu zamjenu za plastiku napravljenu od kućnog i komunalnog otpada.