Mješavina crossovera, odnosno SUV-a i fastbacka unosi pomutnju u C segmentu vozila. Novi 408 je coupe SUV, ali i limuzina s primjesama karavana...

Poznato je kako su danas klase vozila, odnosno segmenti kojima pripadaju iznimno izmiješani te je neke modele teško postaviti u pravu klasu. U skladu s takvom praksom, u Peugeotu smatraju kako su novom generacijom modela 408 započeli novu klasu vozila. Spominju kako je riječ o fastbacku, a s obzirom na dimenzije nije daleko od nekih sličnih modela.

SUV koji to i (ni)je

Nova generacija modela 408 nastala je na međuosovinskom razmaku od 278,7 centimetara te broji ukupno 468,7 cm u duljinu. Visok je 147,8 cm, a širok 206,2 cm. Neodoljivo nas podsjeća na Renaultov model Megane Conquest od kojeg je 11,9 cm dulji, ali istovremeno i 9,8 cm niži, dok je međuosovinski razmak za 6,7 cm dulji. Megane Conquest je time u većoj mjeri pripadnik SUV segmenta, no 408 ne kaska mnogo.

Peugeot je oduvijek bio model koji je mnogo pažnje posvećivao dizajnu. I zadnja linija modela s novim logotipom lava izvrsno je pripremljena pa privlači poglede mnogih, i u dobroj mjeri onih koji inače nisu bili potencijalni kupci ovih modela. Iznimno privlačan dizajn prisutan je i kod novog modela 408. Linije su oštre, a prednja je rešetka u boji karoserije. Automobil j postavljen na kotače promjera do 72 centimetra odnosno od 17- do 20-inčnim naplatcima koji se odlikuju neobičnim geometrijskim dizajnom. Prednji svjetlosni potpis u obliku očnjaka povezuje model 408 s ostatkom obitelji Peugeot, baš kao i LED svjetla u obliku triju oštrica lavljih pandži na stražnjem kraju.

Dinamičan dizajn i dimenzije

Uz već spomenute dimenzije, odnosno veličinu kotača, napomenimo kako je novi 408 nastao na platformi EMP2 (Efficient Modular Platform) s različitim razinama snage. Dosta velikoj stabilnosti vozila u prilog bi trebao ići i široki trag kotača. On je na 159,9 cm sprijeda, odnosno 160,4 cm straga. Sve to naglašava i sportski karakter ovog fastback modela. Stražnji dio krova posebno je osjetljivo aerodinamično područje. Protok zraka optimiziraju i usmjeravaju dva elementa nalik mačjim ušima koji tvore aerodinamični koridor prema spojleru na poklopcu prtljažnika.

Iako je veliki trend predstavljanja isključivo električnih modela, 408 i dalje ima motore s unutarnjim sagorijevanjem, ali i plug-in hibridne verzije. Ovisno o tome kakvog je pogona, zavisi i obujam prtljažnog prostora. Kreće na 471 litri, ako je riječ o plug-in modelu (17 manje ima li Focal audio sustav), a dolazi na 536 litara kod benzinca (28 manje uz Focal). Nakon preklapanja naslona stražnje klupe korisni prostor povećava se na 1545 odnosno 1611 litara. Opet se za isti obujam smanjuje ako je riječ o modelu s Focal audio sustavom.

i-Cockpit je dobro prihvaćen

Sasvim očekivano, unutar putničkog prostora smještena je jedna od glavnih značajki marke Peugeot – i-Cockpit. Cijelo se desetljeće usavršava i modernizira sa svakom novom generacijom, a nama nešto starijim vozačima i dalje treba vremena na njegovu prilagodbu. U Peugeotu napominju kako u modelu 408 postavlja nove standarde u smislu ergonomije, kvalitete, praktičnosti i tehnologije s novim multimedijskim sustavom i-Connect. Upravljač je ergonomičan je i opcijski grijan te se na njemu nalaze tipke za upravljanje multimedijskim sustavom (radio, telefon) i određenim sustavima za pomoć u vožnji.

Nova digitalna armaturna ploča s 10-inčnim digitalnim zaslonom smještena je u razini očiju odmah iznad upravljača. U razini opreme GT armaturna ploča dostupna je s 3D tehnologijom. Digitalna armaturna ploča može se u potpunosti personalizirati te nudi nekoliko načina prikaza (povezani navigacijski sustav TomTom, radio / medijski sadržaji, pomoć u vožnji, protok energije…) koji se mogu mijenjati izravno na kontrolnoj ploči.

Dva 10-inčna digitalna zaslona

Na središnjem je grebenu, nešto niže od digitalne armaturne ploče smještene izravno ispred vozač središnji 10-inčni dodirni zaslona. Sustav je opremljen tipkama i-toggle koje se mogu u potpunosti konfigurirati i koje su smještene su ispod središnjeg zaslona poput otvorene knjige. Svaka i-toggle tipka osjetljiva je na dodir i predstavlja prečac do postavki klima-uređaja, telefonskih kontakata, radijske postaje ili aplikacija… Ovisno o željama korisnika.

Središnja konzola namjerno je otvorena prema suvozaču. Sve što je potrebno za dinamičku kontrolu vozila smješteno je u lúku s vozačeve strane. Vozač jednim dodirom može odabrati neki od različitih načina vožnje koje nudi 8-stupanjski automatski mjenjač EAT8. P, R, N i D. Kod hibridnih modela i B (brake) za aktivaciju regenerativnog kočenja. U benzinskoj inačici on je zamijenjen načinom Manual (M) koji omogućuje ručno odabiranje brzine s pomoću polugica iza upravljača. Osim toga, na raspolaganju je i odabir načina rada koji vozaču omogućuje da bira između različitih načina vožnje (Electric, Eco, Hybrid, Normal i Sport), ovisno o motoru.

Jedan benzinac i dva plug-in modela

Spomenuli smo kako su za 408 pripremljeni benzinski i hibridni pogoni. 1,2-litreni trocilindarski benzinski motor PureTech sa 130 KS je u skladu s najnovijim Euro 6 propisima o emisijama, a povezan je s 8-stupanjskim automatskim mjenjačem EAT8 i sustavom Start & Stop. Dizelskih inačica nema u ponudi, ali se očekuje potpuno električno izdanje. Do tada elektrificiranu ponudu čine svije izvedbe plug-in hibrida. Početna je kombinacija PureTech motora od 150 KS (110 kW) i električnog motora od 81 kW uz 8-stupanjski automatski mjenjač e-EAT8. Snažnija verzija je kombinacija PureTech motora od 180 KS (132 kW) i električnog motora od 81 kW uz 8-stupanjski automatski mjenjač e-EAT8. Sve verzije su s pogonom na prednje kotače.

plug-in hibridni modeli opremljeni su litij-ionskom baterijom i to kapaciteta 12,4 kWh i snage 102 kW. Kad govorimo o punjenu, dostupne su dvije vrste ugrađenih punjača. Osnovni je jednofazni punjač snage 3,7 kW dok se može nadoplatiti za jednofazni punjač snage 7,4 kW.

U Peugeotu napominju kako je novi 408 opremljen širokim rasponom naprednijih sustava za pomoć u vožnji koji informacije prikupljaju s pomoću šest kamera i devet radara te vožnju. Time se upravljanje i putovanje čine sigurnijima i ugodnijima. Neki od tih sustava izravno su preuzeti iz viših segmenata. 408 može imati prilagodljivi regulator brzine s funkcijom Stop&Go i funkcija prilagodljivog održavanja razmaka između automobila. Zatim je tu automatsko kočenje u nuždi s upozorenjem na sudar. On otkriva pješake i bicikliste, u dnevnoj i noćnoj vožnji, pri brzinama od 7 km/h do 140 km/h, ovisno o izvedbi. Nadalje, tu je aktivni sustav upozorenja na nenamjerno napuštanje traka s ispravljanjem putanje.

Ne nedostaje sustava pomoći u vožnji

Tu je i sustav praćenja pozornosti vozača, koji otkriva smanjenje pozornosti nakon duljih razdoblja vožnje, pri brzinama većima od 65 km/h, analiziranjem mikrokretnji upravljača. Sustav Night Vision otkriva živa bića (pješaci/životinje) ispred vozila noću ili u uvjetima slabe vidljivosti. Zahvaljujući prednjoj infracrvenoj kameri, sustav otkriva pješake i životinje i izvan dometa dugih svjetala te ih prikazuje na digitalnoj armaturnoj ploči, izravno u vidnom polju vozača. Nadalje, tu su i sustav za nadzor mrtvog kuta dugog dometa, upozorenje na promet straga, kamera za vožnju unatrag visoke rezolucije u 180°, sustav pomoći pri parkiranju u 360° s četiri kamere visoke rezolucije, Matrix LED glavna svjetla, automatsko uključivanje dugih svjetala…

Paket Drive Assist 2.0 još je jedan korak prema poluautonomnoj vožnji koja će biti dostupna kasnije. Paket uključuje prilagodljivi regulator brzine s funkcijom Stop & Go i sustav za održavanje vozila u prometnom traku. Dodaje dvije nove značajke koje su već dostupne na brzim cestama. To su prvo poluautomatska promjena traka koja omogućuje vozaču da pretekne vozilo ispred i vrati se u svoj trak, pri brzinama od 70 km/h do 180 km/h. Druga je i preporučivanje brzine koje predlaže vozaču da prilagodi svoju brzinu (ubrza ili uspori) u skladu s prometnim ograničenjima.

Focal Premium Hi-Fi sustav

Premium Hi-Fi sustav u novom modelu Peugeot 408 razvijen je u partnerstvu s Focalom, francuskom markom specijaliziranom za audiosustave, a rezultat je više od tri godine suradnje. Opremljen Arkamys digitalnom obradom zvuka, Focal Premium Hi-Fi sustav uključuje 10 zvučnika s ekskluzivnim patentiranim tehnologijama. Tu su 4 TNF visokotonska zvučnika s invertiranom kupolom od aluminija, ali i 4 dubokotonska/srednjetonska zvučnika s membranom od materijala Polyglass i 165 mm TMD (Tuned Mass Damper) za prigušivanje ovjesa. Nadalje, uključuje 1 središnji zvučnik od materijala Polyglass te 1 Power Flower dubokotonski zvučnik s trostrukom zavojnicom. Svi su oni povezani na novo 12-kanalno pojačalo od 690 W (tehnologija iz klase D). Timovi marki Peugeot i Focal surađivali su na osmišljanju najboljih lokacija za svaki zvučnik kako bi se svim putnicima omogućio užitak u spektakularnom zvuku. Zvuk u unutrašnjosti stabilan je i precizan, glasovi jasni i čisti, a basovi duboki i intenzivni.

Kako bi podržala svoje kupce u energetskoj tranziciji, Peugeot nudi širok raspon usluga koje se temelje na nekoliko stupova. Prvo tu je Peugeot Easy-Charge koji omogućuje jednostavan pristup različitim rješenjima za punjenje elektrificiranih vozila. Moguć je raspon rješenja za punjenje kod kuće ili na radnom mjestu, s pomoću širokog raspona opreme (ojačana utičnica, Wall box, Smart Wall box itd.), dijagnostički postupak za procjenu potrebne električne instalacije i najboljeg rješenja za punjenje, kao i konačnu instalaciju, zahvaljujući preporučenim partnerima.

Jamstvo na bateriju hibridnog sustava je 8 godina

Tu je i paket za punjenje na javnim punionicama putem e-rješenja Free2Move, koje omogućuje pristup mreži od više od 260.000 punionica diljem Europe te izbor punionice prema udaljenosti, brzini i cijeni punjenja.

Pored toga tu je i Peugeot Easy-care osmišljen je da bi kupce podržao u postupku istraživanja i pomogao im da potpuno bezbrižno uživaju u svojem automobilu zahvaljujući simulatorima i digitalnim putovanjima, prilagođenim ugovorima o usluzi i pomoći na cesti, potvrdi o kapacitetu baterije nakon usluge koja olakšava preprodaju elektrificiranog vozila zahvaljujući jamstvu o kapacitetu njegove baterije na koju je jamstvo u trajanju 8 godina ili 160.000 kilometara.

Pored toga tu je i aplikacija MyPeugeot koja omogućuje da s pametnog telefona ili središnjeg zaslona pokrećete ili programirate prethodno grijanje i hlađenje vozila. Uz osiguravanje udobnosti, ova značajka optimizira doseg (brža konvergencija zadane vrijednosti temperature u fazi pokretanja) predviđanjem optimalne radne temperature baterije kad je vozilo priključeno na punionicu. Isto tako, pomoću istih je moguće provjeravati, programirati , pokrenuti ili odgoditi punjenje baterije.

Novi Peugeot 408 na tržište stiže početkom 2023. Riječ je o vozilu s globalnim ambicijama – isprva će se proizvoditi u Mulhouseu u Francuskoj za europsko tržište, a zatim u tvornici u Chengduu u Kini za tamošnje tržište. Kupci će na odabir imati 6 boja. Tu je plava Obsession (nova boja u kojoj će model biti predstavljen), siva Titanium (nova boja), siva Artense (samo u razini opreme Allure), crvena Elixir, bijela Pearl te crna Perla Nera.