Europska proizvodnja znači brže vrijeme isporuke, ali i korištenje brojne moderne tehnologije namijenjene sve zahtjevnijim kupcima na Starom kontinentu

Kao potpuni izraz duha marke ‘Go Anywhere, Do Anything’, novi Jeep Compass sada sadrži nove tehnologije za zabavu i pogon kako bi se osigurala i poboljšala sloboda vozača i putnika. Jeep kao dio grupacije Fiat Chrysler Automobiles (FCA) zadnje vrijeme pokušava napraviti sve kako bi se marka što više probila na Europsko tržište automobila. To znači brže vrijeme isporuke, ali i modernije tehnologije bez kojih se može postići uspjeh na vrlo zahtjevnom tržištu Europe. Nakon modela Renegade, sada i Compass u domaće prodajne salone počinje pristizati iz tvornice FCA u Melfiju, na jugu Italije. Pored kraćeg vremena isporuke, od neka tri tjedna, tu je sada i veća mogućnost individualizacije. Prebacivanje proizvodnje za europske kupce iz tvornice Toluca u Meksiku trebali bi osigurati daleko veću popularnost i u našim krajevima.

Novi benzinski motori

Jeep Compass za Europu dolazit će s novim 1,3-litrenim benzinskim motor snage 130 ili 150 KS, u kojeg se polažu vrlo velike nade, odnosno preinačenom verzijom 1,6-litrenog MultiJet II dizelskog motora snage 120 KS sa sustavom SCR (selektivna katalitična redukcija). Novost su i naprednije usluge Uconnecta za bolje povezivanja unutar i izvan vozila, nove stilske značajke kao što je šest različitih dizajna kotača (po jedan za svaku razinu opreme i 19-inčni Gloss Black kotači za model Night Eagle) te paleta boja s pet novih boja karoserije: bež Ivory Tri-Coat, crvena Colorado Red, plava Blue Italia, plava Blue Shade i zelena Techno Green Metallic – a sve u ponudi u kombinaciji s crnim krovom. Novi stražnji pokrov također je dostupan u svim verzijama.

Sukladno trendu neprekidnog poboljšanja proizvodnog programa Jeep, dinamičke značajke modela Compass dodatno su uglađene i još više približene željama i očekivanjima europskih kupaca. Upravljivost modela Compass proizvedenog u Melfiju poboljšana je zahvaljujući novom podešenju sustava upravljanja usmjerenom na poboljšanju lakoće i progresivnosti, s ciljanim intervencijama na sustav ovjesa. Tome pridonose i amortizeri s ventili FSD (s progresivnom selektivnom amortizacijom) koji ograničavaju kretanje karoserije vozila bez negativnog učinka po udobnost na neravnim cestama. Novi Compass donosi višu razinu preciznosti u zavojima pri velikim brzinama i jamči manje kutove nagiba i kotrljanja te veću stabilnost pri kočenju. A prije svega, to za vozača znači veću preciznost i fleksibilnost na cesti, posebice na vijugavim cestama.

Pet paketa opreme

Jeep Compass za Europsko tržište dolazi u čak pet razina opreme – Sport, Longitude, Night Eagle, Limited i S, a svaki lokalni zastupnik će odlučiti želi li komercijalizirati sve modele ili samo pojedine. Na početku prodaje svi agregati dolaze isključivo uz pogon na prednje kotače, dok će verzije s pogonom na sva četiri kotača biti dostupne u drugoj polovici godine, i to u kombinaciji s 4xe tehnologijom. Dorađeni Compass stiže u prodajne salone Jeepa diljem Europe počevši od ovog mjeseca.

Spomenimo i kako se do sada Compass proizvodio u Meksiku, Brazilu, Kini i Indiji, i to kako bi zadovoljio globalnu rasprostranjenost. Uz početak proizvodnje u Italiji veže se i skoro uvođenje elektrificirane verzije. S vremenom je razvio jednu posebnu vezu s regijom EMEA, a prije svega s Europom. Kada je plasiran na tržište 2017. godine zamišljen je i stvoren kao prvi model Jeep dizajniran posebno za europske ceste. To su bili dobri temelji za njegovu uspješnost. Naime, riječ je o najprodavanijem Jeep modelu tijekom 2019. godine, na svjetskoj razini, a čime je dobio epitet pokretača komercijalne uspješnosti marke, i to zajedno s modelom Renegade, u Europi na koju otpada 40% godišnje prodaje.

Do sada se Compass nudio prvenstveno uz dizelske motore, dok bi povoljnije benzinske inačice sada trebale osigurati veću konkurentnost u segmentu koji i dalje bilježi vrlo dobre poraste. Novi motor za Compass je 1,3-litreni turbom opremljen benzinski motor proizveden u tvornici FCA u Melfiju, talijanskoj regiji Basilicata, a dio je globalne obitelji malenih motora grupacije FCA koja je na tržište plasirana sredinom 2018. godine na modelu Jeep Renegade.

Taj je motor utemeljen na modularnoj strukturi, a na Compassu bit će dostupan u konfiguraciji s četiri cilindra i dvije izlazne snage: 130 KS u kombinaciji s ručnim mjenjačem sa šest stupnjeva prijenosa i 150 KS u kombinaciji s mjenjačem s dvostrukom suhom spojkom (DDTC) sa šest stupnjeva prijenosa – obje verzije s pogonom na prednje kotače. Ovo je ujedno i prva primjena automatskog mjenjača u kombinaciji s pogonom na prednje kotače na modelu Compass, čime će model postati pristupačniji novim kupcima u segmentu C-SUV. Spomenimo kako prodaja automatika u 4×2 verzijama trenutno čini 28% tržišta u Europi). Novi 1,3-benzinski motor sukladan je normama Euro 6D i ima GPF filtar (filtar krutih čestica).

Ručni i automatski DDCT mjenjač

Novi 1,3-litreni turbo benzinski motor za Compassa dizajniran je za osiguranje izvrsnih performansi na asfaltiranim i neastaltiranim cestama, uz izvrsnu udobnost pri vožnji. Benzinski motor ukomponiran je s posebnim turbo sustavom koji povećava odaziv motora pri niskim brojevima okretaja i smanjuje emisije CO2 za do 27 %. Novi motor smanjuje i potrošnju goriva do 30% (u mješovitom ciklusu) u odnosu na prethodne benzinske verzije 4×4 s automatskim mjenjačem.

Jeep Compass, u kombinaciji s novim 1,3-litrenim turbo benzinskim motorom i automatskim mjenjačem DDCT ima, prvi takve vrste, način vožnje Sport koji se može odabrati pritiskom gumba na središnjoj konzoli. Dinamički način vožnje donosi više zabave u svakodnevnu vožnju po gradu uz bolju razinu upravljanja, veći odaziv gasa i prilagodbu ponašanja mjenjača s bržim prebacivanjem u više stupnjeve prijenosa za osiguranje maksimalne snage i momenta. Osim toga, u načinu rada Sport, funkcija ‘lagane vožnje’ je blokirana i uključen je način ‘brzog kretanja’. Tako je, nakon otpuštanja gasa, onemogućeno prebacivanje u viši stupanj prijenosa kako bi se povećalo kočenje motorom i optimizirao odaziv za sljedeće ubrzavanje.

Novu globalnu obitelj malenih motora grupacija FCA razvila je kako bi tržištu ponudila asortiman manjih benzinskih motora s niskom potrošnjom goriva i vodećim performansama u širokom rasponu različitih primjena. Osnovna konstrukcija novih motora jamči učinkovitost, modularnost i značajan stupanj standardizacije po pitanju komponenti i proizvodnog procesa, kao i fleksibilnost te velik potencijal daljnjeg razvoja u budućnosti. Ti su motori u potpunosti su izrađeni od aluminija kako bi bili lakši (turbo motor s četiri cilindra teži samo 110 kilograma ). Kućište radilice, razvijeno u suradnji s tvrtkom Teksid, izrađeno je od aluminijske slitine lijevane pod visokim tlakom. Nakon istraživanja različitih izvedbi kućišta radilice, odabrana je struktura osnovne ploče koja donosi najbolji omjer težine, strukturalnih performansi, buke i vibracija. Sve turbo verzije motora iz globalne obitelji malenih motora opremljene su trećom generacijom tehnologije MultiAir koja donosi veću učinkovitost izgaranja podešavanjem vremena otvaranja i podizanja ventila i dodatnom optimizacijom neovisnog otvaranja i zatvaranja usisnog ventila.

Novi 1,3-litreni turbo benzinski motor s ručnim mjenjačem bit će dostupan na razinama opreme Longitude, Night Eagle i Limited, dok će verzija od 150 KS s mjenjačem DDCT biti dostupna za razinu opreme S. Maksimalni moment na obje verzije iznosi 270 Nm (do 40 Nm više nego na prethodnim verzijama 1,4-litrenog benzinskog motora). Oba motora dostupna su s pogonom na prednje kotače. Ponuda motora za model Compass nadopunjena je 1,6-litrenim dizelskim MultiJet II motorom snage 120 KS, s momentom od 320 Nm, ručnim mjenjačem i sustavom SCR (selektivne katalitičke redukcije) u kombinaciji s pogonom na sva četiri kotača.

Na jesen i plug-in hibrid

Modeli 4xe (s plug-in hibridnom električnom tehnologijom) bit će dostupni s električnim motorom uparenim s 1,3-litrenim motorom iz globalne obitelji malenih motora snage 190 KS ili 240 KS. Oni u prodajne salone diljem Europe dolaze u drugoj polovini ove godine. Obje verzije modela 4xe bit će dostupne isključivo s pogonom na sva četiri kotača.

Europsko izdanje Compassa bit će opremljeno najnaprednijim opcijama za povezivanja u skladu s potrebama svojih zahtjevnih kupaca. Prvi put uvedena u asortiman marke Jeep na modelu 2020 Renegade, nova značajka usluga Uconnect obuhvaća čitav niz funkcionalnosti dostupnih kroz razne dodirne točke, uključujući mobilnu aplikaciju My Uconnect, pametni telefon, web-mjesto, gumbe na stropnom svjetlu i radio. Dostupne paralelno s početkom prodaje na modelu Compass, nove usluge Uconnect bit će u osnovnoj opremi na Infotainment sustavima od 7 i 8,4-inča u svim razinama opreme, od razine Longitude naviše, kako bi se osigurale napredne mogućnosti povezivanja u vozilu i izvan njega te pružile korisne usluge za veću sigurnost i udobnost.

Usluge Uconnect podijeljene su nekoliko paketa. Dostupna kao osnovna usluga, značajka My Assistant aktivira se tvornički, a donosi usluge hitnih službi u slučaju sudara, za pomoć na cesti te izvlačenje vozila i izvješća o stanju vozila. Paketi My Car, My Remote, My Navigation (samo na 8,4-inčnom sustavu navigacije Uconnect) nude se kao standardne usluge uključene u cijenu vozila i kupac ih samo mora aktivirati.

My Car vozaču omogućuje kontrolu stanja i parametara automobila. My Remote nudi mogućnost zaključavanja/otključavanja vrata, svjetlosnu signalizaciju, pronalazak vozila, kontrolu parametara kao što su brzina i područje te prijem obavijesti ako se istih upozorenja ne pridržava. My Navigation (samo na 8,4-inčnom sustavu navigacije Uconnect) uključuje uslugu Send & Go koja kupcu omogućuje slanje odredišta iz njegova sustava navigacije ili s web-portala izravno na njegov pametni telefon, primanje upozorenja o stanju u prometu u stvarnom vremenu, vremensku prognozu i informacije o kamerama za mjerenje brzine te mogućnost traženja interesnih točaka.

Naprednije značajke Uconnecta

Modeli 4xe koji uskoro dolaze na tržište bit će opremljeni i posebnom značajkama za pomoć pri vožnji na električni motor. Kupci putem tih značajki mogu nadzirati razinu napunjenosti baterije izravno putem mobilne aplikacije My Uconnect, unaprijed zadati punjenje i aktivaciju klima-uređaja te mogućnost prikaza najbližih stanica za punjenje u mobilnoj aplikaciji Uconnect i u 8,4-inčnom sustavu navigacije Uconnect kad je razina napunjenosti baterije niska.

Usluge Uconnect mogu se opcijski nadopuniti dodatnim uslugama koje se mogu kupiti na web-mjestu ‘Connectivity’. Te usluge obuhvaćaju pakete My Wi-Fi, My Theft Assistance i My Fleet Manager. Neke od novih usluga Uconnect bit će dostupne na modelima Jeep Compass proizvedenim u Melfiju u trenutku plasiranja na tržište, dok će druge biti pridodane ponudi kasnije ove godine.

Sigurnost vozača i putnika bila je najvažnija u razvoju Jeep Compassa, koji nudi čitav niz aktivnih i pasivnih sigurnosnih i sigurnosnih značajki za svakodnevnu vožnju, uključujući upozorenje za naprijed u slučaju sudara i LaneSense upozorenje, a oba se nude standardno u cijelom rasponu, zajedno s elektroničkom kontrolom stabilnosti (ESC) s elektroničkim ublažavanjem rola (ERM) te prednjim, bočnim i zavjesama zračnim jastucima. Dostupne sigurnosne značajke uključuju praćenje slijepih mrlja i prepoznavanje stražnjeg križnog puta, prilagodljivi tempomat, stražnju sigurnosnu kameru ParkView s dinamičnim linijama mreže i automatsku paralelnu i okomitu pomoć pri parkiranju.