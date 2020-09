Prestižni SUV sa sedam sjedala odiše luksuzom i veličinom, a što naglašavaju 24-inčni kotači. Za sada nisu poznati nikakvi tehnički detalji, a u digitaliziranoj putničkoj kabini koji obiluje LCD zaslonima novost je i zaslon za suvozača

Poznato je kako je Jeep istinska američka ikona, a koja je zadnje vrijeme, od kad je pod Fiatovom kapom doživjela i svojevrsni procvat na europskom kontinentu. Doduše, u Europi dominiraju manji modeli, a koji su nešto drukčiji od onih istinskih Jeep modela koji su obilježili dugu povijest ovog proizvođača terenskih vozila. U skladu s time Jeep je jučer u Detroitu prikazao novi Grand Wagoneer koncept. Riječ je o modelu koji označava ponovno rođenje klasične američke ikone, pružajući viziju onoga što moderni izraz originalnog ultimativnog vrhunskog SUV-a može biti.

Wagoneer je rođen u Americi još tijekom 1962. godine, i tada je bila riječ o prvom vozilu s pogonom na sva četiri kotača, a čiji je moment dolazio preko automatskog mjenjača. Neki bi rekli da je to bio svojevrsni pionir prvog modernog SUV-a. Grand Wagoneer 1984. označio je početak vrhunskog SUV-a, pružajući kupcima nečuvenu kombinaciju standardnih karakteristika, poput kožnih presvlaka, klima uređaja, AM / FM / CB stereo radija i dodanu zvučnu izolaciju, uz dramatično povećanje konjskih snaga i okretni moment. Ipak, potrajao je do 1991. godine, no sada slijedi njegova reinkarnacija.

American premium

Novi sofisticirani Grand Wagoneer nastavlja taj put te Wagoneer dolazi kao vrhunsko proširenje marke Jeep. Wagoneer će definirati ‘American premium’, pružajući jedinstveno i neviđeno korisničko iskustvo čime želi postati standardom sofisticiranosti, autentičnosti i moderne mobilnosti. Grand Wagoneer Concept se može pohvaliti širokim nizom vrhunskih tehnologija – uključujući elektrificirani pogonski sklop, sofisticirane 4×4 terenske sustave i prvi digitalni zaslon za suvozača u SUV-u, a koji je dio bogatijeg, vrhunskog interijera.

Jeep novim modelom želi pomutiti planove proizvođačima koji trenutno vladaju segmentom velikih i bogato napravljenih SUV vozila. Već dizajn samog Grand Wagoneer otkriva njegove korijene, a iako dosta kockasti dizajn, nama je prednji dio sjeo vrlo dobro. Tanka prednja svijetla, smještena u pravu tikovinu, između kojih se smjestila dobro poznata Jeep maska djeluje vrlo snažno. Dominaciji svakako doprinosi i tanko LED osvjetljenje iznad glavnih svjetala, a koje se proteže čitavom širinom prednjeg dijela vozila. Iznad tog LED svijetla je i natpis Wagoneer, dakako osvijetljen. Kako priliči pravom Jeep modelu, nije izostala naglašena kuka za vuču.

Straga je pak u istom tonu izveden natpis Grand Wagoneer, te dosta jasna i jednostavna stražnja svijetla. Svijetla su ovdje gotovo povezana s obje strane vozila. Rekli bi da taj kockasti dizajn, pogotovo stražnjeg dijela naginje prema nekim Land Rover modelima. Istina je da nije lagano osmisliti takav model da u potpunosti bude privlačan, a tu mislimo na dio iza stražnjih vrata, prema kraju vozila. No, o tome će ipak na kraju suditi sami kupci. U bočnom pogledu na vozilo dominantnost naglašavaju višekraki 24-inčni aluminijski naplatci.

Elegancija Grand Wagoneer modela u potpunosti se prikazuje prije nego što se vrata uopće otvore. Nakon daljinskog aktiviranja, cijeli se paket vanjskih LED svjetala suptilno uključuje u puni niz ‘dobrodošlice’ koji oživljava ovo, za sada konceptno vozilo, a vjerujemo da se neće bitnije razlikovati niti u serijskom izdanju.

U poptunosti stakleni krov

– Tijekom više od četvrt stoljeća, prvi Wagoneer i Grand Wagoneer stvorili su novi segment za američke potrošače kao vrhunski SUV svog doba – rekao je Christian Meunier, globalni predsjednik marke Jeep te nastavio – novi Grand Wagoneer koncept naša je vizija onoga što moderni izraz ove bezvremenske ikone može biti i nagovještava kako ćemo redefinirati i ponovno stvoriti referentni premium SUV.

U ovom prvom službenom predstavljanju nema nikakvih konkretnijih podataka o novom modelu, iako naravno da su se odmah počele pojavljivati i neke insiderske informacije. Doduše, poznato je kako je novi model pripremljen kao sedmerosjed s iznimno visokom razinom luksuza, tehnologije i udobnosti. Pored modela Grand Wagoneer, u ponudi će biti i manji model nazvan samo Wagoneer. Prema trenutno dostupnim informacijama, upravo u Detroitu će tijekom iduće godine krenuti i serijska proizvodnja. Kao poklon svom proizvodnom domu i sjedištu marke, na u potpunosti stakleni krov novog koncepta stavljena je karta koja prikazuje Detroit i okolicu. Upravo ovaj veliki stakleni krov unutrašnjosti daje zavidnu količinu svjetlosti koja pomaže još boljem dojmu prostranosti.

Na bočnoj strani staklenog krova s obje strane nalaze se krovni nosači s četiri otvora za zatezanje. Svaki otvor sadrži dodatno drvo od tikovine koje je poduprto brončanim rešetkama. Tikovina je odabrano zbog svoje elegancije i trajnosti. Nekad viđeno prvenstveno na jahtama i na najekstravagantnijim imanjima, tikovina je sada je vrhunsko drvo po izboru za dizajnere iz različitih industrija.

Interijer modela Grand Wagoneer prostran je i sadrži vrhunske materijale koji ističu opsesiju Jeep tima detaljima, a koji slave američku izradu. Tako je tu potpuno digitalni kokpit koji iskorištava vodeće tehnologije koje su vrlo dobro uklopljene na prostranim i jednostavnim zaslonima te reduciranom broju fizičkih prekidača.

Prostranost za sedam putnika

Kada započne serijska proizvodnja vjeruje se kako bi Jeep Grand Wagoneera trebao biti opremljen vodećom sposobnošću zahvaljujući tri dostupna 4×4 sustava i poznatom zračnom ovjesu Quadra-Lift. Sve to trebalo bi dovesti do vrhunske dinamike vožnje s neovisnim prednjim i stražnjim ovjesom, neusporedivom sposobnošću vuče, snažnih performansi, napredne tehnologija, sigurnost i povezivost… Nema nikakvih detalja vezanih uz pogonske sklopove, no nagađa se da bi se veliki naglasak trebao staviti na plug-in hibride te potpuno električna izdanja.

Vjeran svom imenu, Grand Wagoneer nudi sjajnu unutrašnjost za do sedam putnika zahvaljujući prostranim, udobnim sjedalima u prednjem i drugom redu, kao i trećem redu. Opuštena atmosfera interijera – naglašena korištenjem prilagodljive ambijentalne rasvjete, kako u boji tako i u intenzitetu – nudi oslobađajući osjećaj tišine svima u vozilu. Prostranost interijera poboljšavaju veliki stakleni prozori s kojih se pruža pogled poput staklenika, značajka koja je razlikovala originalni Grand Wagoneer i čini isto za današnji moderni Jeep Grand Wagoneer koncept.

Instrumentna konzola obiluje velikim zaslonima. Ispred vozača, odnosno iza upravljača je 12,3-inčni zaslon umjesto instrumentne ploče. Na središnjem grebenu je 12,1-inčni zaslon osjetljiv na dodir koji služi kao glavni zaslon, a ispod kojeg je smješten 10,25-inčni komforni zaslon osjetljiv na dodir dolje, odvojen strukturnim aluminijskim dijelom, a putem kojeg se kontroliraju sjedala i četverozonski klima uređaj. Uz to, suvozač ima zaslon od 10,25 inča.

Čak sedam zaslona

Putnicima u drugom redu na raspolaganju je 10,1-inčni komforni zaslonom smješteni na središnjoj konzoli, između prednja dva sjedala. Također, ispred stražnjih bočnih sjedala drugog reda je po još jedan 10,1-inčni zaslonu osjetljivom na dodir, a namijenjen zabavi.

Tehnološki bogatu unutrašnjost pokreće posve novi sustav Uconnect 5, koji pruža pet puta brže radne brzine u odnosu na prethodnu generaciju. Uconnect 5 je povezaniji, korisniji, bogatiji sadržajem i ostavlja mogućnost veće personalizacije, što ga čini najnaprednijim sustavom Uconnect ikad. Uz to, Android operativni sustav Uconnect 5 postavlja temelje, donoseći pristup širokom katalogu aplikacija koji će odgovoriti na brzo rastuću potražnju za poboljšanim korisničkim iskustvom (UX).

Grand Wagoneer prvi je automobil opremljen audio sustavom McIntosh – još jedan klasični američki luksuzni brend poznat po tome što nudi ugledne kućne audio sustave koji pružaju vrhunsko iskustvo u glazbi i filmu. Audio sustav McIntosh u modelu Grand Wagoneer sadrži 23 prilagođena zvučnika spojena na 24-kanalno pojačalo koje pruža impresivno audio iskustvo. Audio elementi dizajnirani u aluminiju i piano crnoj boji, vjerni su dizajnerskoj estetici vrhunskih kućnih audio sustava McIntosh.