Riječ je o prvom od ukupno 11 električnih modela koji planiraju predstaviti do 2026. godine. Sedam će ih biti na E-GMP platformi, dok će 4 EV derivata biti napravljena na temelju postojećih modela

‘EV6 je utjelovljenje nove Kije. Rodila se kako bi odvažnim dizajnom, progresivnim inženjeringom, inovativnim tehnologijama i uzbudljivim električnim performansama inspirirala svako putovanje,’ rekao je Ho Sung Song, predsjednik i direktor Kije te dodao: ‘EV6 predstavlja i početak Kijine dugoročne privrženosti održivoj mobilnosti, koja će ubrzati prelazak ne samo čistog prijevoza, nego i proizvoda, materijala i izrade.’

Riječ je o prvom namjenskom BEV-u (baterijsko električno vozilo) koji je Kia napravila na potpuno novoj električnoj globalnoj modularnoj platformi (E-GMP). Ujedno predstavlja prvi dio Kijinog prelaska u novu eru elektrifikacije pod novim sloganom marke, Movement that inspires (pokret koji inspirira). Isto tako predstavlja početak srednjoročne i dugoročne strategije za baterijska električna vozila, plug-in hibridna (PHEV) i hibridna (HEV) vozila koja će do 2030. godine predstavljati 40 posto Kijine ukupne prodaje, s godišnjom prodajom od 1,6 milijuna ekološki prihvatljivijih vozila.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Sve više električnih modela

Kao dio tog cilja Kia namjerava do 2030. godine povećati prodaju BEV-ova na 880.000 vozila i tako postati globalno najveći prodavač ovakvih vozila. EV6 je prvi od ukupno 11 Kijinih novih BEV modela koji će predstaviti do 2026. godine. Od tog broja njih sedam će biti na E-GMP platformi, dok će 4 EV derivata biti napravljena na temelju postojećih modela.

Riječ je o modelu koji će zasigurno privući mnogo pažnje, a pored samog dizajna u tome će mu pomoći i tehnička dostignuća. Ubrzanje s mjesta do 100 km/h u svega 3,5 sekundi. Najveća brzina od 260 kilometara na sat. Mogućnost punjenja baterije od 10 do 80% u svega 18 minuta. Pogon na stražnje ili sva četiri kotača. Uz funkciju vehicle-to-load (V2L) EV6 osigurava da električni potrošači koriste energiju iz baterije vozila, a električnu energiju može predati i drugi vozilima. No, krenimo redom.

Novi dizajnerski jezik

O dizajnu modela EV6 već smo pisali. Dizajniran je u skladu s Kijinom novom dizajnerskom filozofijom ‘spajanja suprotnosti’, koja je pronašla inspiraciju u kontrastima prirode i čovječanstva. U središtu dizajnerske filozofije je novi vizualni identitet koji pobuđuje pozitivne snage i prirodnu energiju, s kontrastnim kombinacijama oštrih stilističkih elemenata i kiparskih oblika.

Karim Habib, viši potpredsjednik i voditelj Kijinog globalnog dizajnerskog centra, objasnio je: ‘EV6, kao Kijino prvo isključivo električno vozilo, primjer je čovjeku usmjerenog, progresivnog dizajna i elektrificirane snage. Čvrsto vjerujemo da je EV6 uvjerljiv i značajan model za novu EV eru. Kombinacijom suvremenih, visokotehnoloških pomagala s EV6 namjeravamo kreirati specifičan, utjecajan dizajn, ali i nuditi namjenski EV, koji će definirati našu budućnost.’

Pripremljene su dvije verzije modela EV6 – GT Line i sportski nastrojen GT. Upravo ta GT izvedba dizajnirana je kako bi pružala nešto drukčije u klasi crossovera. Tako donosi karakteran, utjecajan eksterijer s high-tech pomagalima te izuzetnim performansama. Sprijeda je Kijina ‘tigrova maska’ dobila drugačiji izgled prilagođen digitalnom dobu. Dnevna svjetla dobila su elegantan, moderan izgled i uključuju ‘sekvencijalni’ dinamični uzorak rasvjete. Ispod njega nisko postavljeni otvor za protok zraka vizualno širi prednji dio vozila i naglašava svoj high-tech izgled.

Pogled s boka je moderan, elegantan i aerodinamičan. Karakterna crta koja ide uzduž dna vrata, zakrivljuje se prema gore te nastavlja prema stražnjim blatobranima, čime vizualno produljuje profil vozila. Stražnji dio, djelomično konstruiran zbog postizanja vrhunskih aerodinamičnih mogućnosti, donosi padajući C stup s crnim sjajnim umetcima koji vizualno šire prozor. Iznad toga je krovni spojler koji zrak potiskuje prema donjem spojleru smještenom iznad jedinstvenih svjetala.

Moderna i prostrana unutrašnjost

Dizajn unutrašnjosti karakterističan za EV doba maksimalno koristi prednosti Kijine namjenske E-GMP platforme. Usprkos kompaktnim vanjskim dimenzijama, 290 centimetara dug međuosovinski razmak u kabini pruža puno prostora kao što ga nude srednje veliki sportski terenci. Jochen Paesen, potpredsjednik unutrašnjeg dizajna, rekao je: ‘Ljude prvo privuče eksterijer vozila, ali na kraju se zaljube u unutrašnjost gdje provode većinu svog vremena. Zato je za nas bio najvažniji inspirirajući dizajn unutrašnjosti EV6. Vjerujemo da EV6 može inspirirati klijente kako bi oslobodili svoju kreativnost.’

Jedan od elemenata koji najviše odudara je infotainment ekran. Jednostavan izgled širokog ekrana i armaturne ploče daju kabini osjećaj otvorenosti. Relaksirajuća sjedišta su tanka, lagana i suvremena, presvučena modernim, vizualno zanimljivim i robusnim tkaninama napravljenim od prerađene plastike, što je ekvivalentno upotrebi 111 plastičnih boca za vodu.

EV6 nudi inteligentan i prilagodljiv raspored u kabini i mnoštvo prostora za odlaganje, uključujući prtljažnik od 520 litara zapremine (VDA). S oborenim sjedištima u 2. redu zapremina se povećava na 1300 litara. Novi model ima i ispod ‘poklopca motora’ dodatne 52 litre zapremine za odlaganje kod pogona samo na stražnju osovinu odnosno 20 litara kod modela s pogonom na sva četiri kotača.

Dvije baterije za dugi domet

EV6 će kupcima nuditi više mogućnosti izbora isključivo električnog pogona s nultim emisijama, uključujući visokonaponski baterijski sklop dugog dometa (77,4 kWh) i standardni domet (58 kWh). Tako će GT-line biti na raspolaganju s dugim i standardnim dometom, dok je GT biti raspoloživ samo s baterijskim sklopom dugog dometa. To je Kijino prvo električno vozilo raspoloživo s pogonom na 2 (2WD) ili 4 kotača (AWD), a potonji nudi unaprijeđene dinamične performanse i u najzahtjevnijim uvjetima.

EV6 2WD s kapacitetom baterije od 77,4 kWh može s jednim punjenjem prijeći više od 510 kilometara po WLTP kombiniranom načinu mjerenja. S najvećim okretnim momentom od 605 Nm, koji je na raspolaganju kod AWD izvedbe, EV6 može ubrzati od 0 do 100 km/h za samo 5,2 sekunde. Baterijski sklop kapaciteta 77,4 kWh s elektromotorom snage 168 kW (229 KS) prenosi snagu preko stražnjih kotača, dok AWD izvedba na prednje i stražnje kotače prenosi 239 kW (325 KS).

Izvedba s kapacitetom baterije od 58 kWh omogućava ubrzanje od 0 do 100 km/h za 6,2 sekunde, s najvećim okretnim momentom od 605 Nm (AWD izvedba). Ova izvedba s elektromotorom snage 125 kW ima stražnji pogon, dok AWD izvedba ima dva elektromotora, koji na prednji i stražnji par kotača prenose 173 kilovata (235 KS).

Prilagodljiva platforma

Kijina nova namjenska E-GMP platforma s modularizacijom i standardizacijom smanjuje složenost te omogućava brz i prilagodljiv razvoj proizvoda s različitim karakteristikama. Ovaj prilagodljiv razvoj može zadovoljiti različite potrebe klijenata po pitanju performansi modela. EV6 GT opremljen s dva elektromotora ukupne snage 430 kW, dovodi električne performanse na viši nivo. S okretnim momentom od čak 740 Nm, izvedba GT AWD ubrzava od 0 do 100 km/h za samo 3,5 sekunde i dostiže najveću brzinu od 260 km/h. Sa softverskim dodatkom elektronskog diferencijala s ograničenim proklizavanjem, koji ima samo izvedba EV6 GT, vozači mogu uživati u pouzdanom nadzoru i dinamičnoj vožnji i upravljivosti u svim uvjetima vožnje.

‘EV6 GT pokazuje naš vodeći položaj na području tehnologije zahvaljujući kombinaciji izuzetno brzog punjenja i ubrzanja, specifičnih za supersportske automobile. S našom namjenskom EV platformom ne moramo prihvaćati kompromise između inspirirajuće prostranosti i performansi,’ rekao je Albert Biermann, predsjednik i voditelj odjela za istraživanja i razvoj u automobilskoj grupaciji Hyundai Motor Group, koju čine sestrinske marke Hyundai, Kia i Genesis.

800-voltno vrlo brzo punjenje

EV6 nudi mogućnost punjenja od 800V i 400V, a bez potrebe da vozač koristi dodatne komponente ili adaptere. Vozilo može vrlo brzim punjenjem napuniti bateriju od 10 do 80 posto napunjenosti za samo 18 minuta kod svih izvedbi modela, dok do 100 km dometa može napuniti za manje od 4 i pol minute (2WD s baterijom od 77,4-kWh).

Sustav punjenja je prilagodljiviji u odnosu na prošlu generaciju električnih vozila i to zahvaljujući integriranoj upravljačkoj jedinici punjenja (ICCU). Upravo ona omogućava novu funkciju vehicle-to-load (V2L) s kojom električni potrošači koriste energiju iz baterije vozila. Funkcija V2L može isporučivati do 3,6 kW snage i može pružati dovoljno struje za istovremeno djelovanje 55-inčnog televizora i klima uređaja više od 24 sata.

Sustav također može puniti i drugo električno vozilo. S više od 35-postotne napunjene baterije, EV6 može vući prikolicu do 1600 kg. Zajedno s funkcijom V2L vlasnici EV6 mogu sa sobom uzeti sve što im treba za avanturu u prirodi s prijateljima i obitelji, a sve to čine uz nulte emisije.

Maksimalna učinkovitost za najduži domet

EV6 je opremljen s tehnologijama za rekuperaciju energije s ciljem postizanja maksimalnog dometa s jednim punjenjem. Tu je Kijina najnovija generacija učinkovite toplinske pumpe, koja koristi otpadnu toplinu iz sustava hlađenja vozila. To omogućava da automobil na minus 7 stupnjeva Celzijusa, može pružati 80% dometa koji je inače raspoloživ na 25 stupnjeva Celzijusa.

Isto tako na raspolaganju je najnovija generacija Kijinog pametnog regenerativnog kočionog sustava, kojim se upravlja ručicama iza obruča upravljača. To vozačima omogućava brzo i jednostavno usporavanje vozila i rekuperaciju kinetičke energije za dostizanje maksimalne učinkovitosti te posljedično dužeg dometa.

Vozači mogu birati između čak 6 nivoa regenerativne kočione sile (bez, od 1 do 3, i-Pedal ili auto način), ovisno od željenog nivoa rekuperacije energije. Način i-Pedal omogućava skladištenje maksimalne količine energije kočenja, a vozaču pruža zaustavljanje vozila bez korištenja papučice kočnice.

Napredna infotainment pomagala

EV6 donosi zbir tehnologija koje unaprjeđuju sigurnost, povezivost i infotainment. Njihova svrha je pružati sigurnija, jednostavnija i manje stresna putovanja. Visokotehnološki infotainment sustav uključuje 2 ekrana od 12 inča. Zakrivljeni ekrani imaju tanke ploče sa slojem filma koji koriste novu strukturu i naprednu tehnologiju kako bi smanjili utjecaj svjetla. Mjerači i infotainment sustav izgledaju kao dio jedne cjeline.

Velika staklena površina koja se proteže od upravljačkog obruča do sredine vozila, pred vozačem prikazuje digitalne mjerače, dok je infotainment sustav iznad središnje konzole. Pored toga EV6 donosi i obogaćenu stvarnost (AR), koja se prikazuje na projiciranom ekranu (head-up display) koji projicira putne informacije na vjetrobranskom ekranu u vozačevom vidnom polju. Sustav prikazuje upozorenja asistencijskog sustava (ADAS), detalje o brzini vozila i detaljnija navigacijska uputstva (turn-by-turn).

Na raspolaganju je i Meridian surround audio sustav s 14 zvučnika, prvi koji je namijenjen Kijinim električnim vozilima s ciljem pružanja zaista izuzetnog zvučnog iskustva. On osigurava najnoviju tehnologiju ovog britanskog audio specijaliste za digitalnu obradu signala (DSP). Meridianova filozofija zvuka je ugrađena u EV6, što će korisnicima pružati uživanje u vožnji s prirodnim i autentičnim zvukom. Sustav zvučnika nudi i Active Sound Design (ASD), novu funkciju s kojom vozilo pruža povratnu informaciju zvuka u skladu s brzinom vozila i upravljanjem preko korisničkog sučelja.

Napredni sustavi asistencije

EV6 zahvaljujući svojim asistencijskim sustavima (ADAS) nudi vrhunsku sigurnost i udobnost. Time na svakom putovanju smanjuje opasnost i stres u vožnji te štiti putnike i ostale sudionike u prometu. Sustav za siguran izlazak iz vozila (SEA) pomaže u sprječavanju bočnog sudara prilikom izlaska iz EV6. Kada putnik otvori vrata kako bi izašao iz vozila, sustav ga upozori na približavanje vozila straga. SEA tada automatski zaključava vrata.

Sustav za održavanje vozila u voznoj traci (LFA) pomaže održati vozilo na sredini vozne trake. Tijekom vožnje pritiskom na tipku (de)aktiviramo LFA. Asistencija na autocesti drugog stupnja (HDA 2) održava podešeni razmak i brzinu na autocesti s obzirom na vozilo ispred, a također pomaže i kod održavanja vozila na sredini vozne trake, čak i u zavojima. U slučaju da vozilo u susjednoj traci vozi preblizu vašoj, HDA 2 prilagođava smjer EV6 kako bi izbjegao eventualni sudar.

U slučaju kad vozač drži obje ruke na upravljačkom i vozi iznad određene brzine, HDA 2 omogućava vozaču da jednim klikom na prekidač pokazivača smjera pomakne vozilo u željenu traku. Daljinsko parkiranje (RSPA) omogućava daljinsko parkiranje ili izlaženje iz parkirnog mjesta pritiskom na tipku, iako vozač nije u vozilu.

Kia će model EV6 proizvoditi u Južnoj Koreji. Prodaja na izabranim globalnim tržištima počinje u drugoj polovici ove godine, a na nekim tržištima online rezervacije su već moguće. Za sada nema nikakvih naznaka oko eventualnih cijena.

Tehnički podaci

Dimenzije (EU izvedba) EV6 EV6 GT-line EV6 GT Međuosovinski razmak 2.900 mm 2.900 mm 2.900 mm Dužina 4.680 mm 4.695 mm 4.695 mm Širina 1.880 mm 1.890 mm 1.890 mm Visina 1.550 mm 1.550 mm 1.545 mm Prtljažni prostor Prtljažni prostor *EV6 / EV6 GT-line 520 L 1.300 L (*u slučaju oborenih sjedišta u 2. redu) Prednji prtljažnik 52 L (2WD) ili 20 L (AWD) Performanse Platforma Električna globalna modularna platforma EV6 EV6 GT-line Dugi domet 77,4 kWh baterija AWD Snaga 239 kW (sprijeda i straga kombinirano) Okr.moment 605 Nm (sprijeda i straga kombinirano) 2WD Snaga 168 kW (straga) Okr.moment 350 Nm (straga) Standardni domet 58,0 kWh baterija AWD Snaga 173 kW (sprijeda i straga kombinirano) Okr.moment 605 Nm (sprijeda i straga kombinirano) 2WD Snaga 125 kW (straga) Okr.moment 350 Nm (straga) EV6 GT Dugi domet 77,4 kWh baterija AWD Snaga 430 Kw (sprijeda i straga kombinirano) Okr.moment 740 Nm (sprijeda i straga kombinirano) Pomagala Infrastruktura punjenja 400 V i 800 V (nisu potrebni dodatni adapteri) Vrlo brzo punjenje (800V) 10 % do 80 % – 18-minutno punjenje 100 km dometa (WLTP) – 4,5 minutno punjenje

*Tehnički podaci mogu se razlikovati među zemljama /regijama i temelje se na očekivanim podacima za homologaciju. Konačni podaci su u postupku homologacije