Iako je bilo najavljeno kako će Volkswagen novu generaciju popularnog kompakta prikazati još na salonu automobila u Frankfurtu, početkom rujna, na kraju je odlučeno kako će ipak malo pričekati kako se na salonu automobila fokus ne bi maknuo s elektrifikacije koja im je iznimno bitna za daljnji tijek poslovanja

Večeras je na posebnom događanju u Wolfsburg, sjedištu Volkswagena, skinuta plahta s nove generacije Golfa. Svjetsku premijeru Volkswagen slavi ondje gdje je Golf stvoren te gdje se već 45 godina razvija i proizvodi: u Wolfsburgu, u Autostadtu. Novi Golf uvest će se na tržište tijekom prosinca, naravno prvo doma, u Njemačkoj, dok se na proljeće očekuje i u našim krajevima, a kada će biti poznate i njegove cijene. Do sada je Golf proizveden u više od 35 milijuna primjeraka, počevši od prve generacije, od čega je njih čak 26 milijuna sišlo s proizvodne trake upravo tvornice u Wolfsburgu.

Osmo izdanje izrazito popularnog kompakta ponovno je doživio dizajnersku evoluciju, pa ima i onih zlobnika koji će ustvrditi, u IT-rječniku, kako se radi o Golfu 5.3. Tako je opet, prema uspješnom dosadašnjem receptu, mnogo više naglasak stavljen na tehnički napredak umjesto na dizajnerski izričaj. Najuspješniji Volkswagenov model svih vremena prodan je u više od 35 milijuna puta, a novo izdanje ponovno postavljan neka nova mjerila u klasi. Pri razvoju automobila fokus je stavljen na digitalni napredak, umreženost, prediktivnost, s intuitivnim rukovanjem i inovativnim električnim sustavom. Pored funkcionalnosti, Golf dolazi i uz pet hibridnih verzija, a što dovodi do električnog napretka u klasi kompaktnih vozila.

S osmom generacijom Golfa svoju premijeru slavi i najnovija verzija ‘modularne poprečne platforme’ (MQB). Globalni uspjeh marke Volkswagen i uspon kompletne VW grupacije na 1. mjesto među svjetskim proizvođačima automobila neposredno su povezani s uspjehom modela Golf. Prije sedam godina Golf je bio prvi model marke izrađen na MQB platformi. Varijabilna podloga kasnije je poslužila i za Passata, Jettu za tržište SAD-a te uspješni kineski modeli Lavida i Sagitar. Osim toga, SUV-ovi Tiguan, T-Roc ili američki Atlas predstavljaju modele čiji MQB geni sežu unatrag sve do Golfa. Zbrojimo li proizvedene količine Volkswagenovih modela koji se temelje na MQB platformi samo za 2018. godinu, dobivamo znatno više od 3,4 milijuna vozila. Unutar koncerna je, uključujući sve marke, 2018. godine proizveo oko 5,1 milijun modela na MQB platformi. Svi ovi modeli profitirat će od novih inovacija osmog Golfa jer je on početni i vodeći model za MQB u sljedećem desetljeću.

Snižen koeficijent otpora zraka

Od samih početaka, još prije 45 godina, pa do današnjih dana, Golf je stapao praktičnost za svakodnevnu upotrebu te jasan i precizan dizajn. To se nastavlja i sutra, novim Golfom. Element dizajna koji ovdje prevladava jest C stup koji premješta dinamiku karoserije prema naprijed, te čini stražnji dio karoserije markantnijim i prenosi legendarnu grafiku prvog modela Golfa u sadašnjost. Idealan omjer značajki Greenhouse (područje krova i ostakljenje) i Body (donje područje od linije prozora) novom Golfu daju snažan nastup, dok duboko izvedena linija krova osigurava autentičan sportski karakter. LED tehnologija u svim verzijama zamjenjuje sve vrste konvencionalne tehnologije svjetala – novi dizajn svjetala pritom postaje dominantan i nezamjenjiv stilski element osmog modela Golf.

Iako se novi Golf doima nižim, izduženijim i dinamičnijim, njegove su kompaktne dimenzije zadržane. One iznose 4284 mm u dužini, 1789 mm u širini i 1456 mm u visini. Međuosovinski razmak iznosi 2636 mm. Da je baš svaki dio karoserije nanovo oblikovan i izbrušen u zračnom tunelu već na prvi pogled pokazuju aerodinamičke vrijednosti: prednja površina smanjena je na 2,21 kvadratna metra, a koeficijent otpora zraka (cw) na 0,275.

Digitalna revolucija u unutrašnjosti

Novi instrumenti i online infotainment sustavi stapaju se u jedan digitalni cockpit; tako postaju otoci s dodirnim tipkama i dodirnim klizačima te usavršavaju ovaj digitalni svijet modela Golf. Informacijski spektar opcijski se nadopunjuje Windshield Head-up zaslonom. Dosljedna digitalizacija omogućuje – putem dodirnih površina i prirodnim upravljanjem govornim naredbama – prilično samorazumljivo, a time i intuitivno rukovanje. Volkswagen upire svu snagu te se koristi digitalnim elementima za rukovanje i prikazima kako bi unutrašnjost podigla na novu razinu interakcije između čovjeka i stroja. Sustavi nisu umreženi samo međusobno već putem online jedinice za povezivost (OCU) i sa svijetom izvan Golfa.

Serijska OCU jedinica s integriranom eSIM karticom umrežava se s online funkcijama te uslugama značajki We Connect i We Connect Plus. Tako naprimjer navigacija postaje interaktivna zahvaljujući internetskoj vezi jer su od sada POI odredišta koja se automatski prikazuju duž rute pohranjena s informacijama – primjerice s telefonskim brojem za rezervaciju stola u restoranu putem smartphonea i bluetooth sučelja. K tomu se digitalizirani krajolik zaslona uvelike može personalizirati i tako prilagoditi individualnom ukusu vozača. Činjenica je da će umreženi, digitalni cockpit Golfa promijeniti način na koji vozimo automobil. Tehnološki je napredak u tomu pogledu usporediv s uvođenjem prvog smartphonea s dodirnim zaslonom na tržište. Golf time mijenja pravila igre.

Povećana sigurnost

Nije osmi putnik, već osmi Golf, odnosno njegovo osmo izdanje postavlja novi status quo funkcija vožnje s potporom u klasi kompaktnih vozila: Tako Travel Assist sustav, koji je prvi put na svijetu integriran u model kompaktne klase, omogućuje da se ovaj Volkswagen autocestama do brzine od 210 km/h (dozvoljeno samo u Njemačkoj) može voziti s potporom bez aktivnog upravljanja, davanja gasa ili kočenja. Osobito se na dugačkim dionicama time poboljšavaju udobnost i sigurnost.

Kao prvo Volkswagen vozilo, novi se Golf k tome serijski umrežava sa svojim okruženjem: funkcija Car2X koristi se informacijama drugih vozila u okruženju do 800 metara te signalima prometne infrastrukture kako bi upozorila vozača i ta upozorenja također proslijedila drugim modelima s funkcijom Car2X. Kolektivna inteligencija time postaje stvarnost. To je početak nove faze prometne sigurnosti jer će Volkswagen upozorenja putem funkcije Car2X u bliskoj budućnosti pretvoriti u dio serijske opreme za modele iz masovne proizvodnje poput modela Golf. Dodatno povećanje sigurnosti k tomu će nuditi nova IQ.LIGHT – LED matrix glavna svjetla sa svojim djelomično interaktivnim svjetlosnim funkcijama.

Osam novih pogonskih sustava

TSI, TDI, TGI, eTSI, eHybrid natpisi su koji dolaze na novom Golfu. Program pogonskih sustava novog Golfa obuhvaća benzinske (TSI) i dizelske pogone (TDI), pogon na zemni plin (TGI) te djelomični hibridni (eTSI) i plug-in hibridni pogon (eHybrid). Svi benzinski i dizelski motori su motori s izravnim ubrizgavanjem i turbopunjenjem. Njihov spektar snage iznosit će (nakon uvođenja svih motora na tržište) između 90 KS i više od 300 KS. Osam pogonskih verzija prvi će se put upotrebljavati u Golfu.

Novost su dva 3-cilindrična benzinska motora sa 90 KS i 110 KS te dva 4-cilindrična dizelska motora sa 115 KS i 150 KS. Novi TSI motori odlikuju se posebno niskim vrijednostima potrošnje i emisija ispušnih plinova zahvaljujući, između ostalog, TSI Miller postupku izgaranja. Novitet među TDI motorima uz Twindosing tehnologiju (dvostruko ubrizgavanje sredstva AdBlue) znatno smanjuje emisije dušikovih oksida (NOx), pa više nema problema koji su Volkswagen skupo stajali u posljednjim godinama. Poboljšanje potrošnje novih TDI motora iznosi do 17 posto u usporedbi s prethodnima. Dodatna novost su hibridna izdanja.

VW je za Golfa pripremio tri eTSI i dva eHybrid motora čime postaje prvo vozilo marke s čak pet hibridnih pogona. To je ujedno i premijera za 48-V tehnologiju – 48-V starter generator s remenskim prijenosom, 48-V litij-ionska baterija i najnovija generacija učinkovitih TSI motora ovdje kao eTSI čine novi djelomični hibridni pogon. Donsoi ušteda potrošnje od oko 10 posto (prema WLTP ciklusu) te navodno i iznimno agilne i komforne performanse tijekom kretanja. Volkswagen će Golf nuditi s tri stupnja snage eTSI motora: 110 KS, 130 KS i 150 KS. K tomu će se osma generacija ovog bestselera nuditi s dva plug-in hibridna pogona. Nova učinkovita verzija ovog eHybrid motora odlikuje se snagom od 204 KS, dok sportski usmjerena GTE verzija (unaprijeđena na temelju prethodnog modela) donosi 245 KS. Oba modela Golf s eHybrid pogonom imaju novu litij-ionsku bateriju od 13 kWh.

Četiri razine opreme

Nazivi opreme Trendline, Comfortline i Highline odlaze u povijest, te se kod novog Golfa, pored osnovnog modela još mogu odabrati i Life, Style te sportski R-Line paketi. Svi paketi su bogatiji u odnosu na dosadašnje, a početni uključuje i LED glavna svjetla i LED stražnja svjetla, sustav Keyless Start, Innovision Cockpit, mobilne online usluge i funkcije We Connect i We Connect Plus, višenamjensko kolo upravljača, automatski klima-uređaj, potporu za zadržavanja vozila na voznom traku Lane Assist, novu potporu za skretanje, sustav nadzora okoline Front Assist s prediktivnim sustavom zaštite pješaka i funkciju Car2X. Tijekom sljedeće godine uslijedit će samostalni modeli Golf GTI, GTI TCR, Golf GTD, Golf GTE i Golf R, a na raspolaganju će biti kao 5-vratna karoserijska izvedba, dok se model s tri vrata gasi sa zaustavljanjem proizvodne linije sedme generacije.

Malo zanimljivosti

U glavnoj Volkswagenovoj tvornici u Wolfsburgu čak 8400 zaposlenika radi isključivo na Golfu. Golf osme generacije ima preko 2700 pojedinačnih dijelova i komponenti. U potpuno povezanom Golfu postoji 962 sustava ožičenja s 1340 metara kabela. To je 31 sustav ožičenja i nešto manje od 100 metara kabela više nego u Golfu sedme generacije. Počevši s isporukom čeličnog lima, Golf putuje 69 kilometara na proizvodnim linijama dok gotovo vozilo ne napusti tvornicu. Iako je nova generacija Golfa kompleksnija, zahvaljujući činjenici da je nastala na drugoj generaciji MQB platforme, uspjeli su smanjiti investicije u pokretanje novog modela. Pored toga, za sat vremena je i smanjena proizvodnja samog vozila.

Prva generacija Golfa proizvodila se devet godina, i s proizvodnih traka sišlo je 6,99 milijuna primjeraka. Manje od osam godina trebalo je za prvih 5 milijuna primjeraka, a kada je predstavljen i prvi primjerak pogonjen turbodizelskim motorom (GTD). Druga generacija dobila je katalizator i ABS sustav. Tijekom 1990. godine proslavili su 12 milijuna proizvedenih Golfova, a nakon osam godina proizvodnje druga je generacija postigla uspjeh od 6,3 milijuna primjeraka. Godinu kasnije stigla je treća generacija, a koja je postala i prvi kompakt sa 6-cilindarskim motorom (VR6), te je potrajala do 1996., uz 4,83 milijuna proizvedenih vozila. Mk3 je označio u početak karavanskog izdanja. Četvrta faza trajala je do 2003. godine, kod koje je ESC postao standard, a u R32 izdanju je zaživio i prvi DSG mjenjač. Mk4 je proizveden u 4,99 milijuna primjeraka. Za vrijeme pete generacije, došlo se do 25 milijuna proizvedenih primjeraka, a Golf je označio i Plus model koji je bio predstavnik u sve traženijem segmentu jednovolumena. Mk5 je trajao pet godina, uz 3,4 milijuna proizvedenih primjeraka. Prije jedanaest godina stigao je Mk6 koji donosi brojna elektronska pomagala, i nakon više od četiri godine i 2,85 milijuna proizvedenih primjeraka stigli smo do Golfa sedme generacije koja sada odlazi u povijest.