Uz produženi doseg trebao bi osigurati domet od preko 610 kilometara, a ima ultrabrzu mogućnost punjenja pa se od 10 posto do 80 posto nadopuni u samo 18 minuta

Nema sumnje kako Hyundai već dulje vrijeme ozbiljno radi na elektrifikaciji svojih modela. I dok je prvotno bilo ‘opipavanje’ tržišta kroz električne verzije postojećih modela, sve ozbiljnije nastupa u proširenju Ioniq serije električnih modela. Nakon modela Ioniq 5, sada je na red stigao model Ioniq 6. Pored toga, Hyundai o protekle jeseni u ponudi ima i model Nexo, a koji zahvaljujući gorivim člancima kao pogonskog gorivo koristi vodik.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Kako to i priliči trendovima koji su nametnuti posljednje dvije godine, premijera modela Ioniq 6 bila je digitalna, ali ne klasičnim prezentiranjima nekog od čelnika kompanije ili razvojnih inženjera. Pripremljen je video sa stvarnim osobama, kreativcima, a kroz čiju priču su predstavljene zanimljivosti novog modela.

Miks poznatih linija

Ioniq 6 pripada tzv. streamliner liniji automobila, a riječ je o limuzini sa sportskim karakteristikama, te coupeovskim stražnjim dijelom vozila. Novi je model nastao na E-GMP platformi, uz iznimno dugačak međuosovinski razmak od 295 centimetara. Ovisno o izvedbi dolazi na kotačima promjera 20 ili 18 cola. U duljinu broji 485,5 cm, širok je 188 cm te visok 149,5 cm. To mu osigurava elegantan i zanimljiv izgled. Ovisno o tome gledate li vozilo sprijeda ili straga, možete pronaći ‘elemente’ i nekih Hyundaijevih modela, ali onih koje susrećemo kod njemačkih modela visoke klase.

U Hyundaiju ističu kako su mnogo pažnje posvetili pripremi i uređenju putničke kabine, a u cilju zadovoljstva kupaca i želje da što više vremena provedu upravo u njoj. Naravno, bez obzira govorimo li o samoj vožnji, ili pak korištenju za odmor, kao mobilni ured…

Sve veće igračke na kotačima

‘Inovativna unutrašnjost pomno je osmišljena kao osobni prostor poput čahure, poboljšan najnovijim tehnologijama za stvaranje sigurnog iskustva vožnje bez stresa. Prostrana unutrašnjost, s održivošću i upotrebljivošću u svojoj biti, ponovno predstavlja korak naprijed za električna vozila, u skladu s vrijednostima naših kupaca’, istaknuo je Thomas Schemera, izvršni potpredsjednik i direktor globalnog marketinga te voditelj odjela za korisničko iskustvo tvrtke Hyundai Motor Company.

Neovisno o tome nalazite se pored vozila ili pak u putničkoj kabini, svakako ćete zamijetiti kako Ioniq 6 obiluje LED svjetlima. Tako unutrašnjost donosi dvobojnu ambijentalnu rasvjetu uz mogući odabir iz spektra od 64 boje i šest unaprijed odabranih tema. Način ‘Speed Sync Lighting’ dodaje emocije iskustvu vožnje mijenjajući svjetlinu unutarnjeg osvjetljenja na temelju brzine vozila.

Navodno podoban i za ‘ubijanje oka’

Uz nadoplatu kupci će moći odabrati Relaxation Comfort prednja sjedala koja omogućuju jednostavno podešavanje kuta sjedala, a za opuštanje vozača i suvozača. Naravno, primijenjena je i drukčija koncepcija njihove pripreme i izrade, te su približno 30 posto tanja od onih u drugim konvencionalnim modelima. Pored dugog međuosovinskog razmaka time se dodatno osigurava više prostora za putnike. U putničkoj kabini dostupna su četiri USB priključka tipa C i jedan USB priključka tipa A.

Mnogo je pažnje posvećeno zvučnoj kulisi, pa u Hyundaiju napominju kako su osigurali optimalni zvuk poput svemirskog broda koji se čuje u kabini. Naravno, glasnoća se mijenja ovisno o načinu vožnje vozila. To omogućava e-ASD (Electric Active Sound Design) tehnologija. Uz EV Performance Tune-up vozač može prilagođavati upravljanje, načina rada motora, osjetljivosti papučice gasa te načina pogona. Osam zvučnika sustava Bose, uključujući subwoofer, strateški su raspoređeni po cijelom vozilu za visokokvalitetno iskustvo slušanja.

AWD pogon za više užitka u vožnji

Iako spominju kako su za Ioniq 6 pripremili niz pogonskih motora i paketa baterija, još uvijek ne otkrivaju brojne tehničke detalje. Naravno, hvale se top izdanjem te baterijom dugog dometa od 77,4 kWh. Ova verzija omogućava kombiniranje dva elektromotora, bilo sa stražnjim pogonom (RWD) ili pogonom na sva četiri kotača (AWD). Ova potonja verzijama kombiniranu izlaznu snagu od 239 kW / 325 KS i 605 Nm najvećeg okretnog momenta. Ovaj model može ubrzati od 0 do 100 km/h za 5,1 sekundu.

Pored toga, hvale se visokom stopom učinkovitosti u potrošnji energije. Prema WLTP-u, potrošnja energije standardne baterije od 53 kWh s 18-inčnim gumama i motorom koji pokreće stražnje kotače procjenjuje se na ispod 14 kWh/100 km. To čini Ioniq 6 jednim od energetski najučinkovitijih vozila na tržištu, no čekamo da se i sami uvjerimo u to, jer je riječ o razini mnogo manjih vozila.

Napredna tehnologija punjenja

Za Hyundai nije novo da može podržati infrastrukturu punjenja od 400V i 800V Koristi li se 800V standard, to znači da može koristiti i punjenje od 400V bez ikakvih intervencija. Koristi li se ultrabrzi punjač od 350 kW, Ioniq 6 se može napuniti od 10 posto do 80 posto u samo 18 minuta. Naravno, ovakvih punjača (za sada) nema previše, a i korištena energija je na njima skuplja.

Već smo na modelu Ioniq 5 upoznali i mogućnost korištenja tehnologije vehicle-to-load (V2L). Ona omogućava punjenje bilo kojih električnih uređaja, a kada se energija iz baterije može koristiti za napajanje odnosno punjenje vanjskih uređaja. Za to je potrebno korištenje dodatnog adaptera koji se spaja na vanjski priključak za punjenje vozila. Pored toga, postoji i utičnica ispod stražnjeg reda sjedala za punjenje prijenosnih računala, telefona i drugih uređaja.

Sve veća briga o sigurnosti

Ioniq 6 donosi brojne sustave pomoći u vožnji, a koji osiguravaju visoku razinu sigurnosti. Tu je sljedeća razina Hyundai SmartSense sustava. Highway Driving Assist 2 pomaže u održavanju postavljene udaljenosti i brzine od vozila ispred pri vožnji na autocesti i pomaže u centriranju vozila u voznom traku tijekom vožnje, i u zavoju. U slučaju da vozilo sa strane vozi vrlo blizu, pomaže da se prilagodi putanja vozila, da vozilo ne bude u opasnosti. Ako vozite brže od određene brzine, držeći upravljač i upravljajući prekidačem pokazivača smjera, sustav automatski mijenja traku u naznačenom smjeru.

Smart Cruise Control (SCC, Pametni tempomat) pomaže u održavanju udaljenosti od vozila ispred i održava brzinu koju je odredio vozač odražavajući naučeni stil vožnje vozača. Kada je SCC neaktivan, funkcija uči stil vožnje vozača. Kada se SCC aktivira, funkcija prestaje učiti i vozi automatski oponašajući naučeni stil vožnje.

Prepoznaje brojne opasne situacije

Forward Collision-Avoidance Assist pomaže u izbjegavanju sudara s objektima ispred vozila tijekom vožnje. SEL i Limited paketi opreme uključuje poboljšane funkcije izbjegavanja sudara u križanju, sustave Lane-Changing Oncoming i Lane-Changing Side zajedno sa Sustavom za izbjegavanje sudara (Evasive Steering Assist). Tijekom vožnje kroz raskrižje, ako postoji opasnost od sudara s nadolazećim vozilima s lijeve ili desne strane, sustav automatski pomaže pri hitnom kočenju.

Prilikom mijenjanja traka tijekom vožnje, ako postoji opasnost od sudara s nadolazećim vozilom u susjednom traku ili vozilom ispred u susjednom traku, automatski pomaže pri izbjegavanju upravljanjem. A tijekom vožnje, ako postoji opasnost od sudara s pješakom, koji je djelomično na planiranoj putanji vozila, automatski pomaže pri izbjegavanju upravljanjem. Mogli bi tu još nabrajati brojne sustave, ali to nema smisla.

Parkiranje bez imalo stresa

Imate li problema s parkiranjem, neovisno o tome nemate li dovoljno vještina ili je pak na raspolaganju premalo prostora i za izlazak iz vozila, Ioniq 6 ima sustave koji pomažu. Pametna pomoć pri parkiranju na daljinu takve bi situacije trebala učiniti ‘bezbolnim’, neovisno o tome radi li se o paralelnom, okomitom ili dijagonalnom parkiranju.

Ioniq 6 je prvi Hyundaijev model koji nudi značajku bežičnog (OTA, over-the-air) ažuriranja softvera za različite kontrolere. Ova tehnologija omogućuje vozačima da nadograde kontrolere vozila za električne uređaje, autonomnu vožnju, bateriju i ostalo, a kako bi pružili sigurnije i praktičnije iskustvo vožnje. Vozači također mogu ažurirati karte i medijski softver pomoću OTA funkcije.

Očekuju se detalji lansiranja

Ioniq 6 će biti dostupan u spektru od 12 vanjskih boja koje uključuju i Gravity Gold Matte zlatnu. Za unutrašnjost su dostupne četiri boje. To su tamno siva sa svijetlo sivom, tamno maslinasto zelena sa svijetlo sivom te crna s blijedo smeđom.

Proizvodnja modela Ioniq 6 trebala bi započeti u trećem kvartalu 2022, a još nije poznato prema kojem rasporedu će doći do lansiranja na pojedina tržišta. Hyundai Motor uvodi razne inovativne, holističke digitalne komunikacijske kampanje koje će koristiti najnovije tehnologije i omogućiti kupcima da iskuse Ioniq 6 gdje god se nalazili.

Virtualna testiranja

Ioniq 6 Digital Studio platforma je proširene stvarnosti koja ljudima pruža impresivno iskustvo da vide novi automobil u virtualnom prostoru. Ioniq 6 bit će dostupan na vodećim metaverse platformama, kao što su Roblox i ZEPETO, gdje korisnici mogu raditi virtualne probne vožnje i iskusiti osnovne značajke. Hyundai također izdaje nezamjenjive tokene (NFT) posvećene Ioniqu 6, kako bi pružio ekskluzivne pogodnosti.

Ioniq 6 je svakako jedan ambiciozan korak naprijed u strategiji Hyundaija za ubrzanje prijelaza na elektrifikaciju i poziciju globalnog lidera u proizvodnji električnih vozila. Hoće li to biti tako i kada, predstoji nam promatrati u nerednom periodu. Ta kompletna elektrifikacija je još uvijek spora, a pored toga i iznimno skupa.