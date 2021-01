Online premijeru odradili influenceri

Prvi potpuno električni kompaktni model pripada Mercedes-EQ diviziji, a oznaka EQA 250 odnosi se na motor od 140 kW te deklarirani doseg od 426 kilometara. Cijena za Hrvatsku je 49.937,50 eura

Nema više natrag – i Mercedes je krenuo u veliku električnu ofenzivu svojih modela. Da je riječ o nekom električnom modelu odmah će biti vidljivo iz samog imena modela. Tako nazivi električnih modela kreću oznakama EQ dok posljednje slovo označava segment kojem vozilo pripada. Pored toga, oni su i dio divizije Mercedes-EQ, kao što imamo i Mercedes-AMG ili Mercedes-Maybach. Po uzoru na jako dobro prihvaćeni novi GLA, nastao je EQA. Od lani se na tržištu nalaze i modelu EQC (baziran na modelu GLC) te EQV (baziran na V-klasi), iako su komercijalizirani samo na manjem broju tržišta. Već ove godine to će se promijeniti, a do kraja iduće godine očekujemo još i EQB, EQE te EQS.

Za novi model ponovno je održana digitalna premijera, a koja nam je opet pokazala neke nove smjerove. Naime, nije rađena prema klasičnom receptu gdje vodeći ljudi kompanije ili pak oni koji su bili zaduženi za razvoj govore brojne prednosti novog modela, već je u tek deset minutnom videu veća minutaža pripala osobama koje svakodnevno stvaraju mnogo sadržaja na društvenim medijima. Oni su nam dočarali svoj doživljaj novog modela EQA. Bili su tu Felix Landen, influencer i vozač utrka, Benjamin Ortega, francuski filmaš, poduzetnik i influencer te Aya Jaff. Aya je porijeklom iz Iraka, prebjegla u Njemačku, gdje je s obitelji pronašla novi dom. Prema Forbesu je u ‘30 under 30’ autora. Bavi se digitalnim svijetom te pomaže poduzećima da postanu digitalnija i inovativnija.

Model EQA je član uspješne obitelji kompaktnih Mercedes-Benz automobila. Kao bliski rođak modela GLA, osigurava sve uzbudljive karakteristike tog vozila, u ovom slučaju u kombinaciji s učinkovitim električnim pogonom. Novi model EQA proizvodi se u gradovima Rastatt (Njemačka) i Peking (Kina). Baterijske sustave za model EQA isporučuje Mercedes-Benzova podružnica Accumotive iz grada Kamenza. Tvornica baterija u mjestu Jawor u Poljskoj također se priprema proizvoditi baterijske sustave za kompaktne Mercedes-EQ modele. Ovaj električni SUV od proljeća 2021. naći će se u salonima u Europi i Hrvatskoj. Prema trenutno dostupnim informacijama, trebao bi u Hrvatskoj imati početnu cijenu od 49.937,50 eura i to za model EQA 250.

Za početak 426 km dosega

Riječ je o modelu opremljenom asinkronim električnim motorom od 140 kW, a što bi uz potrošnju električne energije od 17,7 kWh/100 km, prema WLTP-u trebalo biti dostatno za doseg od 426 kilometara. Nakon ovog početnog modela uslijedit će dodatne izvedbe koje zadovoljavaju specifične zahtjeve klijenata. S jedne strane uključivat će seriju još više sportskih modela s pogonom na sve kotače i dodatnim električnim pogonom (eATS) i snagom od 200 kW ili više, a s druge strane izvedbu s dosegom od preko 500 kilometara. Mercedes-EQ pronašao je rješenje većem dosegu ne samo u baterijama većeg kapaciteta nego i u sustavnim poboljšanjima učinkovitosti svih komponenata vozila.

Motor smješten u prednjem dijelu napaja se iz ‘dvoslojne’ litij-ionske baterija kapaciteta 66,5 kWh, koja sjedi kao strukturni element ispod vozila. Visokonaponska baterija sastavljena je od 200 ćelija, u pet modula te ima maksimalni napon od 420 V te nominalni kapacitet 190 Ah. Kao i za sve ostale visokonaponske baterije, Mercedes-Benz izdaje certifikat o baterijama, pružajući tako jamstvo performansi. To vrijedi osam godina ili za prijeđenu udaljenost od 160.000 kilometara i jamči ispravno funkcioniranje visokonaponske baterije. Certifikat također pokriva gubitak kapaciteta baterije.

Punjenje je omogućeno putem CCS utičnice za punjenje izmjenične i istosmjerne struje. Kod kuće ili na javnim punionicama, ugrađeni punjač pruža prikladan način punjenja EQA do 11 kW pomoću izmjenične struje (AC). Ovisno o stanju napunjenosti i temperaturi visokonaponske baterije, EQA se može puniti maksimalnom izlaznom snagom do 100 kW na odgovarajućoj punionici. Baterija se u ovom slučaju može napuniti s 10 – 80 posto za 30-ak minuta.

Kako bi se zadovoljili visoki standardi udobnosti što se tiče buke i vibracija po kojima je ova marka poznata, poduzete su kompleksne mjere za izoliranje električnog pogona od šasije i karoserije. Ovaj efekt unaprjeđuju razne mjere za prigušenje. Pored maloprije navedene snage od 140 kW, tu je i najveći okretni moment od 375 Nm, a što je sve zajedno omogućilo ovom 2040 kilograma teškom električnom kompaktnom SUV-u ubrzanje s mjesta do 100 km/h za 8,9 sekundi, dok je maksimalna brzina 160 km/h.

‘Progresivni dizajn i intuitivna uporaba dvije su istaknute značajke modela EQA. S ovim automobilom po prvi put klijentima nudimo potpuno električni Mercedes u kompaktnom segmentu s velikim dosegom koji osigurava njegovu iskoristivost u svakodnevnom životu. Model EQA je, dakle, važno vozilo na našem putu prema elektrifikaciji svih naših segmenata vozila’, kaže Britta Seeger, članica Upravnog odbora kompanija Daimler AG i Mercedes-Benz AG, odgovorna za oglašavanje i prodaju Mercedes-Benz automobila.

Luksuzni detalji dizajna

Model EQA dolazi uz ‘black panel’ masku hladnjaka sa središnjom zvijezdom, a što je prepoznatljivi detalj Mercedes-EQ modela. Dodatna prepoznatljiva dizajnerska značajka svih potpuno električnih modela Mercedes-EQ serije je kontinuirana svjetlosna traka u prednjem i stražnjem dijelu. Vodoravna traka od optičkih vlakana povezuje dnevna pozicijska svjetla full-LED prednjih svjetala, što osigurava visoku razinu prepoznatljivosti danju i noću. Unutrašnjost prednjih svjetala izvedena je uz visoku razinu kvalitete, detalja i preciznosti.

Istaknute plave značajke unutar prednjih svjetala ojačavaju prepoznatljivi Mercedes-EQ potpis. LED stražnja svjetla savršeno se stapaju s podrezanom LED svjetlosnom trakom, čime se pojačava dojam širine stražnjeg dijela modela EQA. Registarska pločica također je prenesena u branik. Ekskluzivni za ovaj model su aluminijski kotači izvedeni u dvije ili tri boje, s dimenzijama do 20 inča, a u nekim slučajevima s rosé zlatnim ili plavim dekorativnim obrubom. Spomenimo kako je EQA dug 446,3 centimetra, širok je 183,4 te visok 162 cm. Nastao je na platformi s međuosovinskim razmakom od 272,9 cm. Prtljažnik je obujma 340 litara, a što se preklapanjem naslona stražnje klupe može povećati na 1320 litara.

Iskoristiva putnička kabina

Ovisno o dizajnerskoj liniji i liniji opreme, postoje razne značajke unutrašnjosti koje ukazuju na električni karakter EQA modela, u obliku unutrašnjih elemenata s pozadinskom rasvjetom i rosé zlatno obojenih dekorativnih elementa na ventilacijskim otvorima, sjedalima i ključu vozila. Edition 1 specijalni model dodatno uključuje precizno perforirana kožom presvučena sjedala, kroz koju se može vidjeti plava tkanina. Instrumenti, sa svojim specifičnim prikazima za električno vozilo, preuzeli su jednaku shemu boja s rosé zlatno obojenim i plavim istaknutim detaljima.

Položaj sjedenja je visok i uspravan, što je tipično za neki SUV, a to ga čini ne samo udobnim za ulazak i izlazak nego dobrim i u smislu sveobuhvatne vidljivosti. Tijekom razvoja, iskoristivost bila je jedan od glavnih fokusa. Nasloni stražnjih sjedala mogu se preklopiti u omjeru 40:20:40. Ovisno o odabranoj razini opreme prednji dio vozila opremljen je s dva 7 ili 10,25-inča velika zaslona.

Serijska oprema je toplinska pumpa

Niski otpor strujanju zraka znači veću učinkovitost – nešto što je posebno važno kod električnih vozila. Model EQA je prvi model iz Mercedes-EQ serije čiji je razvoj aerodinamike u potpunosti proveden digitalno. Učinkovitost je ključan faktor, od aerodinamike do navigacije s funkcijom Electric Intelligence. Uz vrijednost Cd faktora od 0,28, model EQA postiže izvrstan rezultat. Površina prednjeg presjeka A je 2,47 kvadratnih metara. Među najvažnijim aerodinamičnim mjerama su potpuno zatvoren usis zraka za hlađenje u gornjem dijelu, aerodinamično učinkoviti prednji i stražnji donji spojleri, jako uglađeno, skoro potpuno zatvoreno podvozje, specijalno optimizirani Aero kotači i specifično prilagođeni spojleri prednji i stražnjih kotača.

Standardna toplinska pumpa čini dio sofisticiranog sustava upravljanja toplinom. Sa svojim raznim inovativnim detaljima, kao što su ponovna uporaba otpadne topline električnog pogonskog sustava, sustav je konfiguriran za izvanrednu učinkovitost i time maksimalni doseg. Također je moguće unaprijed aktivirati klimatiziranje kabine modela EQA prije samog kretanja. Ovom funkcijom direktno se upravlja preko MBUX informacijsko-zabavnog sustava ili preko Mercedes me aplikacije.

Zelena energija

Ono što dodatno doprinosi općoj lakoći uporabe modela EQA na svakodnevnoj bazi je standardna značajka navigacije s funkcijom Electric Intelligence. Ova funkcija proračunava rutu koja će vas najbrže dovesti do odredišta. Na osnovi stalnih simulacija dosega, sustav u obzir uzima bilo kakva potrebna zaustavljanja zbog punjenja, kao i razne druge faktore, kao što su topografija i vremenske prilike. Također ima mogućnosti dinamički reagirati na promjene, na primjer, prema situaciji u prometu ili osobnom stilu vožnje.

Uz pomoć usluge Mercedes me Charge, korisnici imaju pristup onome što je danas najveća mreža za punjenje u svijetu: trenutačno uključuje preko 450.000 AC i DC stanica za punjenje u 31 državi. Mercedes me Charge klijentima omogućuje praktičnu uporabu stanica za punjenje raznih pružatelja usluga, čak i u inozemstvu. Samo s jednom registracijom mogu iskoristiti funkciju integriranog plaćanja s jednostavnim procesom naplate. Uz pomoć visokokvalitetnih certifikata o porijeklu, Mercedes-Benz jamči da se u mrežu za punjenje koje nadzire Mercedes me Charge, dovodi energija iz obnovljivih izvora. Mercedes me Charge klijentima omogućuje punjenje na preko 175.000 javnih punionica u cijeloj Europi.

Visoka razina pasivne sigurnosti

Dio serijske opreme su Active Lane Keeping Assist i Active Brake Assist. U mnogim situacijama, uloga ovog drugog sustava je sprečavanje ili umanjivanje posljedica sudara uz pomoć autonomnog kočenja. Sustav je također u mogućnosti kočiti ako detektira stacionarna vozila i pješake pri tipičnim brzinama gradske vožnje. Unaprijeđene funkcije Driving Assistance paketa, na primjer, uključuju funkciju manevra skretanja, funkciju koridora u nuždi, funkciju upozorenja prilikom izlaska koja vozača upozorava na dolazeće bicikliste ili vozila, kao i upozorenje ako se u blizini pješačkom prijelaza detektira pješak.

Model EQA je pravi Mercedes što se tiče pasivne sigurnosti. Na osnovi robusne strukture modela GLA, karoserija modela EQA je prilagođena kako bi se zadovoljili specifični zahtjevi električnog automobila. Baterija sjedi unutar okvira napravljenog od ekstrudiranih sekcija. Preuzima strukturnu funkciju koju je do sada provodio poprečni element u podnici. Zaštita baterije u prednjem dijelu baterije ima mogućnost zaštititi ovu jedinicu za spremanje energije od probijanja stranim predmetima. Naravno, model EQA je trebao proći uobičajene i vrlo temeljite crash testove.

Bogate standardne specifikacije modela EQA uključuju takve značajke kao što su LED High Performance prednja svjetla s Adaptive Highbeam Assist funkcijom, EASY-PACK stražnja podizna vrata s električnim otvaranjem i zatvaranjem, 18-inčne aluminijske kotače, ambijentalno rasvjetu sa 64 boje, dvostruki držač za čaše, luksuzna sjedala s podesivom potporom za lumbalni dio leđa u četiri smjera, stražnju kameru za lakše parkiranje i bolji pregled prilikom manevriranja te multifunkcijski sportski upravljač presvučen kožom. Novi model može se pored osnovne, personalizirati dizajnerskom linijom i linijom opreme, Electric Art i AMG Line, kao i Night paketom.

‘Hej Mercedes’

Dio serijske opreme je intuitivno upravljani MBUX informacijsko-zabavni sustav (Mercedes-Benz User Experience). MBUX se može individualno konfigurirati uz pomoć raznih opcija. Ključna prednost sustava: snažno računalo, sjajni prikazi i grafika, prilagodljive prezentacije, head-up zaslon u boji (opcijska oprema), navigacija s proširenom stvarnosti (opcijska oprema), softver koji uči i glasovne naredbe koje se aktiviraju s ključnom riječi ‘Hej Mercedes’.

Mercedes-EQ ikona na medijskom zaslonu može se koristiti za pozivanje izbornika koji se odnose na opcije punjenja, električnu potrošnju i protok energije. Desni prikaz na ploči s instrumentima je mjerač snage, umjesto brojača okretaja. Gornji dio pokazuje postotak korištene snage, a donji dio rekuperaciju. Lijevi instrument može se koristiti za prikaz toga možete li doći do odredišta bez zaustavljanja radi punjenja. Boje se mijenjaju u ovisnosti o situaciji u vožnji: na primjer, tijekom ubrzavanja prikaz koristi bijelu boju. Ovisno o raspoloženju, ili kako bi to odgovaralo konkretnoj unutrašnjosti, korisnik može birati između četiri različita stila. Progressive inačica uključuje specijalnu Mercedes-EQ shemu boja.

Kao opcija za model EQA, dostupna je kuka za vuču s ESP stabilizacijom prikolice. Posebno praktična značajka je električni sustav otključavanja kugle kuke. Prekidač za otključavanje i indikator nalaze se u sklopu stražnjih podiznih vrata. Nakon što se kuka deblokira može se zakrenuti prema van ili, ako se ne koristi, zakrenuti nazad iza branika. Kapacitet vuče prikolice (bez kočnice/s kočnicom) modela EQA 250 je 750 kilograma, a opterećenje kuke iznosi 80 kg. Kuka za vuču odobrena je za uporabu s nosačem bicikala. Modeli s pogonom na sve kotače nudit će još veći kapacitet vuče.